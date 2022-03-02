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Ночью российские СУ-25 бомбили Чугуев и Харьков. За сутки в области погиб 21 человек, пострадали – 112, - глава ОГА Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью российские СУ-25 бомбили Чугуев и Харьков. За сутки в области погиб 21 человек, пострадали – 112, - глава ОГА Синегубов

В Харьковской области за сутки погиб 21 человек, пострадали 112 человек.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации (ОДА) Олег Синегубов в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Позиции обороны города Харькова в течение 1 марта постоянно находились под влиянием огневых средств врага, авиации, реактивной артиллерии, стрелкового оружия.

Во второй половине дня северо-восточные и северные сектора города были атакованы механизированными подразделениями врага. Все атаки отражены, российский враг понес значительные потери, только техники более 40 единиц, позиции удержаны.

Подразделения Теробороны, Нацполиции, ВСУ вели бои с диверсионно-разведывательными группами противника. Одна из которых, пытаясь выйти из города, атаковала военный госпиталь. Все ДРГ ликвидированы. Уничтожен один вражеский самолет, пилот после катапультирования застрелился.

Также смотрите: ГСЧС о сегодняшнем обстреле Харькова: Горит здание облуправления внутренних дел и жилые дома, есть угроза распространения огня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью состоялась бомбардировка самолетами СУ 25 – позиций Чугуева (Башкировка и аэродром), города Харькова (ТЭЦ 5, танкового училища на Полтавском пути и общежития на Клочковской).

Пожар в результате авианалета еще ликвидируется, идет детонация снарядов.

Продолжаю привлекать гражданскую и военную технику для сил ВСУ на личных контактах с предприятиями других областей. За вчера – 7 инкассаторов и один бронированный "Краз".

Что касается работы над гуманитарным обеспечением. Вчера зашло в город на логистические центры 12 фур с продуктами и питьевой водой. Сегодня будем обеспечивать самым необходимым спальные районы.

За сутки пострадали 112 человек, погибли – 21. Данные будут обновляться.

Мы держим город, держим область, продолжаем сотрудничество с мэром областного центра, координируем действия с районами и общинами.

Победа за нами!", - рассказал Синегубов.

Читайте: В Харькове у военного госпиталя произошли бои: ситуация под контролем, потерь среди украинских военных нет, - полиция

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
Рашка має бути знищена як держава!
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02.03.2022 09:18
+8
****, це просто якийсь сюр. 21 століття, Мордор на всю бомбить та закидує ракетами мирні міста європейської країни, а вся інша Європа сидить на жопі і боїться "більшої ескалації". Якої ***** "більшої ескалації"!? Бомби падають на дитсадки, пологові будинки, лікарні!.. ПЗДЦ.
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02.03.2022 09:27
+6
Пілот після капультування застрелився. Так вони всі суки повинні після здачі в полон застрілитися.
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02.03.2022 09:24
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Правила форума Совет форумчан
Рашка має бути знищена як держава!
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02.03.2022 09:18 Ответить
.......В Гомеле заметили огромную колонну медицинских машин с раненными российскими оккупантами......смотрим
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02.03.2022 09:33 Ответить
......или трупами.....
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02.03.2022 09:35 Ответить
Байден закрывай небо над Украиной хватит смотреть как русские фашисты утюжат Украинские города!
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02.03.2022 09:20 Ответить
..........................Портал госуслуг из-за угрозы DDoS-атак недоступен...........................................
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02.03.2022 09:21 Ответить
Су25 отлично сбиваются стингерами
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02.03.2022 09:21 Ответить
А польші стоять єлбаруські і кацапські фури з пробитими колесами, єлбарускі карточки пока діють, а кацапськими фсе можна різати банани.
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02.03.2022 09:43 Ответить
Пілот після капультування застрелився. Так вони всі суки повинні після здачі в полон застрілитися.
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02.03.2022 09:24 Ответить
****, це просто якийсь сюр. 21 століття, Мордор на всю бомбить та закидує ракетами мирні міста європейської країни, а вся інша Європа сидить на жопі і боїться "більшої ескалації". Якої ***** "більшої ескалації"!? Бомби падають на дитсадки, пологові будинки, лікарні!.. ПЗДЦ.
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02.03.2022 09:27 Ответить
Буду краток: маскалі - не люди.
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02.03.2022 09:29 Ответить
РАШИСТЫ, ИДИТЕ СПАСАТЬ СВОИ ГОБЛИНСКИЕ НОРЫ.

ВЫ УЖЕ МЕРТВЫЙ НАРОД. НО ДО ВАШИХ МОЗОВ ЕЩЕ НЕ ДОШЛО!

СОТНИ ЛЕТ СЛОВО "РОССКИЙ" БУДЕТ СИНОНИМОМ СЛОВУ "ФАШИСТ" ИНА ВСЕМ ШАРИКЕ ВЫ БУДЕТЕ СЛЫШАТЬ ТОЛЬКО ОДНО - ИДИ НА ***!
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02.03.2022 09:40 Ответить
 
 