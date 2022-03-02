Ночью российские СУ-25 бомбили Чугуев и Харьков. За сутки в области погиб 21 человек, пострадали – 112, - глава ОГА Синегубов

В Харьковской области за сутки погиб 21 человек, пострадали 112 человек.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации (ОДА) Олег Синегубов в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Позиции обороны города Харькова в течение 1 марта постоянно находились под влиянием огневых средств врага, авиации, реактивной артиллерии, стрелкового оружия.

Во второй половине дня северо-восточные и северные сектора города были атакованы механизированными подразделениями врага. Все атаки отражены, российский враг понес значительные потери, только техники более 40 единиц, позиции удержаны.

Подразделения Теробороны, Нацполиции, ВСУ вели бои с диверсионно-разведывательными группами противника. Одна из которых, пытаясь выйти из города, атаковала военный госпиталь. Все ДРГ ликвидированы. Уничтожен один вражеский самолет, пилот после катапультирования застрелился.

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Ночью состоялась бомбардировка самолетами СУ 25 – позиций Чугуева (Башкировка и аэродром), города Харькова (ТЭЦ 5, танкового училища на Полтавском пути и общежития на Клочковской).

Пожар в результате авианалета еще ликвидируется, идет детонация снарядов.

Продолжаю привлекать гражданскую и военную технику для сил ВСУ на личных контактах с предприятиями других областей. За вчера – 7 инкассаторов и один бронированный "Краз".

Что касается работы над гуманитарным обеспечением. Вчера зашло в город на логистические центры 12 фур с продуктами и питьевой водой. Сегодня будем обеспечивать самым необходимым спальные районы.

За сутки пострадали 112 человек, погибли – 21. Данные будут обновляться.

Мы держим город, держим область, продолжаем сотрудничество с мэром областного центра, координируем действия с районами и общинами.

Победа за нами!", - рассказал Синегубов.

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