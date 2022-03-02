Ночью российские СУ-25 бомбили Чугуев и Харьков. За сутки в области погиб 21 человек, пострадали – 112, - глава ОГА Синегубов
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В Харьковской области за сутки погиб 21 человек, пострадали 112 человек.
Об этом сообщил глава облгосадминистрации (ОДА) Олег Синегубов в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Позиции обороны города Харькова в течение 1 марта постоянно находились под влиянием огневых средств врага, авиации, реактивной артиллерии, стрелкового оружия.
Во второй половине дня северо-восточные и северные сектора города были атакованы механизированными подразделениями врага. Все атаки отражены, российский враг понес значительные потери, только техники более 40 единиц, позиции удержаны.
Подразделения Теробороны, Нацполиции, ВСУ вели бои с диверсионно-разведывательными группами противника. Одна из которых, пытаясь выйти из города, атаковала военный госпиталь. Все ДРГ ликвидированы. Уничтожен один вражеский самолет, пилот после катапультирования застрелился.
Ночью состоялась бомбардировка самолетами СУ 25 – позиций Чугуева (Башкировка и аэродром), города Харькова (ТЭЦ 5, танкового училища на Полтавском пути и общежития на Клочковской).
Пожар в результате авианалета еще ликвидируется, идет детонация снарядов.
Продолжаю привлекать гражданскую и военную технику для сил ВСУ на личных контактах с предприятиями других областей. За вчера – 7 инкассаторов и один бронированный "Краз".
Что касается работы над гуманитарным обеспечением. Вчера зашло в город на логистические центры 12 фур с продуктами и питьевой водой. Сегодня будем обеспечивать самым необходимым спальные районы.
За сутки пострадали 112 человек, погибли – 21. Данные будут обновляться.
Мы держим город, держим область, продолжаем сотрудничество с мэром областного центра, координируем действия с районами и общинами.
Победа за нами!", - рассказал Синегубов.
Пожалуйста, подождите...
ВЫ УЖЕ МЕРТВЫЙ НАРОД. НО ДО ВАШИХ МОЗОВ ЕЩЕ НЕ ДОШЛО!
СОТНИ ЛЕТ СЛОВО "РОССКИЙ" БУДЕТ СИНОНИМОМ СЛОВУ "ФАШИСТ" ИНА ВСЕМ ШАРИКЕ ВЫ БУДЕТЕ СЛЫШАТЬ ТОЛЬКО ОДНО - ИДИ НА ***!