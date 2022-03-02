Сегодня украинцы – символ несгибаемости, - брифинг Зеленского по поводу российского вторжения. ВИДЕО

С начала вторжения РФ в Украину наша страна стала действительно единой.

Об этом сегодня на брифинге сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня украинцы – символ несгибаемости. Символ того, что люди в любой стране в любой момент могут стать лучшими людьми на земле. Слава Украине!", - отметил президент.

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