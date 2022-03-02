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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 5840 человек, до 211 танков, 862 бронированные машины, 30 самолетов, 31 вертолет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 5840 человек, до 211 танков, 862 бронированные машины, 30 самолетов, 31 вертолет

Войска РФ несут потери в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Генштаба ЗСУ.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 5840 человек,

танков – до 211,

Боевых бронированных машин – 862 ед,

артиллерийских систем – 85,

РСЗО - 40,

средства ПВО – 9,

самолетов – 30 ед,

вертолетов – 31 ед,

автомобильной техники - 355,

легкие скоростные катера - 2 ед,

цистерн с ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Читайте: Ночью российские СУ-25 бомбили Чугуев и Харьков. За сутки в области погиб 21 человек, пострадали – 112, - глава ОГА Синегубов

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Бей оккупанта! Вместе победим!", - рассказали в Генштабе ВСУ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+31
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02.03.2022 09:31
+24
Alex Petrov@Punisher_Cat

·
22 ч



«Я никогда столько помидор не закатывала, сколько тех коктейлей Молотова уже наготовила» (с)

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02.03.2022 09:33
+23
Только 6 шт. под Харьковом ВСУ отжали НОВЫХ!!! (в смысле целых, и к себе уволокли!!!)
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02.03.2022 09:37
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02.03.2022 09:31 Ответить
********** оставь себе хоть один патрон, нечем будет застрелиться.
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02.03.2022 09:32 Ответить
Пуйло предпочитает новичек .
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02.03.2022 09:37 Ответить
Вернуться додому мокші пішки. але лише щасливчики.
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02.03.2022 09:45 Ответить
та там їх заградотряд якийсь чи там смерш і розстріляє
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02.03.2022 10:40 Ответить
Alex Petrov@Punisher_Cat

·
22 ч



«Я никогда столько помидор не закатывала, сколько тех коктейлей Молотова уже наготовила» (с)

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02.03.2022 09:33 Ответить
Так и будет, только шваброй.
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02.03.2022 09:34 Ответить
Ну они знали на что шли
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02.03.2022 09:33 Ответить
ні вони деже не здогадувалися
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02.03.2022 10:22 Ответить
Це єдина статистика, яка нині надихає. Слава Україні!
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02.03.2022 09:33 Ответить
Горіть у пеклі москалі!
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02.03.2022 09:34 Ответить
Самі вони не будуть горіти.
А ти не помагаєш. Офіцер...
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02.03.2022 10:53 Ответить
Пані вочевидь психічно- хвора.
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02.03.2022 10:57 Ответить
Так ти не офіцер ?
А чого брехав ?
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02.03.2022 15:03 Ответить
Вчера в сводке было 198 танков. Сегодня 211. Неужели только 13 танков за вчера???
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02.03.2022 09:34 Ответить
Только 6 шт. под Харьковом ВСУ отжали НОВЫХ!!! (в смысле целых, и к себе уволокли!!!)
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02.03.2022 09:37 Ответить
Ай, молодці!
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02.03.2022 09:43 Ответить
Ну так они тоже должны фигурировать как утраченные врагом.
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02.03.2022 09:49 Ответить
Я також недоганяю... вчора писали про 2 точки на сході одна на 200 одиниць інша на 80... де вони в статистиці?
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02.03.2022 10:36 Ответить
більше 200-т, але не танків, а одиниць техніки (мабуть танків разом з бтр-ами)
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02.03.2022 10:42 Ответить
То й що, де вони в статистиці ті БТРи?
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02.03.2022 11:20 Ответить
Це у Миколаїві. Писали що еще 300 місць знищення ворожої техніки, але є проблеми з тим, що можуть зрозуміти що то було точно. Якось такось.
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02.03.2022 13:10 Ответить
Во первых в сводка не в реальном времени, а когда есть точная подтверждённая информация, во вторых в этих 200 единиц не только танки, там другая бронетехника и грузовики, топливозаправщики и прочее, не паникуйте, всё будет Украина!
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02.03.2022 11:26 Ответить
Треба час на поповнення запасів.
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02.03.2022 09:38 Ответить
Сам не понимаю , вчера только за никоолаевскую колону говорили 800шт техники.
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02.03.2022 09:47 Ответить
Бірюков писав, що 800 не буде, але 200+
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02.03.2022 10:00 Ответить
Один хрен211- 198=13.
И колона вчера была не одна.
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02.03.2022 10:04 Ответить
Я думаю это связано с задержкой подачи данных и их проверкой
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02.03.2022 09:57 Ответить
До вечера будет больше. Окупает должен подыхать!
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02.03.2022 09:34 Ответить
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02.03.2022 09:35 Ответить
Главные потери у рашки на экономическом фронте.
Иногда раньше следил за котировками на бирже, но такого не видел никогда, если честно.
Я про акции Сбербанка: до нападения их стоимость плавала незначительно вокруг 15$ за акцию. В понедельник, через два биржевых дня, случился обвал и знаете какая стоимость сейчас???
0.05$ за акцию! С 15 долларов до 5 центов на третий день после санкций! Цена пробивала уровень в 0.00$, то есть акции можно было брать бесплатно какое-то время.
И это даже этому банку свифт не отключали...
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02.03.2022 18:14 Ответить
Залишилося ще деяких 8 000 і тоді можна починати перемовини
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02.03.2022 09:40 Ответить
питання чи вони на ходу?
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02.03.2022 09:52 Ответить
Не факт що всі 8000 можуть рухатися, ви ж бачили що вони сюди їхали навіть на цивільних всюдихідах
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02.03.2022 09:53 Ответить
Кремлядь отримала по фізіономії і перейшла до терору. Тепер цілі гради і авіація.
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02.03.2022 09:42 Ответить
Закидаю в коментарях під публікаціями російських змі ось це посилання. Кацапов корежить від злості: https://youtu.be/gM6NhhznUxU
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02.03.2022 09:46 Ответить
ой, який ви недобрий
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02.03.2022 10:09 Ответить
Коротко
...
Слава нації.
Слава ЗСУ.
Смерть москалям.
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02.03.2022 09:49 Ответить
Поляки спели в честь Путина. Смысл ясен без перевода
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02.03.2022 09:52 Ответить
Віримо ЗСУ. Але ще цигани та гопники свої дані не подали.СЛАВА УКРАЇНІ
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02.03.2022 09:55 Ответить
От цікаво мені Привид Києва сам збив 21 літак. Всього збито 30 літаків Що ж роблять всі інші пілоти винищувачі України.
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02.03.2022 09:57 Ответить
Техніку орків касабів нищать
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02.03.2022 10:01 Ответить
а може і кожен з них - ПРИВИД
хай сцук їх бояться

а якщо він не збірна легенда - на нього до кінця життя молиться будуть всі, кого він зберіг
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02.03.2022 10:16 Ответить
Это не полная статистика.... Ночью Николаев (Баштанка) существенно увеличили колличество техники....
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02.03.2022 10:05 Ответить
Може спєцом так, щоб захід не почав задню давати, типу, масові бойні... переговори... чуки-пуки...
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02.03.2022 10:42 Ответить
Ну что, твари рашисткие. как оно? Вас же предупреждали, что Афган и Чечня вам курортом покажутся. Разница и в том, что раньше для вас были гробы, а теперь, в лучшем случае мешки для мусора
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02.03.2022 10:06 Ответить
Куда ты придешь, ватное быдло, с той самой шваброй в заднице. Запомни,, ващих уже здесь тысячи 200, и одним больше - меньше никакой разницы
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02.03.2022 16:21 Ответить
Ишак я твой рот имел. так понятно?
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02.03.2022 16:39 Ответить
Дивно ЗСУ рахує... А як же колона з 800 одиницями під Миколаєвом. А байрактар на Сумщині зі 180 одиницями. А точка у в аеропорту бердянська.... Краще гірка правда чим солодка брехня. Або рахуйте 30 рахівників.
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02.03.2022 10:20 Ответить
все правильно считают-и если сказали ,что байрактар расстрелял колонну в 180 единиц(что в реальность не возможно)-то это значит,что продвижение остановлено,часть техники уничтожено,часть повреждена,часть брошена-противник отходит.
Зачем приписывать в сводку нереальные цифры,хотя и так понятно ,что потери материальные и людские у противника огромные и явно превышают все разумные пределы
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02.03.2022 11:07 Ответить
Почему невозможно, если техника была скупчена и случилась детонация перевощимых БП? И потом говорили что 180 это с двух мест 100+80 примерно
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02.03.2022 18:18 Ответить
Казали що десь за добу додають втрати. Ці цифри скоріш за все за понеділок
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02.03.2022 18:20 Ответить
Наші слухали радіоперехват кацапський. Між собою вони кажуть про більше 10 тис. трупів
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02.03.2022 18:22 Ответить
да, это вызывает недоверие
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02.03.2022 14:45 Ответить
на смену заступил, ботик...
или таблетки забыл принять ?
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02.03.2022 16:59 Ответить
 
 