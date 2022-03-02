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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 5840 человек, до 211 танков, 862 бронированные машины, 30 самолетов, 31 вертолет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ несут потери в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Генштаба ЗСУ.
"Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.03 ориентировочно составили:
личного состава – более 5840 человек,
танков – до 211,
Боевых бронированных машин – 862 ед,
артиллерийских систем – 85,
РСЗО - 40,
средства ПВО – 9,
самолетов – 30 ед,
вертолетов – 31 ед,
автомобильной техники - 355,
легкие скоростные катера - 2 ед,
цистерн с ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Бей оккупанта! Вместе победим!", - рассказали в Генштабе ВСУ.
Топ комментарии
+31 Огусто
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+24 olele
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+23 Сергей Иванченко 88fe5c6e
показать весь комментарий02.03.2022 09:37
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22 ч
«Я никогда столько помидор не закатывала, сколько тех коктейлей Молотова уже наготовила» (с)
А ти не помагаєш. Офіцер...
А чого брехав ?
И колона вчера была не одна.
Иногда раньше следил за котировками на бирже, но такого не видел никогда, если честно.
Я про акции Сбербанка: до нападения их стоимость плавала незначительно вокруг 15$ за акцию. В понедельник, через два биржевых дня, случился обвал и знаете какая стоимость сейчас???
0.05$ за акцию! С 15 долларов до 5 центов на третий день после санкций! Цена пробивала уровень в 0.00$, то есть акции можно было брать бесплатно какое-то время.
И это даже этому банку свифт не отключали...
...
Слава нації.
Слава ЗСУ.
Смерть москалям.
хай сцук їх бояться
а якщо він не збірна легенда - на нього до кінця життя молиться будуть всі, кого він зберіг
Зачем приписывать в сводку нереальные цифры,хотя и так понятно ,что потери материальные и людские у противника огромные и явно превышают все разумные пределы
или таблетки забыл принять ?