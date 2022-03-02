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Новости Война в Украине
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"Они лежат, не преданные земле, дикие бродячие собаки обгладывают тела", - российский сенатор Нарусова обвинила власти РФ в нежелании забирать тела погибших оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

"Они лежат, не преданные земле, дикие бродячие собаки обгладывают тела", - российский сенатор Нарусова обвинила власти РФ в нежелании забирать тела погибших оккупантов

Российские власти не ставят своей целью забрать тела своих погибших военных из Украины.

Об этом 1 марта в эфире телеканала "Дождь" заявила российский сенатор, мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Политик сообщила, что звонила по телефону в штаб Западного военного округа РФ с предложением договориться о коридоре, по которому можно было бы вывезти убитых.

"Ведь они лежат не преданные земле, дикие бродячие собаки обгладывают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгоревшие. По каким законам войны это возможно?! Мой папа, который ушел на фронт в 41-м году, говорил, что первое после любого боя — это сбор тел. У меня просто нет сил говорить. Я не отождествляю себя с теми представителями власти, которые выступают за войну. Что они делают, по-моему, сами не знают. Они выполняют приказы, а не думают, что делают", – сказала Нарусова.

Она добавила, что "даже человек, далекий от военной профессии, понимает, что за столько суток напряженных боев не может не быть жертв".

По данным сенатора, российский Комитет солдатских матерей завален звонками и письмами матерей, которые утратили связь с детьми, призванными в Украину.

"Им нечего терять, они ищут хоть что-то, что дало бы им информацию. Они видели фотографии реальных своих сыновей, стали связываться и выяснили, что кто-то в плену, кто-то погиб. Но вопрос о том, чтобы хотя бы тела погибших собрать, просто не стоит", – отметила Нарусова.

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Она рассказала, что в России введена военная цензура на информацию о войне РФ с Украиной.

Нарусова также добавила, что российские госканалы, через которые пропаганда рассказывает об отсутствии жертв, известны постоянным публикованием фейков, в том числе и о "распятом мальчике".

"...Это короткая память наших граждан. Я помню, несколько лет назад, когда было наступление на Дебальцево, по-моему... На Первом, на Втором, на НТВ [телеведущий-пропагандист Владимир] Соловьев с [телеведущим-пропагандистом Дмитрием] Киселевым — все показывали сюжет с несчастной женщиной, которая рассказывала о якобы распятом на кресте мальчике на глазах у матери.", – подчеркнула сенатор.

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Топ комментарии
+129
Жалобные визги кацапских свиней все громче и громче. Это хорошо.
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02.03.2022 10:42
+96
кацапи дохлі,собаки ситі
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02.03.2022 10:43
+78
Нема в Україні ніяких диких бродячих собак. Тобто не було до 24-го лютого.
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02.03.2022 10:43
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Страница 2 из 2
Пізно прикриватися фразою "тато, який пішов на фронт у 41-му році". Зрадила ти свого батька, почепивши над кремлем власівський триколор.
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02.03.2022 11:08 Ответить
Российские бродячие псы, нападавшие ранее на людей в кацапстане дружно двинулись в Украину - тут ватка обеспечила им годную кормовую базу. И гонятся ни за кем не надо.
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02.03.2022 11:08 Ответить
НА війні ВСЕ буває... (

У Мостиськах у пункті пропуску "Шегині" схопили чоловіків, які хабарем намагалися «вирішити» перетин українсько-польського кордону поза чергою. Їх прив'язали до стовпів сорому та здали у військкомат.
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02.03.2022 11:09 Ответить
вояка з нього ніякий, він не вмотивований.
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02.03.2022 12:30 Ответить
Олексій Гончаренко

4 hrs ·

На Чернігівщині приймають не лише обгорілий рускій металолом. Скоро захоплені у орків зенітки будуть збивать орчі літаки.

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02.03.2022 11:10 Ответить
На фотке видно что у трупака рашистского рот открыт. Это он кобзону подпевает
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02.03.2022 11:13 Ответить
О тельцах мальчиков в российских трусиках, бедненькие, переживаем? Корридорчик им надо, а то собачки переедят!

Как насчет гуманитарного корридора для настоящих детей, еще живьіх?
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02.03.2022 11:13 Ответить
ти ще скажи, що їх сім'ям не видають по лантуху цибулі!
а-ну підровнялась - і мерщій строєм за путєном!
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02.03.2022 11:15 Ответить
Кацапи, забирайте своїх трупаків вже у вигляді собачого лайна. Різниці ніхто і не помітить, за життя вони були такими самими.
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02.03.2022 11:18 Ответить
Хто кливав вашіх дітей сюди? когось з вас обстрілювали, хтось над вами знущався окрім путлера? Ви прйшли вбивати,наші собачки будуть нагодовані.
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02.03.2022 11:20 Ответить
Надо знать, что кацапы будут просить перемирие для сбора своих жмуров для перегруппировки, пополнения и получения преимуществ для последующего нападения. Не ведитесь. А так, солидарен с предыдущим оратором - по расиюшке начинается визг, но пока бравурный, мол, хероически пагибли асфапатитили. В ФБ лента пестрит с разнообразной географией, от Сочи до Кемерово.
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02.03.2022 11:20 Ответить
не доходить що афавадітельов вбивають ті, кого вони "асфобождать" прийшли?

Ну тоді хай хоронять своїх дітей ,людожери .Після Гааги ще придеться для Україні репараціі виплачувати.
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02.03.2022 11:28 Ответить
не будут .Это для них биомусор был , есть , и будет .
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02.03.2022 11:34 Ответить
Но если под предлогом сбора трупов они смогут подобраться и удобнее напасть, то легко.
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02.03.2022 11:43 Ответить
Начинают шота подозревать! А если серьезно, собаки - хороший вариант, без лишних затрат, но гдеж ты столько собак возьмешь?! Иначе начнутся эпидемии весной, жмуриков надо закапывать!
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02.03.2022 11:27 Ответить
треба буде спалювати,ми не любимо коли у хаті бруд.
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02.03.2022 11:30 Ответить
Бандеривські собаки дуже сурові до кацапів
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02.03.2022 11:31 Ответить
Бесполезно стыдить кремлёвских людоедов .Ватных солдат грызли собаки и в Чечне , даже не смотря на то , что территории были под контролем московитов .
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02.03.2022 11:33 Ответить
Собакам, тоже, кушать хочется. Разве сравнится какая-то Purina со свеж-зажмуренным кацапом?
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02.03.2022 11:48 Ответить
Katsapurina
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04.03.2022 18:00 Ответить
Кажись - брехня.
Телефонували дикі собаки, казали, що тіла там "якісь несвіжі". Їсти категорично відмовляються! )))))
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02.03.2022 12:12 Ответить
А що ти хочеш, харчувались ті протермінованими на 7 років, в м4 рази більшим чим термін придатності (2 роки), пайками... значить і самі з душком)
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02.03.2022 13:05 Ответить
В росії до своїх людей,чи то солдатів,чи цивілів,відношення завжди одне-баби єщьо нарожают.Так було,так є
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02.03.2022 12:19 Ответить
мєнталітєт, **** ))
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04.03.2022 18:05 Ответить
У 2014 українці ще не знали ворога, багато тих хто пройшов чеченську війну, які поїхали воювати за чеченський народ, такі як Сашко Білий Музичко член провіду УНА-УНСО (вбитий аваковцями), Лесник (воював в ЧРІ проти рашистів, вбитий СБУ після чергової поїздки в зону АТО) та інші, всі ці люди постійно розповідали про те що таке російська армія, про спалена село Самашки, про місто Грозний, про авіаудари по гумколонам "зелений коридор) коли після домовленостей надають коридор щоб цивільні могли залишити місто, але в Україні ніхто не вірив навіть у 2014-2016 роках ніхто не вірив у повномасштабну війну з окупантами. Розмовляти з ворогом потрібно тільки тоді коли він вбитий чи полонений, перемови не можуть дати перемогу чи якісь гарантії, це Орда https://youtu.**************
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02.03.2022 12:20 Ответить
да срать им на неандертальцев с великих та малих ******
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02.03.2022 12:21 Ответить
Рашка должна будет наказана, как будет наказана и вся РФ, за стадное блеяние и безвольное раболепие.
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02.03.2022 12:27 Ответить
Не просто наказана, а изолирована навсегда.
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04.03.2022 17:48 Ответить
т.е ни словом ни намеком ни осужденьецем... шо ***** бомбит мирные города, роддома и больницы, и кинул на убой руцких мальчиков... а озаботилась нашими собаками, которые и не будут жрать это говно
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02.03.2022 12:30 Ответить
Кстати да, вполне вероятно. После их-то сухпайков...
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04.03.2022 17:49 Ответить
Собачек придётся отстреливать(попробовали человечину) + болезни...В общем ни собачкам пользы нет ни кацапам...собачек только жалко...
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02.03.2022 12:30 Ответить
Зате голодними вони можуть стати непоганими союзниками для ЗСУ - будуть виганяти обісраних кацапів з кущів, а тут наш воїн його бах і все.))
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04.03.2022 18:03 Ответить
чисто российская манера-дохлые солдаты русни уже никому не нужны!1как использованные гондоны выбрасывают!
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02.03.2022 12:48 Ответить
Да, это их стиль - дохнуть пачками и просто так.
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04.03.2022 17:39 Ответить
Бродячие собаки тоже понимают кто к ним пришел ..
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02.03.2022 13:19 Ответить
Пришли халявные митболы. А если ещё и поджаренные... ууу, та ты шо!
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04.03.2022 17:42 Ответить
Дикі собаки - це кацапи. А наші собаки - інтелігенти й патріоти.
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02.03.2022 13:30 Ответить
хахах))
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04.03.2022 17:40 Ответить
"Вони лежать, не віддані землі, дикі бродячі собаки
Джерело: https://censor.net/ua/n3320668
от так буде правильно
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02.03.2022 13:56 Ответить
Это дикая Орда, звери, они убивают своих же раненых
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02.03.2022 14:37 Ответить
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04.03.2022 17:36 Ответить
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