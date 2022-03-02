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Новости Война в Украине
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Войска РФ ночью бомбили Белую Церковь и Бородянку, утром обстреливают Ирпень и Гостомель, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ ночью бомбили Белую Церковь и Бородянку, утром обстреливают Ирпень и Гостомель, - ОГА

Российские захватчики не дают "зеленый коридор" и возможность волонтерам оказать помощь населению Киевской области, пострадавшим от бомбовых ударов и обстрелов, сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

"Седьмой день полномасштабной войны в Украине. Ночью бомбили город Белая Церковь и пгт Бородянка. Утром продолжаются обстрелы городов Ирпень и Гостомель. Разрушено большое количество зданий. Повреждена инфраструктура поселка Дымер", - написал Кулеба в Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, "оккупанты не дают ни "зеленый коридор", ни возможность проехать волонтерам для помощи гражданскому населению".

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Топ комментарии
+12
Сотні шведів їдуть воювати за Україну
Війна з Росією Україна Швеція

В Україну їдуть сотні шведів-добровольців. Вони будуть допомагати нашій армії як військовослужбовці.

Про це повідомляє шведське видання Svenska Daglabed.

Шведи зацікавлені боротися в складі української міжнародної бригади. У четвер туди вже відправилися перші шведські волонтери.


- Вони будуть розміщені в англомовній групі й братимуть участь у захисті, - каже шведський координатор групи.

Фото: Марієнко Андрій / АП

Anders Östlund, швед, який живе у Києві, пише, що зголосилися уже близько 400 добровольців.

"Наразі близько 400 шведів записалися добровольцями в українську армію. Непогано для маленької країни лише через кілька днів після того, як пройшов виклик військових добровольців. Іноземний легіон в Україні може стати потужним", - твітить Anders Östlund.
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02.03.2022 11:18
+7
Путін так любить символізм, що просто повинен здохнути 5 березня, в той же день коли і сталін.
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02.03.2022 11:24
+6
⚡️Мэр Энергодара Запорожской области сообщает, что представители российских войск встретились на блок-посту с жителями, те им сказали, что в город не пустят.
Российские войска развернулись.
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02.03.2022 11:21
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Сотні шведів їдуть воювати за Україну
Війна з Росією Україна Швеція

В Україну їдуть сотні шведів-добровольців. Вони будуть допомагати нашій армії як військовослужбовці.

Про це повідомляє шведське видання Svenska Daglabed.

Шведи зацікавлені боротися в складі української міжнародної бригади. У четвер туди вже відправилися перші шведські волонтери.


- Вони будуть розміщені в англомовній групі й братимуть участь у захисті, - каже шведський координатор групи.

Фото: Марієнко Андрій / АП

Anders Östlund, швед, який живе у Києві, пише, що зголосилися уже близько 400 добровольців.

"Наразі близько 400 шведів записалися добровольцями в українську армію. Непогано для маленької країни лише через кілька днів після того, як пройшов виклик військових добровольців. Іноземний легіон в Україні може стати потужним", - твітить Anders Östlund.
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02.03.2022 11:18 Ответить
Забагато шведів в Україні не буває- нам ще разом Москву брати.
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02.03.2022 11:21 Ответить
⚡️ВМС Украины сообщает, что корабли РФ требуют от гражданского судна HELT войти в акваторию Чёрного моря, чтобы прикрыться им, как живым щитом. В противном случае российские военные угрожают открыть огонь.
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02.03.2022 11:18 Ответить
Шо за маячня.
Як це зайти в акваторію Чорного моря?
Звідки? З Тихого океану?
Це Арестович ніяк не угомониться?
Ну нехай кацапи ідіоти, але ж не треба українців повною маячнею годувати
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02.03.2022 11:32 Ответить
Дулю з маком москалям, а не Київ- забагато до нього летовищ! Та і в Києві усе цивільне населення- КІБОРГИ!
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02.03.2022 11:19 Ответить
⚡️Мэр Энергодара Запорожской области сообщает, что представители российских войск встретились на блок-посту с жителями, те им сказали, что в город не пустят.
Российские войска развернулись.
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02.03.2022 11:21 Ответить
Путін так любить символізм, що просто повинен здохнути 5 березня, в той же день коли і сталін.
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02.03.2022 11:24 Ответить
я не розумію, а хто зараз контролює Гостомель?
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02.03.2022 11:25 Ответить
Идет зачиста от свинособак. Утром сильно бомбили.
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02.03.2022 11:41 Ответить
Я не розумію, а із чого вони ********? чому ми не можемо цю артилерію чи що це знищити якимсь чином(((
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02.03.2022 11:26 Ответить
Президент-втікач Віктор Янукович наразі перебуває у Мінську, наразі Кремль готує його до спецоперації, повідомляє українська розвідка.

#stoprussia
#StopRussianAggression
#RussiaInvadedUkraine

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
https://t.me/operativnoZSU/10243
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02.03.2022 11:43 Ответить
Какой идиот просит росиян о коридоре, - только диверсант разве.
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02.03.2022 11:46 Ответить
 
 