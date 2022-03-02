Сегодня во второй половине дня российская делегация будет ждать украинских переговорщиков, - Песков

Российская делегация во второй половине дня в среду будет ждать украинскую для продолжения переговоров.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Сегодня во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор", - уверяет Песков.

При этом он не стал уточнять место переговоров.

"Заранее я не хочу", - сказал Песков.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию на первом раунде переговоров, заявил, что очередная встреча пройдёт на польско-белорусской границе.

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