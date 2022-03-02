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Сегодня во второй половине дня российская делегация будет ждать украинских переговорщиков, - Песков
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская делегация во второй половине дня в среду будет ждать украинскую для продолжения переговоров.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Сегодня во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор", - уверяет Песков.
При этом он не стал уточнять место переговоров.
"Заранее я не хочу", - сказал Песков.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию на первом раунде переговоров, заявил, что очередная встреча пройдёт на польско-белорусской границе.
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Пожалуйста, подождите...
(а во время переговоров усилят ***** обстрелы...что посговорчивее были???)
Пока все протрезвеют, оп-а, Россия уже в Евросоюзе (заодно с вами), с электронными паспортами и без санкций.
Будет по примеру КНДР))))
каждый первый кацап должен быть убит... ни грамма жалости, ни грамма пощады... убивайте кацапов с русней!
втрати - це інша аріфметика
Харьков и Киев в блокаде, предоставляются коридоры для эвакуации населения.
Нацисты издеваются над армией и заставляют их воевать и обстреливать свои города, но они хотят все сдаться.
Как-то так, коротенько... Может что-то пропустил, но это не важно, они там придумывают на ходу.
Так той "майн-генерал" вже 3-ій день ротом й за кілька годин брав Марік . Й повністтю оточив Київ ...
Такий "генерал" , який по карті нічого не вміє рахувати , що для оточення Київа требо 500 тисячне військо . Але таке "кільце" буде дуже слабке . В 1943 году Київ брали с лівого берега 1.2 млн.
1 деокупація Криму та окремих областей Луганської та Донецької області
2 Виведення російських військових злочинних угрупувань з території України.
3 демілітаризація території РФії навкруг Українського кордону 250 км.
4. контрибуция, которая паРаша будет платить Украине за все разрушения, начиная с 2014 года
5. путлера и его кремлядей - в гаагу, под трибунал
иначе никаких переговоров!!!
гандоны брехливые...
ждуны, мл..ть