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Сегодня во второй половине дня российская делегация будет ждать украинских переговорщиков, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня во второй половине дня российская делегация будет ждать украинских переговорщиков, - Песков

Российская делегация во второй половине дня в среду будет ждать украинскую для продолжения переговоров.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Сегодня во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор", - уверяет Песков.

При этом он не стал уточнять место переговоров.

"Заранее я не хочу", - сказал Песков.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию на первом раунде переговоров, заявил, что очередная встреча пройдёт на польско-белорусской границе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не получила от переговоров с РФ желаемого результата, - Зеленский

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Топ комментарии
+104
"Руская воєнная дєлєгация - іді на х*й"
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02.03.2022 11:55
+66
Руськая воєнная делегация - іди на хуй!
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02.03.2022 11:55
+52
Пашол на х у й со своими переговорами и ультиматумами!!!!
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02.03.2022 11:56
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Говорильня с Кремлем это пустозвон...В России есть порядочные граждане которые в состоянии ликвидировать ***** или нет?
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02.03.2022 12:32 Ответить
а с януковоща уже плеснь сдул ? или сюрпризом пойдет...как шалава с торта?
(а во время переговоров усилят ***** обстрелы...что посговорчивее были???)
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02.03.2022 12:32 Ответить
Відтягують час ,граються у миротворців,цинічна падаль.
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02.03.2022 12:32 Ответить
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02.03.2022 12:33 Ответить
Х-р они угадали.
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02.03.2022 12:37 Ответить
Та приезд Яныка сразу спалил их план, вот жетупые.
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02.03.2022 12:41 Ответить
Нужно сообщить Януковичу, что в делегации будет Парасюк
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02.03.2022 12:43 Ответить
І Ярош. На Майдані після розмови з Ярошем він втік.
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02.03.2022 15:41 Ответить
а нахєра того якунєвіча везти з мацкви? нехай там, на московії підписує московітам усе, що вони забажають. нам нема коли відволікатися на таку муйню; треба окупанта їб@шити, бо лізуть в усі шпарини шо таргани.
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02.03.2022 16:42 Ответить
Что-бы не взяли наших переговорщиков в заложники, и заставили подписать документы в пользу овоща.
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02.03.2022 12:33 Ответить
Я знаю в чём стратегический план: нагнетать "до упора", а потом внезапно сдаться в плен. Ваши на радостях потребуют компенсаций. Им ответят: а забирайте РФ в качестве компенсации. Зеленский-наш президент.
Пока все протрезвеют, оп-а, Россия уже в Евросоюзе (заодно с вами), с электронными паспортами и без санкций.
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02.03.2022 12:34 Ответить
Хочу підтвердженя від головнокомандувача його слів " ніяких перемовин поки обстрілюють цівільну іфраструктуру!".
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02.03.2022 12:37 Ответить
Надеюсь, это у них очко сжалось от того, что акции Сбера на Лондонской бирже у же по центу раздают))) Экономический п*здец Рашки близится) И толку от их "великай-магучий" армии будет ноль))
Будет по примеру КНДР))))
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02.03.2022 12:38 Ответить
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
каждый первый кацап должен быть убит... ни грамма жалости, ни грамма пощады... убивайте кацапов с русней!
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02.03.2022 12:39 Ответить
хорошая русня = мертвая русня )))
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02.03.2022 14:28 Ответить
идите ***** со своими переговорами-геть с УКРАИНСКОЙ земли твари!
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02.03.2022 12:40 Ответить
мається на увазі, що по терріторії України бігають 80% від накопичуванного
втрати - це інша аріфметика
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02.03.2022 12:52 Ответить
Не добавилось а додалося, троль.
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02.03.2022 13:04 Ответить
Якщо не має духу то сиди десь в підвалі. І зрештою, хто їх рахує, якщо вони своїх ранених пристрілюють. В перші дні, можливо, трохи рахували, але то таке, цапи своїх кидають, трохи звірі, можливо, з'їдають...
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02.03.2022 14:47 Ответить
Харьков, Киев, в это ВРЕМЯ СИДИТЕ В УБЕЖИЩАХ И НЕ ВЫЛАЗЬТЕ! Потому что они ОПЯТЬ СДЕЛАЮТ во время переговоров КАКУЮ-ТО ХЕРНЮ, КАК И ВСЕГДА!
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02.03.2022 12:41 Ответить
У них по телевизору уже захватили Запорожскую АЭС, еще чуть-чуть и захватят Мариуполь или уже захватили (тут путаются в показаниях). Завтра соединяют фронты и весь восток в котле. Освободившиеся силы бросают на Одессу, по ходу берут Николаев и Южно-Украинскую АЭС.
Харьков и Киев в блокаде, предоставляются коридоры для эвакуации населения.
Нацисты издеваются над армией и заставляют их воевать и обстреливать свои города, но они хотят все сдаться.
Как-то так, коротенько... Может что-то пропустил, но это не важно, они там придумывают на ходу.
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02.03.2022 12:41 Ответить
"Солов"їний послід" вже 3-й день дає "інтерью" якогось американця в джемпері й з червоною пикою (нібито це якись генерал США , що працював Ірак) - але зараз він штудує методичку Кісельова один в один про "укронацистів" й таке інше -- явно спився й зараз бомжує .
Так той "майн-генерал" вже 3-ій день ротом й за кілька годин брав Марік . Й повністтю оточив Київ ...
Такий "генерал" , який по карті нічого не вміє рахувати , що для оточення Київа требо 500 тисячне військо . Але таке "кільце" буде дуже слабке . В 1943 году Київ брали с лівого берега 1.2 млн.
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02.03.2022 14:17 Ответить
НЕ ТРЕБА ПЕРЕМОВИН!
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02.03.2022 12:41 Ответить
Україна мусить висунути ультиматум
1 деокупація Криму та окремих областей Луганської та Донецької області
2 Виведення російських військових злочинних угрупувань з території України.
3 демілітаризація території РФії навкруг Українського кордону 250 км.
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02.03.2022 12:44 Ответить
+
4. контрибуция, которая паРаша будет платить Украине за все разрушения, начиная с 2014 года
5. путлера и его кремлядей - в гаагу, под трибунал

иначе никаких переговоров!!!
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02.03.2022 14:31 Ответить
писькин, иди *****...
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02.03.2022 12:46 Ответить
а мы в это время будем ждать продолжения вашей "спецоперации" ???
гандоны брехливые...
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02.03.2022 12:50 Ответить
При цьому він не уточнив місця переговорів . Сцикотно сказати, що в таборі для полонених здичавілих собак.
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02.03.2022 12:52 Ответить
Як же низько ти опустилася росія.Твої старпери задовільняють свої амбіції і свої потреби ціною життя твоїх молодих синів.Твої військові керівники втратили поняття про честь і гідність оіцера бо воюють з простими жінками і дітьми.Твоє керівництво втрачає людську подобу бо застосовує зброю заборонену міжнародною конвенцією.А твій народ з мисленням затьмареним алкоголем зображає мовчання ягнят а вірніше мовчання баранів.У Трептов парку стоїть знаменитий памятник жертвам війни.Так от на сьогоднішній день ця скульптура вже не може бути символом російського солдата визволителя бо зараз російський солдат -вбивця .
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02.03.2022 12:53 Ответить
шо *** писканюх без активов херово скоро бомжами станете и у ху*ла нюхать дальше будите
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02.03.2022 12:54 Ответить
АГРЕССОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОВЕРЖЕН! УЛЬТИМАТУМ ДОЛЖНА СТАВИТЬ УКРАИНА. СЛАВА УКРАИНЕ!
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02.03.2022 12:58 Ответить
Если Украина падет, Казахстан стопроцентно следующий, причем очень скоро. Либо попытаются взять весь, либо оттяпать большую часть.
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02.03.2022 13:44 Ответить
обосрались москаляки
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02.03.2022 12:59 Ответить
створюють сильну переговорну позицію, ски - шоста тривога з ранку
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02.03.2022 13:00 Ответить
Письков хочет отмазку от Гаагского Трибунала, который начнёт рассматривать его также в сценарие окупации. Трибунал начинает работать по этому поводу с 8 марта.
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02.03.2022 13:06 Ответить
А почему фамилию с ошибкой пишут?
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02.03.2022 13:14 Ответить
Потому что он. Письк
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02.03.2022 16:45 Ответить
Касапы готовы подписать капитуляцию????
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02.03.2022 13:17 Ответить
Російська делегація у другій половині дня в середу чекатиме на українську для продовження перемовин. Джерело: https://censor.net/ua/n3320688


ждуны, мл..ть
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02.03.2022 13:24 Ответить
а шо? припікати починає?
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02.03.2022 13:26 Ответить
Чорти вже розпалили казан з підігрівом для цієї делегації.А пєскова проштрихнуть на вертелі і крутитимуть на вогні газпрома.
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02.03.2022 13:27 Ответить
Бачив я пугоязiв, якщо пом'ятаєте, медвепутів, шойгупутів! Ця гидота разом з гітлером війде до історіі , але зараз нас не залякає! Слава Україні!
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02.03.2022 13:33 Ответить
Хай чекають поки не здохнуть, суки кацапські.
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02.03.2022 13:37 Ответить
Балалайня - йдіть на х@й!
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02.03.2022 13:40 Ответить
О чем можно с этими ублюдками говорить
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02.03.2022 13:54 Ответить
Нечего что там делать,у усатого
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02.03.2022 14:24 Ответить
а шо яника проффесора привезуть
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02.03.2022 14:36 Ответить
А українська делегація взагалі в курсі, що в неї переговори
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02.03.2022 14:51 Ответить
О чем , можно говорить с военными преступниками
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02.03.2022 15:38 Ответить
Бесполезно, пустая трата времени. Пока не захлебнутся в крови, ничего не изменится.
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02.03.2022 16:21 Ответить
О, рускій ждун займеться своєю справою...
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02.03.2022 16:28 Ответить
Украина на переговоры не явилась, зато на войну явилась
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02.03.2022 21:23 Ответить
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