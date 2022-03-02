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Украинские силы атаковали армию РФ в Горловке, оккупированной с 2014 года

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские силы атаковали армию РФ в Горловке, оккупированной с 2014 года

В городе Горловка Донецкой области, который находится под оккупацией с 2014 года, украинские войска атаковали врага.

Об этом сообщает со ссылкой на источник в ВСУ издание "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.

95-я отдельная десантно-штурмовая бригада 1 марта зашла в город и нанесла там существенные потери врагу.

Пока украинские военные не смогли закрепиться в Горловке и отошли из населенного пункта. Однако в ВСУ говорят, что это временно.

Ранее в соцсетях сообщалось, что украинские защитники взяли Горловку под контроль.

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Топ комментарии
+72
Отлично, нужно этих мразей ебашить в слабые места - тылы
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02.03.2022 12:13
+41
Виходити на кордон з россією все одно доведеться.
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02.03.2022 12:17
+40
Ничего себе
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02.03.2022 12:12
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Ничего себе
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02.03.2022 12:12 Ответить
Отлично, нужно этих мразей ******* в слабые места - тылы
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02.03.2022 12:13 Ответить
Этим п'''''орам нравится, когда их атакуют в тылы.
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02.03.2022 16:27 Ответить
Там пока нечего делать. Зомби ленд пока еще под воздействием руссоТВ. Можно получить от местных орков пулю в спину.
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02.03.2022 12:13 Ответить
Виходити на кордон з россією все одно доведеться.
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02.03.2022 12:17 Ответить
Вот орков местных сразу надо на жопу садить, без разговоров!!! Это да, они там шас ваше берегов не видят!!!
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02.03.2022 12:25 Ответить
Коротко
,.......
Ми переможемо
......
Слава нації
Смерть москалям
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02.03.2022 12:13 Ответить
Тримаймося, Браття Українці!

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02.03.2022 12:13 Ответить
Да ничего вы не понимаете! Это отрицательный РОСТ!
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02.03.2022 14:45 Ответить
Отскок от потолка.
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02.03.2022 16:28 Ответить
Тепер Голівуд буде знімати фільми про нових СуперГероїв- ЗСУ та український народ.
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02.03.2022 12:14 Ответить
Почекай!! Ще до Голлівуду далеко! А от розробники комп"ютерних ігор УЖЕ взялися за розробку!
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02.03.2022 12:22 Ответить
До санкціЙ та зброї теж було як до неба- а за три дні впоралися. Не кажучи вже про заявку на вступ до ЄС.
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02.03.2022 12:30 Ответить
Да уже сюжетов для Голливуда хоть отбавляй, от Призрака Киева до цыгане угнали танк ))))
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02.03.2022 12:30 Ответить
Нам нужны победы, верим, молимся, ждем!
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02.03.2022 12:14 Ответить
Контрнаступ - то добра новина
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02.03.2022 12:14 Ответить
Пусть на лошадях и оленях ездят
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02.03.2022 12:17 Ответить
Паровоз - хорошо
Пароход - хорошо
Самолёт - ничего
А олени - лучше
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02.03.2022 12:27 Ответить
Na lade-kaline 🤣
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02.03.2022 12:31 Ответить
Какая нах калина? Сам точно не знаю, но удивлюсь, если у них меньше двух третей критических деталей - импортньіе.
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02.03.2022 12:37 Ответить
tak u etoi chudo korobki tozhe komplektujushchije uzhe vsio - nepostavljajetsia.
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02.03.2022 12:38 Ответить
Это пока. Когда съедят, можно на собаках...
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02.03.2022 12:31 Ответить
Они тоже сїедобные. Транспорт будущего - это рикши.
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02.03.2022 12:35 Ответить
А не иностранный ли агент этот письков?! Санкции же только на пользу.
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02.03.2022 12:19 Ответить
То не удар, то переход на жигули. Простое импортзамещение 😇
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02.03.2022 12:38 Ответить
Будемо продавати їм їхні відра...
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02.03.2022 13:09 Ответить
Господи поможи нашим .
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02.03.2022 12:15 Ответить
Ця хрень закінчиться дирляндією десь в Костромі, у динири майже нема шансів втриматись
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02.03.2022 12:15 Ответить
********* полезнее съедать с кожурой, яблоки и киви тоже. Верхние, крайние листочки капусты и салата - самые витаминные. Потроха, легкие и головы содержат больше усваиваемых протеинов, чем красное мясо. Зеленый чай полезнее заваривать несколько раз, а вода из крана содержит больше минералов, чем покупная. Соевые сыры усваивается лучше, чем кисломолочные. Макароны и другие мучные изделия - полезнее заменить перловыми, ячменными или ржаными продуктами. Эти и другие советы от Правительства России с заботой о здоровье населения скоро по всем телеканалам. Добро пожаловать в процветающее будущее!
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02.03.2022 12:28 Ответить
Вы забыли упомянуть питательную ценность белков дождевых червей.
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02.03.2022 12:32 Ответить
У мене є навіть рецепт варіння "холодцю" з лишайників що ростуть на стовбурах хвойних дерев (і ягелю)! Є в книзі по виживанню Можу з ними поділиться
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02.03.2022 12:52 Ответить
Есть ещё современные японские технологии по производству стейков из переработанных фекалий. Как раз пригодятся.
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02.03.2022 13:43 Ответить
Про подібне не чув Думаю що на тих фекаліях краще вже сою чи квасолю виростить - бобові не бояться свіжого гною і дають багато білків
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02.03.2022 13:49 Ответить
"Прошли по тылам мы, держась, чтоб не резать их сонных..."
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02.03.2022 12:15 Ответить
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02.03.2022 12:16 Ответить
Операція по відтягуванню кацапських війсь з ударних напрямків. Вони тепер все боєздатне пробують гнати на Київ. От і дістали по дупі, щоб не дуже там розслаблялись.
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02.03.2022 12:17 Ответить
Дістали по дупі зразу, а тепер дістали В дупу..
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02.03.2022 12:33 Ответить
Тепер оркам буде не до Маріуполя,
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02.03.2022 12:18 Ответить
Видно там сильно засмерділося кацапами що наші хлопці не змогли витримати, відійшли, щоб там провітрилося.
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02.03.2022 12:18 Ответить
Konechno no i skotov nado privikatj k tomu chto vsio vernjotsia, vsio eto Ukraina a za predateljstvo prijdjotsia otvechatj.
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02.03.2022 12:42 Ответить
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02.03.2022 12:20 Ответить
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02.03.2022 12:21 Ответить
Иллюстрация есть?
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02.03.2022 16:40 Ответить
Процес тебе важєн?
о"єкт іскусЬтва будет опрілюднен после завершенія
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02.03.2022 16:43 Ответить
Ну пошло дело Слава Богу !
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02.03.2022 12:22 Ответить
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02.03.2022 12:24 Ответить
Ми у війні трохи забули , що зараз березень на дворі !
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02.03.2022 12:30 Ответить
Тсс... насіння соняшнику ще рано.... Треба "почву" підготовлювати
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02.03.2022 12:33 Ответить
Уважаемые кто в онлайн не сидите без дела.Кибер войскам нужна ваша помощб.Играйте пятнашки неважно куда вы жмёте,главное кликать https://playforukraine.live/#howitworks2
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02.03.2022 12:25 Ответить
Молодці 95 бригада!!!
Маневр, вогонь, раптовість!!
Смерть московським окупантам в Україні!!,
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02.03.2022 12:25 Ответить
Браво!! Слава ЗСУ!! Донбас-УКРАИНА!!
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02.03.2022 12:26 Ответить
Первая атака, уже хорошо. Надо попробовать перехватить инициативу.
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02.03.2022 12:27 Ответить
хлопці,це трохи нерозважливо.Краще кинути сили у інше місце.ДНРівці і ЛНРівці гірші за кацапів,забудьте,що вони були нашими співвітчизниками.Їх мозги настільки промиті і засохлі,що їх можна порівняти до зомбі з фільмів Обитель зла.Ніби хвилину тому перед тобою була близька людина,а вже зараз це кровожерна тварюка,в якій нема нічого людського.Хлопці,не гиньте там у лігві цих продажних п..орів,хто був лояльний до України,той виїхав,тепер це найгірший філіал мордору.Кохані,не гиньте визволяючи виродків,які на вас готові плювати
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02.03.2022 12:29 Ответить
Ми ж там не сепарів "звільняємо", а забираємо у них нашу землю яку кацапи перетворили на плацдарм в Україні.
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02.03.2022 13:15 Ответить
Нагадаю, що у 95-тої окремої десантно-штурмової бригади на першому місці стоять розвідувальні завдання. Тому вони все вчинили у відповіності до свого статуту.
А в ніч на 1-е березня їхній передовий загін взяв терикон і знищив 32 кацапа, 10 взяв в полон; бій прошов без втрат.
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02.03.2022 12:30 Ответить
Героям ЗСУ Слава!
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02.03.2022 12:30 Ответить
Стерва проговорилась
https://youtu.be/***********
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02.03.2022 12:32 Ответить
Слава Україні!
Смерть кацапопідарам!
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02.03.2022 12:32 Ответить
Чому не чути про ракетні удари по ворожим воєнним об'єктам на ворожій території? По місцях їхнього скупчення ще на підходах до наших кордонів?
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02.03.2022 12:36 Ответить
Думаю, что это только отвлекающий манёвр. ВСУ уже просочились в Донецк и ночью, по примеру Шуши возьмут город без шума и пыли в ножи. Слава Азербайджану!
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02.03.2022 12:37 Ответить
Слава Литве - верной сестрице-союзнице нашей Украины!
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02.03.2022 16:34 Ответить
браво хлопцы,освобождайте ордло от кацапов и зрадников!
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02.03.2022 12:38 Ответить
Що тут можна сказати?Тільки-Слава ЗСУ!
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02.03.2022 12:53 Ответить
Правильно.Нужно бить там где они нас не ждут.Сейчас можно провести операции по освобождению наших ребят,которые сидят в тюрьмах Донецка.Сейчас все силы русские и дни кинули на Киев,а тут ,со стороны лднр,они просто не ждут ударов ....Так же Луганск можно взять за пару часов и погулять хорошо .Там сейчас все чисто .Оставили только местную быдломассу.Бить там,где нас не ждут....
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02.03.2022 13:02 Ответить
Шойгупутiв треба бити усюди, завжди й жорстко!
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02.03.2022 13:10 Ответить
надо точечно наносить потери оккупантам и отходить
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02.03.2022 13:36 Ответить
РейдьІ вглубь России надо совершать.

Вспомните чеченцев з Бесланом, Буденовском, Дубровкой.

Небольшие диверсионньІе отрядьІ, и к ним домой повзрьІвать там все и ворнутся живьІми домой.
ЧтобьІ и их сук коснулась война.
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02.03.2022 13:46 Ответить
правильно -на Стироле заминированы емкости с аммиаком
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02.03.2022 13:52 Ответить
Зачем пока туда лезть, югу помогите...
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02.03.2022 14:38 Ответить
и северу....
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02.03.2022 15:26 Ответить
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02.03.2022 16:49 Ответить
 
 