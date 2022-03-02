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Украинские силы атаковали армию РФ в Горловке, оккупированной с 2014 года
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В городе Горловка Донецкой области, который находится под оккупацией с 2014 года, украинские войска атаковали врага.
Об этом сообщает со ссылкой на источник в ВСУ издание "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.
95-я отдельная десантно-штурмовая бригада 1 марта зашла в город и нанесла там существенные потери врагу.
Пока украинские военные не смогли закрепиться в Горловке и отошли из населенного пункта. Однако в ВСУ говорят, что это временно.
Ранее в соцсетях сообщалось, что украинские защитники взяли Горловку под контроль.
Топ комментарии
+72 vitalmod
показать весь комментарий02.03.2022 12:13
+41 віктор федорович 31ee1569
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+40 Сергей Владимирович b9c38e15
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о"єкт іскусЬтва будет опрілюднен после завершенія
Маневр, вогонь, раптовість!!
Смерть московським окупантам в Україні!!,
А в ніч на 1-е березня їхній передовий загін взяв терикон і знищив 32 кацапа, 10 взяв в полон; бій прошов без втрат.
https://youtu.be/***********
Смерть кацапопідарам!
Вспомните чеченцев з Бесланом, Буденовском, Дубровкой.
Небольшие диверсионньІе отрядьІ, и к ним домой повзрьІвать там все и ворнутся живьІми домой.
ЧтобьІ и их сук коснулась война.