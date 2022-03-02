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Задержан корректировщик огня, который навел удар российского "Калибра" на Ивано-Франковский аэродром: ему грозит 15 лет заключения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Задержан корректировщик огня, который навел удар российского "Калибра" на Ивано-Франковский аэродром: ему грозит 15 лет заключения

Предатель прибыл в Ивано-Франковск 22 февраля и заселился в мотель недалеко от аэродрома. 23 февраля, накануне ракетно-бомбового удара РФ по Украине, корректировщик передал информацию о местонахождении военного объекта в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

В результате попадания ракет была разрушена инфраструктура аэродрома. После этого корректировщик доложил о результате удара в РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Колокол Памяти погибших воинов открыли в Ивано-Франковске. ФОТО

Диверсант был задержан, когда пытался совершить преступление против обороноспособности нашей страны. По статье "Государственная измена" он будет приговорен к 15 годам тюрьмы.

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Топ комментарии
+59
Какое увьязнаня ??? Отрезать яйца и повесить на фонаре .!!!!!!!!
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02.03.2022 12:20
+46
Тяжко йому буде жити в тюрмі серед "бєндєровцев"
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02.03.2022 12:20
+34
Зрада карається смертю!!!
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02.03.2022 12:21
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Ну ви якісь не гуманні і кровожерні... Я б відпустив на всі чотири сторони... Але з умовою ОДНОЧАСНО на чотири сторони..
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02.03.2022 13:14 Ответить
тобто з території України прибув..Після 2014 року такої мерзоти по всій Україні повно..розповзлись як таракани..у нас в місті по ночах,вони грабували квартири та підвали
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02.03.2022 13:16 Ответить
МОЖНА ЙОГО У ЦІЙ КЛІТЦІ ПОСТАВИТИ НА МАЙДАНІ В КИЄВІ? ЩОБ ЛЮДИ БАЧИЛИ ЦЬОГО УЙОБКА!
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02.03.2022 13:20 Ответить
удавить підара
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02.03.2022 13:21 Ответить
Какое нахрен заключение? Привязать ногами к двум машинам,рвануть и отпустить пусть гуляет!
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02.03.2022 13:22 Ответить
А застрелити як пса при спробі втечі?
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02.03.2022 13:28 Ответить
Розстріляти паскуду,на жаль цієі мерзоти хватає ,думаю зараз не помішалоб заарештувати (шуфрича ,мураєва ,рабіновича ,бондаренко та іншу наволоч) звісно якщо вони не втікли.
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02.03.2022 13:32 Ответить
Калибры не наводятся какими-то корректировщиками. Это не артиллерия. По GPS - да. Может чел просто давал знать, есть ли на аэродроме самолёты, фотографировал.
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02.03.2022 13:32 Ответить
ті калібри у нас падали хер його знає куди, "високоточная" блін зброя.....Треба смертна кара для зрадників....
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02.03.2022 13:45 Ответить
Не пиши псевдопатріотичної фігні. Попали точнісенько у склад ГСМ.
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02.03.2022 14:02 Ответить
расстрелять, военное время, какие нахрен 15 лет
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02.03.2022 13:34 Ответить
Які 15-ть років, повісити на центральній площі разом з оточенням,мабуть-"переселенец" або засланий...
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02.03.2022 13:42 Ответить
а що, закони воєнного стану не діють?
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02.03.2022 13:50 Ответить
в военное время вроде все умножается на 2
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02.03.2022 13:51 Ответить
Буде страшный суд, для таких зрадникiв и окупантiв! Буде стаття - смертна кара, привсилюдна!
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02.03.2022 14:04 Ответить
Молись, падло, щоб тебе не випустили, бо щирі та співчутливі франків'яни зарубають прямо під будівлею суду!
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02.03.2022 14:19 Ответить
які 15 років ? по законам воєнного часу -- - ДО СТІНКИ !!!!
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02.03.2022 14:35 Ответить
Какая гуманность, ***! Да отрезать ему яйца и засунуть в пасть!
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02.03.2022 14:45 Ответить
Роздерти суку на шматки та посипати сіллю...
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02.03.2022 14:46 Ответить
За Женевською конвенцією він є диверсант і підлягає страті.
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02.03.2022 14:58 Ответить
А чому не показали його морду,уявляю собі яка вона!
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02.03.2022 15:05 Ответить
Зачем во время войны, какие то сроки и года? Штраф бат для таких или голову с плеч. Еще кормить и содержать таких не хватало.
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02.03.2022 15:23 Ответить
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