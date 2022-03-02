Отнеслись по-человечески... надо забирать ребят отсюда, выходите к частям, - пленный российский оккупант звонит жене. ВИДЕО

Выживший единственный из своего взвода оккупант рассказал жене о человеческом отношении украинцев и попросил забрать его домой.

Соответствующее видео опубликовано Службой безопасности Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупант рассказал жене, что выжил единственный из всего взвода и находится в плену. По его словам, украинские врачи сделали ему операцию, а военнослужащие - отнеслись по-человечески.

По его словам, военное руководство говорило, что отправляет их на учения.

"Созвонись со всеми женами ребят. Надо будет как-то выйти на часть. Куда там, на армию. Надо забирать наших ребят отсюда, как-то выходите на руководство. В Читу звоните. Надо ребят отсюда забирать. Я тоже хочу домой", - говорит он.

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