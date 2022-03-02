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Новости Война в Украине
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Отнеслись по-человечески... надо забирать ребят отсюда, выходите к частям, - пленный российский оккупант звонит жене. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Отнеслись по-человечески... надо забирать ребят отсюда, выходите к частям, - пленный российский оккупант звонит жене. ВИДЕО

Выживший единственный из своего взвода оккупант рассказал жене о человеческом отношении украинцев и попросил забрать его домой.

Соответствующее видео опубликовано Службой безопасности Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупант рассказал жене, что выжил единственный из всего взвода и находится в плену. По его словам, украинские врачи сделали ему операцию, а военнослужащие - отнеслись по-человечески.

По его словам, военное руководство говорило, что отправляет их на учения.

"Созвонись со всеми женами ребят. Надо будет как-то выйти на часть. Куда там, на армию. Надо забирать наших ребят отсюда, как-то выходите на руководство. В Читу звоните. Надо ребят отсюда забирать. Я тоже хочу домой", - говорит он.

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Топ комментарии
+63
В Україну прибула нова партія "Bayraktar TB2". Вони готові до бойового застосування вже зараз! Бійтесь орки! "Bayraktar TB2", як "СУСЛИК". Ви його не бачите, а він є! Безмежно вдячні нашим партнерам!
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02.03.2022 12:47
+36
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02.03.2022 12:46
+31
СРОЧО!!!!Експрезидентка Литви Даля Грибаускайте закликала Північноатлантичний альянс вступити у війну за Україну, яка відстоює свою незалежність.
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02.03.2022 12:46
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Не вірю я, що раби кудись вийдуть. Та радий буду помилитися.
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02.03.2022 12:46 Ответить
Років через 20 і повернеться, якщо буде куди
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02.03.2022 12:55 Ответить
Так и есть. Если бы его сфоткали с горлом у ножа на горе трупов его дружков там бы быстрее зашевелились. А так скажут не переживай полежит в больничке подлечится а после войны обменяем
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02.03.2022 12:58 Ответить
Главное, чтобы они и на войну не выходили. Пусть играют в догонялки со своими ментами.
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02.03.2022 16:54 Ответить
СРОЧО!!!!Експрезидентка Литви Даля Грибаускайте закликала Північноатлантичний альянс вступити у війну за Україну, яка відстоює свою незалежність.
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02.03.2022 12:46 Ответить
Не вступят .Но небо над Украиной закрыть и сбивать вражескую авиацию и ракеты могли бы
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02.03.2022 12:53 Ответить
ну шо ви дурню несете..
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02.03.2022 14:32 Ответить
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02.03.2022 12:46 Ответить
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02.03.2022 13:06 Ответить
В Україну прибула нова партія "Bayraktar TB2". Вони готові до бойового застосування вже зараз! Бійтесь орки! "Bayraktar TB2", як "СУСЛИК". Ви його не бачите, а він є! Безмежно вдячні нашим партнерам!
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02.03.2022 12:47 Ответить
Angry birds.
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02.03.2022 12:48 Ответить
Много их пришло.А хотя нет, не отвечай .враг не должен знать их количество
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02.03.2022 12:54 Ответить
Сегодня ночью будет "весело" кацапью
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02.03.2022 13:10 Ответить
Було прохання від наших хлопців та генералів нічого не показувати і не розказувати.Бережіть наших Воїнів.Болтун - находка для шпиона
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02.03.2022 13:14 Ответить
Взвод пехоты - это примерно 30 бойцов (так было в советской армии). Если их всех разделить на 30, то будет очень хорошо.
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02.03.2022 12:47 Ответить
Під війни... має більше.. на "усушку"
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02.03.2022 12:51 Ответить
можливо ще обслуговуючий персонал
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02.03.2022 14:33 Ответить
нехай ці полонені йдуть й збирають трупаки в одну купу!!!
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02.03.2022 12:49 Ответить
Тупа ватасамка.
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02.03.2022 12:49 Ответить
Что у тебя с ногами ты будешь ходить или мне искать нового *****
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02.03.2022 12:50 Ответить
теж про це подумав),а коли сказав , що все нормально,заплакала,що гроші не отримає
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02.03.2022 12:59 Ответить
Ха...Тоже об этом подумал.Если бы у него осталась только одна рука-был бы послан ***** прямо по телефону.
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02.03.2022 13:02 Ответить
Ну, ноги может и нипричем здесь, хотя у кацапья хто знает!
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02.03.2022 13:02 Ответить
Я Гарантую 100 выдсоткыв.що їх командири.так говорили...--там найдешь хохлушку с большими сиськами она тебя накормит борщём,салом угостит .оденет обует..Роблю такий висновок з їхнього одягу і амуніції...Все давали одноразове.---.одяг, пайок,взуття..навіть мішки для мусору для трупів.Назад їх ніхто не чекав на повенрнення в рашку
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02.03.2022 14:38 Ответить
Еще один хороший человек к нам пришел только кто сейчас бомбит Киев и Харьков?
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02.03.2022 12:53 Ответить
Сволота! Тепер ти плачеш. Пішов на ***. Судити вас усіх треба.
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02.03.2022 12:53 Ответить
Послухав цю розмову, ну не жаль їх *****. Хочеться ,щоб вили всі російські матері,дружини. Не знаю , мабуть це ненормально, але немає жалю до них зовсім.
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02.03.2022 12:54 Ответить
це нормально... я хочу, чтоб выла вся раша, но вряд ли, до них очень медленно доходит...
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02.03.2022 12:57 Ответить
По поводу видосиков с "бедными пленными".

Нужно понимать главное: эти видосики направлены не на украинцев, а на лаптей за поребриком. Украинцы и так все знают, что москалям верить нельзя, что жалеть их смысла нет и все прочее, и они абсолютно правы. Но для лаптей содержание этих видео является неожиданностью и разрывм шаблона. Вместо ощущения "все пад кантролем, путен знает что делает, надо лишь выполнять его приказы и будешь в шоколаде" возникает совсем другое - "пацанчик к успеху шел, не фартануло. Какая-то херня происходит, все не так, как казалось".

В условиях блокировки прессы с альтернативной информацией на рашке пленные - это канал передачи информации прямо от первоисточника, которому они верят. Никто не может лучше донести реальную ситуацию до лаптей, нежели они сами. Поэтому ситуация "10 убитых один пленный, который жалуется об этом на камеру и рассказывает о том, какие украинцы хорошие"- это идеал. Пусть у запоребриковых начинает страх за свою жизнь и и жизнь своих близких работать. Потому что страха перед тем, чтобы убивать других людей, у них нет.

Время работает на Украину. Сейчас главное - день простоять да ночь продержаться, дождаться подвоза нового оружия, набраться сил для получения военного превосходства. А пока этого нет, надо использовать те каналы разложения противника, которые доступны.

Еще раз: это снятоо не для того, чтобы украинцы пожалели "бедненьких мальчиков" - это снято для того, чтобы кацапы сами себя пожалели, чтобы у них была инфа о реальной ситуации, которая помогла бы им сделать правильный выбор (не стрелять, не подиняться приказам) в случае, когда и пока есть такая возможность. Когда Украина усилится, такой возможности у них уже не будет.
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02.03.2022 16:55 Ответить
Ну, одно дело играть на рояле на учениях и совсем другое когда на каждой клавише установлена мышеловка.
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02.03.2022 18:23 Ответить
Нормально.
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02.03.2022 17:04 Ответить
Член! Член-то цел??? Самое главное ответь, скажи!!
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02.03.2022 12:55 Ответить
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02.03.2022 13:04 Ответить
Член то цел,но после контузии не стоит.
Алёёё...Чё та трубку бросила.
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02.03.2022 13:06 Ответить
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02.03.2022 13:14 Ответить
Треба щоб їх матері та родичі приїхала в Україну за ними. Тільки так.
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02.03.2022 12:55 Ответить
Щоб на власні очі бачили. Не пробачено! Не забудемо!
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02.03.2022 12:56 Ответить
Зараз повідомили, що Америка закрила небо для руцькихлітаків.
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02.03.2022 12:57 Ответить
выходите по частям - или частями
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02.03.2022 13:01 Ответить
Тільки що пролетіла екскадра літаків з Заходу (Стрійський район)
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02.03.2022 13:01 Ответить
Невже це правда про віддані нам літаки? Браво!
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02.03.2022 13:07 Ответить
это неизвестно. И вообще, болтун - находка для врага.
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02.03.2022 13:15 Ответить
Наші купили в воєнторзі, бо захід відмовив. Ракети знайшли в шахтах Червонограда.
Наші іхтамнєти також не дрімають.
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02.03.2022 15:08 Ответить
Не до дому, а будете відбудовувати Україну(розгрібати завали, прибирати свої трупи). Відбудуємо ми самі, а не ви рукожопі.
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02.03.2022 13:01 Ответить
Ні пане Юрію, спочатку розмінувати все руками, як колись після війни полонені німці розміновували поля і будинки руками в Данії (прошу вибачити можу помилятися) але таке було насправді
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02.03.2022 14:47 Ответить
А кто не хочет К частям, тот будет ПО частям.
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02.03.2022 13:08 Ответить
Никто. Никуда. Не выйдет. Раба так просто из себя не выдавить
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02.03.2022 13:09 Ответить
Пид*рша и пид*ар .спрашивает .они. хорошие люди? Какие же они конченные там все.Нервный тик на эту уйню с "учениями" .Сколько тех видео перед вторжением. где звонят.переписываются и бравируют. Киев за два дня. и дальше печатать не могу .там сплошная грязь.
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02.03.2022 13:10 Ответить
///
в интервью проговорился полковник Центрального аппарата МО РФ Владимир Трухан.
Обратил на это внимание российский общественный деятель Андрей Кураев в Facebook.

цитата:
"… Случаи сожженных колонн на марше - возможны, это война, всякое бывает. Кто-то ошибся, не уследил, пришлось бросать с пустыми баками. За это кто-то поплатится погонами. В этом случае, надо полагать, брошенные пустые колонны сжигаются ВСУ задним числом для постановочных роликов.
То же самое с "ракетами, боеприпасами и топливом, которых в обрез и которых хватит на 3-4 дня" - феерическая брехня. Войсковые операции такого уровня готовятся несколько месяцев минимум, все просчитано и запасено заранее с избыточным резервированием на все случаи. Как и клеветала западная разведка: предыдущие несколько месяцев армия РФ не просто проводила учения у границ Украины, а ее готовили к операции глубокого вторжения"
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02.03.2022 13:12 Ответить
Вона вірить, що за декілька днів це все закінчиться. ГєббєльсТВ вєщає, що Україну вони завоюють за день-два. От і надіється, що її "хорошого" і відіб'ють.
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02.03.2022 13:16 Ответить
Правдау кажуть, шо в москалів вже пусті картки і нема готівки?
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02.03.2022 13:16 Ответить
Це так, нема грошей, нема продуктів, лютують, но чи путлера знайдуть, щоб поквитатись за "хороше" життя, то це питання. Звонили деякі притомні з мацкви.
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02.03.2022 13:40 Ответить
Российская жена - иди *****.
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02.03.2022 13:22 Ответить
Ей мужа нужно вернуть, все остальное до ***** …
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02.03.2022 13:32 Ответить
На 2:30 починаються ТУПІ РОЗГЛАГОЛЬСТВУВАННЯ тупої, рузької свиносуки... Слова про війну дуже НАГРАНІ і ДУЖЕ ФАЛЬШИВІ....



І це дуже показовий момент....Від розвалу Совка, коли проти агресії в Литву, на мітинг вийшло 1 млн. москвичів.... На протязі 20 років, через війни в Абхазії, Чечні, Грузії, Донбасі, через праздікі ПАБЄДОБЄСІЯ з мамками в пілотках і дітьми на танкоколясках, в Росії вихований новий тип кацапа.... СВИНОСОБАКА ПАБЄДОБЄСНАЯ....

Так що можна жаліти їх до безкінечності ... Але не факт, що воно щось зрозуміло....Що після полону, воно з нову не припреться в Україну зі зброєю....
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02.03.2022 13:33 Ответить
Тому я всюди пишу та намагаюся закликати людей, які будуть стикатися з цією мерзотою, брати їх в полон тільки у крайньому разі! Всіх, кого можна вбити - треба вбивати, цим ми скорочуємо список проблем собі та додаємо їх кацапським виродкам. Баби іщо наражают, але це не точно, зважаючи на ту реальність, яка в них зовсім незабаром розпочнеться!
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02.03.2022 14:27 Ответить
Не вірно пишете.....
Справжній військовий - лютий і жорстокий у бою, але людина, по відношенню до полоненого....тим більше до собрата по зброї ...

Паради полонених по ДОНЕЦЬКУ, відрізання вух...знущання над трупами Вагнерівців у Сирії....Все це вказує, що росіяни не ВІЙСЬКОВІ ЛЮДИ...А ЗВИЧАЙНІ БАНДИТИ І ЗЛОЧИНЦІ....

Коли писав свій коментар ..думав не про помсту, а про те...що Росію потрібно змінювати політично та ментально....Щоб російські військові були військовими.... А не скаженими СВИНОСОБАКАМИ ПАБЄДАБЄСАМИ....
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02.03.2022 15:36 Ответить
Видосики с "бедными пленными"направлены не на украинцев, а на лаптей за поребриком. Украинцы и так все знают, что москалям верить нельзя, что жалеть их смысла нет и все прочее, и они абсолютно правы. Но для лаптей содержание этих видео является неожиданностью и разрывм шаблона. Вместо ощущения "все пад кантролем, путен знает что делает, надо лишь выполнять его приказы и будешь в шоколаде" возникает совсем другое - "пацанчик к успеху шел, не фартануло. Какая-то херня происходит, все не так, как казалось".
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02.03.2022 16:57 Ответить
СВИНОСОБАКА ПАБЄДОБЄСНАЯ - блискуче. Люто лайкаю. На озброєння!
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02.03.2022 15:13 Ответить
"поставилися по-людськи" - це дарма, всі москалі повинні здохнути в страшних муках... Добро, жаль вони сприймають як слабість
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02.03.2022 13:41 Ответить
Додому ти поки не поїдеш. Тобі підлічать твої копита і ратиці, і ти будеш відбудовувати нашу Україну. Тобі скажуть, що ти будеш робити.
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02.03.2022 13:44 Ответить
Коли вони в полоні то такі ж невинні, ну прям невинні овечки.
Не треба їх жаліти, треба їх знищувати.
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02.03.2022 14:04 Ответить
Це якийсь *******, чоловік їй толкує, що зв'яжись з дружинами "пацанов" із взводу щоб їх витягувати, а та, *****, говорить, що скоровсе закінчіться.
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02.03.2022 14:25 Ответить
еще 1 день бомбежек мирных городов - в плен руских свиней не брать ....2000 украинцепв погибло мирных за 7 дней войны .а этому дауну операцию сделали ....слов нет
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02.03.2022 15:16 Ответить
А, это эта? Которая призывала "не жалеть украинцев"?



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02.03.2022 16:13 Ответить
 
 