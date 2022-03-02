РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18688 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
48724 66
армия РФ (3803) война (6519) Генштаб ВС (583)

ВСУ перехватывают инициативу у российских оккупантов по отдельным направлениям, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 2 марта по российскому вторжению

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ВСУ перехватывают инициативу у российских оккупантов по отдельным направлениям, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 2 марта по российскому вторжению

Вооруженные Силы Украины в отдельных направлениях начинают перехватывать инициативу у российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 02.03.2022 по российскому вторжению

"Враг пытается удержать боеспособность своих подразделений понимая, что "легкой прогулки" не получилось. Он пытается избегать прямых столкновений не только с Украинским войском, но и гражданскими жителями, которые блокируют движение его колонн. На территории Украины перестает действовать российская пропаганда и освободители отдают себе отчет, что их здесь никто не ждал", - говорится в сводке.

На Волынском направлении противник потерял инициативу и активные действия не проводит.

Читайте также: Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 2 марта по поводу российского вторжения

На Полесском направлении российские оккупанты продолжают продвижение в направлении Макаров – Брусилов – Фастов и частью сил – на Киев.

На направлениях на Малин и Ирпень потеряли наступательный темп, понесли значительные потери и остановлены на невыгодных рубежах.

На Чернобыльском направлении враг пытался развить наступление в направлении Демидов и Ирпень, но также потерял наступательный потенциал, остановленный.

В Житомирской области - пытается разместить передовые подразделения в районах населенных пунктов Гореничи, Шпитьки, Петрушки.

Одновременно противник развертывает полевые и логистические лагеря в районах населенных пунктов Бородянка, Катюжанка, Гавронщина.

"На Северском направлении враг из состава 1 танковой армии и 20 общевойсковой армии ВС РФ, ведущего наступательные действия в направлении Краснограда и Изюма с целью создания условий для окружения группировки объединенных сил, понес потери и остановлен на рубежах Богодухов, Чугуев, Шевченково. На Черниговском направлении противник остановлен. На Нежинском направлении - совершил перемещение в направлении Новая Басань, Козелец", - отмечают в Генштабе.

На Донецком направлении противник силами 1, 2 АК и 8 армии основные усилия сосредоточил цель выхода к административным границам Донецкой и Луганской областей. Цели не достиг, блокировать Мариуполь не смог.

На юге противник предпринимает попытки продолжить наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь.

В Черноморской операционной зоне российские оккупанты продолжают подготовку к проведению морской десантной операции на Черноморском побережье Украины (районы Затока, Одесса). Отмечено развертывание корабельных групп флота в открытом море.

Враг деморализован и продолжает нести потери в личном составе и технике.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+51
⚡️ВСУ отбили атаку на Николаев, армия РФ отступает в сторону Баштанки, - мэр города Виталий Ким.
показать весь комментарий
02.03.2022 13:10
+29
Сучасна коломийка...
"Джавелін" собі я кУплю
Хоч би й була боса
"Пригощу" я кацапуру
"Джавеліном " в носа
показать весь комментарий
02.03.2022 13:11
+29
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
02.03.2022 13:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
⚡️ВСУ отбили атаку на Николаев, армия РФ отступает в сторону Баштанки, - мэр города Виталий Ким.
показать весь комментарий
02.03.2022 13:10 Ответить
Шо? Знову палить? Ще вчорашні не догоріли...
показать весь комментарий
02.03.2022 13:28 Ответить
Ким не мэр - голова ОВДА. По остальному ещё есть вопросы. Снигирёвские охотники досрочно открыли охотничий сезон на 5 батальон спецназа рф - уже два джипа словили - везут спецназовцев в Николаев. ***** и это спецназ рф.
показать весь комментарий
02.03.2022 13:31 Ответить
мисливці одним словом--на "дічь"
показать весь комментарий
02.03.2022 13:40 Ответить
******* коломийка...
"Джавелін" собі я кУплю
Хоч би й була боса
"Пригощу" я кацапуру
"Джавеліном " в носа
показать весь комментарий
02.03.2022 13:11 Ответить
Tak capi po nochalu zvizdeli, mol te Javelin s Estonii prorocheni, a okazivajetsia vesma prigodni i kacapi stali prosrocheni na etom svete.
показать весь комментарий
02.03.2022 14:11 Ответить
prosrocheni
показать весь комментарий
02.03.2022 14:12 Ответить
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
02.03.2022 13:11 Ответить
Нарахунок Херсону, то взяли вони тільки три букви.
показать весь комментарий
02.03.2022 13:14 Ответить
У Херсоні містяни з Державними прапорами вийшли на площу Свободи, вставши перед озброєними російськими військовими.

Як передає Укрінформ, відповідне відео виклали у Фейсбуці.

На площу Свободи, де стоять озброєні російські військові з танками, вийшли містяни з Державними прапорами на акцію протесту проти агресії РФ.

Також, як повідомляють херсонці, у Шуменському мікрорайоні зранку гучно лунав на вулиці Гімн України.

«Тому, хто говорить, що Херсон здався - не вірте. Шліть його з такими словами під три чорти», - пишуть херсонці у соцмережах.
показать весь комментарий
02.03.2022 13:52 Ответить
Ясно! Бо у нас теж "жарко"
показать весь комментарий
02.03.2022 13:27 Ответить
Але ******* наші рашисстів норм під Черніговом. Там вже місцеві кажуть у Седневі цеглинами серуть кацапи.... назад не можна - швабра, у перед - ад.
показать весь комментарий
02.03.2022 14:18 Ответить
Это таи где тебя, полупокер мокшанскиц, в даа ствола перли?
показать весь комментарий
02.03.2022 14:00 Ответить
Здається мені українці, що цапам потрохи приходить пі...да.
показать весь комментарий
02.03.2022 13:12 Ответить
Вони так не здадуться.... то орда
показать весь комментарий
02.03.2022 13:13 Ответить
ви праві...це орда..памятаєте полоненого..який розказував шо у нас навіть в селах є асфальт і світло по вулицях він такого не бачив..ото ця орда навіть асфальт хоче знищити і ходити в лаптях по болоті
показать весь комментарий
02.03.2022 13:38 Ответить
Яка орда? Об'єднання різних безславних виродків без роду і національності. Лендлізу вже не буде. Мордору пзда.
показать весь комментарий
02.03.2022 15:15 Ответить
Кацапи "йдуть в рознос" - луплять по критичній інфраструктурі - насамперед по лікарнях!
показать весь комментарий
02.03.2022 13:13 Ответить
Завжди так вооють рашиссти. Ви не знали? Це агонія а ще бажання розлютити щоб наші не брали у полон, але наші хітрійші.
***** ще може десятьом своїм баранам бошкі відрізати й показати по ТВ "сматрі что Укрьі дєлают" а потім "вставай страна агроммная" , але Українці розумнійші й у кацапів цей план не спрацює.
показать весь комментарий
02.03.2022 14:22 Ответить
Це інші фашимти-недосмажені. Ті їшли азвабаждать Кривий Ріг. Здохніть наці прокляті!!!
показать весь комментарий
02.03.2022 13:15 Ответить
связался с кисилевкой,орков нет, уттром бил страшний обстрел с нескольких сторон, жертв нет, есть повреждения в хатах ,но невеликі
показать весь комментарий
02.03.2022 13:28 Ответить
связался с кисилевкой,орков нет, уттром бил страшний обстрел с нескольких сторон, жертв нет, есть повреждения в хатах ,но невеликі
показать весь комментарий
02.03.2022 13:30 Ответить
Акции Сбербанка на Лондонской бирже -рухнули! 1 акция сбербанка стоит 0.01 $ !!! 1 цент!!!
показать весь комментарий
02.03.2022 13:16 Ответить
опять перевод... обвалились
показать весь комментарий
02.03.2022 13:17 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2022 13:42 Ответить
ofigetj, to statj teperj krupnim akcionerom togo banka mozhno za 1000 evro, nu ok, nado podozhdatj, kogda budet po 10 jevrikov, to mozhno i chto to kupitj, plin kak bi ne vljapatsia i ne prosratj 10 jevrikov.
показать весь комментарий
02.03.2022 14:15 Ответить
Надо взять пару тонн, для отопления. Это дешевле, чем газом.
показать весь комментарий
02.03.2022 15:09 Ответить
Так ведь и Капитализация Газпрома упала с $250 млрд. до $30 млрд !
показать весь комментарий
02.03.2022 17:54 Ответить
добре, дуже добре
показать весь комментарий
02.03.2022 13:16 Ответить
Ребята, не забываем перечислять средства ЗСУ ежедневно!
показать весь комментарий
02.03.2022 13:19 Ответить
Ви там зовсім з глузду з'їхали? Чи вас у гуглі забанили? Гореничі, Шпитьки, Петрушки це Київська область! Від Петрушок до Києва 5 км.
показать весь комментарий
02.03.2022 13:21 Ответить
+++
показать весь комментарий
02.03.2022 13:34 Ответить
Рос. гелікоптери з десантом спостерігають над Одесою.
показать весь комментарий
02.03.2022 13:26 Ответить
Свіженькій "шашличок".... астанавітєсь. 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
02.03.2022 14:25 Ответить
зауваження: в українській мові немає московського слова "рубіж" і тому не вживайте його; краще пишіть по-українськи - границя, кордон, виступ, позиція
Москалі вивелі рубєж від річки з навою Рубіко, яка була водною границею між Римською імперією та Галією. У нас достатньо своїх слів аби не використовувати московські рубіж, зарубіжний і т.п. маячню.
показать весь комментарий
02.03.2022 13:28 Ответить
РУБІ́Ж, бежу, чол.
1. Лінія, межа, що відділяє кого-, що-небудь від когось, чогось;
// Природна перешкода, яка служить такою лінією, межею. Пункт той [оборони] був не звичайний. З нього контролювалась єдина в цьому районі переправа через водний рубіж (Іван Ле, Мої листи, 1945, 104); Від ріки до Ярослава відстань велика, та ліс рубежем став між двома противниками (Антон Хижняк, Д. Галицький, 1958, 509);
// перен. Те, що відділяє одне від одного (перев. у часі); грань.
/ перен. Межа або ступінь розвитку, діяльності кого-, чого-небудь. Нині радянська наука перебуває на передових рубежах світової науки (Наука і життя, 12, 1973, 3); Радянський народ під керівництвом ленінської партії бере нові рубежі в розвитку економіки, науки і культури (Комуніст України, 5, 1961, 2); Хвала, що виросли герої В ділах і подвигах твоїх, Що при здоров'ї і при зброї У славі правди світової Ти йдеш до рубежів нових! (Максим Рильський, Зимові записи, 1964, 41).
2. Державний кордон. Відстоявши від шведських і німецьких загарбників північно-західні рубежі своєї країни, руський народ наполегливою працею почав відбудовувати зруйноване ворогами господарство (Історія СРСР, I, 1957, 79); Наша дружба простирає своє проміння за рубежі Вітчизни (Максим Рильський, III, 1956, 24). За рубежем - за кордоном. Роки перебування української письменниці за рубежем досить повно висвітлені дослідниками творчості і біографії Марка Вовчка (Радянське літературознавство, 6, 1968, 71); Кращі його [Гончара] книги вийшли багатьма виданнями в нашій країні і за рубежем (Про багатство літератури, 1959, 236).
3. Лінія оборони, укріплень, місце розташування війська, передова позиція. Донець, Донець! Тобі судилось стати в великій битві двічі рубежем (Іван Гончаренко, Вибр., 1959, 196); Рубежем була нам скеля кожна, Ми в боях - надією жили (Любомир Дмитерко, Вітчизна, 1948, 111); - Бійці атакували просто з ходу проміжний рубіж противника (Петро Панч, Іду, 1946, 53); Кожному з відступаючих Дніпро уявлявся в ці дні тим рятівним рубежем, що затримає денікінську козачню, перепинить нещастя (Олесь Гончар, II, 1959, 85); - За річкою у нас чудові позиції. Та фронт піхоти відсунувся. Річка стала рубежем, передовою позицією (Іван Ле, Право.., 1957, 118); Затишшя? Укріплюй свої рубежі! Затишшя? Пристрілюй окопи чужі! (Іван Нехода, Хто сіє вітер, 1959, 223).
Вогневий рубіж - лінія ведення вогню (у 6 знач.). - Ану, сестриця, дай напиться, Солдату душу освіжи, Бо в нас гарячая водиця На вогневому рубежі (Микола Нагнибіда, Пісня.., 1949, 133).
показать весь комментарий
02.03.2022 13:31 Ответить
Словник української мови

Академічний тлумачний словник (1970-1980)

в означеннях

Тлумачення, значення слова «рубіж»:

РУБІ́Ж, бежу, чол.
1. Лінія, межа, що відділяє кого-, що-небудь від когось, чогось;
// Природна перешкода, яка служить такою лінією, межею. Пункт той [оборони] був не звичайний. З нього контролювалась єдина в цьому районі переправа через водний рубіж (Іван Ле, Мої листи, 1945, 104); Від ріки до Ярослава відстань велика, та ліс рубежем став між двома противниками (Антон Хижняк, Д. Галицький, 1958, 509);
// перен. Те, що відділяє одне від одного (перев. у часі); грань. Увагу письменника [О. М. Горького] привернуло широке, багатостороннє відтворення життя Росії на рубежі двох епох (Радянське літературознавство, 3, 1957, 3); Велика Жовтнева соціалістична революція і XXII з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу знаменують собою грандіозні історичні рубежі в боротьбі людства за світле майбутнє, за комунізм (Комуніст України, 11, 1962, 3);
// перен. Межа або ступінь розвитку, діяльності кого-, чого-небудь. Нині радянська наука перебуває на передових рубежах світової науки (Наука і життя, 12, 1973, 3); Радянський народ під керівництвом ленінської партії бере нові рубежі в розвитку економіки, науки і культури (Комуніст України, 5, 1961, 2); Хвала, що виросли герої В ділах і подвигах твоїх, Що при здоров'ї і при зброї У славі правди світової Ти йдеш до рубежів нових! (Максим Рильський, Зимові записи, 1964, 41).
2. Державний кордон. Відстоявши від шведських і німецьких загарбників північно-західні рубежі своєї країни, руський народ наполегливою працею почав відбудовувати зруйноване ворогами господарство (Історія СРСР, I, 1957, 79); Наша дружба простирає своє проміння за рубежі Вітчизни (Максим Рильський, III, 1956, 24). За рубежем - за кордоном. Роки перебування української письменниці за рубежем досить повно висвітлені дослідниками творчості і біографії Марка Вовчка (Радянське літературознавство, 6, 1968, 71); Кращі його [Гончара] книги вийшли багатьма виданнями в нашій країні і за рубежем (Про багатство літератури, 1959, 236).
3. Лінія оборони, укріплень, місце розташування війська, передова позиція. Донець, Донець! Тобі судилось стати в великій битві двічі рубежем (Іван Гончаренко, Вибр., 1959, 196); Рубежем була нам скеля кожна, Ми в боях - надією жили (Любомир Дмитерко, Вітчизна, 1948, 111); - Бійці атакували просто з ходу проміжний рубіж противника (Петро Панч, Іду, 1946, 53); Кожному з відступаючих Дніпро уявлявся в ці дні тим рятівним рубежем, що затримає денікінську козачню, перепинить нещастя (Олесь Гончар, II, 1959, 85); - За річкою у нас чудові позиції. Та фронт піхоти відсунувся. Річка стала рубежем, передовою позицією (Іван Ле, Право.., 1957, 118); Затишшя? Укріплюй свої рубежі! Затишшя? Пристрілюй окопи чужі! (Іван Нехода, Хто сіє вітер, 1959, 223).
Вогневий рубіж - лінія ведення вогню (у 6 знач.). - Ану, сестриця, дай напиться, Солдату душу освіжи, Бо в нас гарячая водиця На вогневому рубежі (Микола Нагнибіда, Пісня.., 1949, 133).

Словник української мови: в 11 томах. - Том 8, 1977. - Стор. 893.
показать весь комментарий
02.03.2022 14:01 Ответить
Читаю назви цих героїчних міст, це ті території де наші герої-пращури билися з ворогом. Ще не вмерла Україна, ні Слава, ні Воля!

показать весь комментарий
02.03.2022 13:28 Ответить
Ще не вмерла УкраїнИ
Не потрібно помилятись.
Зміст відразу змінюється.
показать весь комментарий
02.03.2022 14:02 Ответить
Точно. То кацапи винторогі навмисно И на своє А змінили "АкАлА кАкАЛа" рашисське.
показать весь комментарий
02.03.2022 14:27 Ответить
То поляки так зрозуміли вірш Павла Чубинського, по аналогії зі своїм гімном eszcze Polska nie zginęła, який походить від пісні польських легіонерів в Італіїї 18 століття. Там вони співали, що Польща ще не загинула.
А Чубинський правильно написав:
"Ще не вмерли України, ні слава, ні воля", маючи на увазі, що Україна ніколи не вмре, а от за волю за славу потрібно боротися.
показать весь комментарий
02.03.2022 15:49 Ответить
Південь.. район Одеси...на стрімі одна жіночка казала ,шо там є ідіоти проросійські
показать весь комментарий
02.03.2022 13:33 Ответить
Теж мені, новина.
показать весь комментарий
02.03.2022 14:03 Ответить
Гадаю після війни отримають паспорт громодянина щоб уселяке лайно не обирали у керівництво.
показать весь комментарий
02.03.2022 14:28 Ответить
Пенсы а так же всякая босота с алкашней, которые винят в своих личных проблемах не самих себя, а страну, в которой живут.
показать весь комментарий
02.03.2022 15:24 Ответить
цитата :
///
Можна трошки дозволю собі емоцій?
Так от. Трошки не подобається питання цивільних сонечок «Ну на скільки іще в московитів техніки залишилося». І це м'яко кажучи не подобається.
Пояснюю чому. Мені здається в цьому питанні імліцитно є запит на точну дату коли це все припиниться.
То ви стомилися? А от нашим військовим сонечкам стомлювалися ніколи.
Так ворог має іще багато техніки. Це сотні танків, тисячі бойових броньованих машин.
Але є низка але.
1. За ці дні напрацьовані кращі тактики знищення бронетехніки а партнери допоможуть протитанковим озброєнням різних типів.
2. Техніка сама не їздить і за кожною успішно відбитою атакою обрахунок яких іде на десятки готовність тих московитів які іще є йти в бій зменшується.
3. Наші повітряні військові сонечки атакують логістику ворога без якої бронетехніка це груда металолому.
Ніхто не сказав що буде легко.
І ворог має сили.
Але так само чітко видно що ми показали здатність до систематичного спротиву і перемога буде за нами.
Mykola Bielieskov
показать весь комментарий
02.03.2022 13:42 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
показать весь комментарий
02.03.2022 13:47 Ответить
Если не сложно, помагайте нам валить их с Казахстана:

https://eitzen.at/fckptn/index.html?rqps=5
http://ban-dera.com

Как можно дольше держать открытыми на компе такие стратички.
показать весь комментарий
02.03.2022 18:01 Ответить
Винищуйте в першу чергу бензовози та автомобілі з ************.

Я не розумію як може рухатися колісна колона автомобілів по дорозі.
Хіба у нас немає арматури цвяхів, чи іншого металу? Усівайте металевими їжачками та шипами усі дороги у ймовірному напрямку руху ворожих колон.

Зливайте паливо на заправках на ймовірних напрямках руху цих колон. Без палива це нерухомі цілі.
показать весь комментарий
02.03.2022 13:54 Ответить
Подганяйте в русские колонны цыстерны со спиртом и водочных материалов. Русня с "...шумел камыш, деревья гнулись..." сами будут идти сдаваться.
показать весь комментарий
02.03.2022 14:47 Ответить
Рано ще бити в літаври. Путін буде лізти в Україну до останнього свого солтата. Тепер він не може відступити. Для нього, або якась, хоч маленька, перемога, щоб виправдати вторгнення, або самогубство.
Є третій, маловирогідний варіант, шо його арештує, або вб'є, як Берію, військово-політична верхівка московії.
показать весь комментарий
02.03.2022 15:54 Ответить
Дякую вам, хлопці та дівчата!
показать весь комментарий
02.03.2022 16:42 Ответить
Здохніть кацапи з насінням у кишенях, або без, головне щоб вас не було в Україні, у Криму, на Донбасі
показать весь комментарий
02.03.2022 17:18 Ответить
Всех так всех.Везите,черноземы толще будут.
показать весь комментарий
02.03.2022 17:24 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2022 17:58 Ответить
Астанавитнсь иначе поджарим
показать весь комментарий
02.03.2022 18:31 Ответить
Ще мало кацапів топили...
показать весь комментарий
02.03.2022 22:21 Ответить
 
 