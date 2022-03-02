ВСУ перехватывают инициативу у российских оккупантов по отдельным направлениям, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 2 марта по российскому вторжению
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженные Силы Украины в отдельных направлениях начинают перехватывать инициативу у российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 02.03.2022 по российскому вторжению
"Враг пытается удержать боеспособность своих подразделений понимая, что "легкой прогулки" не получилось. Он пытается избегать прямых столкновений не только с Украинским войском, но и гражданскими жителями, которые блокируют движение его колонн. На территории Украины перестает действовать российская пропаганда и освободители отдают себе отчет, что их здесь никто не ждал", - говорится в сводке.
На Волынском направлении противник потерял инициативу и активные действия не проводит.
На Полесском направлении российские оккупанты продолжают продвижение в направлении Макаров – Брусилов – Фастов и частью сил – на Киев.
На направлениях на Малин и Ирпень потеряли наступательный темп, понесли значительные потери и остановлены на невыгодных рубежах.
На Чернобыльском направлении враг пытался развить наступление в направлении Демидов и Ирпень, но также потерял наступательный потенциал, остановленный.
В Житомирской области - пытается разместить передовые подразделения в районах населенных пунктов Гореничи, Шпитьки, Петрушки.
Одновременно противник развертывает полевые и логистические лагеря в районах населенных пунктов Бородянка, Катюжанка, Гавронщина.
"На Северском направлении враг из состава 1 танковой армии и 20 общевойсковой армии ВС РФ, ведущего наступательные действия в направлении Краснограда и Изюма с целью создания условий для окружения группировки объединенных сил, понес потери и остановлен на рубежах Богодухов, Чугуев, Шевченково. На Черниговском направлении противник остановлен. На Нежинском направлении - совершил перемещение в направлении Новая Басань, Козелец", - отмечают в Генштабе.
На Донецком направлении противник силами 1, 2 АК и 8 армии основные усилия сосредоточил цель выхода к административным границам Донецкой и Луганской областей. Цели не достиг, блокировать Мариуполь не смог.
На юге противник предпринимает попытки продолжить наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь.
В Черноморской операционной зоне российские оккупанты продолжают подготовку к проведению морской десантной операции на Черноморском побережье Украины (районы Затока, Одесса). Отмечено развертывание корабельных групп флота в открытом море.
Враг деморализован и продолжает нести потери в личном составе и технике.
Пожалуйста, подождите...
"Джавелін" собі я кУплю
Хоч би й була боса
"Пригощу" я кацапуру
"Джавеліном " в носа
Як передає Укрінформ, відповідне відео виклали у Фейсбуці.
На площу Свободи, де стоять озброєні російські військові з танками, вийшли містяни з Державними прапорами на акцію протесту проти агресії РФ.
Також, як повідомляють херсонці, у Шуменському мікрорайоні зранку гучно лунав на вулиці Гімн України.
«Тому, хто говорить, що Херсон здався - не вірте. Шліть його з такими словами під три чорти», - пишуть херсонці у соцмережах.
***** ще може десятьом своїм баранам бошкі відрізати й показати по ТВ "сматрі что Укрьі дєлают" а потім "вставай страна агроммная" , але Українці розумнійші й у кацапів цей план не спрацює.
Москалі вивелі рубєж від річки з навою Рубіко, яка була водною границею між Римською імперією та Галією. У нас достатньо своїх слів аби не використовувати московські рубіж, зарубіжний і т.п. маячню.
1. Лінія, межа, що відділяє кого-, що-небудь від когось, чогось;
// Природна перешкода, яка служить такою лінією, межею. Пункт той [оборони] був не звичайний. З нього контролювалась єдина в цьому районі переправа через водний рубіж (Іван Ле, Мої листи, 1945, 104); Від ріки до Ярослава відстань велика, та ліс рубежем став між двома противниками (Антон Хижняк, Д. Галицький, 1958, 509);
// перен. Те, що відділяє одне від одного (перев. у часі); грань.
/ перен. Межа або ступінь розвитку, діяльності кого-, чого-небудь. Нині радянська наука перебуває на передових рубежах світової науки (Наука і життя, 12, 1973, 3); Радянський народ під керівництвом ленінської партії бере нові рубежі в розвитку економіки, науки і культури (Комуніст України, 5, 1961, 2); Хвала, що виросли герої В ділах і подвигах твоїх, Що при здоров'ї і при зброї У славі правди світової Ти йдеш до рубежів нових! (Максим Рильський, Зимові записи, 1964, 41).
2. Державний кордон. Відстоявши від шведських і німецьких загарбників північно-західні рубежі своєї країни, руський народ наполегливою працею почав відбудовувати зруйноване ворогами господарство (Історія СРСР, I, 1957, 79); Наша дружба простирає своє проміння за рубежі Вітчизни (Максим Рильський, III, 1956, 24). За рубежем - за кордоном. Роки перебування української письменниці за рубежем досить повно висвітлені дослідниками творчості і біографії Марка Вовчка (Радянське літературознавство, 6, 1968, 71); Кращі його [Гончара] книги вийшли багатьма виданнями в нашій країні і за рубежем (Про багатство літератури, 1959, 236).
3. Лінія оборони, укріплень, місце розташування війська, передова позиція. Донець, Донець! Тобі судилось стати в великій битві двічі рубежем (Іван Гончаренко, Вибр., 1959, 196); Рубежем була нам скеля кожна, Ми в боях - надією жили (Любомир Дмитерко, Вітчизна, 1948, 111); - Бійці атакували просто з ходу проміжний рубіж противника (Петро Панч, Іду, 1946, 53); Кожному з відступаючих Дніпро уявлявся в ці дні тим рятівним рубежем, що затримає денікінську козачню, перепинить нещастя (Олесь Гончар, II, 1959, 85); - За річкою у нас чудові позиції. Та фронт піхоти відсунувся. Річка стала рубежем, передовою позицією (Іван Ле, Право.., 1957, 118); Затишшя? Укріплюй свої рубежі! Затишшя? Пристрілюй окопи чужі! (Іван Нехода, Хто сіє вітер, 1959, 223).
Вогневий рубіж - лінія ведення вогню (у 6 знач.). - Ану, сестриця, дай напиться, Солдату душу освіжи, Бо в нас гарячая водиця На вогневому рубежі (Микола Нагнибіда, Пісня.., 1949, 133).
Академічний тлумачний словник (1970-1980)
в означеннях
Тлумачення, значення слова «рубіж»:
РУБІ́Ж, бежу, чол.
1. Лінія, межа, що відділяє кого-, що-небудь від когось, чогось;
// Природна перешкода, яка служить такою лінією, межею. Пункт той [оборони] був не звичайний. З нього контролювалась єдина в цьому районі переправа через водний рубіж (Іван Ле, Мої листи, 1945, 104); Від ріки до Ярослава відстань велика, та ліс рубежем став між двома противниками (Антон Хижняк, Д. Галицький, 1958, 509);
// перен. Те, що відділяє одне від одного (перев. у часі); грань. Увагу письменника [О. М. Горького] привернуло широке, багатостороннє відтворення життя Росії на рубежі двох епох (Радянське літературознавство, 3, 1957, 3); Велика Жовтнева соціалістична революція і XXII з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу знаменують собою грандіозні історичні рубежі в боротьбі людства за світле майбутнє, за комунізм (Комуніст України, 11, 1962, 3);
// перен. Межа або ступінь розвитку, діяльності кого-, чого-небудь. Нині радянська наука перебуває на передових рубежах світової науки (Наука і життя, 12, 1973, 3); Радянський народ під керівництвом ленінської партії бере нові рубежі в розвитку економіки, науки і культури (Комуніст України, 5, 1961, 2); Хвала, що виросли герої В ділах і подвигах твоїх, Що при здоров'ї і при зброї У славі правди світової Ти йдеш до рубежів нових! (Максим Рильський, Зимові записи, 1964, 41).
2. Державний кордон. Відстоявши від шведських і німецьких загарбників північно-західні рубежі своєї країни, руський народ наполегливою працею почав відбудовувати зруйноване ворогами господарство (Історія СРСР, I, 1957, 79); Наша дружба простирає своє проміння за рубежі Вітчизни (Максим Рильський, III, 1956, 24). За рубежем - за кордоном. Роки перебування української письменниці за рубежем досить повно висвітлені дослідниками творчості і біографії Марка Вовчка (Радянське літературознавство, 6, 1968, 71); Кращі його [Гончара] книги вийшли багатьма виданнями в нашій країні і за рубежем (Про багатство літератури, 1959, 236).
3. Лінія оборони, укріплень, місце розташування війська, передова позиція. Донець, Донець! Тобі судилось стати в великій битві двічі рубежем (Іван Гончаренко, Вибр., 1959, 196); Рубежем була нам скеля кожна, Ми в боях - надією жили (Любомир Дмитерко, Вітчизна, 1948, 111); - Бійці атакували просто з ходу проміжний рубіж противника (Петро Панч, Іду, 1946, 53); Кожному з відступаючих Дніпро уявлявся в ці дні тим рятівним рубежем, що затримає денікінську козачню, перепинить нещастя (Олесь Гончар, II, 1959, 85); - За річкою у нас чудові позиції. Та фронт піхоти відсунувся. Річка стала рубежем, передовою позицією (Іван Ле, Право.., 1957, 118); Затишшя? Укріплюй свої рубежі! Затишшя? Пристрілюй окопи чужі! (Іван Нехода, Хто сіє вітер, 1959, 223).
Вогневий рубіж - лінія ведення вогню (у 6 знач.). - Ану, сестриця, дай напиться, Солдату душу освіжи, Бо в нас гарячая водиця На вогневому рубежі (Микола Нагнибіда, Пісня.., 1949, 133).
Словник української мови: в 11 томах. - Том 8, 1977. - Стор. 893.
Не потрібно помилятись.
Зміст відразу змінюється.
А Чубинський правильно написав:
"Ще не вмерли України, ні слава, ні воля", маючи на увазі, що Україна ніколи не вмре, а от за волю за славу потрібно боротися.
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Можна трошки дозволю собі емоцій?
Так от. Трошки не подобається питання цивільних сонечок «Ну на скільки іще в московитів техніки залишилося». І це м'яко кажучи не подобається.
Пояснюю чому. Мені здається в цьому питанні імліцитно є запит на точну дату коли це все припиниться.
То ви стомилися? А от нашим військовим сонечкам стомлювалися ніколи.
Так ворог має іще багато техніки. Це сотні танків, тисячі бойових броньованих машин.
Але є низка але.
1. За ці дні напрацьовані кращі тактики знищення бронетехніки а партнери допоможуть протитанковим озброєнням різних типів.
2. Техніка сама не їздить і за кожною успішно відбитою атакою обрахунок яких іде на десятки готовність тих московитів які іще є йти в бій зменшується.
3. Наші повітряні військові сонечки атакують логістику ворога без якої бронетехніка це груда металолому.
Ніхто не сказав що буде легко.
І ворог має сили.
Але так само чітко видно що ми показали здатність до систематичного спротиву і перемога буде за нами.
Mykola Bielieskov
https://eitzen.at/fckptn/index.html?rqps=5
http://ban-dera.com
Как можно дольше держать открытыми на компе такие стратички.
Я не розумію як може рухатися колісна колона автомобілів по дорозі.
Хіба у нас немає арматури цвяхів, чи іншого металу? Усівайте металевими їжачками та шипами усі дороги у ймовірному напрямку руху ворожих колон.
Зливайте паливо на заправках на ймовірних напрямках руху цих колон. Без палива це нерухомі цілі.
Є третій, маловирогідний варіант, шо його арештує, або вб'є, як Берію, військово-політична верхівка московії.