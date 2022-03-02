Около полуночи украинская ПВО уничтожила 2 российских истребителя Су-35С. Утрачен один наш МиГ-29. Пилота ищут, - командование Воздушных Сил. ФОТО
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Ночью, 1 марта, в Киевской области завязалось ожесточенное воздушное сражение между парой истребителей МиГ-29 бригады тактической авиации Воздушных Сил ВС Украины и парой российских Су-35С.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью Командования Воздушных Сил ВС Украины.
"В результате воздушного боя оба самолета рашистов были уничтожены! Вместе с ракетами класса "воздух-воздух" из МиГ-29 по оккупантам отработали и зенитные управляемые ракеты комплекса С-300 местной зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр". К сожалению, в результате этого боя Воздушные Силы потеряли один МиГ-29. Пилота ищут", - говорится в сообщении.
Да, сегодня враг превосходит по количеству и качеству авиатехники и вооружения, но Воздушные Силы делают все возможное, чтобы очистить украинское небо от враждебного присутствия.
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Мертвечука на шпиль верховной Рады, а всех зажопенцов на больницы закрепить и не только в столице.
Говорять, "Призрак" то - ВИЖИВ.
Зміг катапультуватися і своїм ходом повернувся у часть.
Зараз вже на новому літаку воює.
эта инфа ещё вчера была.
Ето я к тому, что в самолете не как в машине, - ушиб на лбу почесал, сел и поехал. Робота к полетам допускает консиліум врачей. Тем более после катупультирования. Дай Бог чтобьі жив оказался, но то, что уже вновь летает сомневаюсь
А так не бьівает
и баллистические ракеты нервно курят.