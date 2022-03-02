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Новости Война в Украине
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Около полуночи украинская ПВО уничтожила 2 российских истребителя Су-35С. Утрачен один наш МиГ-29. Пилота ищут, - командование Воздушных Сил. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью, 1 марта, в Киевской области завязалось ожесточенное воздушное сражение между парой истребителей МиГ-29 бригады тактической авиации Воздушных Сил ВС Украины и парой российских Су-35С.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью Командования Воздушных Сил ВС Украины.

"В результате воздушного боя оба самолета рашистов были уничтожены! Вместе с ракетами класса "воздух-воздух" из МиГ-29 по оккупантам отработали и зенитные управляемые ракеты комплекса С-300 местной зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр". К сожалению, в результате этого боя Воздушные Силы потеряли один МиГ-29. Пилота ищут", - говорится в сообщении.

Да, сегодня враг превосходит по количеству и качеству авиатехники и вооружения, но Воздушные Силы делают все возможное, чтобы очистить украинское небо от враждебного присутствия.

Около полуночи украинская ПВО уничтожила 2 российских истребителя Су-35С. Утрачен один наш МиГ-29. Пилота ищут, - командование Воздушных Сил 01

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Топ комментарии
+44
До речи:
Говорять, "Призрак" то - ВИЖИВ.
Зміг катапультуватися і своїм ходом повернувся у часть.
Зараз вже на новому літаку воює.
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02.03.2022 13:42
+23
Мало того - уже на новом сбил
эта инфа ещё вчера была.
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02.03.2022 13:50
+13
Су-35С на Міг-29 завалити - це надзвичайно складно. Молодці хлопці.
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02.03.2022 14:13
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комментарий отмечен как спам
Лукашенко случайно показал необычную карту: Украина разделена на 4 зоны - NVL.. Издание Avia.pro рассказало, что лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко, когда комментировал проводимую Россией спецоперацию в Донбассе, показал весьма необычную карту Украины. На ней страна поделена на четыре области, которые, по всей видимости, будет освобождать РФ от националистов
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02.03.2022 13:41 Ответить
Господяяяя куда это то лезит бульбокозё
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02.03.2022 14:10 Ответить
то воно планує да його закопувать будуть
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02.03.2022 14:16 Ответить
На территорию Украины нужно привезти или создать видимость присутствия в каждом крупном городе родственников высоких чиновников и олигархов параши и пусть потом попробуют . В Черное море загнать их яхты под наше побережье. Их самолёты так же пусть кружат постоянно в небе над городами.
Мертвечука на шпиль верховной Рады, а всех зажопенцов на больницы закрепить и не только в столице.
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02.03.2022 13:41 Ответить
Не поможет разве что дочек фуйла
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02.03.2022 13:47 Ответить
До речи:
Говорять, "Призрак" то - ВИЖИВ.
Зміг катапультуватися і своїм ходом повернувся у часть.
Зараз вже на новому літаку воює.
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02.03.2022 13:42 Ответить
Мало того - уже на новом сбил
эта инфа ещё вчера была.
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02.03.2022 13:50 Ответить
Я теж вчора це дізнався, але "тримав паузу".
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02.03.2022 13:57 Ответить
І рахунок пішов на третій десяток - 21!
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02.03.2022 14:23 Ответить
Катапультирование - ето суперперегрузки. Ето удар по позвоночнику. Катапультирование в ангаре(такое случается по невнимательности иногда с техниками) ето смерть. Причем не от встречи с землей, а от встречи с перекрьітием ангара.
Ето я к тому, что в самолете не как в машине, - ушиб на лбу почесал, сел и поехал. Робота к полетам допускает консиліум врачей. Тем более после катупультирования. Дай Бог чтобьі жив оказался, но то, что уже вновь летает сомневаюсь
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02.03.2022 14:56 Ответить
С применением кресла К-36ДМ, лётчик, будет и дальше летать.
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03.03.2022 06:57 Ответить
Та я не говорю что летать не будет. Просто некоторьіе понимают так: приземлилися, отстегнул/перерезал стропьі, сел в другой самолет и полетел. )))
А так не бьівает
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03.03.2022 08:36 Ответить
Нужно сбивать пташки. Это охлаждает мозги дуракам и подлецам.
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02.03.2022 13:57 Ответить
Украина получит Пэтриоты - рашистские самолёты
и баллистические ракеты нервно курят.
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02.03.2022 14:07 Ответить
Тих Су-35С в касабів всього біля 100шт. Тепер (-2)
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02.03.2022 14:08 Ответить
Там ще і Привид Су35-ки і 30-ки прорідив. При цьому вибувають зі строю їх найкращі пілоти, а без них укацапів будуть великі проблеми.
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02.03.2022 14:17 Ответить
К стингерам тепловизоры нужны и можно сбивать ночью.
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02.03.2022 14:42 Ответить
Су-35С на Міг-29 завалити - це надзвичайно складно. Молодці хлопці.
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02.03.2022 14:13 Ответить
Какого то комполка ****** насмерь с рашки.Полковника
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02.03.2022 14:51 Ответить
Цапів на гілляку!!!
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02.03.2022 16:15 Ответить
збивають, то добре. падають у нас. покадіть хоть 1 фото???
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02.03.2022 17:12 Ответить
 
 