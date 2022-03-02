На входе в Энергодар противник остановлен, продолжаются переговоры о ядерной опасности, - Арестович
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска остановлены на входе в Энергодар Запорожской области, местные власти ведут переговоры о ядерной опасности в случае начала боевых действий.
Об этом сообщил на брифинге советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.
"О вопросе, который всех беспокоит: Энергодар, Запорожская АЭС. Противник остановлен на входе в город. Местное руководство вступило в переговоры, объяснило ядерную опасность, если в районе города будут начаты боевые действия. И это сигнал, который мы должны донести до международных партнеров. Руководство страны вскоре соответственно отреагирует об опасности ведения боевых действий или просто расположении российских войск у ядерных объектов", - рассказал Арестович.
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February 28 at 6:19 PM ·
АЭС и война
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Для меня как для атомщика безопасность наших текущих АЭС очевидна
Но люди спрашивают, так что будем писать )
Итак, из чего же состоит система безопасности наших АЭС.
В первую очередь - это ******* стратегический объект. Которая в первую очередь дает очень много энергии и не требует для своей работы постоянного подвоза угля. А значит защищать их мы будем до последнего и драться за них будем зубами.
Вокруг АЭС существует система эшелонов защиты.
Территория самой станции защищена лучше чем территория военных баз - бетонные заборы по 5 метров, колючая проволка, ворота которые хрен блин собьешь и КПП обшитое сталью.
Рядом со станцией всегда есть военная база с нашими воинами.
+ ******** система ПРО.
Когда мы были на Ровенской - видели это все, нам как будущим своим показывали некоторые штуки и хвастались.
Пробиться через это ракете или самолету будет очень сложно. Ну вот просто очень. Цель компактная - вся территория километр на километр, прикрыть ее достаточно легко.
И это не чернобыльская станция, что по сути является просто хранилищем - она ничего не производит.
Работающая АЭС нам куда важнее. И мы в нее зубами вцепимся, но не отдадим.
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Часть 2 - технологическая
Все текущие реакторы в Украине водо-водяные. 14 реакторов ВВЭР-1000 и 2 реактора ВВЭР-440.
По технологии это самые безопасные серийные реакторы в мире.
Они двухконтурные. Это значит что вода контактирующая с радиоактивными элементами остается в большом таком бункере - гермооболочке. И не выходит за его пределы. Это вода первого контура.
Воду которую пускают на турбины нагревают там же в больших бочках - парогенераторах. Это вода второго контура. С водой первого они обмениваются теплом, но никогда не смешиваются.
Это кстати ключевое отличие от чернобыльской атомной - там были старые канальные реакторы одноконтурные. Без гермооболочки. Без корпуса реактора.
Что такое гермооболочка? - Это бетонный кубик 50-60 метров. С толщиной бетона около одного метра. В который плотно-плотно набиты устройства первого контура. И в самом ее центре находится сам реактор.
Реактор представляет из себя аккуратную бочку шириной 4,5 м, и высотой активной зоны 6 метров. Остальное что вы можете найти на чертежах это вспомогательные устройства.
Толщина этой бочки - 200 мм самой лучшей стали.
Важно понять - это не то канальное дерьмо что использовалось в чернобыле. Это очень компактное устройство и высоким уровнем защищенности.
Вокруг реактора много других устройств что его прикрывают.
+ ложе самого реактора
Вода первого контура всегда остается внутри гермооболочки. На крайний случай созданы системы залива всей гермооболочки холодной водой для охлаждения реактора.
Рядом есть турбинный зал - в нем низкотемпературная турбина. В ней вода второго не радиоактивного контура.
Про работу самого реактора.
Как его можно "взорвать"? - Никак.
Там низкое обогащение топлива, ******** системы защиты, двойная система управления мощностью - как через управляющие стержни, так и через раствор борной кислоты, впрыскиваемой в воду первого контура.
При любых нештатных ситуациях происходит отключение автоматикой реактора, и затем включить его можно через неделю только. Даже если попробовать - автоматика не даст этого сделать.
Да, в списки внештатных ситуаций входит так же повреждение ЛЭП от станции к потребителю. Из за этого реактор могут выключить. Это нормально и пугаться этого не стоит. Постоит и мы его снова включим.
Тепловая инерция реактора так же значительно ниже чем у чернобыльского - он остынет куда быстрее.
В качестве замедлителя в ВВЭР так же используется вода. Замедлитель нужен что бы происходила ядерная реакция. Без него - неакции не будет.
В отличии от чернобыльского реактора, в котором замедлителем были графитовые блоки, в ВВЭР реакция останавливается наглухо при любом чихе. А тем более пробитии реактора.
+ отдельно выделю что сделать из реактора атомную бомбу невозможно. Ну никак. Вообще никак - даже теоретически.
И даже если ну очень-очень постараться - отключить насосы и стараться повторить Фокусиму.. то максимум который можно получить через неделю такой возни это расплавление ядерного топлива и вытек
Орки вирублять рубільник для великої частки піденно-східної терріторії України, а це ж підприємства, заводи та фабрики які без єлектрики не зможуть допомогти фронту...