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На входе в Энергодар противник остановлен, продолжаются переговоры о ядерной опасности, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На входе в Энергодар противник остановлен, продолжаются переговоры о ядерной опасности, - Арестович

Российские войска остановлены на входе в Энергодар Запорожской области, местные власти ведут переговоры о ядерной опасности в случае начала боевых действий.

Об этом сообщил на брифинге советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"О вопросе, который всех беспокоит: Энергодар, Запорожская АЭС. Противник остановлен на входе в город. Местное руководство вступило в переговоры, объяснило ядерную опасность, если в районе города будут начаты боевые действия. И это сигнал, который мы должны донести до международных партнеров. Руководство страны вскоре соответственно отреагирует об опасности ведения боевых действий или просто расположении российских войск у ядерных объектов", - рассказал Арестович.

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Енергодар - Україна!!!
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02.03.2022 13:41 Ответить
Якщо московські фашисти пошкодять ЗАЕС .Відчують і у криму і у Туретчині. Шо там батько Ердоган думає?
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02.03.2022 13:44 Ответить
Ердоган обісрав...я, а так глибоко дихав.
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02.03.2022 13:55 Ответить
Нельзя сдаваться
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02.03.2022 13:47 Ответить
Не нравятся мне все ети переговоры. Уже проходили. А что там западные партнеры не чешутся с предоставлением нам истребителей и ПВО? Зачешутся когда радиация пойдет на них?
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02.03.2022 14:00 Ответить
Сьогодні летіли з заходу через Івано-Франківськ.
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02.03.2022 15:27 Ответить
Переговори, в даному контексті, розцінюю як відволікаючий маневр до підтягування наших сил і знищення орків.
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02.03.2022 14:02 Ответить
Джавелин по русски не понимает!
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02.03.2022 14:09 Ответить
Андрій Брацюк

February 28 at 6:19 PM ·

АЭС и война
______________________

Для меня как для атомщика безопасность наших текущих АЭС очевидна
Но люди спрашивают, так что будем писать )

Итак, из чего же состоит система безопасности наших АЭС.

В первую очередь - это ******* стратегический объект. Которая в первую очередь дает очень много энергии и не требует для своей работы постоянного подвоза угля. А значит защищать их мы будем до последнего и драться за них будем зубами.

Вокруг АЭС существует система эшелонов защиты.

Территория самой станции защищена лучше чем территория военных баз - бетонные заборы по 5 метров, колючая проволка, ворота которые хрен блин собьешь и КПП обшитое сталью.
Рядом со станцией всегда есть военная база с нашими воинами.
+ ******** система ПРО.
Когда мы были на Ровенской - видели это все, нам как будущим своим показывали некоторые штуки и хвастались.

Пробиться через это ракете или самолету будет очень сложно. Ну вот просто очень. Цель компактная - вся территория километр на километр, прикрыть ее достаточно легко.

И это не чернобыльская станция, что по сути является просто хранилищем - она ничего не производит.
Работающая АЭС нам куда важнее. И мы в нее зубами вцепимся, но не отдадим.
_________________________

Часть 2 - технологическая

Все текущие реакторы в Украине водо-водяные. 14 реакторов ВВЭР-1000 и 2 реактора ВВЭР-440.
По технологии это самые безопасные серийные реакторы в мире.

Они двухконтурные. Это значит что вода контактирующая с радиоактивными элементами остается в большом таком бункере - гермооболочке. И не выходит за его пределы. Это вода первого контура.
Воду которую пускают на турбины нагревают там же в больших бочках - парогенераторах. Это вода второго контура. С водой первого они обмениваются теплом, но никогда не смешиваются.

Это кстати ключевое отличие от чернобыльской атомной - там были старые канальные реакторы одноконтурные. Без гермооболочки. Без корпуса реактора.

Что такое гермооболочка? - Это бетонный кубик 50-60 метров. С толщиной бетона около одного метра. В который плотно-плотно набиты устройства первого контура. И в самом ее центре находится сам реактор.

Реактор представляет из себя аккуратную бочку шириной 4,5 м, и высотой активной зоны 6 метров. Остальное что вы можете найти на чертежах это вспомогательные устройства.
Толщина этой бочки - 200 мм самой лучшей стали.
Важно понять - это не то канальное дерьмо что использовалось в чернобыле. Это очень компактное устройство и высоким уровнем защищенности.

Вокруг реактора много других устройств что его прикрывают.
+ ложе самого реактора
Вода первого контура всегда остается внутри гермооболочки. На крайний случай созданы системы залива всей гермооболочки холодной водой для охлаждения реактора.

Рядом есть турбинный зал - в нем низкотемпературная турбина. В ней вода второго не радиоактивного контура.

Про работу самого реактора.

Как его можно "взорвать"? - Никак.
Там низкое обогащение топлива, ******** системы защиты, двойная система управления мощностью - как через управляющие стержни, так и через раствор борной кислоты, впрыскиваемой в воду первого контура.
При любых нештатных ситуациях происходит отключение автоматикой реактора, и затем включить его можно через неделю только. Даже если попробовать - автоматика не даст этого сделать.

Да, в списки внештатных ситуаций входит так же повреждение ЛЭП от станции к потребителю. Из за этого реактор могут выключить. Это нормально и пугаться этого не стоит. Постоит и мы его снова включим.

Тепловая инерция реактора так же значительно ниже чем у чернобыльского - он остынет куда быстрее.

В качестве замедлителя в ВВЭР так же используется вода. Замедлитель нужен что бы происходила ядерная реакция. Без него - неакции не будет.
В отличии от чернобыльского реактора, в котором замедлителем были графитовые блоки, в ВВЭР реакция останавливается наглухо при любом чихе. А тем более пробитии реактора.

+ отдельно выделю что сделать из реактора атомную бомбу невозможно. Ну никак. Вообще никак - даже теоретически.

И даже если ну очень-очень постараться - отключить насосы и стараться повторить Фокусиму.. то максимум который можно получить через неделю такой возни это расплавление ядерного топлива и вытек
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02.03.2022 14:11 Ответить
Оце вже затягування в переговори фактично дозволяє кацапам залишатись в наших містах
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02.03.2022 14:12 Ответить
Йоу, віддавати Енергодар ні як не можна!
Орки вирублять рубільник для великої частки піденно-східної терріторії України, а це ж підприємства, заводи та фабрики які без єлектрики не зможуть допомогти фронту...
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02.03.2022 14:18 Ответить
зря вы со свиньями кацапскими договариваетесь, они влупят когда ожидать не будете, у них задача одна, ******@шить все и установить контроль над страной
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02.03.2022 15:23 Ответить
 
 