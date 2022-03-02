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Новости Война в Украине
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В переговорах с агрессором в Конотопе достигнута договоренность, что ввода войск не будет, а украинская сторона по ним не будет стрелять, - глава ОВА Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В переговорах с агрессором в Конотопе достигнута договоренность, что ввода войск не будет, а украинская сторона по ним не будет стрелять, - глава ОВА Живицкий

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий утверждает, что в переговорах с оккупантами в Конотопе достигнута договоренность, что введения войск не будет, но украинская сторона по ним не будет стрелять.

Об этом он сообщил в своем Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Разговор с россиянами в Конотопе уполномоченного мной от военной администрации длился около 12 минут. Я был на громкой связи во время переговоров. Договоренность такова: ни о какой смене власти не может идти речи. Они заинтересованы в правопорядке. Введения войск не будет. Флаг украинский - на месте", - написал он.

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В то же время, Живицкий отметил, что есть условие, что украинская сторона по ним не будет стрелять и не будет взаимных провокаций, а они остаются стоять на своих позициях, а также будет обеспечен беспрепятственный проезд коммунального транспорта и служб, автомобилей скорой, с продуктами, гуманитарные грузы.

"Для обеспечения безопасности в городе и контроля наших добровольцев дополнительно будут установлены блокпосты вглубь города Конотоп", - написал он.

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Топ комментарии
+78
Что-то я сомневаюсь, что кацапские свиньи будут соблюдать договоренности. Видимо, ждут подкреплений или колону снабжения.
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02.03.2022 13:48
+27
Порушення домовностей,кацапи звуть "Военной смекалкой".Немає віри.
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02.03.2022 13:51
+24
Или арту, возможно реактивную. Зря договорились, очень зря.
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02.03.2022 13:51
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Ну так, вони туристи та прийшли просто побачіть файне місто Конотоп. Турфірма" МО РФ", ***.
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02.03.2022 14:15 Ответить
Турфирма "Кобзон,Задорнов и сыновья"
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02.03.2022 14:19 Ответить
Николаев, пленные русские на коленях у памятника освободителям города

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02.03.2022 14:15 Ответить
С кацапней договариваться-себя на@бать. Это аксиома.Надо потратить это непродолжительное время на укрепление обороны.
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02.03.2022 14:15 Ответить
О чем можно договариваться с оккупантами? Почему не предложить поехать до дому? В Конотопе насколько помню был авиационный завод.
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02.03.2022 14:16 Ответить
Если там нащупан контакт - то надо посоветовать бросить технику и бегать в рашу , пока их Байрактары не сожгли
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02.03.2022 14:20 Ответить
и на какое время этот....симбиоз ????
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02.03.2022 14:16 Ответить
Пусть отойдут от города на 50 км на восток
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02.03.2022 14:16 Ответить
Алени идут на север ***!
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02.03.2022 14:34 Ответить
Це що за пуйня така? Як це "введення військ не буде" при тому що будуть "встановлені блокпости вглиб міста Конотоп"? "Блокпости" будуть з беззбройних дівчаток москотостанських?
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02.03.2022 14:16 Ответить
Подтянуть силы для УВЕРЕННОГО уничтожения и применить"военную смекалку". Засмекалить всех винторогих.
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02.03.2022 14:18 Ответить
Прекратите панику о сдаче.
Мера вынужденная провести переговоры.
Если нет оружия,криками и толпой технику не уничтожить.
Нужно подвезти подарки для рашистов и потом дальше вести боевые действия,время есть теперь.
Положить мирное население-неудачная идея
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02.03.2022 14:21 Ответить
Хотят обезопасить подвоз ГСМ ушедшим вперед колонам.
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02.03.2022 14:24 Ответить
Как можно стрелять по тем. кого нет?.Это. типа ихтамнетов.
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02.03.2022 14:24 Ответить
***...Скільки раз говорити НЕ Вір Ні Псові -Ні Москальові..скільки раз можна домовлятись..?
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02.03.2022 14:25 Ответить
Ось не треба так про собак. Більш відданіших звірів не знайдеш. Порівнювати їх з тими падлюками - москалями недоречно.
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02.03.2022 15:07 Ответить
Dogovorilis chto vrag ostajotsia na zahvachenoi teritorii, ja praviljno ponel i jevo ne budet vigonjatj i unichtozhatj?!!?
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02.03.2022 14:26 Ответить
Вы что ****..сь?????? Мыдаем врагу подтянуть снабжение и силы? Вы что .***...лись?????
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02.03.2022 14:26 Ответить
Хорошо, если рашисты выполнят условия.
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02.03.2022 14:27 Ответить
ВСУ уничтожили командный пункт россиян в селе Дитятки под Чернобылем. Начальник штаба 36-й армии Восточного военного округа генерал-майор Сергей Нырков убежал во время спецоперации ВСУ в Беларусь.

Нырков бросил личный состав, который был уничтожен украинской армией. Теперь он сидит в норе в Мозыре и переживает за свою шкуру.

Застрелись, офицер!
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02.03.2022 14:28 Ответить
Не для того йому баба лампаси пришивала! Зараз йому "расходніки" підвезуть і "снова в бой!"
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02.03.2022 14:43 Ответить
Не вздумайте этого делать. и на это идти!!!!или коридор и они ****..т или продолжать их истощать.
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02.03.2022 14:29 Ответить
Якщо немає зброї, а її немає, це найкращий з можливих варіантів для містян.
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02.03.2022 14:33 Ответить
Оккупанты будут стоять на нашей земле и по ним не будут стрелять? Что за чушь?

Смерть фашистским оккупантам! ©
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02.03.2022 14:34 Ответить
Потрібно виграти час, а тоді якщо кацапам не дійде в якій вони жопі дати по рогам.
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02.03.2022 14:50 Ответить
Был Иловайск с договорняком,был аэропорт когда использовав перемирие тупо подложили взрывчатку и взорвали наших киборгов,был Будапешт...много чего было но как видим никто не научился...закончится все это большой кровью - они пока перегруппируются,подтянут резерв,заберут жмуров и раненых а потом ипанут или артой,или ракетами,или бомбардировщиками
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02.03.2022 14:35 Ответить
зато мы вошли в горловку...на хрена....
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02.03.2022 14:44 Ответить
Це відволікає сили противника від волновахи. І це дуже важливо якщо є такий ресурс у нас.
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02.03.2022 14:48 Ответить
Треба говорити правду. Центральна влада провалила терміни розгортання теріторіальноїї оборони, а ще більше забезпечення зброєю. І зараз зброї не вистачає для всих бажаючих, мається на увазі не ЗСУ , а цивільне населення. Без зброї не повоюєш, а дурно загинеш. А нам потрібно берегти особовий склад. НАМ ЩЕ ТРЕБА МОСКВУ БРАТИ. На німців не розраховуєте, німці нам в цьому не допоможуть. СЛАВА УКРАЇНІ.
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02.03.2022 14:46 Ответить
Маєте рацію, але розборки слід відкласти до закінчення війни.
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02.03.2022 15:35 Ответить
На ці переговори пішли ще не стріляні каци, мабуть не дуже і хочеться. Стріляні шукають дорогу додому і стріляють у все що рухається і мародери.
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02.03.2022 14:46 Ответить
Дурня!!!! Вірити москалям, це себе не поважати!!! Дебальцева мало? Оркам потрібен перепочинок для постачання ***********, палива, нового гарматного м'ясу, корму тощо.
Ввх сказав макрончику, що знищить Україну. Останній почав трошки розуміти яку тварюку виростив Захід, купуючи нафту та газ та фінансуючи таким чином імперські зазіхання московітів.
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02.03.2022 14:52 Ответить
Ни в коем случае не делать такой тактической ошибки! Технику врага надо палить в любом случае, т.к. используя с ними базар они подтягивают гарючку для дальнешего продвижения! Только палить! Всякий базар с ними - это проигрыш! Базар пусть ведут наверху! Это надо понять всем.
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02.03.2022 15:01 Ответить
ой зря вы это, ой зря, неужели вас не научило что с кацапами договариваться нельзя, влупят они когда вы ждать не будете
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02.03.2022 15:20 Ответить
Ой зря!!
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02.03.2022 15:20 Ответить
Який той Живицький дурень, московська орда підліша за Батиєву.
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02.03.2022 15:32 Ответить
Убивайте их, везде и всегда.
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02.03.2022 15:43 Ответить
Ідея того що вони просто там тихенько посидять і підуть додому як війна скінчится виглядає як повна нісенітниця. В Конотопі взагалі є сили ЗСУ? Якщо ні, то тянути час для підмоги і наша сторона може.
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02.03.2022 16:07 Ответить
Не сдали город.
Просто немного беременные!
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02.03.2022 16:09 Ответить
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