В переговорах с агрессором в Конотопе достигнута договоренность, что ввода войск не будет, а украинская сторона по ним не будет стрелять, - глава ОВА Живицкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий утверждает, что в переговорах с оккупантами в Конотопе достигнута договоренность, что введения войск не будет, но украинская сторона по ним не будет стрелять.
Об этом он сообщил в своем Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
"Разговор с россиянами в Конотопе уполномоченного мной от военной администрации длился около 12 минут. Я был на громкой связи во время переговоров. Договоренность такова: ни о какой смене власти не может идти речи. Они заинтересованы в правопорядке. Введения войск не будет. Флаг украинский - на месте", - написал он.
В то же время, Живицкий отметил, что есть условие, что украинская сторона по ним не будет стрелять и не будет взаимных провокаций, а они остаются стоять на своих позициях, а также будет обеспечен беспрепятственный проезд коммунального транспорта и служб, автомобилей скорой, с продуктами, гуманитарные грузы.
"Для обеспечения безопасности в городе и контроля наших добровольцев дополнительно будут установлены блокпосты вглубь города Конотоп", - написал он.
Пожалуйста, подождите...
север***!
Мера вынужденная провести переговоры.
Если нет оружия,криками и толпой технику не уничтожить.
Нужно подвезти подарки для рашистов и потом дальше вести боевые действия,время есть теперь.
Положить мирное население-неудачная идея
Нырков бросил личный состав, который был уничтожен украинской армией. Теперь он сидит в норе в Мозыре и переживает за свою шкуру.
Застрелись, офицер!
Смерть фашистским оккупантам! ©
Ввх сказав макрончику, що знищить Україну. Останній почав трошки розуміти яку тварюку виростив Захід, купуючи нафту та газ та фінансуючи таким чином імперські зазіхання московітів.
Просто немного беременные!