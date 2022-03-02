Российская армия уже не может справиться с Украиной, и на войну посылают курсантов военных училищ, - Арестович
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Россия посылает на войну в Украину курсантов военных училищ. Это значит, что вся "мощная" российская армия уже не может справиться с Украиной.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович сегодня во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"По официальным сообщениям, россияне бросают в бой даже курсантов военных училищ. В частности, такая информация приходит из Серпуховского училища, где курсантов 2-го курса бросили на войну в Украине. Это значит, что вся мощная российская армия уже не может справиться с Украиной. Это означает катастрофу с точки зрения военного управления, потому что курсантов училищ не трогают до последнего момента", - рассказал Арестович.
Он добавил, что сюда можно отнести попытки России привлечь и белорусскую армию.
"Но пока официальных данных нет, что белорусская армия участвует в боевых действиях против Украины. Есть еще проверяемые сигналы, но уровень этих сигналов пока не позволяет говорить об участии белорусов", - сказал он.
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А зараз президент теж показує впевненість і виступає чудово.
А військову і дипломатичну роботу виконують професіонали, а не він.
"Там ******! Там нашим полный ******! Наших убито больше 10 000"!
Хоть один кацап не брешет.
Сейчас два парашных космонавта в космосе завидуют мертвым.
Состав 2 козла + 4 амер.(1женщина)+1фрг
Такого веселого космического путешествия у них ещё не было.
Ось таки "визволители".
@zloy_odessit·41m‼️
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