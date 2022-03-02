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Российская крылатая ракета попала в здание горсовета в Харькове, - Геращенко. ВИДЕО+ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ продолжают обстреливать Харьков. Только что вражеская крылатая ракета попала в здание горсовета.
Об этом сообщил на своем телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Только что, Харьков, прямое попадание крылатой ракетой в здание горсовета", - написал Геращенко.
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Пожалуйста, подождите...
Вони ж не в Кацапії....
Німці до 1943 не громили міста і села, аж поки не почали програвати.
Сейчас два парашных космонавта в космосе завидуют мертвым.
Состав 2 козла + 4 амер.(1женщина)+1фрг
Такого веселого космического путешествия у них ещё не было.
Прощай, немитая Россия.
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Apple - повний вихід із ринку. Як кажуть, останній iPhone - це той, який у тебе є
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Bolt - 5 млн євро допомоги Україні, а рашкованам - болт
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Disney - скасування прокату всіх фільмів у рф
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Dropbox - перестане працювати в країні за кілька днів
DHL - звертайтеся за порадами, як доставляти посилки руками та пішки, ми зараз робимо це з продуктами та ліками по всьому місту
Eurovision - дискваліфікація
Ericsson - вихід з ринку
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FIFA - дискваліфікація збірної на ЧС та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у рашці
Google Pay - частковий блок
Google - 15 $ млн на гуманітарну допомогу Україні
Google Maps - блок інфо для росіян
Get Contact - розсилка по всіх користувачах рф правди
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Intel - заборона постачання мікрочіпів
Jaguar - виходять з ринку
Jooble - видалили сервіс та зробили заяву. Втім, навіщо шукати роботу. Вона скоро залишиться тільки біля омона
KUNA - майнити крипту в ру користувачам без шансів
Lenovo - вихід з ринку
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MOK - скасування всіх змагань
Mastercard - призупинення випуску карток, відключення кількох банків
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Megogo - видалення всіх російських фільмів
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Mitsubishi - працівники 141 сервісного центру - на вихід
Microsoft Office - обговорюється широкий комплекс заходів
Mobile World Congress-ру делегацію не акредитувати
NFT - блокування коштів користувачів рф та рб, переказ їх грошей Україні
NHL - повний блок для гравців з Росії
Netflix - блок для російських підписок, зупинка виробництва серіалів ру
Nike - закривають усі магазини
Nintendo - заборона на покупки у рублях
Nestle - закриває всі 6 фабрик в рф
OnlyFans - закриття в країні, дівчатка - на панель
Paysera - блокування
PayPal - заморозка рахунків на виведення
Paramount - блок кінопрокату
Parimatch - відкликали франшизу
Play Station - неможливо здійснити оплату
Pornhub - заборона доступу до контенту. Дрочіть на Регіну Тодоренко або Maruv, яка тиждень тому співала дифірамби вашому мегаринку
Porsche - вихід із рф
Renault - вихід із ринку
Samsung pay - блокування сервісу
Snapchat - аут з аппки в рф та **********, 15 млн $ допомоги Україні
Scania - вихід із рф
SpaceX - постачання Starlink Україні
Shell - розрив контракту з газпромом
Spotify - неможлива оплата передплати
Sony - блок кінопрокату
Twitter - не можна реєструвати акаунти громадянам рф
TikTok - масовий бан агресивних долбойопів і так званих змі
Toyota - 2600 співробітників, гоу в автоваз
UEFA - скасування фіналу ЛЧ у Пітері, заборона всім клубам на участь у ЛЧ та ЛЕ, 1 млн $ допомоги Україні, розрив контракту з генеральним спонсором газпром
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