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Новости Война в Украине
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Наши отвоевывают Горловку, на Черниговском и Сумском направлениях продвижение врага остановлено, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Одна из бригад украинской армии укрепляется в окрестностях Горловки Донецкой области, которая находится под контролем оккупантов с 2014 года, и планирует развивать наступление на город.

Об этом внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил на брифинге в ОПУ, передает корреспондент Укринформа, сообщает Цензор.НЕТ.

"Зона ООС. Там приятные новости. Большая часть наших подразделений удерживает свои позиции, а одна из наших бригад даже продвинулась на окраины Горловки. Сейчас они там укрепляются и возможно будут развивать наступление. Впервые за семь дней войны наши подразделения перешли в наступление на отдельном направлении. "Я думаю, что это не последнее наступление, не последнее контрнаступление. Скоро придет время, когда мы будем освобождать нашу землю, а не только ее защищать", - отметил он.

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Арестович также проинформировал, что российские военные продолжают сосредоточивать свои усилия и группировки в северо-западном направлении Киева с тем, чтобы развивать наступление на украинскую столицу. Однако он заверил, что благодаря системной работе Вооруженных Сил Украины, врагу не удастся этого сделать.

Внештатный советник руководителя ОПУ отметил, что 1 марта украинской армией были нанесены авиационные и артиллерийские удары, которые сбили темпы российской операции. "Сейчас они восстанавливают потери и пока никуда не двигаются", – добавил он.

По словам Арестовича, на Черниговском и Сумском направлениях продвижение врага остановлено. "Они практически там не двигаются. Их добивают наши партизаны и военные, начав настоящую охоту за колоннами противника, что нужно делать и к чему всех призываю", – отметил представитель Офиса Президента Украины.

Комментируя ситуацию в Харькове, Арестович рассказал, что противник работает по городу, причем тяжелые реактивные системы залпового огня и авиация. Он выразил мнение, что Российская Федерация имеет целью психологически сломать Харьков, совершая террор. Однако он подчеркнул, что ВСУ, территориальная оборона и другие защитники Харькова очень умело атакуют противника. "Противник несет там просто неслыханно страшные потери. По некоторым данным над Харьковом вчера сбито несколько самолетов противника. Данные уточняются", – сообщил Арестович.

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Кроме того, по его данным, в Энергодаре вблизи Запорожской атомной электростанции враг был остановлен на входе в город. "Местное руководство вступило в переговоры, объяснило ядерную опасность, если в районе города начнутся боевые действия. Это сигнал, который мы также должны донести иностранным парнерам... Запорожье готово к обороне, как и Кривой Рог", – проинформировал Арестович, отметив, что вблизи Кривого Рога 2 марта была уничтожена огромная колонна войск РФ.

Спикер также заявил, что украинские военные продолжают сопротивление в Херсоне и вокруг него, а все сообщения о возможном "падении" города являются фейками.

"Противник вчера предпринял попытку выдвинуться в сторону Николаева, и в районе Баштанки был подвергнут сокрушительному воздушному удару - потерял много людей, техники и материальных запасов. Сейчас в городе, по утверждению руководства Николаева, взорван десант, и его уничтожают там", - рассказал Арестович.

По его словам, в Мариуполе сейчас спокойно, однако возможны попытки противника атаковать пригород. Несмотря на это, Арестович подчеркнул, что украинские военные и другие силы обороны контролируют ситуацию и будут давать жесткий отпор.

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Топ комментарии
+15
Викинути нахій у вакуум над територією кацапстану, нехай спускаються як хочуть.
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02.03.2022 14:22
+14
ВСУ уничтожили командный пункт россиян в селе Дитятки под Чернобылем. Начальник штаба 36 армии Восточного военного округа генерал-майор Сергей Нырков убежал во время спецоперации ВСУ в Беларусь, город Мозырь...
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02.03.2022 14:19
+11
На Международной космической станции работает экипаж 66-ой длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Раджи Чары, Томаса Маршбёрна, Кейлы Бэррон и астронавта ESA Маттиаса Маурера.

Сейчас два парашных космонавта в космосе завидуют мертвым.
Состав 2 козла + 4 амер.(1женщина)+1фрг
Такого веселого космического путешествия у них ещё не было.
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02.03.2022 14:17
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На Международной космической станции работает экипаж 66-ой длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Раджи Чары, Томаса Маршбёрна, Кейлы Бэррон и астронавта ESA Маттиаса Маурера.

Сейчас два парашных космонавта в космосе завидуют мертвым.
Состав 2 козла + 4 амер.(1женщина)+1фрг
Такого веселого космического путешествия у них ещё не было.
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02.03.2022 14:17 Ответить
Викинути нахій у вакуум над територією кацапстану, нехай спускаються як хочуть.
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02.03.2022 14:22 Ответить
Викинути нахій у вакуум над територією кацапстану, нехай спускаються як хочуть.
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02.03.2022 14:24 Ответить
Злий Ви якийсь) дати їм 2 парашути і скинути на паРашу)
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02.03.2022 21:07 Ответить
Возле сваей параши пущай живут.
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02.03.2022 16:10 Ответить
чорнобиль...
у нього і так яєць не було, виходячи з того, як драпав, а він поліз до радіації

премія дарвіна2022 однозначно

зрештою, все це м"ясо що поперло до нас і не здалося у полон заслуговує на премію дарвіна

лишнєхромосомне не має розмножуватися і псути людству генофонд
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02.03.2022 14:33 Ответить
хенерал-майор не думав за солдат ,а думав за те шо у нього жінка ,діти і тревожний чумаданчик з грошенятами..Він прекрасно знав шо це .не "нас на ученія отправілі".Він чудово усвідомлював що його солдати--це просто мясо на полі бою
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02.03.2022 14:44 Ответить
Запад, вас там ********** шантажирует применением ядерного оружия, а тут без шантажа несколько Чернобылем может возникнуть. Сбивайте ракеты и авиацию росфашистов над Украиной. НАТО безопасность стран НАТО должен защищать.
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02.03.2022 14:22 Ответить
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Вот я не понимаю, что там делает секретный воин арестович ? Женщины могут новости рассказывать. Его так не хватает на фронте.
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02.03.2022 14:23 Ответить
а тим часом ру пропагандони вже мабуть волають що бендери ******** руський мiр
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02.03.2022 14:23 Ответить
Так вони ж гадали що "неонацисти" лише при владі, а ними виявився весь український народ!
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02.03.2022 14:29 Ответить
українці націоналісти - так, але ніякі не нацисти. не пиши дурню
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02.03.2022 14:40 Ответить
Шановний, заспокойтеся! Уважно читайте, слово "неонацисти" взято в лапки.
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02.03.2022 14:53 Ответить
‼️‼️‼️

Котлеты по-Киевски, это теперь совсем не про еду.
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02.03.2022 14:26 Ответить
Из кацапов делают котлеты 😀😀
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02.03.2022 14:33 Ответить
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02.03.2022 14:27 Ответить
читав, що лавров аль-джазірі пояснив, що українці не хочуть зустрічатися на переговорах, затягують їх по вказівці сша. може, звичайно, я видаю бажане за дійсне, але якщо "укрів молотять по всіх фронтах", то затягувати з перемовинами повний мазохізм, а ми, наче, в такому не помічені. скоріше їх плани (військові та економічні) тріщать по всім швам і кожна година без переговорів погрішує їх позиції. так, я знаю, чого варта та сама година нашим браттям і сестрам під вогнем градів, вибачте за такий мимовільний прагматизм на грані цинізму.
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02.03.2022 14:28 Ответить
інтерв'ю дуже свіже, 14 по київу десь, коли читав, було
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02.03.2022 14:31 Ответить
рафик пытается освободить TechnoHouse в Херсоне
https://twitter.com/i/status/1498956525532061696
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02.03.2022 14:33 Ответить
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02.03.2022 14:35 Ответить
Для полювання на кацоколони були б ефективними оператори "джавелінів" на квадроциклах
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02.03.2022 14:37 Ответить
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не понимаю, на х* нам та горловка, когда Херсон захвачен, в Конотопе мэр кричит о помощи, а в Энергодаре безоружное население пытается остановить орков.
Надеюсь, генштабу виднее....
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02.03.2022 14:41 Ответить
Ты не шаришь. Это называется ассиметричный ответ, и это очень умный стратегический ход. Для оккупантов Горловка - это одна из витрин лугандона, они будут вынуждены перебросить туда дополнительные силы. А это значит, что их снимут или не направят туда, где нашим сегодня очень тяжело. Браво, генштаб!
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02.03.2022 14:47 Ответить
дай Бог
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02.03.2022 15:22 Ответить
Ну так в Горловке и Донецке рашистов щас нет. На передке есть наши войска.

Делают всё правильно. Создают кацам ещё одну проблему, на решение которой им нужно будет снимать войска с других направлений.
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02.03.2022 14:54 Ответить
Не денервуйтесь, друже. Вояки знають, що роблять. І роблять усе правильно.
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02.03.2022 16:39 Ответить
головне щоб не було засідки.
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02.03.2022 14:46 Ответить
дуже адекватний хід, як на мене...
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02.03.2022 15:16 Ответить
 
 