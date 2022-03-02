Наши отвоевывают Горловку, на Черниговском и Сумском направлениях продвижение врага остановлено, - Арестович

Одна из бригад украинской армии укрепляется в окрестностях Горловки Донецкой области, которая находится под контролем оккупантов с 2014 года, и планирует развивать наступление на город.

Об этом внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил на брифинге в ОПУ, передает корреспондент Укринформа, сообщает Цензор.НЕТ.

"Зона ООС. Там приятные новости. Большая часть наших подразделений удерживает свои позиции, а одна из наших бригад даже продвинулась на окраины Горловки. Сейчас они там укрепляются и возможно будут развивать наступление. Впервые за семь дней войны наши подразделения перешли в наступление на отдельном направлении. "Я думаю, что это не последнее наступление, не последнее контрнаступление. Скоро придет время, когда мы будем освобождать нашу землю, а не только ее защищать", - отметил он.

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Арестович также проинформировал, что российские военные продолжают сосредоточивать свои усилия и группировки в северо-западном направлении Киева с тем, чтобы развивать наступление на украинскую столицу. Однако он заверил, что благодаря системной работе Вооруженных Сил Украины, врагу не удастся этого сделать.

Внештатный советник руководителя ОПУ отметил, что 1 марта украинской армией были нанесены авиационные и артиллерийские удары, которые сбили темпы российской операции. "Сейчас они восстанавливают потери и пока никуда не двигаются", – добавил он.

По словам Арестовича, на Черниговском и Сумском направлениях продвижение врага остановлено. "Они практически там не двигаются. Их добивают наши партизаны и военные, начав настоящую охоту за колоннами противника, что нужно делать и к чему всех призываю", – отметил представитель Офиса Президента Украины.

Комментируя ситуацию в Харькове, Арестович рассказал, что противник работает по городу, причем тяжелые реактивные системы залпового огня и авиация. Он выразил мнение, что Российская Федерация имеет целью психологически сломать Харьков, совершая террор. Однако он подчеркнул, что ВСУ, территориальная оборона и другие защитники Харькова очень умело атакуют противника. "Противник несет там просто неслыханно страшные потери. По некоторым данным над Харьковом вчера сбито несколько самолетов противника. Данные уточняются", – сообщил Арестович.

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Кроме того, по его данным, в Энергодаре вблизи Запорожской атомной электростанции враг был остановлен на входе в город. "Местное руководство вступило в переговоры, объяснило ядерную опасность, если в районе города начнутся боевые действия. Это сигнал, который мы также должны донести иностранным парнерам... Запорожье готово к обороне, как и Кривой Рог", – проинформировал Арестович, отметив, что вблизи Кривого Рога 2 марта была уничтожена огромная колонна войск РФ.

Спикер также заявил, что украинские военные продолжают сопротивление в Херсоне и вокруг него, а все сообщения о возможном "падении" города являются фейками.

"Противник вчера предпринял попытку выдвинуться в сторону Николаева, и в районе Баштанки был подвергнут сокрушительному воздушному удару - потерял много людей, техники и материальных запасов. Сейчас в городе, по утверждению руководства Николаева, взорван десант, и его уничтожают там", - рассказал Арестович.

По его словам, в Мариуполе сейчас спокойно, однако возможны попытки противника атаковать пригород. Несмотря на это, Арестович подчеркнул, что украинские военные и другие силы обороны контролируют ситуацию и будут давать жесткий отпор.