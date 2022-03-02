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Консультации по переговорам продолжаются, не исключено, что они состоятся сегодня, - Арестович
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В настоящее время продолжаются консультации по поводу даты и места второго раунда переговоров между украинской и российской делегациями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил в комментарии Укринформу.
"Относительно переговоров. Неизвестно, состоятся ли они. Сейчас проходят консультации, на которых должен быть назначен день, срок и место. Консультации действительно продолжаются. Действительно, не исключается, что переговоры могут состояться сегодня (2 марта – ред.), но консультации еще продолжаются", - отметил Арестович.
Он добавил, что вскоре будет обнародована официальная информация по этому поводу.
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⚡️Акции Сбербанка на Лондонской бирже стали бесплатными, - глава Минцифры Украины Михаил Федоров.
Сейчас два парашных космонавта в космосе завидуют мертвым.
Состав 2 козла + 4 амер.(1женщина)+1фрг
Такого веселого космического путешествия у них ещё не было.
Самое печальное только 30.03.22 конец
час бомбардують без перерви мирне населення? Це ж пародія!
Трагична пародія на людської крови. Хіба кров людська водиця?
Перемовини можуть бути тільки в зруйнованих кварталах наших міст, щоб повозити "пєрєгаворщікав" мордою по руїнах, щоб мовчали, як риби, слухали і злякано кивали своїми тупими головами!
https://www.youtube.com/watch?v=rJeFHyWwbls&t=78s
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Що,знов збрехав,коли говорив "ніяких перемовин поки обстрілюють мирне населеня!"
І ще- фактично це не переговори, а обмін та узгодження позицій. Ясно?
Вони обмінюються тезами, узгоджують/не узгоджують якісь деталі,розїжджаються щоб донести до керівництва відкриті та ЗАКРИТІ пункти. Ніяки рішеня НЕ приймаються.
Весь сенс перемовин - у ЗАКРИТІЙ частині,яку не можна довірити будь- яким іншим засобам спілкуваня.
Ещё пять дней назад думал сдохну от инфаркта, но сейчас кажется, что от смеха.
Бл., ещё бы мумию чЛенина привезли, насколько же они е б а н у т ы е
Если не сдавать - говорить не о чем!