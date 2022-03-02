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Консультации по переговорам продолжаются, не исключено, что они состоятся сегодня, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Консультации по переговорам продолжаются, не исключено, что они состоятся сегодня, - Арестович

В настоящее время продолжаются консультации по поводу даты и места второго раунда переговоров между украинской и российской делегациями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил в комментарии Укринформу.

"Относительно переговоров. Неизвестно, состоятся ли они. Сейчас проходят консультации, на которых должен быть назначен день, срок и место. Консультации действительно продолжаются. Действительно, не исключается, что переговоры могут состояться сегодня (2 марта – ред.), но консультации еще продолжаются", - отметил Арестович.

Он добавил, что вскоре будет обнародована официальная информация по этому поводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня во второй половине дня российская делегация будет ждать украинских переговорщиков, - Песков

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Топ комментарии
+13

⚡️Акции Сбербанка на Лондонской бирже стали бесплатными, - глава Минцифры Украины Михаил Федоров.
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02.03.2022 14:54
+8
угу.. "Подтвердилось присутствие Януковича в Минске. Не исключено, что Путин собирается объявить его "президентом Украины"

Ещё пять дней назад думал сдохну от инфаркта, но сейчас кажется, что от смеха.
Бл., ещё бы мумию чЛенина привезли, насколько же они е б а н у т ы е
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02.03.2022 15:15
+6
люся, то что ты проститут знает вся Украина... но какой педераст поставил тебя речь толкать в качестве позаштатного радныка... все знают, что ты брешешь, что в разведке работал только на мониторе, что... придет мир и украинцы обязательно разберутся... раз и навсегда... какому долбоёбу из руководства Украины пришло в голову выставлять дебильную проститутку глаголить о чем-то...
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02.03.2022 14:56
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⚡️Акции Сбербанка на Лондонской бирже стали бесплатными, - глава Минцифры Украины Михаил Федоров.
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02.03.2022 14:54 Ответить
На Международной космической станции работает экипаж 66-ой длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Раджи Чары, Томаса Маршбёрна, Кейлы Бэррон и астронавта ESA Маттиаса Маурера.

Сейчас два парашных космонавта в космосе завидуют мертвым.
Состав 2 козла + 4 амер.(1женщина)+1фрг
Такого веселого космического путешествия у них ещё не было.
Самое печальное только 30.03.22 конец
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02.03.2022 14:55 Ответить
люся, то что ты проститут знает вся Украина... но какой ******** поставил тебя речь толкать в качестве позаштатного радныка... все знают, что ты брешешь, что в разведке работал только на мониторе, что... придет мир и украинцы обязательно разберутся... раз и навсегда... какому ******** из руководства Украины пришло в голову выставлять дебильную проститутку глаголить о чем-то...
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02.03.2022 14:56 Ответить
Рошенки ел быдло
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02.03.2022 15:14 Ответить
Люди добрі! Як можна вести якись перемовини коли в той самий
час бомбардують без перерви мирне населення? Це ж пародія!
Трагична пародія на людської крови. Хіба кров людська водиця?
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02.03.2022 15:57 Ответить
Точно! Ще й на території окупанта! Але плісняві завжди продаються, тільки прайс різний. В перший раз, мабуть озвучили цифри відступних, а ті поїхали погоджувати у недопалка.

Перемовини можуть бути тільки в зруйнованих кварталах наших міст, щоб повозити "пєрєгаворщікав" мордою по руїнах, щоб мовчали, як риби, слухали і злякано кивали своїми тупими головами!
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02.03.2022 17:07 Ответить
На Євробачення має поїхати ось ця пісня


https://www.youtube.com/watch?v=rJeFHyWwbls&t=78s

Підспівуйте
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02.03.2022 14:56 Ответить
Клирик https://www.youtube.com/watch?v=3LPz7HT_1Cw
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02.03.2022 15:04 Ответить
там якраз..річ Дудаєва в кінці--сильна
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02.03.2022 15:09 Ответить
А хіба припинилися обстріли цивільних?
Що,знов збрехав,коли говорив "ніяких перемовин поки обстрілюють мирне населеня!"
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02.03.2022 15:05 Ответить
А що- хтось планує підписувати чергові Мінськи?
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02.03.2022 15:08 Ответить
Не чув,але чув від зе по тб " ніяких перемовин поки обстрілюють мирне населеня!" ( чи інфраструктуру?).
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02.03.2022 17:07 Ответить
Так Зеленського і нема на переговорах- тобто нічого непотрібного Україні він фізично не підпише.
І ще- фактично це не переговори, а обмін та узгодження позицій. Ясно?
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02.03.2022 17:17 Ответить
Це тобі нічого не ясно! Вчись.
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02.03.2022 18:11 Ответить
Ну, що зміг...
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02.03.2022 18:13 Ответить
Лікбез. Такі перемовини ведуть ТІЛЬКИ за ПРЯМИМ дорученям глави держави(загальна міждержавна практика) і по ТЕЗАМ ГЛАВИ держави.
Вони обмінюються тезами, узгоджують/не узгоджують якісь деталі,розїжджаються щоб донести до керівництва відкриті та ЗАКРИТІ пункти. Ніяки рішеня НЕ приймаються.
Весь сенс перемовин - у ЗАКРИТІЙ частині,яку не можна довірити будь- яким іншим засобам спілкуваня.
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02.03.2022 19:28 Ответить
ОйФСЬО!
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02.03.2022 19:38 Ответить
А ти? Де ти тут дЄФАчЄк та мАльчЄкоФ знайшло? І які такі новини можеш дати людям, що вже 7 діб відбивають навалу рашистів? Ще й з Польщі.
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02.03.2022 15:20 Ответить
Какие консультации, с кем, зачем, одним словом накуя разговаривать в априори с шизофрениками, прокаженными кацапами от которых шарахается уже весь мир !?
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02.03.2022 15:07 Ответить
Аби обговорити умови капітуляції рейху.
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02.03.2022 15:10 Ответить
угу.. "Подтвердилось присутствие Януковича в Минске. Не исключено, что Путин собирается объявить его "президентом Украины"

Ещё пять дней назад думал сдохну от инфаркта, но сейчас кажется, что от смеха.
Бл., ещё бы мумию чЛенина привезли, насколько же они е б а н у т ы е
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02.03.2022 15:15 Ответить
Так воно ж їб*нуте зі слів Нємцова. Ще й без інтернету- печерна...пардон, бункера людина.
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02.03.2022 15:17 Ответить
На *** эти переговоры с вурдалаками! Прямо сейчас, чтобы "надавить" на Украину перед переговорами, они накрыли градами 522-й микрорайон в Харькове, попали в дом, где живет моя мама, в 17-ю школу, в дргуие дома. Обстрел продолжается. Пусть сложат оружие, выметаются из Украины, а потом просят переговоры!
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02.03.2022 15:16 Ответить
Ось про це на переговорах їм і скажуть- а вони передадуть *****.
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02.03.2022 15:18 Ответить
Тільки ТАК ! І не йнакше !
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02.03.2022 15:59 Ответить
і за скільки ви нас здасте?
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02.03.2022 15:26 Ответить
У війську?
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02.03.2022 16:33 Ответить
О чем можно с ними говорит
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02.03.2022 15:44 Ответить
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02.03.2022 15:51 Ответить
С кем консультируемся сдавать Украину?
Если не сдавать - говорить не о чем!
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02.03.2022 16:07 Ответить
АРЕСТОВИЧ, ТИ РОЗУМІЄШ, ЩО МОСКАЛІЬ ТУЛЯТЬ ТВОЇМ ДРУЗЯМ-ДЕБІЛАМ В ОХВІСЕ ПРЕЗИДЕНТА ПРО ПЕРЕГОВОРИ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЗАТЯГНУТИ ЧАС ДЛЯ ПІДВЕДЕННЯ ПІДКРИПЛЕННЯ? НЕ ТУПИ!
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02.03.2022 16:29 Ответить
Валерік, давай,.. ти на переговори поїдеш. Стратег дебільниий. І іди туди, де послали корабель та не розганяй печальку. І ще, Арестович, Зеленський та інші твої та мої тут дописи не читають....
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02.03.2022 16:38 Ответить
Здається, Арестович намагається відмивати мінського злочинця
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02.03.2022 16:31 Ответить
Нас в прошлый раз они уже обманули...
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02.03.2022 16:39 Ответить
В Илловайске тоже обманули...
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02.03.2022 16:40 Ответить
 
 