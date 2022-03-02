"Братцы, здесь все не так": Депутат Костенко взял в плен спецназовца. Тот просит россиян возвращаться домой
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Народный депутат Роман Костенко вернулся на службу в ВСУ и принял участие в захвате нескольких российских разведчиков в Николаеве.
"Роман Костенко сходил за москалями, как за грибами", - написала его коллега Соломия Бобровская, сообщает Цензор.НЕТ.
Роман Костенко сам выложил видео допроса схваченного разведчика. Несмотря на то, что парень служит в спецназе, оказалось, что он вчерашний срочник, служивший в железнодорожных войсках.
По словам пленника, перед вторжением в Украину им рассказывали, что они идут защищать целостность квазиобразований "ЛНР-ДНР".
Костенко отметил, что парней-россиян по привычке собрали как пушечное мясо.
"Братцы, все не так, все иначе. Не так, как говорит наш президент. Мы не едем защищать народ, мы оккупанты и захватчики. Поэтому, братцы, лучше уйти и оставить эту землю в покое. Просто погрузиться обратно в машины и ехать назад к семьям, матерям, родителям".
Он признался, что у него есть родители и беременная девушка.
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Вже тиждень пройшов. Ніяких розмов вже зараз про те, що вони чогось там не знали, не може бути.
Бичару Колю-котлету зняли на відео в ресторані десь на Заркарпатті.
Вірастюк сам викладає свої героїчні відосики на фоні Карпат.
А пізніше нагадати хто де був і чим займався.
Он вам:
И ни церковь, ни кабак -
Ничего не свято!
Нет, ребята, все не так,
Все не так, ребята!
А вы ему:
Вдоль дороги - лес густой
С Бабами-Ягами,
А в конце дороги той -
Плаха с топорами.
Kavkaz [email protected]
Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.
Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
https://www.youtube.com/watch?v=aQQizk0vR0Au
Нужно понимать главное: эти видосики направлены не на украинцев, а на лаптей за поребриком. Украинцы и так все знают, что москалям верить нельзя, что жалеть их смысла нет и все прочее, и они абсолютно правы. Но для лаптей содержание этих видео является неожиданностью и разрывм шаблона. Вместо ощущения "все пад кантролем, путен знает что делает, надо лишь выполнять его приказы и будешь в шоколаде" возникает совсем другое - "пацанчик к успеху шел, не фартануло. Какая-то херня происходит, все не так, как казалось".
В условиях блокировки прессы с альтернативной информацией на рашке пленные - это канал передачи информации прямо от первоисточника, которому они верят. Никто не может лучше донести реальную ситуацию до лаптей, нежели они сами. Поэтому ситуация "10 убитых один пленный, который жалуется об этом на камеру и рассказывает о том, какие украинцы хорошие"- это идеал. Пусть у запоребриковых начинает страх за свою жизнь и и жизнь своих близких работать. Потому что страха перед тем, чтобы убивать других людей, у них нет.
Время работает на Украину. Сейчас главное - день простоять да ночь продержаться, дождаться подвоза нового оружия, набраться сил для получения военного превосходства. А пока этого нет, надо использовать те каналы разложения противника, которые доступны.
Еще раз: это снятоо не для того, чтобы украинцы пожалели "бедненьких мальчиков" - это снято для того, чтобы кацапы сами себя пожалели, чтобы у них была инфа о реальной ситуации, которая помогла бы им сделать правильный выбор (не стрелять, не подиняться приказам) в случае, когда и пока есть такая возможность. Когда Украина усилится, такой возможности у них уже не будет.
Кацапы шли в последний бой
А молодого путиниста
Несли с пробитой головой.
По танку дали «Джавелином»,
Прощай, немытый экипаж!
Три грязных трупа возле танка
Дополнят Киевский пейзаж.
Машина пламенем объята,
Сейчас рванет боекомплект,
Зачем приперлись, вы ребята?
Серьезно, тут нацистов нет.
Их извлекут из под обломков,
Зароют возле наших трасс,
Никто не вспомнит тех подонков,
Их президент был *******.
И полетят тут телеграммы
Родных и близких известить,
Что сын их больше не вернется,
Ему червей теперь кормить.
В углу бухает мать бомжиха,
В моче лежит бухой отец,
И дорогая не узнает,
Какой танкиста был конец.
Не будет карточка пылится
На полке пожелтевших книг -
В ментовской форме, при
Погонах
Теперь у ней Ашот жених.