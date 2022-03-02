"Если мы не остановим Путина в Украине, нам все равно придется вести войну" – Грибаускайте
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что Европа должна закрыть небо над Украиной, а не повторять мантру о санкциях.
Об этом она написала в колонке для УП, сообщает Цензор.НЕТ.
"Санкции не остановят Путина, какими бы они ни были. Они необходимы, но без каких-либо исключений, таких как те, которые мы видим при отключении SWIFT или энергетического сектора и обслуживающих его банков...Только уже начатая война может остановить другую войну. Не нужно притворяться и пытаться успокоить нашу совесть, поставляя Украине только оружие, да и то слишком поздно. Народ Украины ведет войну за нас, и дети Украины защищают нас от безумия Путина", - отметила Грибаускайте.
По ее словам, повторение "мантры" о том, что НАТО не может помочь Украине, уже "звучит пафосно и показывает трусость Запада".
"Путин тоже это видит. Хотя Запад быстро учится, он все еще не понимает, что на Украине идет европейская война. Либо вы участвуете в ней и сражаетесь с агрессором, либо становитесь соучастником военных преступлений, просто стоя и наблюдая, как уничтожается Украина и ее народ. Да, соучастником. Если мы не остановим Путина в Украине, нам все равно придется вести войну, но уже в наших странах", - предупредила экс президент Литвы.
"Мне стыдно слышать, как лидеры и чиновники НАТО бормочут, что они "не могут ввязываться в конфликт". Но ведь мы делали это в Сирии, Ливии, Африке, Югославии и Афганистане, не так ли? Сегодня Украина борется за выживание своей нации и за мир в Европе. Неужели мы так и будем смотреть, как уничтожают независимое государство?", - подчеркнула она.
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"Любое упоминание фамилии Янукович в качестве какой/то "возможности" в очередной раз показывает нам тотальное незнание РФ реальных настроений в Украине. Полное отсутствие понимания, что это за страна", - сказал он.
Грибаускайте
В том числе Великобритания стыдливо закрывала глаза на грязные деньги российских воров в законе под видом "бизнесменов". Это они все вместе его выкормили воей жадностью к деньгам и полной беспринципностью.
И теперь весь мир вдруг ясно осознал всё это и ужаснулся собственному сну разума. А такой сон как известно рождает чудовищ. Спасибо Джонсону, он наверно больше всех в мире переживает за нас.
казахстан, узбекистан, киргизстан и возможно грузия.
чтобы русские "герои" летчики не бомбили
я думаю это не так сложно
а шахты яо уже давно под прицелом
так что фюрер только и будет постоянно давить на шантаж запустить ракеты
уже сколько можно терпеть его наглое поведение
если он захватит украинцев - он заставит их воевать против прибалтики и польши.
а украинцев сложно будет довести до такого оскатинивания
чтобы они на стороне убийствы своего народа сражались за него
да и белорусы думаю почти никак (военные) не влияют на ситуацию
только что их базы используются помогает рашке
Путлер: у вас в старушке Европе еще мирная жизнь? Тогда мы идем к вам...
Шукає нових спільників для злочинів.
Alnur Mussayev , экс-председатель КНБ Казахстана:
- Таджикистан и Киргизстан сдали позиции под давлением России и на конфидециальном уровне выразили готовность оказать ей военную помощь. Военная техника, боеприпасы, а также частично российский контингент из этих Центрально-азиатских республик вывозится в РФ для применения его на войне.
- Со стороны России также оказывается беспрецедентное давление на Казахстан с требованием встать на её сторону в войне против Украины. По последним заявлениям Токаева и нашего МИДа, заметно что власть РК также готова в режиме секретности оказать помощь России.
Удержаться на заявленном нейтралитете по отношению к русско-украинской войне, видимо не получиться.
- Кроме того, Минобороны России заявило о проведении «Международного антифашистский конгресса» в рамках военно-технического форума «Армия-2022» и пригласило на него страны ОДКБ.
Минобороны Казахстана также получило приглашение и по всем признакам собирается принять в нем участие.
Обстановка осложнена тем, что значительная часть казахов подвержена массированной российской пропаганде. Не воспринимает реальность угрозы Казахстану со стороны России в случае ее победы над Украиной....
даже если годами лапшу вешали
как объяснить участие в этой войне
да и кто там будет воевать?
я надеюсь как бы не давили, не согласятся
изза этого фюрера у нас уже была экономика в жопе
он никого не спрашивая войны устраивает
достал уже
токаев только попробуй отправить кого то
"антифашиский конгресс".... проводится главным фашистом
оруэл отдыхает