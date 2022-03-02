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Новости Война в Украине
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война (6246) Грибаускайте (52)

"Если мы не остановим Путина в Украине, нам все равно придется вести войну" – Грибаускайте

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

"Если мы не остановим Путина в Украине, нам все равно придется вести войну" – Грибаускайте

Бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что Европа должна закрыть небо над Украиной, а не повторять мантру о санкциях.

Об этом она написала в колонке для УП, сообщает Цензор.НЕТ.

"Санкции не остановят Путина, какими бы они ни были. Они необходимы, но без каких-либо исключений, таких как те, которые мы видим при отключении SWIFT или энергетического сектора и обслуживающих его банков...Только уже начатая война может остановить другую войну. Не нужно притворяться и пытаться успокоить нашу совесть, поставляя Украине только оружие, да и то слишком поздно. Народ Украины ведет войну за нас, и дети Украины защищают нас от безумия Путина", - отметила Грибаускайте.

По ее словам, повторение "мантры" о том, что НАТО не может помочь Украине, уже "звучит пафосно и показывает трусость Запада".

"Путин тоже это видит. Хотя Запад быстро учится, он все еще не понимает, что на Украине идет европейская война. Либо вы участвуете в ней и сражаетесь с агрессором, либо становитесь соучастником военных преступлений, просто стоя и наблюдая, как уничтожается Украина и ее народ. Да, соучастником. Если мы не остановим Путина в Украине, нам все равно придется вести войну, но уже в наших странах", - предупредила экс президент Литвы.

"Мне стыдно слышать, как лидеры и чиновники НАТО бормочут, что они "не могут ввязываться в конфликт". Но ведь мы делали это в Сирии, Ливии, Африке, Югославии и Афганистане, не так ли? Сегодня Украина борется за выживание своей нации и за мир в Европе. Неужели мы так и будем смотреть, как уничтожают независимое государство?", - подчеркнула она.

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Топ комментарии
+109
Ця жінка має твердіші яйця, ніж столтенберг з байденом. Ще в 2014р. було ясно
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02.03.2022 15:56
+69
Даля - СУПЕРВУМЕН.
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02.03.2022 15:56
+68
⚡️Подоляк прокомментировал слухи о том, что Россия хочет объявить Януковича президентом Украины.

"Любое упоминание фамилии Янукович в качестве какой/то "возможности" в очередной раз показывает нам тотальное незнание РФ реальных настроений в Украине. Полное отсутствие понимания, что это за страна", - сказал он.
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02.03.2022 15:54
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⚡️Подоляк прокомментировал слухи о том, что Россия хочет объявить Януковича президентом Украины.

"Любое упоминание фамилии Янукович в качестве какой/то "возможности" в очередной раз показывает нам тотальное незнание РФ реальных настроений в Украине. Полное отсутствие понимания, что это за страна", - сказал он.
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02.03.2022 15:54 Ответить
Цього шлепаря навіть в ОРДЛО ненавидять.
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02.03.2022 15:56 Ответить
да хоть президентом целой галактики
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02.03.2022 16:12 Ответить
а кто это?
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02.03.2022 16:16 Ответить
Тот кто от попадания яйца в обморок падал и в памперс ссался.
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02.03.2022 16:47 Ответить
офігеть.він чуть в один в один не сказав то шо я написав ранішеперемовини з канонадою 100 відсотково.Ялинковичу одінуть на голову вінець миротворчий,з ялинки і дадуть олівець ,шоб він поламав.Він як лялька вже..він навіть не знає шо,Україна докорінно змінилась
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02.03.2022 16:45 Ответить
Даля
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02.03.2022 15:55 Ответить
Ця жінка має твердіші яйця, ніж столтенберг з байденом. Ще в 2014р. було ясно
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02.03.2022 15:56 Ответить
Даля - СУПЕРВУМЕН.
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02.03.2022 15:56 Ответить
Ага- практично українка.
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02.03.2022 15:57 Ответить
Самый наш верный Друг!
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02.03.2022 16:05 Ответить
З Польщею
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02.03.2022 18:03 Ответить
хорошо сказано
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02.03.2022 15:56 Ответить
ВЕЛИКИЙ РЕСПЕКТ
Грибаускайте
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02.03.2022 15:56 Ответить
Сподіваюся, її почують люди при посадах в НАТО
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02.03.2022 15:57 Ответить
Ці ****** сцикуни нічого не почують.Навіть коли війна прийде до них вони стануть раком.
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02.03.2022 16:01 Ответить
Ага, вот Шольц услышал. Только что заявил что НАТО не будет нам помогать
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02.03.2022 16:05 Ответить
Шкода що найправильніші речі (закриття неба і т.п.) кажуть «колишні» а не «теперішні» - Волкер, Грибаускайте.
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02.03.2022 15:59 Ответить
Те, до чого були готові НАТО 60 років і витрачали купу грошей настало, але за них воює Україна. Не треба сидіти і сцяти, допоможіть по максимуму! Якщо самі не здатні носити зброю.
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02.03.2022 16:00 Ответить
Она права. Путин планировал захватить Украину, и сделать из нее гигантское дылырылы. И руками этой гигансткой ******** уже воевать гибридно против Европы, утверждая, что воюет не он, а "шахтёры и трактористы свабоднага народа Малароссии и Навароссии", как то так.
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02.03.2022 16:03 Ответить
Недоноссии
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02.03.2022 16:27 Ответить
МУДРАЯ ЖЕНЩИНА!
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02.03.2022 16:05 Ответить
Запад между войной и позором выбрал позор.
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02.03.2022 16:06 Ответить
Ща как выйдет Столтенберг да кааак выразит обеспокоенность. Вся эта сытая западная цивилизация не может понять,что мир подошёл к черте возле которой надо предпринимать активные военные действия по устранению опасности для этого самого мира. Соплежевание закончилось. Очередного кровавого маньяка захватившего страну и шантажирующего мир про@бали. Потому что сами и выкормили.
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02.03.2022 16:10 Ответить
Именно они его и выкормили ВСЕМ миром вместе, вкладывая бешенные деньги от своей жадности, закрывая глаза на нарушения прав человека и массовые репрессии в РВ, нарушения принципов демократии и множество других моральных и юридических преступлений.
В том числе Великобритания стыдливо закрывала глаза на грязные деньги российских воров в законе под видом "бизнесменов". Это они все вместе его выкормили воей жадностью к деньгам и полной беспринципностью.
И теперь весь мир вдруг ясно осознал всё это и ужаснулся собственному сну разума. А такой сон как известно рождает чудовищ. Спасибо Джонсону, он наверно больше всех в мире переживает за нас.
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02.03.2022 16:15 Ответить
Єдиним європейським політиком з "яйцями" виявилась Грибаускайте.
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02.03.2022 16:10 Ответить
Я би не радив занадто високо оцінювати її сміливість. Вона не є діючим політиком, тобто особою, яка приймає рішення. Якби вона зараз була президентом, вона би теж була обережною і діяла, як діють теперішні керівники. Причин декілька
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02.03.2022 16:21 Ответить
В своїх словах і діях вона послідовна. Вона не говорить необдуманих слів. Так було і так є тепер.
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02.03.2022 16:43 Ответить
Говорити і діяти дві великі різниці. Весь захід говорить. А результати ви бачите. Вони всі боягузи а через втрачені мільярди повісяться
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02.03.2022 17:50 Ответить
Страны через которые расея попытается смягчить санкции и уже получает секретную помощь.
казахстан, узбекистан, киргизстан и возможно грузия.
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02.03.2022 16:11 Ответить
Фильм "Ганнибал: Восхождение" вышел на экраны США, Литвы, Великобритании за день до Мюнхенской речи Путина 2007 года. В фильме раскрывается тайна превращения хорошего мальчика по фамилии Лектер в каннибала: литовские "приспешники нацистов" (так подается в фильме) кормят его супом, приготовленным из его сестры. Мальчика спасают советские солдаты. Впоследствии, уже на Западе, он находит всех, съевших его сестру, убивает и лакомится их телами.
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02.03.2022 16:14 Ответить
Спасибо Вам, надо чтобы все в Европе это поняли!
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02.03.2022 16:15 Ответить
помогите закрыть небо, чтобы ракеты не падали на больницы и жилые дома
чтобы русские "герои" летчики не бомбили
я думаю это не так сложно

а шахты яо уже давно под прицелом
так что фюрер только и будет постоянно давить на шантаж запустить ракеты
уже сколько можно терпеть его наглое поведение
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02.03.2022 16:16 Ответить
Такой президент,мечта любой нации. Моему Уважению к этой женщине нет предела и словам восхищения нет конца.👏👏👏
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02.03.2022 16:16 Ответить
он захватил белорусов, заставляет их воевать против украинцев.

если он захватит украинцев - он заставит их воевать против прибалтики и польши.
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02.03.2022 16:16 Ответить
белорусов годами ломали
а украинцев сложно будет довести до такого оскатинивания
чтобы они на стороне убийствы своего народа сражались за него
да и белорусы думаю почти никак (военные) не влияют на ситуацию
только что их базы используются помогает рашке
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02.03.2022 16:39 Ответить
"Європа прокинеться та жахнеться тоді, коли Росія почне влаштовувати на її території теракти. Ось тоді не лийте сльози, а пригадайте, як ви закликали Україну до мирних переговорів"
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02.03.2022 16:17 Ответить
росія постійно влаштовує теракти у всьому світі, Як зброєю, "новічком", втручається у вибори, розповсюджує брехню. Користується демократією всіх цивілізованих країн. Те, що робить путін, це поза межами моралі неадертальця. Зараз шантажує третьою світовою. Підкреслюю, шантажує. Якщо світові його не зупинити, він принесе біду всім, без винятків. Зараз час це зробити.
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02.03.2022 16:29 Ответить
Менталитет разный у россиян и украинцев. Украинцы любят свободу,а кацапы как скажет Иван Иваныч.Или царь.
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02.03.2022 16:18 Ответить
Браво!! И низкий поклон!
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02.03.2022 16:19 Ответить
Баба у которой яйца больше чем у байдена со столтенбергом вместе взятых!
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02.03.2022 16:25 Ответить
Далі потрібно дати почесне громадянство України
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02.03.2022 16:26 Ответить
Замечательная женщина. Разбила в пух и прах НАТО и ЕС. Планы Путлера не захват Украины.

Путлер: у вас в старушке Европе еще мирная жизнь? Тогда мы идем к вам...
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02.03.2022 16:30 Ответить
***** не справляеться із загарбанням України.
Шукає нових спільників для злочинів.

Alnur Mussayev , экс-председатель КНБ Казахстана:

- Таджикистан и Киргизстан сдали позиции под давлением России и на конфидециальном уровне выразили готовность оказать ей военную помощь. Военная техника, боеприпасы, а также частично российский контингент из этих Центрально-азиатских республик вывозится в РФ для применения его на войне.

- Со стороны России также оказывается беспрецедентное давление на Казахстан с требованием встать на её сторону в войне против Украины. По последним заявлениям Токаева и нашего МИДа, заметно что власть РК также готова в режиме секретности оказать помощь России.

Удержаться на заявленном нейтралитете по отношению к русско-украинской войне, видимо не получиться.

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02.03.2022 16:30 Ответить
- Идут прямые переговоры между МО РК и представителями ВС РФ об отправке нашей военной техники и ограниченного контингента в Украину. Все это пока на уровне разговоров, но ситуация для Казахстана становиться тревожной.

- Кроме того, Минобороны России заявило о проведении «Международного антифашистский конгресса» в рамках военно-технического форума «Армия-2022» и пригласило на него страны ОДКБ.
Минобороны Казахстана также получило приглашение и по всем признакам собирается принять в нем участие.

Обстановка осложнена тем, что значительная часть казахов подвержена массированной российской пропаганде. Не воспринимает реальность угрозы Казахстану со стороны России в случае ее победы над Украиной....

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02.03.2022 16:31 Ответить
весь инет забит видео с войны
даже если годами лапшу вешали
как объяснить участие в этой войне
да и кто там будет воевать?
я надеюсь как бы не давили, не согласятся
изза этого фюрера у нас уже была экономика в жопе
он никого не спрашивая войны устраивает
достал уже

токаев только попробуй отправить кого то

"антифашиский конгресс".... проводится главным фашистом
оруэл отдыхает
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02.03.2022 16:42 Ответить
Рашка решила завалить Украину трупами. Ну ничё. Кацапы здыхают, подохнут и эти
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02.03.2022 18:59 Ответить
Там таліби вже приготувались на узбекському та киргизському кордонах, 10000 бійців. Гадаю, не прогавлять момента.
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02.03.2022 19:37 Ответить
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02.03.2022 16:35 Ответить
Не услышат эти бюрократические жопы
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02.03.2022 16:35 Ответить
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02.03.2022 16:41 Ответить
США повинні застосуввати ядерну зброю проти росії негайно, інакше буде пізно!
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02.03.2022 16:54 Ответить
Даля розуміє, після України бункерна криса попре до Балтії і почне знову шантажувати ядерною зброєю. Що буде робити НАТО? Так яка різниця коли вирішувати остаточно з дурдомом.
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02.03.2022 17:02 Ответить
Грибаускайте напоминает Черчиля. Но европейцы совершенно не напоминают британцев 1940 года
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02.03.2022 17:41 Ответить
Умная женщина
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02.03.2022 19:00 Ответить
настоящие чеченцы знали это всегда поэтому резали кацапских свиней на их же территории!
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02.03.2022 20:38 Ответить
***** ядерный безумец!он может начать ядерную войну в любой день!
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02.03.2022 20:52 Ответить
Золоті слова, пані Даля
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02.03.2022 21:11 Ответить
 
 