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Мир должен знать правду о страшных преступлениях Путина против украинского народа, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мир должен знать правду о страшных преступлениях Путина против украинского народа, - Порошенко

Россия – международный преступник, который должен быть изолирован от всего цивилизованного мира.

Об этом пишет в фейсбуке пятый Президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я каждый час веду переговоры со всем миром для того, чтобы они знали всю правду преступлений против человечности, которые совершает Путин. Это геноцид украинского народа", – пишет лидер "Европейской Солидарности".

"Сейчас российские военные становятся удобрением для нашей плодородной украинской земли. А выжившие — их будут судить", – убежден Порошенко.

"Страна-террорист должна понести самое суровое наказание за разбомбленный Харьков и Мариуполь, Херсон и Сумы, Ахтырку, Николаев и Чернигов. Нелюди нанесли удары по Бабьему Яру в Киеве. По Майдану Свободы в Харькове. Сравняли с землей Сартану, Васильков, Счастье, Бородянку, Толмаковку… Угрожают разрушить памятник ЮНЕСКО Софию Киевскую и уничтожают Черниговский Бабинец", – отмечает пятый Президент.

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"Русский агрессор использует термобарические и вакуумные боеприпасы, кассетные бомбы против детских садов, роддомов, больниц, школ и жилых комплексов. Берет в заложники детей и женщин и выставляет перед колоннами своей техники. Не дает "зеленый коридор" для эвакуации онкобольных и детей", – возмущается Порошенко.

"Если Путина не остановить – он уничтожит цивилизованный мир", – пишет пятый Президент Украины.

"Нас можно убить, но мы не сдадимся ни при каких условиях, потому что с нами правда! С нами Бог!", – резюмирует Порошенко.

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Топ комментарии
+44
Порох молодець! Усі зараз молодці! Слава Україні!
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02.03.2022 16:22
+32
скажи дякую Пороху,що є зброя.
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02.03.2022 16:26
+25
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02.03.2022 16:28
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Не треба. Ми всі воїни. Кожен на своєму місці.
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02.03.2022 16:22 Ответить
Як і без кожного українця- не знав?
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02.03.2022 16:24 Ответить
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Не звиздіть.При Порошенку почали розбудовувати армію нового зразку.Правий він чи не правий але але це так.Не чекали ми але й дії Зеленського зараз викликають повагу.
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02.03.2022 16:29 Ответить
Так і повинно бути.В кожного своя робота. Всі ми один народ. Крім кивоподібної худоби.
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02.03.2022 16:43 Ответить
Підтримую.
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02.03.2022 16:21 Ответить
Порох молодець! Усі зараз молодці! Слава Україні!
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02.03.2022 16:22 Ответить
Героям слава!
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02.03.2022 16:23 Ответить
Барыга он, а не молодец! Уже шестой день нигде лицом не отсвечивает. Здрыснул, как минимум из Киева. А скорее всего из страны, если паспорт вернули. Иначе по-любому выложил бы пару своих свежих фото или видео на фоне военных или хотя бы теробороны.
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03.03.2022 01:04 Ответить
Можливо, що Бог таки є і він з нами, не заперечую. А ще з намиПрезидент України Володимир Зеленський. Не набагато гірше, я вам кажу.
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02.03.2022 16:23 Ответить
скажи дякую Пороху,що є зброя.
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02.03.2022 16:26 Ответить
Дякую. Як і мільйонам інших. Що ще?
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02.03.2022 16:40 Ответить
Все завдяки нашому народу, і тобі, і мені, і йому.
І усім нам.
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02.03.2022 16:28 Ответить
Так. Дяка УСІМ причетним.
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02.03.2022 16:41 Ответить
Набагато гірше. Де фінансування прмії за три роки- в асфальт закатані. Де той асфальт. То ж не триндіть
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02.03.2022 16:33 Ответить
Ти мені рота затулятимеш?
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02.03.2022 16:39 Ответить
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А треба в сраку напихати?
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02.03.2022 16:48 Ответить
Саньок, чого ти людей тут провокуєш своїм зеленським ?
Хочеш щоб тобі бульби в сраку напхали ?
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02.03.2022 16:45 Ответить
началось возведния памятника
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02.03.2022 17:13 Ответить
Пороху в Україні пам'ятника не буде. Нажаль.
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02.03.2022 17:26 Ответить
Зельцману?
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02.03.2022 17:33 Ответить
Гадаєте, не доживете?
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02.03.2022 17:36 Ответить
Я не мольфар, я аналітик- тому не "гадаю".
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02.03.2022 18:07 Ответить
З нами Порох
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02.03.2022 16:24 Ответить
Ви ж не слухали параноїків, коли вам говорили, що в нас саботується армія, що в нас не кращає з ППО, що в нас СБУ ніхрра не робить, затуляє очі на диверсантів та їхнє озброєння.
Тепер маємо всі.
Так що очевидно, що затуляти треба вас.
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02.03.2022 16:53 Ответить
ЗСУ знищили командний пункт орків у селі Дитятки під Чорнобилем. Начальник штабу 36 армії Східного військового округу генерал-майор Сергій Нірков втік під час спецоперації ЗСУ у Білорусь, залишивши особовий склад, знищений нашою армією. https://t.me/operativnoZSU/10301
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02.03.2022 16:27 Ответить
Повний текст повідомлення Поклонської:

Ми зайшли надто далеко. І мені здається настав час брати відповідальність у свої руки, не передаючи її тим, у кого зброя. Звертаюся до всіх - і росіян, і українців. Ми маємо об'єднатись один з одним без з'ясування, хто патріот, а хто ні. Ми або усвідомлюємо всі разом, або знищимо світ, після чого через страждання дійдемо розуміння того, що треба вміти приймати вибір інших

https://24tv.ua/mi-zayshli-zanadto-daleko-navit-poklonska-prosit-putina-pripiniti_n1887271

Поклонська іде НА *** *****, але спочатку на гіляку!
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02.03.2022 16:28 Ответить
Нехай сперше у ікони Миколи ІІ отсосе. От же тупа потвора!
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02.03.2022 19:16 Ответить
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02.03.2022 16:28 Ответить
Росіяни готують провокацію із території України.

Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела в СБУ.

Розглядаються кілька варіантів такої провокації.

"Можливі розстріли прикордонних пунктів диверсантами в українській формі, завдання ракетних ударів по містах Білорусі, підрив НПЗ у Мозирі Гомельської області", - повідомили.
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02.03.2022 16:33 Ответить
Какие же это провокации ? Это были бы вполне закономерные действия во время войны .
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02.03.2022 16:46 Ответить
Задовбали підсрачники зі своїм зеленським.
Якби ви нас слухали, то в нас би війни такої не було.
Носиться зі своїм саботажником, аж бридко.
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02.03.2022 17:13 Ответить
Paulo Davidov
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02.03.2022 17:50 Ответить
Яке ти тупе...
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02.03.2022 18:11 Ответить
Простой вапрос - а НЕ саботажник вже віддав кацапські гроші за " скотів" на армію ????
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02.03.2022 18:20 Ответить
У Пороха забрали загранпаспорт и взяли обязательство о невыезде. И Порошенко, как законопослушный гражданин, соблюдает закон. Чего вам ещё надо? Он делает всё правильно
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02.03.2022 18:43 Ответить
М Владимир Владимирович 5bb66c7b

Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
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02.03.2022 20:08 Ответить
еще раз, если б Порох не поднял армию, нам бы был гаплик в первые дни и нехер меня называть порохоботом я украинец и патриот своей страны и смотрю реально на вещи и не воздвигаю памятники не Пороху ни Зеле
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02.03.2022 17:21 Ответить
Та нє це манерґєйм все зробив! Правда , з лінією не вийшло - здав в заручники пів України(((
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02.03.2022 18:13 Ответить
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02.03.2022 16:51 Ответить
Только дурак может не видеть что Путин -*****.....
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02.03.2022 17:14 Ответить
Мое мне6ние, кто начинает восхвалять Зеленского или Порошенко, тот предатель Украины. Пытаются восстановить политическую злобу, посеять раздробленность!!! Они способствуют параше и путлеру!!!
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02.03.2022 17:17 Ответить
А шо, зельцман и Paulo Davidov перечислили больше?
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02.03.2022 17:55 Ответить
А ты шо, член ботофермы СН представителя Сухумского обезьяньего питомника?!
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02.03.2022 18:33 Ответить
😁 охмедко, це +
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02.03.2022 21:07 Ответить
Украина это не не президент это наро
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02.03.2022 17:54 Ответить
Мир знает! Всё вводят санкции и помогают Украине. Зачем этот тупой пиар лишний раз морду лица засветить с какими-то банальными очевидными словами....
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02.03.2022 17:25 Ответить
Что ты несешь, чмоDavidov ?
Порох не только жрачку,но и оружие, системы наблюдения и др. плюшки в армию ВСЕ ВРЕМЯ поставляет, в отличие от какойразницы!
Но боту-нулевке это неведомо)))
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02.03.2022 19:01 Ответить
А что, зебиленок, враг в Киев прорвался? ПВО не работет? Армия, созданная при Порохе, тебя, убогого не защищает???? Свинья, неблагодарная!
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02.03.2022 21:13 Ответить
Кто бы сомневался, что ты покупал не качественный товар, а всякое дерьмо)))) что, соответственно, плохо сказалось на твоей мозговой деятельности.
Слава Україні! Смерть ворогам!!
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02.03.2022 21:10 Ответить
А шо? Лише зєльц може світити тупою мордою з банальним зачитуванням банальним текстів?
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02.03.2022 18:14 Ответить
Не надо всё переводить на путина, ему с энтузиазмом помогает расейский народ. Мир будет в безопасности только если разорвать засрашку на мелкие независимые и враждующие друг с другом народные республики.
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02.03.2022 18:27 Ответить
 
 