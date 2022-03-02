Мир должен знать правду о страшных преступлениях Путина против украинского народа, - Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия – международный преступник, который должен быть изолирован от всего цивилизованного мира.
Об этом пишет в фейсбуке пятый Президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я каждый час веду переговоры со всем миром для того, чтобы они знали всю правду преступлений против человечности, которые совершает Путин. Это геноцид украинского народа", – пишет лидер "Европейской Солидарности".
"Сейчас российские военные становятся удобрением для нашей плодородной украинской земли. А выжившие — их будут судить", – убежден Порошенко.
"Страна-террорист должна понести самое суровое наказание за разбомбленный Харьков и Мариуполь, Херсон и Сумы, Ахтырку, Николаев и Чернигов. Нелюди нанесли удары по Бабьему Яру в Киеве. По Майдану Свободы в Харькове. Сравняли с землей Сартану, Васильков, Счастье, Бородянку, Толмаковку… Угрожают разрушить памятник ЮНЕСКО Софию Киевскую и уничтожают Черниговский Бабинец", – отмечает пятый Президент.
"Русский агрессор использует термобарические и вакуумные боеприпасы, кассетные бомбы против детских садов, роддомов, больниц, школ и жилых комплексов. Берет в заложники детей и женщин и выставляет перед колоннами своей техники. Не дает "зеленый коридор" для эвакуации онкобольных и детей", – возмущается Порошенко.
"Если Путина не остановить – он уничтожит цивилизованный мир", – пишет пятый Президент Украины.
"Нас можно убить, но мы не сдадимся ни при каких условиях, потому что с нами правда! С нами Бог!", – резюмирует Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
І усім нам.
Хочеш щоб тобі бульби в сраку напхали ?
Тепер маємо всі.
Так що очевидно, що затуляти треба вас.
Ми зайшли надто далеко. І мені здається настав час брати відповідальність у свої руки, не передаючи її тим, у кого зброя. Звертаюся до всіх - і росіян, і українців. Ми маємо об'єднатись один з одним без з'ясування, хто патріот, а хто ні. Ми або усвідомлюємо всі разом, або знищимо світ, після чого через страждання дійдемо розуміння того, що треба вміти приймати вибір інших
https://24tv.ua/mi-zayshli-zanadto-daleko-navit-poklonska-prosit-putina-pripiniti_n1887271
Поклонська іде НА *** *****, але спочатку на гіляку!
Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела в СБУ.
Розглядаються кілька варіантів такої провокації.
"Можливі розстріли прикордонних пунктів диверсантами в українській формі, завдання ракетних ударів по містах Білорусі, підрив НПЗ у Мозирі Гомельської області", - повідомили.
Якби ви нас слухали, то в нас би війни такої не було.
Носиться зі своїм саботажником, аж бридко.
Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
Порох не только жрачку,но и оружие, системы наблюдения и др. плюшки в армию ВСЕ ВРЕМЯ поставляет, в отличие от какойразницы!
Но боту-нулевке это неведомо)))
Слава Україні! Смерть ворогам!!