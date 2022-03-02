В ОП не очень довольны резолюцией Европарламента по Украине: Это никакое не предоставление статуса страны-кандидата
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В офисе президента Украины не очень довольны резолюцией Европейского парламента об Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква написал в Facebook.
"Вчерашнее выступление Владимира Зеленского на чрезвычайной сессии Европейского парламента, посвященной войне против Украины, произвело на Европу потрясающее впечатление. Это выступление состоялось на следующий день после подачи президентом заявки на вступление в ЕС. Подумалось, неужели наконец-то стали просыпаться и начинать действовать? Однако Резолюция ЕП, которая была одобрена по результатам слушаний, не подтвердила это предположение, поскольку стала абсолютным диссонансом выступления президента", - заявил Жовква.
В частности, он отметил, что это касается части будущего сотрудничества Украины и ЕС.
Жолква привел дословный текст соответствующего положения: "Европарламент призывает институты ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе и на основе достижения соответствия, а между тем продолжать работать в направлении интеграции в единый рынок ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации".
"Это безусловно никакое не предоставление статуса страны-кандидата Украине, как многие вчера подумали. Европарламент просто не имеет таких полномочий. А вот что он мог и должен был сделать – это принять в нынешних условиях войны смелые политические дорожные указатели, которые должны быть приняты "во внимание всеми институтами ЕС и государствами-членами. К сожалению, таким указателем соответствующие положения резолюции не стали", - подчеркнул Жовква.
Он напомнил позицию Зеленского: Украина нуждается в ускоренной процедуре полноценного вступления в ЕС.
"Это значит, что обычная и длинная рутинная бюрократическая процедура должна быть пройдена Украиной беспрецедентно быстро. Наше государство к этому готово. Хотим видеть такую же готовность у Брюсселя и всех столиц государств-членов", - подчеркнул он.
В этой связи в постоянных консультациях с институтами ЕС украинская сторона прорабатывает максимально быструю процедуру вступления, которая должна содержать минимальное количество этапов. "И установка коротких, но реалистичных дедлайнов", - отметил заместитель руководителя ОП.
"Ни одно заседание Европейского Совета, Совета министров не должно проходить без рассмотрения отдельных аспектов вопроса вступления Украины. Другого алгоритма работы Брюсселя украинцы не воспримут и не поймут", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Послухайте , встую в НАТО це ідеально й вмить би припинилась би війна , або ***** нажав на червону кнопку . Причому , верогідність другого сценарію йще до вторгнення я б рахував як 1% . Зараз це 10-15% .
Але й вступ в ЕС раптово-миттєвий це дає 20-30% верогідності , що такий крок врятує кілька десятків тисяч життів .
Послухайте -- саме так перевіряється поняття "цінностей" . Це ж навіть не гроші на кону , це просто що важливіше : спробувати рятувати життя десятків тисяч людей , або кілька бюрократичних інструкцій .
Зараз реальність зовсім інша .
Й потім , й Румунію й Больгарію прийняли в стані не набагато крайщем , ніж корупційний стан України .
Требо брати на рахунок , яку ціну сплачую зараз Україна за прагнення евроінтеграції ?!
Та йщо там барижний термін "ціна" ?! Це ніким й ніколи не перевершаний подвіг цілої нації .
2 избрать независимого главу набу
3 ликвидировать татарова и его контроль за судебной системой
4 ликвидировать высший окружной суд
....
Домашка по вступлению на евроколею для зекоманды. Шо слабо?
У ВАС ПОЯВИЛСЯ УНИКАЛЬНЬІЙ ШАНС ЗАБРАТЬ АННЕКСИРОВАННЬІЕ ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ и АБХАЗИЮ.
НА КАВКАЗЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ ОРДЬІНСКИХ ВОЙСК.
ГРУЗИНЬІ, СНИМАЙТЕ ЮБКИ.
Мы не хотим "морковку" от ЕС, мы хотим в ЕС!
А то, что было произнесено без бумажки - дешевая игра на публику, при чем плохо отрепетировання.
Ждем седьмого Президента - Петра Порошенко!!!
А що це за ОП в системі органів державної влади в Україні?