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Новости Война в Украине
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В ОП не очень довольны резолюцией Европарламента по Украине: Это никакое не предоставление статуса страны-кандидата

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В ОП не очень довольны резолюцией Европарламента по Украине: Это никакое не предоставление статуса страны-кандидата

В офисе президента Украины не очень довольны резолюцией Европейского парламента об Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква написал в Facebook.

"Вчерашнее выступление Владимира Зеленского на чрезвычайной сессии Европейского парламента, посвященной войне против Украины, произвело на Европу потрясающее впечатление. Это выступление состоялось на следующий день после подачи президентом заявки на вступление в ЕС. Подумалось, неужели наконец-то стали просыпаться и начинать действовать? Однако Резолюция ЕП, которая была одобрена по результатам слушаний, не подтвердила это предположение, поскольку стала абсолютным диссонансом выступления президента", - заявил Жовква.

В частности, он отметил, что это касается части будущего сотрудничества Украины и ЕС.

Жолква привел дословный текст соответствующего положения: "Европарламент призывает институты ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе и на основе достижения соответствия, а между тем продолжать работать в направлении интеграции в единый рынок ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации".

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"Это безусловно никакое не предоставление статуса страны-кандидата Украине, как многие вчера подумали. Европарламент просто не имеет таких полномочий. А вот что он мог и должен был сделать – это принять в нынешних условиях войны смелые политические дорожные указатели, которые должны быть приняты "во внимание всеми институтами ЕС и государствами-членами. К сожалению, таким указателем соответствующие положения резолюции не стали", - подчеркнул Жовква.

Он напомнил позицию Зеленского: Украина нуждается в ускоренной процедуре полноценного вступления в ЕС.

"Это значит, что обычная и длинная рутинная бюрократическая процедура должна быть пройдена Украиной беспрецедентно быстро. Наше государство к этому готово. Хотим видеть такую же готовность у Брюсселя и всех столиц государств-членов", - подчеркнул он.

В этой связи в постоянных консультациях с институтами ЕС украинская сторона прорабатывает максимально быструю процедуру вступления, которая должна содержать минимальное количество этапов. "И установка коротких, но реалистичных дедлайнов", - отметил заместитель руководителя ОП.

"Ни одно заседание Европейского Совета, Совета министров не должно проходить без рассмотрения отдельных аспектов вопроса вступления Украины. Другого алгоритма работы Брюсселя украинцы не воспримут и не поймут", - подытожил он.

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Топ комментарии
+36
займайтесь війною, дурні, а не перепалками з ЄС
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02.03.2022 16:25
+29
Прямо зараз під Маріуполем горять ворожі танки, вони думали що взяли нас в кільце а насправді вони полегшили нам завдання тепер можна вести вогонь на всі 360)))
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02.03.2022 16:28
+25
Правильно робите!
Тисніть!
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02.03.2022 16:25
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Мова йде про ЕС, а не НАТО.
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02.03.2022 17:04 Ответить
Ви що вважаєте мене імбіцилом , який не вміє читати ...

Послухайте , встую в НАТО це ідеально й вмить би припинилась би війна , або ***** нажав на червону кнопку . Причому , верогідність другого сценарію йще до вторгнення я б рахував як 1% . Зараз це 10-15% .

Але й вступ в ЕС раптово-миттєвий це дає 20-30% верогідності , що такий крок врятує кілька десятків тисяч життів .

Послухайте -- саме так перевіряється поняття "цінностей" . Це ж навіть не гроші на кону , це просто що важливіше : спробувати рятувати життя десятків тисяч людей , або кілька бюрократичних інструкцій .
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02.03.2022 17:16 Ответить
Наприклад, особисто в мене дисонанс викликає, заява "ми готові ", і те що так і не видно наприклад призначення антикорупційного прокурора в Україні, а антикорупційний прокурор не призначений, по причині того, що не було кворуму, для оголошення результатів конкурсу, а кворуму не було, через неодноразову, відсутність членів комісії, зі сторони ОП.
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02.03.2022 17:49 Ответить
Почуйте мене , це війна й той , якой була Україна до 24 лютого вже не має особистого значення . Медведчук кинув охоронців , кинув маєток й втік назавжди . Вже можно й без клона Холодницького усе конфісковувати .

Зараз реальність зовсім інша .

Й потім , й Румунію й Больгарію прийняли в стані не набагато крайщем , ніж корупційний стан України .

Требо брати на рахунок , яку ціну сплачую зараз Україна за прагнення евроінтеграції ?!

Та йщо там барижний термін "ціна" ?! Це ніким й ніколи не перевершаний подвіг цілої нації .
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02.03.2022 18:08 Ответить
Брюссель - бюрократическое болото, так что не удивляюсь.
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02.03.2022 16:59 Ответить
дуже прудких та мало грамотних закликаю подивитися 58 річний шлях турції до кандидатцтва в ЄС,- дожиною 5 єтапів і зробити висновки,- наш шлях буде значно коротший ,але декілька років не просто чекати ,а пахати і виконувати умови доведеться
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02.03.2022 17:01 Ответить
Европейцы иногда под руССких косить начинают..
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02.03.2022 17:01 Ответить
1. Избрать независимого главу гбр

2 избрать независимого главу набу

3 ликвидировать татарова и его контроль за судебной системой

4 ликвидировать высший окружной суд

....
Домашка по вступлению на евроколею для зекоманды. Шо слабо?
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02.03.2022 17:03 Ответить
отож. Европейці врахують ще й казламойські цілувашки піськограя.
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02.03.2022 18:51 Ответить
ЗЕ и Порох должны примириться на час войны - ЗЕ президент ему есть чем заняться, а Пророх тим часом мог бы выкручивть руки всем подряд.
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02.03.2022 17:05 Ответить
там обратного пути нет, ТС это билет в 1 конец
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02.03.2022 20:26 Ответить
Андрійку,продовжуєш мріяти про ТС? Білорусь вже там,і як? Приймають її в ЄС?Мені здається,що прийом України зразу,без усяких умов,це було б зеркальною відповіддю на признаня ОРДЛО кацапами.Тоді б можно було говорити про кордони України,як кордон ЄС...
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02.03.2022 21:22 Ответить
Протиснутися до ЄС на пільгових умовах не вийде навіть під час війни. Бо боротьби з корупцією немає, Коломойський не в ( гостях) у американської чи нашої Феміди...
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02.03.2022 17:08 Ответить
некоторые европейцы нас начинают боятся в прямом смысле слова -вооруженная Украина оказывается сильнее их всех
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02.03.2022 17:15 Ответить
Не сильнее, а страшнее. Украина превратилась в европейское Сомали, хотя последние и обижаются на такое сравнение )
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03.03.2022 13:15 Ответить
Да кто бы сомневался? Хитрожопые европейцы могут лишь хлопать и лить крокодильи слезы. Вся эта гнилая контора-фуфло. Великобритания в курсе. Надо строить стратегическое партнёрство с англичанами и США.
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02.03.2022 17:17 Ответить
ГРУЗИНЬІ, ГОНИТЕ НА Х,,, СВОЮ ВЛАСТЬ.

У ВАС ПОЯВИЛСЯ УНИКАЛЬНЬІЙ ШАНС ЗАБРАТЬ АННЕКСИРОВАННЬІЕ ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ и АБХАЗИЮ.

НА КАВКАЗЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ ОРДЬІНСКИХ ВОЙСК.

ГРУЗИНЬІ, СНИМАЙТЕ ЮБКИ.
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02.03.2022 17:26 Ответить
Идиотам всё по барабану - главное "похлопушки" (с) и понты!!! Только чуть голову народ приподнял, они блин опять понты свои включили!!! Война придурки если вы не поняли... сидит оно в бункере и еще не доволен! В Харьков герой вали там тебе покажется вся правда жизни сразу!!!!
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02.03.2022 17:27 Ответить
100%
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02.03.2022 18:36 Ответить
Ну, понты это главное в украинце, всасывается с молоком матери )
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03.03.2022 13:16 Ответить
А чего мы ожидали?
Мы не хотим "морковку" от ЕС, мы хотим в ЕС!
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02.03.2022 17:28 Ответить
та лохи ции эуропейцы, та и трусы, яких поискать, надо, шоб ветеринар погрозил украинскими ракетами эуросоюзу, тогда воны сразу станут, як шелковые
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02.03.2022 17:28 Ответить
Ал-лё! Поменьше самоуверенности, плиз. Соглашение будет подписано с достойным человеком, кто реально работает, имеет опыт и ответственность, кто уже делом доказал свой профессинализм и работоспосбность 24/7, а не с тем, кто читает с бумажки кем-то написанные тексты, устает от безделья так, что нуждается в отдыхе каждый месяц, не говоря уже про сомнительный образ жизни.

А то, что было произнесено без бумажки - дешевая игра на публику, при чем плохо отрепетировання.
Ждем седьмого Президента - Петра Порошенко!!!
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02.03.2022 17:29 Ответить
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Нет уж, хватит нам уже воров-брехунов во власти!
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02.03.2022 18:31 Ответить
У ЄС беруть при наявності відповідних реформ і змін. У нас це є ? Розбирайтесь з війною, потім зробіть потрібні зміни, а вже потім про щось домовляйтесь з ЄС
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02.03.2022 17:34 Ответить
дурни и клоуны опять занимаются херней, просили бы лучше небо закрыть
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02.03.2022 17:55 Ответить
Зе проліз у президенти завдяки нахабству, обману і нечуваному везінню. Він вирішив, що так само легко пролізе і в ЄС. Тільки ж депутати ЄС - це вам не вітчизняні лохи. Їх обдурити складніше.
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02.03.2022 18:28 Ответить
Вам хочется правды?!Хотите быть бОльшим католиком ,чем Папа РимСкий?! Перестаньте критиковать Главнокомандующего!Сейчас нужна сплоченность,единомышление!Посмотри на себя в зеркало-кому сейчас нужна твоя правда?! Нужна победа и она будет,а с остальным разберемся,в том числе и Зеленский...
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02.03.2022 19:26 Ответить
Uvi! Eto staraja konservativnaja evropa! Ona medlenaja i nodovercivaja . Evropa neverila,kogda mi-baltiici-vse vremja preduprezdali i ubezdali ,cto nelzja veritj rossii., cto rossija neizmenilas., cto nelzja doverjatj. Uvi...
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02.03.2022 18:58 Ответить
ОП их 3 года ********* , а тут дай немедленно.
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02.03.2022 19:54 Ответить
ЄС,та США та і Китай, дорозуміє,що палка перегибаеться,все наближаеться до ядерної війни,Путіну,вже нема що втрачати,він планував ,закінчить як Гітлер в Аргентині чи венесуєлі,на купі золота,а двійник в бункері застрелитися з евой браун,але його "коператив озеро"дав тріщину і бункер в скалі на алтаї всі бачили,та Аргентина з венесуєлою не раді,дуже все далеко зайшло.він боїться "саркофагу",над Росією,як в чорнобилі, кругом НАТО та їхне Пво,і нема куди запустити ядерну ракету,бо самому на голову впаде!!!
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02.03.2022 20:00 Ответить
Нам сейчас нужна победа, одна на всех. Вступление в ЕС прямо сегодня как-то ускорит этот процесс? Не думаю. Помогайте финансово, помогайте оружием, помогайте санкциями, большего от них требовать в данной ситуации бессмысленно.
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02.03.2022 20:59 Ответить
Хай ОПа своё недовольство засунет себе в жопу! У нас война и умирают люди, а ОПа, вместо того, чтобы просить у Запада оружие, выражает недовольство, что их куда-то там не пустили. Вобще офанарели?
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02.03.2022 21:13 Ответить
Рравильно роблять, що тиснуть. Мкільки можна сіськи мнути, внші країни не принижувались, щоб увійти до ЄС.
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02.03.2022 21:46 Ответить
в двух словах про ЕС. если ,бы UK до сих пор была бы в этом колхозе, то танки пришлось бы встечать в немецких касках в состоянии крайней озабоченности.
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02.03.2022 21:57 Ответить
Українська корупція дістала вже увесь цивілізований світ. Доки ми дієво не продемонструємо боротьбу з корупцією, а саме вона призвела до війни!!!, я б на місці європейців Україну до ЄС не приймав би. Для нас зараз дуже слушний момент розстріляти пару тисяч корумпованих покидьків - кожний з них зрадник і відтак лютий ворог України. Не стримуйте себе, громадяни! Ваше майбутнє в Ваших руках.
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02.03.2022 22:39 Ответить
"В ОП не надто задоволені резолюцією Європарламенту щодо України Джерело: https://censor.net/ua/n3320767

А що це за ОП в системі органів державної влади в Україні?
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02.03.2022 22:42 Ответить
Якщо німеція буде продовжувати мутити воду в Європейській Солідарності, то з часом окремі країни цієї ЄС змушені будуть задуматись: "А чи не вступити нам у союз із Україною, Польщею та Великобританією, як найсильнішими країнами європейського континенту"...
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02.03.2022 22:50 Ответить
НЕОБХОДИМО РАЗРАБАТЫВАТЬ СВОЁ СИЛЬНЕЙШЕЕ ОРУЖИЕ !)
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03.03.2022 12:42 Ответить
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