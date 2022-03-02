В ОП не очень довольны резолюцией Европарламента по Украине: Это никакое не предоставление статуса страны-кандидата

В офисе президента Украины не очень довольны резолюцией Европейского парламента об Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква написал в Facebook.

"Вчерашнее выступление Владимира Зеленского на чрезвычайной сессии Европейского парламента, посвященной войне против Украины, произвело на Европу потрясающее впечатление. Это выступление состоялось на следующий день после подачи президентом заявки на вступление в ЕС. Подумалось, неужели наконец-то стали просыпаться и начинать действовать? Однако Резолюция ЕП, которая была одобрена по результатам слушаний, не подтвердила это предположение, поскольку стала абсолютным диссонансом выступления президента", - заявил Жовква.

В частности, он отметил, что это касается части будущего сотрудничества Украины и ЕС.

Жолква привел дословный текст соответствующего положения: "Европарламент призывает институты ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе и на основе достижения соответствия, а между тем продолжать работать в направлении интеграции в единый рынок ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации".

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"Это безусловно никакое не предоставление статуса страны-кандидата Украине, как многие вчера подумали. Европарламент просто не имеет таких полномочий. А вот что он мог и должен был сделать – это принять в нынешних условиях войны смелые политические дорожные указатели, которые должны быть приняты "во внимание всеми институтами ЕС и государствами-членами. К сожалению, таким указателем соответствующие положения резолюции не стали", - подчеркнул Жовква.

Он напомнил позицию Зеленского: Украина нуждается в ускоренной процедуре полноценного вступления в ЕС.

"Это значит, что обычная и длинная рутинная бюрократическая процедура должна быть пройдена Украиной беспрецедентно быстро. Наше государство к этому готово. Хотим видеть такую же готовность у Брюсселя и всех столиц государств-членов", - подчеркнул он.

В этой связи в постоянных консультациях с институтами ЕС украинская сторона прорабатывает максимально быструю процедуру вступления, которая должна содержать минимальное количество этапов. "И установка коротких, но реалистичных дедлайнов", - отметил заместитель руководителя ОП.

"Ни одно заседание Европейского Совета, Совета министров не должно проходить без рассмотрения отдельных аспектов вопроса вступления Украины. Другого алгоритма работы Брюсселя украинцы не воспримут и не поймут", - подытожил он.