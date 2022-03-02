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Воздушный удар войск РФ по Коростеню: четыре человека погибли, за жизнь еще пятерых борются медики

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Воздушный удар войск РФ по Коростеню: четыре человека погибли, за жизнь еще пятерых борются медики

В городе Коростень Житомирской области в результате удара с воздуха на один из блок-постов четыре человека погибли, за жизни еще пятерых пострадавших продолжают бороться медики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное. Житомир.

В Коростене примерно час назад с воздуха был нанесен удар на один из блок постов, разрушили телебашню Коростень-медиа. Телетрансляция в городе прекратилась.

"Мы на связи с главным врачом Коростенской больницы. Он сообщил, что четыре человека умерли. Сейчас в больнице борются за жизнь еще пятерых пострадавших", - сообщила заместитель Коростенского городского головы Наталья Чижевская корреспондентам "Общественного" по телефону.

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Топ комментарии
+28
Горіть у пеклі, москалі!
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02.03.2022 17:11
+14
Не угомонится тварь!
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02.03.2022 17:16
+13
Касапьё ипаное вы все сдохните. Вы твари не чего не добьётесь. Украина есть и будет!
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02.03.2022 17:16
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Горіть у пеклі, москалі!
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02.03.2022 17:11 Ответить
Не угомонится тварь!
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02.03.2022 17:16 Ответить
Касапьё ипаное вы все сдохните. Вы твари не чего не добьётесь. Украина есть и будет!
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02.03.2022 17:16 Ответить
Блок-пости мають бути у вигляді бліндажів, траншей та окопів - негайно заривайтесь у землю, щоб зменшити втрати. На поверхні має бути лише спостерігач!
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02.03.2022 17:17 Ответить
А якби Коростенський зенітний полк не знищили в 2003-му - то цього-б не було! Влупили-б і місто прикрили!
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02.03.2022 17:17 Ответить
Траншеї рийте не прямо а зіг-загом!
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02.03.2022 17:18 Ответить
Під Енергодаром наших беззбройних мешканців обстріляли і закидали гранатами.
Одна людина точно тяжко постраждала.
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02.03.2022 17:19 Ответить
Смерть гнійним підарам москалям
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02.03.2022 17:20 Ответить
Люди, це не Майдан 2014.... Рийте укриття, маскуйтеся на мысцевості, розосереджуйтеся...
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02.03.2022 17:22 Ответить
Более тысячи иностранцев едет в Украину для вступления в Интернациональный легион.

«Из 16 стран мира в Украину уже едут добровольцы, которые готовы бок о бок с украинским народом бороться против агрессора. Их общее количество уже перевалило за тысячу человек», - заявил (https://www.unian.net/war/bolee-tysyachi-inostrancev-edet-v-ukrainu-dlya-vstupleniya-v-internacionalnyy-legion-kuleba-novosti-donbassa-11725807.html) министр иностранных дел Украины Кулеба.

Ранее Зеленский ввел с 1 марта безвизовый режим для иностранцев, желающих вступить в интернациональный легион обороны Украины.
https://t.me/charter97_org/64511
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02.03.2022 17:22 Ответить
Й жодний кацапський пілот не має повертатися додому живим... Це цінний військовий, на його підготовку витрачається багато часу та ресурсів...
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02.03.2022 17:24 Ответить
очі виколоти, і пущай дальше лєтаєт
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02.03.2022 17:30 Ответить
Мамина родина.
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02.03.2022 17:29 Ответить
И до Коростеня падлы добрались.Этож с белараши стрельнули.
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02.03.2022 17:32 Ответить
В Овруче друг, так говорит каждый день залетают. Непонятно бомбят - свинокомплекс, лесничество, комбикормовый завод...Теперь осмелели и до Коростеня полетели, драники бульбашские....
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02.03.2022 17:43 Ответить
Обстреляли с самолета.
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02.03.2022 17:36 Ответить
И мы в 80 км от *************.
И на второй день бомбера вальнули, дарма шо зенитного полка уже нет.
Мы ждем, мы готовы!
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02.03.2022 17:38 Ответить
по блок посту из самолета. С миномета или пушки ссут подходить. Подлая война.
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02.03.2022 17:41 Ответить
Підар кремлівські.
Мордор та ***** повинен бути знищений.
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02.03.2022 17:55 Ответить
Царствіє небесне загиблим
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02.03.2022 17:56 Ответить
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02.03.2022 18:07 Ответить
ребят ну не ходите вы на этих орков ,это же звери , у всу все под контролем зачем лишние жертвы, что вы бутылками регулярам сделаете только погибните , я согласен если бы хотя бы забрали с собой когото , но толку вот так глупо умирать
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02.03.2022 18:12 Ответить
 
 