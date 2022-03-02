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Воздушный удар войск РФ по Коростеню: четыре человека погибли, за жизнь еще пятерых борются медики
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В городе Коростень Житомирской области в результате удара с воздуха на один из блок-постов четыре человека погибли, за жизни еще пятерых пострадавших продолжают бороться медики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное. Житомир.
В Коростене примерно час назад с воздуха был нанесен удар на один из блок постов, разрушили телебашню Коростень-медиа. Телетрансляция в городе прекратилась.
"Мы на связи с главным врачом Коростенской больницы. Он сообщил, что четыре человека умерли. Сейчас в больнице борются за жизнь еще пятерых пострадавших", - сообщила заместитель Коростенского городского головы Наталья Чижевская корреспондентам "Общественного" по телефону.
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показать весь комментарий02.03.2022 17:11
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Одна людина точно тяжко постраждала.
«Из 16 стран мира в Украину уже едут добровольцы, которые готовы бок о бок с украинским народом бороться против агрессора. Их общее количество уже перевалило за тысячу человек», - заявил (https://www.unian.net/war/bolee-tysyachi-inostrancev-edet-v-ukrainu-dlya-vstupleniya-v-internacionalnyy-legion-kuleba-novosti-donbassa-11725807.html) министр иностранных дел Украины Кулеба.
Ранее Зеленский ввел с 1 марта безвизовый режим для иностранцев, желающих вступить в интернациональный легион обороны Украины.
https://t.me/charter97_org/64511
И на второй день бомбера вальнули, дарма шо зенитного полка уже нет.
Мы ждем, мы готовы!
Мордор та ***** повинен бути знищений.