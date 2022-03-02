Энергодар в эти минуты. Тысячи горожан вышли на защиту Запорожской АЭС. ФОТО

Тысячи жителей Энергодара вышли в защиту крупнейшей атомной электростанции в Европе – Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Эти минуты, Энергодар. Тысячи жителей вышли на защиту крупнейшей атомной электростанции в Европе - Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

"Это фото — лучшая иллюстрация ситуации в Украине. Нас коварно атакуют, нарушая любые военные законы. В нас стреляют. На нас направили подготовленное российское войско. Но мы не сдаемся! У нас есть за что бороться. И мы пойдем против врагов вместе, крепким щитом! Мы, украинцы, непобедимы! Продолжаем борьбу за свободу и будущее!", - отметили в Нацполиции.