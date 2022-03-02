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Энергодар в эти минуты. Тысячи горожан вышли на защиту Запорожской АЭС. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Тысячи жителей Энергодара вышли в защиту крупнейшей атомной электростанции в Европе – Запорожской АЭС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
"Эти минуты, Энергодар. Тысячи жителей вышли на защиту крупнейшей атомной электростанции в Европе - Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.
"Это фото — лучшая иллюстрация ситуации в Украине. Нас коварно атакуют, нарушая любые военные законы. В нас стреляют. На нас направили подготовленное российское войско. Но мы не сдаемся! У нас есть за что бороться. И мы пойдем против врагов вместе, крепким щитом! Мы, украинцы, непобедимы! Продолжаем борьбу за свободу и будущее!", - отметили в Нацполиции.
Топ комментарии
+34 Влад Воланд
показать весь комментарий02.03.2022 17:38
+34 Jimmy Hill
показать весь комментарий02.03.2022 17:40
+30 Andi Drusha
показать весь комментарий02.03.2022 17:41
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Або ти людина, або ... КОРАБЕЛЬ ІДЕ НАХ!
Обстреляли и есть раненные..
Та зачем такое писать?
Зачем дезу закидыват?
Лучше молчите!!!
Это в с. Водяное перегородили дорогу колоне, которую выгнали с Энергодар и орки ехали на Каховку, даже не заехали на свою базу в с. Б. Белозерка
Не нужна мне молния. У меня племянник живёт в Энергодаре, одногрупник и куча кумовей в сёлах вокруг.
YZHE NAPISALI I VISTAVILI VIDEO CHTO GDE_ TO POD ENERGODAROM ONI STRELYALI V LUDEI IZ GRANATOMETOV!!!
CHTO ZHE BYDET S ETIMI LUDMI CHTO SEICHAS STOYAT I ZHYDT IH??
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
✌ 💪
...
Цю націю не перемогти
Слава нації
Смерть москалям.
15 лет в Швейцарии отработал
І може її роздати громадянам, так?