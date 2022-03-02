С начала вторжения РФ в Украину погиб 21 ребенок, 55 – пострадали, - Денисова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала вторжения Российской Федерации в Украину, по результатам анализа информации, из разных источников погиб 21 ребенок и пострадало 55 детей.
Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", сообщает Цензор.НЕТ.
Кроме того, в результате обстрелов захватчиками разрушена инфраструктура городов: Киева, Ирпеня, Харькова, Мариуполя, Житомира, Херсона и населенного пункта Васильевка Запорожской области.
Так, во время ракетного удара оккупантов пострадал роддом в г. Житомире.
В то же время, российские войска продолжают обстрел мирного населения Запорожской области. Вчера, в 9.00, российско-оккупационные войска обстреляли центр населенного пункта Васильевка, Запорожской области. Снаряды прилетели во двор местной школы.
Харьков и Херсон продолжают оставаться под мощными обстрелами оккупантов.
Сегодня ночью в результате воздушного удара в г. Житомире погиб один ребенок и пострадали 6 детей. Они были спасены из подвалов полуразрушенных домов. Своими действиями вооруженные силы Российской Федерации продолжают цинично нарушать основные права детей – право на жизнь и здравоохранение, гарантированные каждому ребенку в мире Конвенцией ООН о правах ребенка.
Части этих смертей можно было избежать при установлении бесполетной зоны над Украиной. Призываю международное сообщество и международные правозащитные организации поддержать инициативу по закрытию украинского неба от истребителей врага.
Между тем под обстрелами в Чернигове в роддоме родились две тройни.
"Пока в Украине на свет появляются такие ангелочки - мы непобедимы!", - подчеркнула Денисова.
Пожалуйста, подождите...
https://tech.liga.net/ua/all/novosti/steam-otklonyaet-zaprosy-ot-polzovateley-iz-rossii?fbclid=IwAR3TelbjN1UC8kMVYtkqjnyG4apA0YTk-4tDgyEtpqzrEDUtDOii0JvIWt0
Steam відхиляє запити від користувачів із Росії
Онлайн-сервіс Steam почав відхиляти запити від користувачів із Росії - проблеми виникають із картами Сбєрбанку, Тінькофф та інших банків. Про це повідомляє телеканал країни-агресора НТВ у Telegram.
Портал VGtimes пише, що його журналісту вдалося здійснити оплату картою Сбєрбанку, але тільки з другої спроби. В інших випадках видає повідомлення: "Покупка не завершена. Компанія, що видала вашу банківську картку, відхилила запит".
Steam поки що цю ситуацію не прокоментував.