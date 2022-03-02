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С начала вторжения РФ в Украину погиб 21 ребенок, 55 – пострадали, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала вторжения РФ в Украину погиб 21 ребенок, 55 – пострадали, - Денисова

С начала вторжения Российской Федерации в Украину, по результатам анализа информации, из разных источников погиб 21 ребенок и пострадало 55 детей.

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме того, в результате обстрелов захватчиками разрушена инфраструктура городов: Киева, Ирпеня, Харькова, Мариуполя, Житомира, Херсона и населенного пункта Васильевка Запорожской области.

Так, во время ракетного удара оккупантов пострадал роддом в г. Житомире.

В то же время, российские войска продолжают обстрел мирного населения Запорожской области. Вчера, в 9.00, российско-оккупационные войска обстреляли центр населенного пункта Васильевка, Запорожской области. Снаряды прилетели во двор местной школы.

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Харьков и Херсон продолжают оставаться под мощными обстрелами оккупантов.

Сегодня ночью в результате воздушного удара в г. Житомире погиб один ребенок и пострадали 6 детей. Они были спасены из подвалов полуразрушенных домов. Своими действиями вооруженные силы Российской Федерации продолжают цинично нарушать основные права детей – право на жизнь и здравоохранение, гарантированные каждому ребенку в мире Конвенцией ООН о правах ребенка.

Части этих смертей можно было избежать при установлении бесполетной зоны над Украиной. Призываю международное сообщество и международные правозащитные организации поддержать инициативу по закрытию украинского неба от истребителей врага.

Между тем под обстрелами в Чернигове в роддоме родились две тройни.

"Пока в Украине на свет появляются такие ангелочки - мы непобедимы!", - подчеркнула Денисова.

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Путин за один раз убил в Беслане 300 детей .Сколько он убил всего в Чечне , Грузии и Сирии , одному Богу известно . Все те кто поддерживают Путина обязаны нести уголовную ответственность за поддержку страны террориста и убийцы .
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02.03.2022 17:54 Ответить
За наших дітей, за наших жінок та батьків, за наших похилих людей, за зруйновані селища, вбивайте цапів на хрін!
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02.03.2022 17:54 Ответить
Горіть в аду підари кремлівські
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02.03.2022 17:58 Ответить
В нас багато окупованих сіл. Які без зв'язку, газу та світла. Вже 5 днів. Вбитих там ніхто не рахує...
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02.03.2022 17:59 Ответить
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02.03.2022 18:00 Ответить
путін нациська скажена собака ти і твоя зграя варварів вбиваєте невинних дітей ,будьте прокляті,ваша росія і "русский мир" здохніть паскуди.
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02.03.2022 18:00 Ответить
I ZHIVET ZHE GNIDA POZORNAYA I GADIT I GADIT I GADIT. DETEI NADO SPASAT VSEGDA. LUDI DOLZHNI PONYAT CHTO DETEI OT VOINI NADO SPASAT. A ONI VSE RAVNO S NIMI PO YLITSAM HODYAT I DAUT ETOI GNIDE IH YBIVAT. VOINA EST VOINA I DETEI ZHALCHE VSEGO. OCHEN STRASHO. BEREGITE DETEI, MATERI, ZALAZTE V PODVALI I SIDITE S NIMI TAM V YKRITII V BOMOYBEZHISHE. NE MOZHET BIT NIKAKOI DRYGOI ZADAZHI Y MATERI KAK SPASTI SOBSTVENNOGO REBENKA VO VREMYA VOINI, YBERECH.
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02.03.2022 18:01 Ответить
Невже про Саакашвілі забула омбудсменка?
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02.03.2022 18:37 Ответить
И всё это - ради блажи злобного, трусливого кремлёвского гопника.
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02.03.2022 18:47 Ответить
Вообще шикарнейшая новость!
https://tech.liga.net/ua/all/novosti/steam-otklonyaet-zaprosy-ot-polzovateley-iz-rossii?fbclid=IwAR3TelbjN1UC8kMVYtkqjnyG4apA0YTk-4tDgyEtpqzrEDUtDOii0JvIWt0

Steam відхиляє запити від користувачів із Росії

Онлайн-сервіс Steam почав відхиляти запити від користувачів із Росії - проблеми виникають із картами Сбєрбанку, Тінькофф та інших банків. Про це повідомляє телеканал країни-агресора НТВ у Telegram.

Портал VGtimes пише, що його журналісту вдалося здійснити оплату картою Сбєрбанку, але тільки з другої спроби. В інших випадках видає повідомлення: "Покупка не завершена. Компанія, що видала вашу банківську картку, відхилила запит".

Steam поки що цю ситуацію не прокоментував.
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02.03.2022 18:51 Ответить
Только что в телеграме канале "***@#й Херсон" была опубликована информация о том как в инстрамме 25 Ти летний кацап хвастался что едет на Киев убивать укропов, через сутки он был пленен где говорил что не знал что едет на войну, а только на учения
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02.03.2022 18:52 Ответить
 
 