Планировочные документы на войну с Украиной были утверждены еще 18 января 2022 года, а сама операция должна пройти в течение 15 суток, - Генштаб ВСУ. ДОКУМЕНТЫ

Планировочные документы на войну с Украиной были утверждены еще 18 января 2022, а сама операция по захвату Украины должна пройти в течение 15 суток, а именно с 20 февраля по 06 марта.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, ссылаясь на секретные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря успешным действиям одного из подразделений Вооруженных Сил Украины российские оккупанты теряют не только технику и живую силу. В панике они оставляют и тайные документы. Так, в нашем распоряжении оказались планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й морской пехоты Черноморского Флота РФ.

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Среди полученных документов - рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, список личного состава и т.д.", - говорится в сообщении.

Исходя из полученной информации, известно, что планирующие документы на войну с Украиной были утверждены еще 18.01.22 года, а сама операция по захвату Украины должна пройти в течение 15 суток, а именно с 20.02. до 06.03.

Подразделение врага должно было высадить из ПДК "Орск" в районе населенного пункта Степановка-1 и в дальнейшем действовать с воинскими частями 58-й армии РФ, а именно со 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечной целью этих сил было блокирование и взятие под контроль Мелитополя.

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"Итак, когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учебу и заблудился - не верьте! Они знали, они тщательно планировали и готовились. А российским оккупантам скажем одно: оставляйте и дальше свою технику и тайные документы, они нам понадобятся, первое – для наших защитников, а второе – для Гааги", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.









