Планировочные документы на войну с Украиной были утверждены еще 18 января 2022 года, а сама операция должна пройти в течение 15 суток, - Генштаб ВСУ. ДОКУМЕНТЫ
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Планировочные документы на войну с Украиной были утверждены еще 18 января 2022, а сама операция по захвату Украины должна пройти в течение 15 суток, а именно с 20 февраля по 06 марта.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, ссылаясь на секретные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота РФ, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодаря успешным действиям одного из подразделений Вооруженных Сил Украины российские оккупанты теряют не только технику и живую силу. В панике они оставляют и тайные документы. Так, в нашем распоряжении оказались планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й морской пехоты Черноморского Флота РФ.
Среди полученных документов - рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, список личного состава и т.д.", - говорится в сообщении.
Исходя из полученной информации, известно, что планирующие документы на войну с Украиной были утверждены еще 18.01.22 года, а сама операция по захвату Украины должна пройти в течение 15 суток, а именно с 20.02. до 06.03.
Подразделение врага должно было высадить из ПДК "Орск" в районе населенного пункта Степановка-1 и в дальнейшем действовать с воинскими частями 58-й армии РФ, а именно со 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечной целью этих сил было блокирование и взятие под контроль Мелитополя.
"Итак, когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учебу и заблудился - не верьте! Они знали, они тщательно планировали и готовились. А российским оккупантам скажем одно: оставляйте и дальше свою технику и тайные документы, они нам понадобятся, первое – для наших защитников, а второе – для Гааги", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.
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Шойгу,отсоси у самого пожилого оленя в твоём стаде.
Цього осла треба повісити навіть раніше за путінга.
а она и не была никогда особо другой
цари, иванушка грозный
петрушка 1 и еще какой то там по счету
павлики
кто то из них ценил жизнь солдат армии?
их генералы ценили?
нет
а для чего захватнические войны вели?
что получили они?
ничего, как были крепосными так и оставались
Особливо не готувались.
ЛИШЕ за ініціативою окремих командирів.
Що все знаєте @?
в рашке миллионы ватанов верят в телевизор
а те кто немного понял, часто не будут признавать до последнего
сейчас скажут что рассеюшку нато через злых укров мучает
и пошлют на войну, за родину
минусы что мозги промывали 8 лет
(это не считая промывания величия еще с начала 200х или вообще раньше)
поэтому миллионые протесты в мАскве не ждите
они после убийства политика в ЦЕНТРЕ москвы у стен кремля
вышли 50тыс максимум
плюс им медленно в течении десятилетия гайки закручивали
сейчас даже одиночный пикет чуть ли не согласовывать надо)))
но он все же великие
Тобто манкурти - вони і є манкурти..!
Це болотне племя повинно згнити в своєму болоті !!!
крошить проще как раз
саме 18 лютого Оксана Марченко стала на лижі и чкурнула пізно ввечері до москви через білорусь.Отаке совпаденИе
Оголошує збір коштів для допомоги підрозділам територіальної оборони в Україні.
Добродії - не будьте байдужими! Війна з Російським режимом ще не закінчилася!
Переможемо разом!
Слава Україні!
Карта Приватбанка 4246001000547129
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Прошу максимально перепостити!
ПАНІ ТА ПАНОВЕ, ЗАБУДЕМ ПРО МИР І БУДЕМО БУДУВАТИ СИЛЬНУ УКРАЇНУ, А
КОЛИ РІЗНІ ОПЗЖ БУДУТЬ ЛЄПЄТАТЬ ПРО МІР І ДРУЖБУ ОДРАЗУ ВІДСИЛАТИ ЇХ
НА АДРЕСУ РУСКОГО КОРАБЛЯ
- 23 лютого все шобло у Верховній раді переймалося лише тим: як захиститися від власного народу!
Вони, гниди, затверджували указ свого слуги про введення надзвичайного стану всупереч законодавству України!
Прямиком пошла ко дну.
Чтоб солдаты не братались.
Мы устроили войну.
Генералы, орденами,
Проколов себе соски,
Не простят вам сигареты,
А тем более носки!
Что удумали козлины,
С врагом дружбу заводить?
Миллиарды наших денег,
Просто так, в сартиры смыть?!
Танки в городе стреляют,
Раз, со стороны одной.
Хаты в зареве пылают,
Два, со стороны другой!
Он пожил чуть-чуть на свете
И сюрпризом от весны,
Мать получит, грузом двести,
Его с третьей стороны!