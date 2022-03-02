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Планировочные документы на войну с Украиной были утверждены еще 18 января 2022 года, а сама операция должна пройти в течение 15 суток, - Генштаб ВСУ. ДОКУМЕНТЫ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Планировочные документы на войну с Украиной были утверждены еще 18 января 2022 года, а сама операция должна пройти в течение 15 суток, - Генштаб ВСУ. ДОКУМЕНТЫ

Планировочные документы на войну с Украиной были утверждены еще 18 января 2022, а сама операция по захвату Украины должна пройти в течение 15 суток, а именно с 20 февраля по 06 марта.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, ссылаясь на секретные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря успешным действиям одного из подразделений Вооруженных Сил Украины российские оккупанты теряют не только технику и живую силу. В панике они оставляют и тайные документы. Так, в нашем распоряжении оказались планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й морской пехоты Черноморского Флота РФ.

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Среди полученных документов - рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, список личного состава и т.д.", - говорится в сообщении.

Исходя из полученной информации, известно, что планирующие документы на войну с Украиной были утверждены еще 18.01.22 года, а сама операция по захвату Украины должна пройти в течение 15 суток, а именно с 20.02. до 06.03.

Подразделение врага должно было высадить из ПДК "Орск" в районе населенного пункта Степановка-1 и в дальнейшем действовать с воинскими частями 58-й армии РФ, а именно со 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечной целью этих сил было блокирование и взятие под контроль Мелитополя.

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"Итак, когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учебу и заблудился - не верьте! Они знали, они тщательно планировали и готовились. А российским оккупантам скажем одно: оставляйте и дальше свою технику и тайные документы, они нам понадобятся, первое – для наших защитников, а второе – для Гааги", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Планировочные документы на войну с Украиной были утверждены еще 18 января 2022 года, а сама операция должна пройти в течение 15 суток, - Генштаб ВСУ. 01
Планировочные документы на войну с Украиной были утверждены еще 18 января 2022 года, а сама операция должна пройти в течение 15 суток, - Генштаб ВСУ. 02
Планировочные документы на войну с Украиной были утверждены еще 18 января 2022 года, а сама операция должна пройти в течение 15 суток, - Генштаб ВСУ. 03
Планировочные документы на войну с Украиной были утверждены еще 18 января 2022 года, а сама операция должна пройти в течение 15 суток, - Генштаб ВСУ. 04
Планировочные документы на войну с Украиной были утверждены еще 18 января 2022 года, а сама операция должна пройти в течение 15 суток, - Генштаб ВСУ. 05

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Топ комментарии
+115
Не нападе, да....
Американська розвідка правду говорила.
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02.03.2022 18:28
+87
вот так вот, а кто-то считал, что американцы нас пугают...
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02.03.2022 18:28
+51


Kavkaz [email protected]

Возле Одессы подбит российский десантный корабль: Корабль агрессоров охвачен огнем
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02.03.2022 18:32
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Це не ціна і не вартість, а капіталізація. Якщо відбудеться делістинг, тоді буде нуль... але ж це не означає, що тобі його за нуль грошей віддадуть.
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02.03.2022 19:46 Ответить
Угу.Кацаппские мрази думали что Украину взять так же просто как и картонный Рейстаг.
Шойгу,отсоси у самого пожилого оленя в твоём стаде.
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02.03.2022 18:37 Ответить
Про пожилого оленя - "зачет"
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03.03.2022 01:47 Ответить
Арахамія з піною в роті звинувачував американців у брехні. Має вибачитись, козел
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02.03.2022 18:44 Ответить
Давайте не будем ******* на власть. Эт неприемлемо во ремя войны. Победим и разберемся
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02.03.2022 18:46 Ответить
повність погоджуюсь
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02.03.2022 19:07 Ответить
То есть всё же 15 суток, а не 2 дня.
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02.03.2022 18:48 Ответить
Т.е. две недели, а не дня. Секретарша слова перепутала.
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02.03.2022 19:36 Ответить
Лавруша сказав, що не треба було постачати українцям зброю- тоді би вони не використовували свою, не бомбили би міста.
Цього осла треба повісити навіть раніше за путінга.
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02.03.2022 18:48 Ответить
Да уж. Власть на засрашке захватила просто квинтэссенция дряни,подлости и цинизма. Один к одному просто.
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02.03.2022 18:55 Ответить
захватила?
а она и не была никогда особо другой
цари, иванушка грозный
петрушка 1 и еще какой то там по счету
павлики
кто то из них ценил жизнь солдат армии?
их генералы ценили?
нет

а для чего захватнические войны вели?
что получили они?
ничего, как были крепосными так и оставались
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02.03.2022 19:01 Ответить
Американцы знали, и наши знали только не кричали типа ненападут, а в это время укрепляли позиции, и технику уводили с аэродромов
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02.03.2022 18:49 Ответить
Можна сказати, що наші халатно поставились до інформації.
Особливо не готувались.
ЛИШЕ за ініціативою окремих командирів.
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02.03.2022 18:56 Ответить
Ти при штабі була Ксюха?
Що все знаєте @?
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02.03.2022 19:10 Ответить
Якщо командир збирався у відпустку з 1 березня.. тобі це ні на що не натякає ?
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02.03.2022 20:03 Ответить
А у нас эту захваченную кацапскую шелупонь ещё кормят и отмывают от сцанины. А они сидят и брешут в глаза.
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02.03.2022 18:53 Ответить
Понятное дело, всё они понимали. Это тактика "включить дурочка" чтобы выжить. А что? Неужели кто-то в это верит. Они ж все, как один по методичке говорят.
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02.03.2022 19:00 Ответить
зато сейчас при открытой агрессии
в рашке миллионы ватанов верят в телевизор
а те кто немного понял, часто не будут признавать до последнего
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02.03.2022 19:03 Ответить
Ну є такий собі чоловік,як Юрій Швець,він ще тоді попереджав,що пан Сі,викликав шизонутого до себе і попередив,щоб ніякої стрілянини поки Олімпіада,а потім........! У нас більшість України хаяли Пороха,бо він Мінськ підписав,а Зеля--дороги,мости,паспорти для новонародженних,останнє--смартфони всім кому за 60-т,раділи до опупення,бо Порох ворюга,а це свята людина. А на виході ЩО? Мені знайомий,який голосував за Зе,говорить,що Зе в Києві майже Бог,не дай,щоб хто проти нього---УБЬЮТЬ!! Це вони так себе успокоюють,а питаю,назви хоч пару його заслуг в цих подіях,мовчить,так я йому говорю,що одна заслуга,що не ВТІК!!!!
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02.03.2022 19:01 Ответить
Где вы такие тупые находитьсь, чтоб в военные время такое писать. К стенке тебя нужно ставить
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02.03.2022 19:27 Ответить
С чего бы? Потому, что правду написал? Так это все знают
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02.03.2022 21:18 Ответить
Я вибачусь прилюдно,якщо Ви мені вкажите на пункт,в якому, по Вашому, я видав Держ.таємницю,якщо Ви цього не зробите,то я маю право вважати Вас ПРОВОКАТОРОМ!!!
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03.03.2022 06:51 Ответить
Це не тупі, це організовані "тіхушки" провокатори, які ще надіються здійснити державний переворот і привести до влади свого агента, але це точно не мураєв....
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03.03.2022 07:55 Ответить
Ще команди з московії не було.
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02.03.2022 22:55 Ответить
Это не ново ..О планах полномасштабного захвата Украины говорилось ,писалось даже дискутировалось в СМИ еще в 2014-2015 годах ..Просто их на определенное время «заморозили»решили мир не пугать и вначале протолкнуть «минск1/2»,а когда ничего из «минской авантюры» не получилось,они активировали план «большой войны» В западных СМИ в январе уже говорили о возможном нападении Раши на Украину и о планах которые «пу»разработал и готов реализовать…Только вот мировым мозгам тяжело было представить ,что это в конечном итоге ,действительно произойдёт .Лично я до последнего надеялась ,пока на конференции Байден на вопрос «развяжет ли «пу»большую войну «прямо ответил «да»..С этого момента это был только вопрос ,времени..
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02.03.2022 19:03 Ответить
Да кто вам сказал, что власти в Украине не знали. Всё они знали. Полнейшие взаимодействие двух разведслужб. Есть моменты, которые не стоит орать во весь рот, мол о БОЖЕ, НА НАС НАПАЛИ, КОШМАР. Всё всё видели, все были на готове!
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02.03.2022 19:05 Ответить
це робилось щоб не створювати паніку
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02.03.2022 19:09 Ответить
до 6 березня вони тут всі здохнуть
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02.03.2022 19:05 Ответить
у них на подходе волна новая
сейчас скажут что рассеюшку нато через злых укров мучает
и пошлют на войну, за родину
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02.03.2022 19:16 Ответить
Дай Бог!!!
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02.03.2022 20:21 Ответить
И ещё стоит сказать, что он со своими военными сыграл злую шутку, всё это время он (карлик) врал всем в расее о нашей Армии. Что её просто нет. Что тут бегают какие-то "нацики" с оружием. Пусть теперь поклонятся ему в пояс, быстрее только, а то "нацик" уже сзади стоит..
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02.03.2022 19:09 Ответить
и плюсы и минусы
минусы что мозги промывали 8 лет
(это не считая промывания величия еще с начала 200х или вообще раньше)
поэтому миллионые протесты в мАскве не ждите
они после убийства политика в ЦЕНТРЕ москвы у стен кремля
вышли 50тыс максимум
плюс им медленно в течении десятилетия гайки закручивали
сейчас даже одиночный пикет чуть ли не согласовывать надо)))
но он все же великие
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02.03.2022 19:15 Ответить
У мокшів, мокшанців на Мокшандії мозґи промиті на генетичному рівні..!
Тобто манкурти - вони і є манкурти..!
Це болотне племя повинно згнити в своєму болоті !!!
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02.03.2022 20:25 Ответить
позывной батон)))
крошить проще как раз
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02.03.2022 19:13 Ответить
І про що з ними говорити? Лавров: Москва готова обсуждать с Киевом гарантии безопасности 02.03.2022 18:33 Investing.com - Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова обсуждать с Киевом гарантии безопасности для Украины. При этом вопрос принадлежности Крыма обсуждаться не будет, «эта тема закрыта», заявил министр. Лавров подчеркнул, что ЛНР и ДНР должны быть признаны в границах Донецкой и Луганской областей, сообщает РБК. Требования России к Украине нельзя квалифицировать как ее капитуляцию, Москва предлагает договариваться. По словам Лаврова, Украина должна пройти процедуру денацификации, как в прошлом Германия. Задача спецоперации России - определить конкретные виды ударных вооружений, которые никогда не будут там развернуты. Лавров заверил, что Россия предпринимает все необходимые меры, чтобы не допустить каких-либо серьезных жертв среди гражданского населения. Также в ходе пресс-конференции глава российского МИД заявил, что «Зеленский пришел к власти под лозунгами мира, в конечном итоге он стал русофобом, как правительство Порошенко». По его словам, Россия не может смотреть, как в современной Европе маршируют под фашистскими, неонацистскими знаменами участники факельных шествий. Лавров сообщил, что после завершения российской военной операции украинцы сами должны решать, как им дальше жить. По словам Лаврова, Запад в своих санкциях против России, в том числе по аресту активов Центрального банка, наплевал на все свои принципы. Глава МИД заявил, что Россия в состоянии противостоять любому экономическому и политическому давлению. Он подчеркнул, что если Запад решил опустить перед Россией новый «железный занавес», Россия не станет переживать и найдет возможность развиваться. Также Лавров заявил, что механизма для исключения России из Совбеза ООН не существует. (Текст подготовил Тимур Алиев)
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02.03.2022 19:31 Ответить
цей старий хмирь лавров - зхдохне в муках
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02.03.2022 20:15 Ответить
Дебил старый.
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02.03.2022 20:24 Ответить
не отвлекайте людей такой несущественной ,,мелочью" все заняты кормёжкой окупанта!!(соревнуются кто лучше накормит,напоит,отмоет связь с родственниками наладит)вы хоть в своём уме??и вы вообще теряете чувство самосохранения!!опомнитесь!!(загляните!!сколько роликом таких гуляет!!) кому это в голову пришло??пропагандировать что ОКУПАНТ!! должен быть сыт,умыт,в чистую кроватку уложен!!! неужели вам не доходит!!что они пришли вас УБИВАТЬ!!!
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02.03.2022 19:54 Ответить
Планувальні документи на війну з Україною були затверджені ще 18 січня 2022 року,а сама операція із захоплення України має пройти ...з 20 лютого Джерело: https://censor.net/ua/n3320798



саме 18 лютого Оксана Марченко стала на лижі и чкурнула пізно ввечері до москви через білорусь.Отаке совпаденИе
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02.03.2022 20:34 Ответить
А ****** опзж в полном составе чкурнуло на запад, как раз за неделю другую до нападения ... случайность наверное
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02.03.2022 21:24 Ответить
Міжнародний Благодійний Фонд територіальної оборони України

Оголошує збір коштів для допомоги підрозділам територіальної оборони в Україні.
Добродії - не будьте байдужими! Війна з Російським режимом ще не закінчилася!
Переможемо разом!
Слава Україні!

Карта Приватбанка 4246001000547129
(Наша сторінка в Фейсбуці поки заблокована https://www.facebook.com/teroboronaUkraina)

Прошу максимально перепостити!
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02.03.2022 20:35 Ответить
І БУДЕ ТЕПЕР УКРАЇНА ЖИТИ У РЕЖИМІ ІЗРАІЛЮ - КОЖЕН ДЕНЬ МОЖЛДИВА ВІЙНА.
ПАНІ ТА ПАНОВЕ, ЗАБУДЕМ ПРО МИР І БУДЕМО БУДУВАТИ СИЛЬНУ УКРАЇНУ, А

КОЛИ РІЗНІ ОПЗЖ БУДУТЬ ЛЄПЄТАТЬ ПРО МІР І ДРУЖБУ ОДРАЗУ ВІДСИЛАТИ ЇХ

НА АДРЕСУ РУСКОГО КОРАБЛЯ
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02.03.2022 20:44 Ответить
А хіба тільки ОПЗЖ?
- 23 лютого все шобло у Верховній раді переймалося лише тим: як захиститися від власного народу!
Вони, гниди, затверджували указ свого слуги про введення надзвичайного стану всупереч законодавству України!
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02.03.2022 23:00 Ответить
А чим займалось протягом цього часу СБУ?
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02.03.2022 22:52 Ответить
Ненависть за 8 лет утихла,

Прямиком пошла ко дну.

Чтоб солдаты не братались.

Мы устроили войну.

Генералы, орденами,

Проколов себе соски,

Не простят вам сигареты,

А тем более носки!

Что удумали козлины,

С врагом дружбу заводить?

Миллиарды наших денег,

Просто так, в сартиры смыть?!

Танки в городе стреляют,

Раз, со стороны одной.

Хаты в зареве пылают,

Два, со стороны другой!

Он пожил чуть-чуть на свете

И сюрпризом от весны,

Мать получит, грузом двести,

Его с третьей стороны!
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06.03.2022 01:34 Ответить
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