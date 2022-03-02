РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
34672 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
16621 38
Бабий Яр (133) война (6519) Путин (19949)

"Путин, чтоб ты сдох", – киевляне, которые в детстве пережили Бабий Яр, обратились к лидеру РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Киевляне, заставшие Вторую мировую в раннем детстве, а сейчас снова страдающие от фашизма, но теперь уже нынешней России, записали видеообращение к Путину.

Видео было записано с бомбоубежища Еврейского дома в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

Путин, чтоб ты сдох, – киевляне, которые в детстве пережили Бабий Яр, обратились к лидеру РФ 01

Оттуда жители столицы призвали Путина уйти из Украины и оставить наше государство в покое. Они вспоминали трагедию Бабьего Яра, унесшего жизни их семей – трагедию, повторившуюся на днях, когда российская ракета попала на территорию заповедника и лишила жизни пяти человек.

"Меня зовут Романова Валентина Иосифовна, – говорит одна из присутствующих в бомбоубежище. – Родилась я в Украине. Войну 22 июня 1941 встретила под бомбежкой в Киеве. В Бабьем Яру погибли мои родственники. 24 февраля 2022 года я снова встречаю в Киеве под бомбардировкой и обстрелами. Путин, забирай свои войска и убирайся из Украины. Мы хотим мира!".

Путин, чтоб ты сдох, – киевляне, которые в детстве пережили Бабий Яр, обратились к лидеру РФ 02

"Олег Яковлевич, родился в 1940 году в городе Киеве, – представляется мужчина. – Мои родственники погибли в Бабьем Яру в 1941-м. Теперь я сижу в бомбоубежище и на меня сыплются вражеские бомбы. Путин, убирайся из Киева и из Украины" .

"Я Тамара Алексеевна, 1939 года рождения, – говорит еще одна женщина. – До войны жила в Киеве, коренная киевлянка. В 1941-м началась война. Моих всех родных по маминой линии – евреев – забрали у Бабий Яр. Все они погибли там. Сегодня войну я тоже встречаю в Киеве, но уже другой век, страшный… Путин, чтоб ты сдох! Оставь нас, сволочь, чтобы мы тебя не видели и не слышали – кто ты и что ты…".

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины погибли более 2000 мирных граждан, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+45
показать весь комментарий
02.03.2022 18:50
+22
показать весь комментарий
02.03.2022 18:49
+16
У Львівській області перевірили церкви московського патріархату і знайшли зброю там. Тероборони усіх міст України повинні перевірити УСІ!!! такі "церкви".
показать весь комментарий
02.03.2022 18:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так він і тах фактично вже здох...
показать весь комментарий
02.03.2022 18:48 Ответить
комментарий отмечен как спам
Изначально мой прогноз был что нам надо выстоять 7-9 дней и режим ***** падёт внутри соссии.
Но сегодня пришло осознание, что это были лишь мечты.
1) Рассчет был на то, что рядовые оккупанты начиная с 7 дня начнут массово разворачиваться на Москву. Но этого не произойдет. В первые дни посдавались всякие пьяные собры и прочие росгвардие, а также срочники, которые и не собирались воевать. А сейчас остались только идейно накаченные, которые даже после массовых проукраинских демонстрациях в городах и слов местных о том, что они оккупанты, отвечают что это их земля. Уже есть видео с расстрелами проукраинских митингов, а также наших людей пакуют пачками, как на росии. Начинается фильтрация. Если первая партия оккупантов была без телефонов и не знала куда едут, то уже все последующие признают что едут нас убивать. Также начали в инсту и тик ток выходить русские твари и хвастаться что прошли много н.п. у нас и убили много украинцев и будут убивать дальше. Остались самые конченные твари, с которыми воевать будет сложнее и дольше.
2) Прошёлся па сруским сайтам (не пропагандистских и не оппозиционных, а обычных тематических). И ничего хорошего для нас, им ограничения в радость. Русским свиньям пофиг на их жизнь, для них жизнь в болоте это норма, а чем больше болота, тем даже и лучше. Нормальных численных протестов, а тем более восстания, ждать не приходится. Так что война будет продолжаться. И продолжатся очень очень долго. Прослушал все доступные на сейчас видео разговор оккупантов с матерями. Им плевать на жизнь своих детей. Большинство говорят о мифическом "долге родине". Так что русские матери готовы и дальше посылать своих свиней сынов на убой, там это норма, это как каста в Индии, где если ты бедняк, то должен быть бедняком всю жизнь, так и тут, если ты срусский, то твоя жизнь ничего не стоит и ты ее отдашь "государству" (*****) в качестве мяса, для них это норма.
3) Уйти ***** с Украины тоже не может, потому что это будет поражением перед его ядренным электоратом. Хотя электорат это последнее, что его волнует. Он не может проиграть "комику-наркоману".
Ему надо воевать до последнего. И вот тут у нас начинается либо чрезвычайное, либо военное положение на росии. Должен быть вечный подвёз свежего мяса. А так как после санкций у тварей не будет работы, денег и еды, то пойти воевать за копейки без какой либо страховки их жизней будет последним выходом руских свиней.
И тут ***** получает очень дешёвую многочисленную армию. Война будет продолжатся годами.

Так же заметим изменения тактики свиней: вместо быстрого движения вперёд длинными колонами на сотни км, они начали не просто проезжать н.п., а уже начали останавливаться в каждом, фильтровать население и срывать государственные символы. Что это значит? Тактика блицкрига провалилась, ***** собирался за 3 дня взять Киев и присоединить Украину к московии, теперь же, когда он осознал, что местные в 90% против него (10% пособников оккупантов которые их радостно встречают есть, отрицать не стоит), то теперь у него новый план, будут создавать очередные "днр" на захваченных территориях и затягивать войну на целые года. Сейчас уже в планах захват левобережья + Николаев и Одесса и создания там большого "днр" с последующим присоединением с расее.
Запас у ***** огромнейший, его жители тупые свиньи, готовые вытерпеть все. Надеюсь мы помешаем его планам, но будет очень сложно.
показать весь комментарий
02.03.2022 18:49 Ответить
На несколько лет у пуйла нет средств, и не забывай что Украинцы с каждым днём становятся всё сильнее и злее.
показать весь комментарий
02.03.2022 18:59 Ответить
Когда у тебя 140 миллионов ваты, то средства не нужны. Нефть у них своя, запад прекратит покупать нефть и топливо пойдет в технику, которой ещё очень много на складах.
80-90% населения там просто конченные, даже сейчас, когда есть куча материалов, где их жители уничтожают наши строения и убивают мирных людей (не говоря о том, что они здесь вообще забыли), они говорят что ничего страшного, это побочки от того, что они спасают нас от нацистов. И никакие доводы про то, что нас спасать не надо, их не переубеждат.
показать весь комментарий
02.03.2022 19:10 Ответить
Деньги очень убедительный аргумент. Нищий и голодный не пойдет воевать.
показать весь комментарий
02.03.2022 19:14 Ответить
Не может. Но не при условии, что это русская свинья.
показать весь комментарий
02.03.2022 19:31 Ответить
Я русская, живу в Киеве 25 лет. Борюсь вместе с украинским народом против бетона в башках россиян, но вчера моя уже бывшая подруга - украинка, которая всю жизнь живёт под Харьковом, сказала мне: с чего ты взяла, что В ВАС стреляют русские? Откуда такая информация?
Не той женщине дали украинский паспорт.
Слава Украине. Слава Народу Украины!
показать весь комментарий
02.03.2022 19:37 Ответить
И чем злее, тем сильнее!
показать весь комментарий
02.03.2022 19:19 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2022 18:49 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2022 18:50 Ответить
разом з лавровим та януковищем.
можна навіть у Харків- там ще більш зрадіють.
показать весь комментарий
02.03.2022 18:52 Ответить
Януковича посадят в мотолыгу 1975-го года и выбросят десантом под Гостомель - Киев штурмовать
показать весь комментарий
02.03.2022 19:01 Ответить
Можна ще збудувати бутафорський Київ десь під москвою. Та взяти штурмом. Як це вони робили з бутафорським "рейхстаґом"
показать весь комментарий
02.03.2022 19:05 Ответить
Вони живуть минулим, отже в них немає майбутнього.
показать весь комментарий
02.03.2022 19:09 Ответить
Там и бункер сошел с ума, так что недолго ждать осталось.
показать весь комментарий
02.03.2022 18:59 Ответить
Украинский народ и армия вас слышит и делает всё чтобы ваша просьба была выполнена.
показать весь комментарий
02.03.2022 18:51 Ответить
У Львівській області перевірили церкви московського патріархату і знайшли зброю там. Тероборони усіх міст України повинні перевірити УСІ!!! такі "церкви".
показать весь комментарий
02.03.2022 18:54 Ответить
могу представить что найдут в лавре....
показать весь комментарий
02.03.2022 18:59 Ответить
Как хамасовские склады в мечетях.
показать весь комментарий
02.03.2022 19:41 Ответить
комментарий отмечен как спам
заїбали єврейським питанням взагалі. . .. ізраїльтяни вже не можуть знайти шляхи щоб будь яким легітимним чином не виразитись. . . і таке. Цензор Нет. . . Ніт євеському піару. Усю землю захопили своїх 6-кутників понаставили - легенди про древній ісраїль понаписували і далі захоплюють ці оккупанти весь світ. смерть оккупантам !!! смерть арабоненависникам. До речі - древні араби навчили європу арифметиці-астрономії-медіцини. А древні етруски на Італії що створили латиницю - теж араби. Єврей бреше і ******** все навкруги. Вони війни розпалюють за для гешефту. Будь прокляті тварини що живуть задля гешефту.
показать весь комментарий
02.03.2022 19:00 Ответить
Маючи такого нашого Президента, Ізраїль мав би першим направити озброєння до України та ввести проти Росії санкції! Що з ними не так?!
показать весь комментарий
02.03.2022 19:03 Ответить
комментарий отмечен как спам
не так це завжди не так. вони завжди шукають "не так". це не бік обзору проблеми для вирішення. це шизоренічна проблема це проблема лікарів ані суспільств . . а страждають суспільства - народи - нації - етноси що стикаються з євреями. От чому таких проблем не існує за екватором ? Іх там просто ігнорують і не дають їм свою хворобу розповсюджувати. Єврей - це прямоходяча шизофренія.
показать весь комментарий
02.03.2022 19:09 Ответить
що з ними не так - менталітет...
показать весь комментарий
02.03.2022 19:09 Ответить
Что не так? Всё так, объясняю: фактически Израиль сейчас граничит с путинской ********** в Сирии, а значит и с режимом аятолл, которые спят и видят уничтожение Израиля. Так что для безопасности Израиля критически важно, чтобы русские не мешали им уничтожать иранских агентов у своей северной границы. Именно поэтому Израиль так осторожен, ведь иначе русские могут очень сильно им поднасрать. Что же касается настроений израильтян, то подавляющее их большинство полностью на стороне Украины.
показать весь комментарий
02.03.2022 19:52 Ответить
Індуси арифметику дали, тобто цифри з нулем
показать весь комментарий
02.03.2022 19:07 Ответить
Арабские цифры (называемые также индийскими или индо-арабскими) - традиционное название набора из десяти знаков (цифр), используемых в большинстве стран для записи чисел в десятичной позиционной системе счисления: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
показать весь комментарий
02.03.2022 19:28 Ответить
но придумали их индийцы. арабскими они стали позже.
показать весь комментарий
02.03.2022 20:51 Ответить
Совершенно верно: на самом деле все эти "арабские" изобретения сделаны в Индии и Персии.
показать весь комментарий
02.03.2022 19:55 Ответить
Что, еврейский вопрос чешется? Да ещё пересказал арабские сказки, как они научили Европу арифметике-астрономии-медицине. Тупой ты валенок - и злобный.
показать весь комментарий
02.03.2022 19:45 Ответить
у нас, кстати, уже закон приняли о антисемитизме а это чучело разжигает. похоже, засланный
если смотреть с точки зрения выгоды для государства от заявлений этих людей, то она огромная
показать весь комментарий
02.03.2022 20:53 Ответить
Предполагаю, гр. Виноград охотно помог бы устроителям немецкого мира решить еврейский вопрос в Украине.
показать весь комментарий
02.03.2022 21:07 Ответить
Бойко призвал мэров от партии ЖОПА сдавать города оккупанту. Кто там ближе к Бойку?
показать весь комментарий
02.03.2022 19:00 Ответить
всі цифри - арбаські. запамятай. . . .0101010110 може і індійські
показать весь комментарий
02.03.2022 19:11 Ответить
Обращение киевского раввина к российским евреям https://youtu.be/ArVtF-hhdLQ
показать весь комментарий
02.03.2022 19:22 Ответить
Українські євреї та російські євреї - це адін народ?
показать весь комментарий
02.03.2022 19:41 Ответить
послушай что он говорит.. узнаешь
показать весь комментарий
02.03.2022 20:05 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
показать весь комментарий
02.03.2022 20:26 Ответить
Я полностью согласен с этими людьми. Неонацист Путин - ученик Гитлера...
показать весь комментарий
02.03.2022 23:26 Ответить
 
 