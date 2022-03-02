"Путин, чтоб ты сдох", – киевляне, которые в детстве пережили Бабий Яр, обратились к лидеру РФ

Киевляне, заставшие Вторую мировую в раннем детстве, а сейчас снова страдающие от фашизма, но теперь уже нынешней России, записали видеообращение к Путину.

Видео было записано с бомбоубежища Еврейского дома в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

Оттуда жители столицы призвали Путина уйти из Украины и оставить наше государство в покое. Они вспоминали трагедию Бабьего Яра, унесшего жизни их семей – трагедию, повторившуюся на днях, когда российская ракета попала на территорию заповедника и лишила жизни пяти человек.

"Меня зовут Романова Валентина Иосифовна, – говорит одна из присутствующих в бомбоубежище. – Родилась я в Украине. Войну 22 июня 1941 встретила под бомбежкой в Киеве. В Бабьем Яру погибли мои родственники. 24 февраля 2022 года я снова встречаю в Киеве под бомбардировкой и обстрелами. Путин, забирай свои войска и убирайся из Украины. Мы хотим мира!".

"Олег Яковлевич, родился в 1940 году в городе Киеве, – представляется мужчина. – Мои родственники погибли в Бабьем Яру в 1941-м. Теперь я сижу в бомбоубежище и на меня сыплются вражеские бомбы. Путин, убирайся из Киева и из Украины" .

"Я Тамара Алексеевна, 1939 года рождения, – говорит еще одна женщина. – До войны жила в Киеве, коренная киевлянка. В 1941-м началась война. Моих всех родных по маминой линии – евреев – забрали у Бабий Яр. Все они погибли там. Сегодня войну я тоже встречаю в Киеве, но уже другой век, страшный… Путин, чтоб ты сдох! Оставь нас, сволочь, чтобы мы тебя не видели и не слышали – кто ты и что ты…".

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины погибли более 2000 мирных граждан, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.