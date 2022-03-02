"Путин, чтоб ты сдох", – киевляне, которые в детстве пережили Бабий Яр, обратились к лидеру РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Киевляне, заставшие Вторую мировую в раннем детстве, а сейчас снова страдающие от фашизма, но теперь уже нынешней России, записали видеообращение к Путину.
Видео было записано с бомбоубежища Еврейского дома в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.
Оттуда жители столицы призвали Путина уйти из Украины и оставить наше государство в покое. Они вспоминали трагедию Бабьего Яра, унесшего жизни их семей – трагедию, повторившуюся на днях, когда российская ракета попала на территорию заповедника и лишила жизни пяти человек.
"Меня зовут Романова Валентина Иосифовна, – говорит одна из присутствующих в бомбоубежище. – Родилась я в Украине. Войну 22 июня 1941 встретила под бомбежкой в Киеве. В Бабьем Яру погибли мои родственники. 24 февраля 2022 года я снова встречаю в Киеве под бомбардировкой и обстрелами. Путин, забирай свои войска и убирайся из Украины. Мы хотим мира!".
"Олег Яковлевич, родился в 1940 году в городе Киеве, – представляется мужчина. – Мои родственники погибли в Бабьем Яру в 1941-м. Теперь я сижу в бомбоубежище и на меня сыплются вражеские бомбы. Путин, убирайся из Киева и из Украины" .
"Я Тамара Алексеевна, 1939 года рождения, – говорит еще одна женщина. – До войны жила в Киеве, коренная киевлянка. В 1941-м началась война. Моих всех родных по маминой линии – евреев – забрали у Бабий Яр. Все они погибли там. Сегодня войну я тоже встречаю в Киеве, но уже другой век, страшный… Путин, чтоб ты сдох! Оставь нас, сволочь, чтобы мы тебя не видели и не слышали – кто ты и что ты…".
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины погибли более 2000 мирных граждан, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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Но сегодня пришло осознание, что это были лишь мечты.
1) Рассчет был на то, что рядовые оккупанты начиная с 7 дня начнут массово разворачиваться на Москву. Но этого не произойдет. В первые дни посдавались всякие пьяные собры и прочие росгвардие, а также срочники, которые и не собирались воевать. А сейчас остались только идейно накаченные, которые даже после массовых проукраинских демонстрациях в городах и слов местных о том, что они оккупанты, отвечают что это их земля. Уже есть видео с расстрелами проукраинских митингов, а также наших людей пакуют пачками, как на росии. Начинается фильтрация. Если первая партия оккупантов была без телефонов и не знала куда едут, то уже все последующие признают что едут нас убивать. Также начали в инсту и тик ток выходить русские твари и хвастаться что прошли много н.п. у нас и убили много украинцев и будут убивать дальше. Остались самые конченные твари, с которыми воевать будет сложнее и дольше.
2) Прошёлся па сруским сайтам (не пропагандистских и не оппозиционных, а обычных тематических). И ничего хорошего для нас, им ограничения в радость. Русским свиньям пофиг на их жизнь, для них жизнь в болоте это норма, а чем больше болота, тем даже и лучше. Нормальных численных протестов, а тем более восстания, ждать не приходится. Так что война будет продолжаться. И продолжатся очень очень долго. Прослушал все доступные на сейчас видео разговор оккупантов с матерями. Им плевать на жизнь своих детей. Большинство говорят о мифическом "долге родине". Так что русские матери готовы и дальше посылать своих свиней сынов на убой, там это норма, это как каста в Индии, где если ты бедняк, то должен быть бедняком всю жизнь, так и тут, если ты срусский, то твоя жизнь ничего не стоит и ты ее отдашь "государству" (*****) в качестве мяса, для них это норма.
3) Уйти ***** с Украины тоже не может, потому что это будет поражением перед его ядренным электоратом. Хотя электорат это последнее, что его волнует. Он не может проиграть "комику-наркоману".
Ему надо воевать до последнего. И вот тут у нас начинается либо чрезвычайное, либо военное положение на росии. Должен быть вечный подвёз свежего мяса. А так как после санкций у тварей не будет работы, денег и еды, то пойти воевать за копейки без какой либо страховки их жизней будет последним выходом руских свиней.
И тут ***** получает очень дешёвую многочисленную армию. Война будет продолжатся годами.
Так же заметим изменения тактики свиней: вместо быстрого движения вперёд длинными колонами на сотни км, они начали не просто проезжать н.п., а уже начали останавливаться в каждом, фильтровать население и срывать государственные символы. Что это значит? Тактика блицкрига провалилась, ***** собирался за 3 дня взять Киев и присоединить Украину к московии, теперь же, когда он осознал, что местные в 90% против него (10% пособников оккупантов которые их радостно встречают есть, отрицать не стоит), то теперь у него новый план, будут создавать очередные "днр" на захваченных территориях и затягивать войну на целые года. Сейчас уже в планах захват левобережья + Николаев и Одесса и создания там большого "днр" с последующим присоединением с расее.
Запас у ***** огромнейший, его жители тупые свиньи, готовые вытерпеть все. Надеюсь мы помешаем его планам, но будет очень сложно.
80-90% населения там просто конченные, даже сейчас, когда есть куча материалов, где их жители уничтожают наши строения и убивают мирных людей (не говоря о том, что они здесь вообще забыли), они говорят что ничего страшного, это побочки от того, что они спасают нас от нацистов. И никакие доводы про то, что нас спасать не надо, их не переубеждат.
Не той женщине дали украинский паспорт.
Слава Украине. Слава Народу Украины!
можна навіть у Харків- там ще більш зрадіють.
если смотреть с точки зрения выгоды для государства от заявлений этих людей, то она огромная
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!