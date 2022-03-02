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Новости Война в Украине
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армия РФ (3803) война (6519) Россия (38349) Минобороны РФ (252) потери (1504)

"498 погибших, 1 597 – раненых", - в Минобороны РФ впервые озвучили свою версию по количеству погибших и раненых российских военных в войне с Украиной

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

"498 погибших, 1 597 – раненых", - в Минобороны РФ впервые озвучили свою версию по количеству погибших и раненых российских военных в войне с Украиной

В Минобороны РФ впервые озвучили свою версию по количеству погибших и раненых российских военных в войне с Украиной.

Об этом сообщает Цензоп.НЕТ.

"Среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции (войне РФ против Украины – ред.), есть потери - 498 российских военных погибли во время исполнения воинского долга. 1 597 наших товарищей получили ранения", - заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также читайте: Планирующие документы на войну с Украиной были утверждены еще 18 января 2022 года, а сама операция должна пройти в течение 15 суток, - Генштаб ВСУ.. ДОКУМЕНТЫ

Также по его словам, количество пленных украинских военных и силовиков составляет 572 человека.

Напомним, по информации Генштаба ВСУ потери войск РФ с начала вторжения в Украину составляют: более 5 840 человек, до 211 танков, 862 бронированные машины, 30 самолетов, 31 вертолет

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Топ комментарии
+75
Остальные 10 тысяч уволились задним числом или умерли от коронавируса.
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02.03.2022 19:04
+70
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02.03.2022 19:04
+43
Множте на 100
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02.03.2022 19:04
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Уже прогресс, поначалу было "потерьнет"

Прям как игра "тепло-холодно"
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02.03.2022 19:31 Ответить
умножаем на 10
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02.03.2022 19:33 Ответить
РФ-оккупанты ж потери не считают: расходный материал списывается - оставляется мусором на месте, иногда - утилизируется в мобильных крематориях. А то - придётся семьям погибших денежки платить…

Долго писали "потерь нет" - ныне чуток "поумнели": какую-то часть потерь решили показать для правдоподобности.
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02.03.2022 19:34 Ответить
Тут даже любой нормальный человек после такой лжи от кремля, сложит в уме 2+2 и явно другую цифру получит, а не ту что *******... е руководство путина пытается выдать за действительное.
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02.03.2022 19:40 Ответить
498 кацапських трупаків - це ті що все таки попали в підготовлені мішки. А інші - іх нєбила і нєт.
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02.03.2022 19:48 Ответить
Навіть ці занижені данні - то занадто багато для 7 днів війни (як за півроку Афгана). Війни, де "ми бистрєнько в Украіну і обратно. Половіна разбєжится, другая приссоєдінітся".
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02.03.2022 19:56 Ответить
Ну тупые - они и в математике не понимают. у них все свое: чебурнет, история, правда, математика....
Импортозамещенные. мозгов правда нет, чести и совести и других качеств нормальных людей.
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02.03.2022 19:58 Ответить
анекдот: студент пишет маме письмо - Мама, пришли мне пожалуйста 100 рублей (еще СССР был), а тот тут жизнь дорогая.
Мама - Сынок, что ж ты уже 3 курса отучился, а не знаешь, что 10 пишется с одним нулем ))))
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02.03.2022 20:00 Ответить
- пс. забыла положить тебе деньги а конверт уже заклеила
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02.03.2022 20:02 Ответить
Как то цифры не вяжутся. Аж 570 пленных и всего 500 убитых? Ну ниче. Пускай заберут 500 трупаков а потом мы заявим когда собираются забирать еще более 5000
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02.03.2022 20:00 Ответить
Gde to okolo 7000 dolzno byt ubitix ruskix soldat.Ranenix okolo 10000,plenije takze teper uze ne po odnomu zdajutisia,a po 10-20 srazu
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02.03.2022 20:00 Ответить
Уверен, что лжёт - потери захватчиков куда выше.
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02.03.2022 20:00 Ответить
Рекорд второй чеченской уже побит дума. за семь дней.
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02.03.2022 20:05 Ответить
То есть, читать, умножая на 10?
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02.03.2022 20:10 Ответить
Сказал же,что погибло 498 их товарищей. С остальными 5000 они не знакомы))
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02.03.2022 20:12 Ответить
Чомусь мені здається наші теж занижають їхні втрати - пишуть тільки тих кого поштучно порахували... більше 1000 тільки танків і БМП - вони пустими катались чи як? На броні полюбои шкварки були, і всередині не по одному...
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02.03.2022 20:14 Ответить
С бронированной техникой вообще проблема. Бывает внутри экипаж погибнет, а люки заклинит. Потом трофейные части особо не заморачиваясь погрузят на трейлер и отвезут на ремонтный завод. И уже на заводе, когда открывают люки находят остатки.
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02.03.2022 20:37 Ответить
скільки їх ще на Криворіжсталі виявлять , коли брухт в домну будуть пхати
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02.03.2022 21:23 Ответить
кто их считает,сдох кацап и хер с ним!
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02.03.2022 20:28 Ответить
Так 498 - это только те, которые до них доехали
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02.03.2022 20:29 Ответить
В Киевском море лежаи вертолеты с десантом. К ним плыть надо)
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02.03.2022 20:36 Ответить
они сколько существуют столько ******!
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02.03.2022 20:31 Ответить
Міжнародний Благодійний Фонд територіальної оборони України

Оголошує збір коштів для допомоги підрозділам територіальної оборони в Україні.
Добродії - не будьте байдужими! Війна з Російським режимом ще не закінчилася!
Переможемо разом!
Слава Україні!

Карта Приватбанка 4246001000547129
(Наша сторінка в Фейсбуці поки заблокована https://www.facebook.com/teroboronaUkraina)

Прошу максимально перепостити!
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02.03.2022 20:33 Ответить
Решил деньжат наварить, кацап?
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02.03.2022 20:54 Ответить
За тобою вже їдуть
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02.03.2022 21:41 Ответить
Столько только одних кадыровцев погибло, а рузке они не считают, то пыль для них
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02.03.2022 20:53 Ответить
всі решта померли від нових штамів корони, Байрактар і Джавелін
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02.03.2022 21:20 Ответить
Это за один час они посчитали
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02.03.2022 21:59 Ответить
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