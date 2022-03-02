"498 погибших, 1 597 – раненых", - в Минобороны РФ впервые озвучили свою версию по количеству погибших и раненых российских военных в войне с Украиной
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Минобороны РФ впервые озвучили свою версию по количеству погибших и раненых российских военных в войне с Украиной.
Об этом сообщает Цензоп.НЕТ.
"Среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции (войне РФ против Украины – ред.), есть потери - 498 российских военных погибли во время исполнения воинского долга. 1 597 наших товарищей получили ранения", - заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Также по его словам, количество пленных украинских военных и силовиков составляет 572 человека.
Напомним, по информации Генштаба ВСУ потери войск РФ с начала вторжения в Украину составляют: более 5 840 человек, до 211 танков, 862 бронированные машины, 30 самолетов, 31 вертолет
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Прям как игра "тепло-холодно"
Долго писали "потерь нет" - ныне чуток "поумнели": какую-то часть потерь решили показать для правдоподобности.
Импортозамещенные. мозгов правда нет, чести и совести и других качеств нормальных людей.
Мама - Сынок, что ж ты уже 3 курса отучился, а не знаешь, что 10 пишется с одним нулем ))))
Оголошує збір коштів для допомоги підрозділам територіальної оборони в Україні.
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