Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от РФ немедленно вывести войска из Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Агрессия против Украины", осуждающую вторжение России в Украину и требующую от РФ немедленно вывести войска с украинской территории.
Как передает собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке, решение было принято беспрецедентным количеством голосов: под аплодисменты за проголосовали 141 страна, против - 5, воздержались - 35. Против проголосовали Россия, Беларусь, Северная Корея, Эритрея, Сирия, сообщает Цензор.НЕТ.
Генеральная Ассамблея ООН осуждает решение Российской Федерации от 24 февраля 2022 г. о "специальной военной операции" в Украине, выражает серьезную обеспокоенность сообщениями о нападениях на гражданские объекты, такие как жилые помещения, школы и больницы, а также о жертвах среди гражданского населения, включая женщин, пожилых людей, инвалидов и детей.
"Военные действия Российской Федерации на суверенной территории Украины имеют такие масштабы, которые международное сообщество не видело в Европе десятилетиями", - говорится в резолюции, и "необходимы срочные действия, чтобы спасти это поколение от войны".
Резолюция требует от Российской Федерации немедленно прекратить применение силы против Украины и воздержаться от дальнейшей незаконной угрозы или применения силы против любого государства-члена. Также требует от Российской Федерации немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои военные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, немедленно и безоговорочно отменить решение о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Генассамблея требует содействовать быстрому, безопасному и беспрепятственному доступу к гуманитарной помощи нуждающимся в Украине, чтобы защитить гражданское население.
Также упорно призывает к немедленному мирному разрешению конфликта между Российской Федерацией и Украиной путем политического диалога, переговоров, посредничества и другими мирными средствами.
Генассамблея призывает продолжить усилия генерального секретаря ООН, государств-членов Организации, ОБСЕ и других международных и региональных организаций по поддержанию деэскалации, а также усилия по реагированию на гуманитарный кризис и кризис беженцев, вызванный агрессией со стороны Российской Федерации.
Авторы резолюции – члены Совета Безопасности ООН США и Албания, соавторами выступают еще около сотни стран.
Как сообщал Укринформ, в пятницу Совет Безопасности ООН рассмотрел резолюцию об осуждении российской агрессии в Украине, которую поддержали 11 (из 15) членов Совбеза. Против проголосовала только Россия, три страны воздержались. Однако, так как РФ занимает место СССР как постоянного члена, она воспользовалась правом вето и заблокировала принятие резолюции. Следовательно, для ее принятия необходимо большинство голосов стран-членов Генеральной Ассамблеи ООН.
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Такого лайна грузини терпіти не хочуть
жителям Херсона и Николаева должно стать легче?
Пятерка мирових мудаков
Оголошує збір коштів для допомоги підрозділам територіальної оборони в Україні.
Добродії - не будьте байдужими! Війна з Російським режимом ще не закінчилася!
Переможемо разом!
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Прошу максимально перепостити!
«скасувати рішення щодо статусу окремих районів Донецької та Луганської областей України» але без Криму?
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Ніяких Блакитних касок!!! Повна капітуляція рашисстов!!!
- Ти хто?
- Єритрея.
- А шо це таке?
- ...
Я первый раз слышу о такой стране !
Походу это из другой реальности ……..
и индия поразила. Скоты
УЛЬТИМАТУМ :
А) Хто припинить воювати, складе зброю і здасться Україні, той виживе і ми не будемо його садити в тюрму.
Б) Хто не зробить "А", той ризикує бути знищеним в процесі нашої оборони.
- Більш детально - 2homosapiens-ua.livejournal.com/2806.html
Не просто вивести а ДЕМІЛІТАРІЗАЦІЯ Й ДОЗВВЛ ТІЛЬКИ НА ОБМЕЖЕНИЙ КОНТИНГЕНТ.