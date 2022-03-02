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Новости Война в Украине
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Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от РФ немедленно вывести войска из Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от РФ немедленно вывести войска из Украины

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Агрессия против Украины", осуждающую вторжение России в Украину и требующую от РФ немедленно вывести войска с украинской территории.

Как передает собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке, решение было принято беспрецедентным количеством голосов: под аплодисменты за проголосовали 141 страна, против - 5, воздержались - 35. Против проголосовали Россия, Беларусь, Северная Корея, Эритрея, Сирия, сообщает Цензор.НЕТ.

Генеральная Ассамблея ООН осуждает решение Российской Федерации от 24 февраля 2022 г. о "специальной военной операции" в Украине, выражает серьезную обеспокоенность сообщениями о нападениях на гражданские объекты, такие как жилые помещения, школы и больницы, а также о жертвах среди гражданского населения, включая женщин, пожилых людей, инвалидов и детей.

"Военные действия Российской Федерации на суверенной территории Украины имеют такие масштабы, которые международное сообщество не видело в Европе десятилетиями", - говорится в резолюции, и "необходимы срочные действия, чтобы спасти это поколение от войны".

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Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от РФ немедленно вывести войска из Украины 01

Резолюция требует от Российской Федерации немедленно прекратить применение силы против Украины и воздержаться от дальнейшей незаконной угрозы или применения силы против любого государства-члена. Также требует от Российской Федерации немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои военные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, немедленно и безоговорочно отменить решение о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Генассамблея требует содействовать быстрому, безопасному и беспрепятственному доступу к гуманитарной помощи нуждающимся в Украине, чтобы защитить гражданское население.

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Также упорно призывает к немедленному мирному разрешению конфликта между Российской Федерацией и Украиной путем политического диалога, переговоров, посредничества и другими мирными средствами.

Генассамблея призывает продолжить усилия генерального секретаря ООН, государств-членов Организации, ОБСЕ и других международных и региональных организаций по поддержанию деэскалации, а также усилия по реагированию на гуманитарный кризис и кризис беженцев, вызванный агрессией со стороны Российской Федерации.

Авторы резолюции – члены Совета Безопасности ООН США и Албания, соавторами выступают еще около сотни стран.

Как сообщал Укринформ, в пятницу Совет Безопасности ООН рассмотрел резолюцию об осуждении российской агрессии в Украине, которую поддержали 11 (из 15) членов Совбеза. Против проголосовала только Россия, три страны воздержались. Однако, так как РФ занимает место СССР как постоянного члена, она воспользовалась правом вето и заблокировала принятие резолюции. Следовательно, для ее принятия необходимо большинство голосов стран-членов Генеральной Ассамблеи ООН.

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Топ комментарии
+46
Резолюція - то добре. Але московія розуміє тільки коли з нею розмовляють з позиції сили.
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02.03.2022 19:18
+31
резолюція на бмазі.
скрутіть її в трубочку і засуньте в дупу путіну.
нам протрібні джевеліни, нлави і стінгери
десятки тисяч а не по 300-600 штук через день........
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02.03.2022 19:19
+25
А теперь если паРаша упрется рогом будет ввод голубых касок ООН..
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02.03.2022 19:17
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И каждый касап, должен дать пистюлей соседу касапу...
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02.03.2022 19:36 Ответить
Сразу рвать отношения с этой пятеркой(если есть). Уже сегодня.
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02.03.2022 19:37 Ответить
А Грузія підтримала, хоч і керівництво в них трохи проросійське.
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02.03.2022 19:38 Ответить
Бо це можливо останні дні того керівництва

Такого лайна грузини терпіти не хочуть
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02.03.2022 20:01 Ответить
даже Куба и Венисуэлла жить хотят
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02.03.2022 19:38 Ответить
ухвалили, похлопали, разошлись
жителям Херсона и Николаева должно стать легче?
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02.03.2022 19:41 Ответить
а что ты предлагаешь - десант всех делегатов оон по Марик? у ООН нету чисто своих войск
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02.03.2022 21:21 Ответить
Проти проголосували Росія, Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Сирія

Пятерка мирових мудаков
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02.03.2022 19:42 Ответить
Я всё понимаю, но кто такой Эритрея? Пошёл искать этих ********* на глобусе...
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03.03.2022 00:41 Ответить
Москалі ложили на резолюцію. У ***** інший план - воскресити совок. І методи ті ж самі, що й у більшовиків - окупація, політичні й етнічні чистки, терор.
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02.03.2022 19:46 Ответить
ООН, введи війська !!!
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02.03.2022 19:47 Ответить
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02.03.2022 19:47 Ответить
Ну покладуть вони на неї... і що далі?! Ліга Націй також резолюції приймала! і де вона тепер?!
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02.03.2022 19:50 Ответить
ООН вместе с ее филиалами абсолютно импотентная кормушка для своих.
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02.03.2022 19:55 Ответить
Импотентная не импотентная, но все увидели отношение человечества к кацапам. 141 к 5 - наглядный результат.
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02.03.2022 20:01 Ответить
их уже из Лиги Наций выгоняли, помогло?
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02.03.2022 20:06 Ответить
А шо это нам дает?
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02.03.2022 19:57 Ответить
Глобалізація теоретично заснована на принципах гуманізму та свободи. Практично на принципах "бабло перемагає все". Половина людей світу, Індія та Китай, утрималися від голосування, тим самим доказавши, що вони не сприймають принципи глобалізації і беруть в ній участь тільки заради бабла. Половина людства щойно засвідчили що вони чесно кажучи покидьки. Половина.
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02.03.2022 20:03 Ответить
Чому Індія не підтримує Україну? В чому причина?
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02.03.2022 20:10 Ответить
Індія та Китай вважають (небезпідставно) що вони найстаріші цивілізації на Землі, тому вони мають всім решті казати що вважається принципами а що ні. Кіплінг зауважував що в них інший світогляд і був правий. Ті індуси, що живуть в США, ніяк не ассімілюються. Просто ніяк.
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02.03.2022 20:16 Ответить
смотрел как убегали студенты из Киева так они в интервью BBC были не очень довольны отношения к ним типа мы рассисты
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02.03.2022 21:09 Ответить
поэтому их так любят бриты??
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02.03.2022 23:18 Ответить
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02.03.2022 20:19 Ответить
Ну теперь ******** точно уйдут из Украины.
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02.03.2022 20:20 Ответить
Міжнародний Благодійний Фонд територіальної оборони України

Оголошує збір коштів для допомоги підрозділам територіальної оборони в Україні.
Добродії - не будьте байдужими! Війна з Російським режимом ще не закінчилася!
Переможемо разом!
Слава Україні!

Карта Приватбанка 4246001000547129
(Наша сторінка в Фейсбуці поки заблокована https://www.facebook.com/teroboronaUkraina)

Прошу максимально перепостити!
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02.03.2022 20:32 Ответить
Ніхто не помітив чому в резолюції вказано:
«скасувати рішення щодо статусу окремих районів Донецької та Луганської областей України» але без Криму?
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02.03.2022 20:37 Ответить
як можна помiтити те, чого нема?
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02.03.2022 20:52 Ответить
Объявление! Коператив озеро готов топить своих кота
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02.03.2022 20:52 Ответить
Приняли они резолюцию. А нам шо с неё? Оружие дайте!
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02.03.2022 20:59 Ответить
Чего то не слышно ЖИРНОЙ СВИНЬИ АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ.
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02.03.2022 21:12 Ответить
Apple Pay - полный блок
Apple - полный выход с рынка. Как говорится, последний iPhone - это тот, который у тебя есть
Adidas - отказ от работы со сборной по футболу
Audi - выходят с рынка
AMD - запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт
Amazon - полный блок всего ритейла будет на десерт
Adobe - пропаганду будут теперь рисовать в paint. А, стоп! Тоже вряд ли. От руки.
British Petrolium - вышли из Роснефти 20% акций
BBC - отзыв лицензий на вещание
BMW - закрывает заводы, блокирует поставки
Bolt - 5 млн евро помощи Украине, вам - болт
Boeing - внутри страны скоро тоже только на лоукостах победа
Chevrolet - выходят с рынка
Cannes Festival - блок рф делегации
Cadillac - выходят с рынка
Carlsberg - ограничение экспорта
Cex Io - крипто площадка банит ру юзеров
Cinema 4D - не работает приложение
Coca Cola - выход с рынка
Danone - выход с рынка вместе с дочерней компанией Простоквашино, которую пьют ваши детки, пока наши спят в подвалах
Disney - отмена всех фильмов
Dell - выход с рынка
Dropbox - перестанет работать в стране через несколько дней
DHL - обращайтесь за советами, как доставлять посылки руками и пешком, мы сейчас делаем это с продуктами и лекарствами по всему городу
Eurovision - дисквалификация
Ericsson - выход с рынка
Exxon Mobil - отзывают всех специалистов из нефтяных компаний рф
Etsy - блок всех балансов на ру счетах
Facebook - бан аккаунтов рф сми
FedEx - полный запрет поставок
Formula 1 - отмена турнира в Сочи
Ford - закрывает все магазины
FIFA - дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в рф
Google Pay - частичный блок
Google - 15 $ млн на гуманитарную помощь Украине
Google Maps - блок инфо для русских
Get Contact - рассылка по всем юзерам правды
General Motors - останавливает экспорт
HP - ноутов больше не завезут
Harley Davidson - прекращение поставок. Ночные волки теперь будут рассекать на ижах с колясками
Instagram - блокировка пропаганды
Intel - запрет поставки микрочипов
Jaguar - выходят с рынка
Jooble - удалили сервис и сделали заявление. Впрочем, зачем работу теперь искать. Она скоро останется только у омона
KUNA - майнить крипту ру юзерам без шансов
Lenovo - выход с рынка
LinkedIn - готовятся к полному выходу из страны
MOK - отмена всех соревнований
Mastercard - приостановка производства карт, отключение нескольких банков
Maersk - остановка поставок в/из рф - прощай шмот с Ali express и ASOS
Mercedes - выход из страны
Megogo - удаление всех русских фильмов
Metro - 10к сотрудников - на выход
Mitsubishi - работники 141 сервисного центра - на выход
Microsoft Office - обсуждается широкий комплекс мер
Mobile World Congress - ру делегацию не акредитовать
NFT - блок средств юзеров рф и рб, перевод их денег Украине
NHL - полный блок для игроков из рф
Netflix - блок для русских подписок, остановка производства рф сериалов
Nike - закрывают все магазины
Nintendo - запрет на покупки в рублях
Nestle - закрывает все 6 фабрик в рф
OnlyFans - закрытие в стране, девочки - на панель
Paysera - блокировка
PayPal - заморозка счётов на вывод
Paramount - блок кинопроката
Parimatch - отозвали франшизу
Play Station - невозможно совершить оплату
Pornhub - запрет на доступ к контенту. Дрочите на Регину Тодоренко или Maruv, которая неделю назад пела дифирамбы вашему мегарынку
Porsche - выход из рф
Renault - выход с рынка
Samsung pay - блокировка сервиса
Snapchat - аут из аппки в рф и ***********, 15 млн $ помощи Украине
Scania - выход из рф
SpaceX - поставка Starlink Украине
Shell - разрыв контракта с Газпромом
Spotify - невозможна оплата подписки
Sony - блок кинопроката
Twitter - нельзя регистрировать аккаунты гражданам рф
TikTok - массовый бан агрессивных ********* и так называемых сми
Toyota - 2600 сотрудников, гоу в автоваз
UEFA - отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, 1 млн $ помощи Украине, разрыв контракта с генеральным спонсором газпром
UPS - полный запрет поставок
Universal pictures - блок кинопроката
Viber - 9 млн $ помощи Украине от CEO Rakuten
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02.03.2022 21:22 Ответить
Уж "паднял с калєн **@нутий сатана-хуйло так паднял...."
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02.03.2022 21:29 Ответить
А в Сирії є москалі? Чому там на них не наступають сирійці?
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02.03.2022 21:25 Ответить
Якби ця резолюція закликала до вводу миротворчих сил ООН в Україну, то вона б ще мала якусь практичну користь. А так хіба що посилатися на неї в судах та арбітражах.
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02.03.2022 21:26 Ответить
Нащо вони тут? Заморозити конфлікт на 100 років??? Знаєте де корабель?
Ніяких Блакитних касок!!! Повна капітуляція рашисстов!!!
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02.03.2022 21:31 Ответить
НАТО ввійшло в Косово після резолюції ООН. Так зрозуміло?
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02.03.2022 21:40 Ответить
Та небо закриють хай й кацапам пиИзда!
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03.03.2022 02:35 Ответить
А чому Сирія проти? Мало було їй бомб маскалів?
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02.03.2022 21:29 Ответить
Асад - шльондра *****.
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02.03.2022 21:30 Ответить
Повна капітуляція на умовах України!!! Й тільки так.
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02.03.2022 21:30 Ответить
Против проголосовали Россия, Беларусь, Северная Корея, Эритрея, Сирия.

- Ти хто?
- Єритрея.
- А шо це таке?
- ...
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02.03.2022 21:43 Ответить
Пипец, прям эффект Манделы какой-то….
Я первый раз слышу о такой стране !
Походу это из другой реальности ……..
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03.03.2022 00:40 Ответить
Эритрея, дебилы, перемутали кнопки наверное, знают хоть где находится украина
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02.03.2022 22:25 Ответить
Cрать они хотели на ту резолюцию так же как и по Крыму.
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02.03.2022 22:26 Ответить
Вся різниця між Путлером і Гітлером - один фашист бомбардував українські міста о 4-й ранку, а російське Ху*ло о 5-й!!!
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02.03.2022 22:56 Ответить
вот смысл в этом вселенском трындеже???

и индия поразила. Скоты
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02.03.2022 23:22 Ответить
У Индии навалом российского вооружения.
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03.03.2022 00:44 Ответить
и что?
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03.03.2022 13:37 Ответить
Думаю, можна вимагати від РФ виконати резолюцію Генеральної Асамблеї ООН "Агресія проти України" від 2022-03-02 - https://censor.net/ua/n3320807
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03.03.2022 01:34 Ответить
... Або висунути

УЛЬТИМАТУМ :
А) Хто припинить воювати, складе зброю і здасться Україні, той виживе і ми не будемо його садити в тюрму.
Б) Хто не зробить "А", той ризикує бути знищеним в процесі нашої оборони.
- Більш детально - 2homosapiens-ua.livejournal.com/2806.html
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03.03.2022 01:38 Ответить
Не забуваємо Чечню до, Белграду теж !!!
Не просто вивести а ДЕМІЛІТАРІЗАЦІЯ Й ДОЗВВЛ ТІЛЬКИ НА ОБМЕЖЕНИЙ КОНТИНГЕНТ.
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03.03.2022 02:30 Ответить
Ці резолюції хоч колись давали якийсь результат? Не іронізую, дійсно цікаво.
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03.03.2022 07:10 Ответить
Бесполезная организация. Дайте Patriots и закройте небо!
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03.03.2022 09:04 Ответить
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