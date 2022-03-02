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Новости Война в Украине
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война (6519) Конотоп (58) мэр (522) Сумская область (528)

Городской голова Конотопа: "На вече большинство людей сказало: мы готовы к обороне, готовы уничтожать оккупантов"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Городской голова Конотопа: "На вече большинство людей сказало: мы готовы к обороне, готовы уничтожать оккупантов"

Городской голова Конотопа Артем Семенихин прокомментировал ситуацию в городе после договоренностей, которые были достигнуты с агрессором.

Семенихин объяснил, что происходит в городе после договоренностей о том, что враг не будет отводить войска, а защитники Украины не будут стрелять.

Вот прямой текст диалога корреспондента Цензор.НЕТ с господином Семенихиным.

— Выполняются ли обеими сторонами те договоренности, о которых сообщал председатель Сумской ОГА Живицкий?

— Считаю главу Сумской ОГА Дмитрия Живицкого настоящим патриотом Украины и Сумщины. И считаю, что он делает все, чтобы сохранить жизнь жителей Сумщины и одновременно защитить территориальную целостность нашего государства. Это моя позиция по отношению к господину Живицкому.

Относительно договоренностей могу сказать, что у нас в городе Конотоп было вече, на котором фантастическое большинство высказалось таким образом: мы не дадим пройти ни одной московской собаке территорию города Конотоп. Мы готовы к обороне, мы готовы уничтожать оккупантов, не жалея на это никаких сил. Мы не хотим, чтобы Конотоп был разрушен, как другие города; хотим, чтобы он был цел, но в то же время мы понимаем, что самая высокая ценность — это наше государство и наша свобода. Мы видели, что орки делают в том же Тростянце (который практически не сопротивлялся): мы видим, как тот несчастный Тростянец сейчас ограблен и изнасилован. Мы видим, как они поступают с сопротивляющимися: ближайший к нам пример — Ахтырка. Мы видели Харьков, мы видели Киев, это все люди понимают и говорят: мы готовы к тому, чтобы бороться за наш город.

- Какая сейчас ситуация по городу?

– На улице тихо.

- А как ситуация с продуктами и медикаментами?

- Минимальные потребности выполняются.

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Топ комментарии
+36
- Это Конотоп, здесь каждая вторая женщина ведьма! У тебя щавтра х#й стоять не будет!

Місцева жінка до окупанта на танку))
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02.03.2022 19:45
+29
Зате тепер ніяких питань не буде. Приклад для усієї країни. Тримайтеся!
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02.03.2022 19:47
+25
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02.03.2022 19:54
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Війна іде. Яке віче? Ви ще демократичні вибори проведіть. Або референдум.
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02.03.2022 19:43 Ответить
Зате тепер ніяких питань не буде. Приклад для усієї країни. Тримайтеся!
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02.03.2022 19:47 Ответить
Він навіть не знає звідкіля це слово і що воно значить!
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02.03.2022 19:49 Ответить
Який приклад? Цивільним протистояти армії? Що за дурня? В другу світову в такий засіб побили багато не підготовлених ополченцев. Без підтримки ЗСУ будуть величезні жертви. Із Запоріжжя негайно повина піти допомога! Поодинці нас бьють а ми радіємо.
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02.03.2022 20:08 Ответить
Із Запоріжжя до Конотопу повинна прийти негайно допомога? Дивись, а то посереш на балконі, а будеш думати, що ти на унітазі в туалеті знаходишся!
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02.03.2022 20:30 Ответить
Если бы у тебя была бы хоть одна извилина то ты понял бы что я говорил о Токмаке и Энергодаре. Но ты сразу про говно заговорил. Любишь его?
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02.03.2022 20:52 Ответить
Ти. валєт піковий, під дамою бубновою обістявшийся, скажи . з якого статку мер Конотопу про допомогу із Запоріжжя буде говорити? Так , тобі ,білуга з Білого моря, скажу по секрету, що славне місто Конотоп знаходиться на півночі України, десь кілометрів 40 від кордону з Росією - і це Сумська область, а Токмак і Енергодар - Запоріжчина! Пиши уважно і не сери з двох комп"ютерів одночасно, патріот обриганий!
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02.03.2022 21:02 Ответить
Вот таких как ты и называют рагулями. Я написал что из Запорожья, уточнил что в Энергодар и Токмак, но ты тупой настолько что не сложил 2 плюс 2. Ты даже не понял о чём я говорил. Нельзя сидеть в своих громадах, надо взаимодействовать и помогать друг другу, иначе нас побьют поодиночке. Дошло, даун?
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02.03.2022 21:16 Ответить
все правильно нужно соизмерять размеры сторон а то будет как в Херсоне неподготовелнных детей спрятавшихся при дороге с коктейлями просто с пулеметов растреляли как в тире тот ко их туда послал преступни
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02.03.2022 20:38 Ответить
Потапов!!!
Хто такі українські козаки пам'ятаєш?
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02.03.2022 19:48 Ответить
Он нє знаєт ))) В школє нє учілі )))
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02.03.2022 20:14 Ответить
- Это Конотоп, здесь каждая вторая женщина ведьма! У тебя щавтра х#й стоять не будет!

Місцева жінка до окупанта на танку))
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02.03.2022 19:45 Ответить
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02.03.2022 19:49 Ответить
а про гроші з курсом ***** і так зрозуміло. 😂
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02.03.2022 20:30 Ответить
Блок-пости мають бути у вигляді бліндажів, траншей та окопів - негайно заривайтесь у землю, щоб зменшити втрати. На поверхні має бути лише спостерігач! Траншеї рийте зиг-зигом.
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02.03.2022 19:45 Ответить
нужно было немного раньше этим заниматься
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02.03.2022 20:40 Ответить
Не спорю.
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02.03.2022 21:04 Ответить
Золоті люди!
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02.03.2022 19:45 Ответить
Російський одноглазий Джо скулить у полоні: "Не хотєлі ваєвать"
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02.03.2022 19:46 Ответить
не хотели воевать? брешет падло - достаточно почитать ихние сообщения женам или звонки маме - так там пипец бабы более упоротые чем мужики
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02.03.2022 20:41 Ответить
Гарніиновини. Удавка на шиї капутіна все більше стягується...

"Президент США Джо Байден анонсував запровадження нафтового ембарго проти кацапії. Таким чином, мордор може повторити шлях Ірану, втратити десятки мільярдів доларів експортної виручки від чорного золота. "
Про намір ввести ембарго Байден заявив під час свого звернення .
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02.03.2022 19:47 Ответить
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02.03.2022 19:48 Ответить
Главное чтобы было чем. Слава Украине!
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02.03.2022 19:50 Ответить
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02.03.2022 19:54 Ответить
💛💙
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02.03.2022 20:03 Ответить
⚡️ Сын бывшего президента Ичкерии Анзор Масхадов и чеченский блогер Тумсо Абдурахманов выступили в поддержку Украины на митинге в Брюсселе.
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02.03.2022 19:56 Ответить
Конотоп це батьківщина моя,там народився мій батько(царство небесне) ,я вдячна йому за українську кров, мені було так боляче ,що вони домовлялися з кацапами,тепер можу тільки пишатися.Бережи вас Господь ,люди мої! Там є лісополоси є де партизанити, щось придумайте розумне,не лязьте на рожон, українці смекалісті.🙏
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02.03.2022 19:59 Ответить
им хотя бы как-то затормозить продвижение -типа переговорами рашке скоро сама валится будет
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02.03.2022 20:44 Ответить
Почему людям не раздадут оружие ??? неужели на складах нет автоматов и гранатометов ??
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02.03.2022 20:20 Ответить
плохая организация не местах просто люди в шоке и были не готовы к шизанутому путлеру-х..йлу
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02.03.2022 20:45 Ответить
просто нужно выдать каждому взрослому человеку хотя бы автомат и патроны, как в Швейцарии, что б огонь вёлся из каждого окна по оккупанту
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02.03.2022 20:20 Ответить
Полковник из украинского военкомата:
- Ну что за народ?! Как в армию - так все больные, а как на войну - так все здоровые!
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02.03.2022 20:29 Ответить
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02.03.2022 20:32 Ответить
Только не ипите их, пусть их ипут кадыровцы, или они кадыровцев - покуй...
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02.03.2022 20:39 Ответить
По Семенихину не все так просто
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03.03.2022 20:04 Ответить
 
 