Городской голова Конотопа: "На вече большинство людей сказало: мы готовы к обороне, готовы уничтожать оккупантов"
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Городской голова Конотопа Артем Семенихин прокомментировал ситуацию в городе после договоренностей, которые были достигнуты с агрессором.
Семенихин объяснил, что происходит в городе после договоренностей о том, что враг не будет отводить войска, а защитники Украины не будут стрелять.
Вот прямой текст диалога корреспондента Цензор.НЕТ с господином Семенихиным.
— Выполняются ли обеими сторонами те договоренности, о которых сообщал председатель Сумской ОГА Живицкий?
— Считаю главу Сумской ОГА Дмитрия Живицкого настоящим патриотом Украины и Сумщины. И считаю, что он делает все, чтобы сохранить жизнь жителей Сумщины и одновременно защитить территориальную целостность нашего государства. Это моя позиция по отношению к господину Живицкому.
Относительно договоренностей могу сказать, что у нас в городе Конотоп было вече, на котором фантастическое большинство высказалось таким образом: мы не дадим пройти ни одной московской собаке территорию города Конотоп. Мы готовы к обороне, мы готовы уничтожать оккупантов, не жалея на это никаких сил. Мы не хотим, чтобы Конотоп был разрушен, как другие города; хотим, чтобы он был цел, но в то же время мы понимаем, что самая высокая ценность — это наше государство и наша свобода. Мы видели, что орки делают в том же Тростянце (который практически не сопротивлялся): мы видим, как тот несчастный Тростянец сейчас ограблен и изнасилован. Мы видим, как они поступают с сопротивляющимися: ближайший к нам пример — Ахтырка. Мы видели Харьков, мы видели Киев, это все люди понимают и говорят: мы готовы к тому, чтобы бороться за наш город.
- Какая сейчас ситуация по городу?
– На улице тихо.
- А как ситуация с продуктами и медикаментами?
- Минимальные потребности выполняются.
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