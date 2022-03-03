Глобальная антипутинская коалиция сформирована и действует - Зеленский о решении Генассамблеи ООН
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Президент Украины Владимир Зеленский приветствует одобрение Генассамблеей ООН беспрецедентным большинством голосов резолюции с решительным требованием к РФ немедленно прекратить вероломное нападение на Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.
"Приветствую одобрение ГА ООН беспрецедентным большинством голосов резолюции с решительным требованием к РФ немедленно прекратить вероломное нападение на Украину. Благодарно всем и каждому проголосовавшему за. Вы избрали правильную сторону истории", - отмечается в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что сокрушительные для агрессора результаты голосования в ООН свидетельствуют, что глобальная антипутинская коалиция сформирована и действует и что мир – с нами.
"Правда – за нами. Победа будет наша!" – добавил президент.
ГА ООН проголосовала за резолюцию, требующую от РФ прекратить нападение на Украину и вывести войска. За проголосовало 141 государство, против пяти (Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея), воздержались 35 (среди них Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР).
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Треба кацапів виключати з ООН, а не клеймити позором.
Краще зняття квот ОПЕК на видобуто нафти щоб ********* стала у позу радянського
союзу 1991 року.
«Город обстреливают из танков, много танков, еще колонна идет к нам. Они рассеялись по всему микрорайону Болгарка. Через мост они не перешли. Над исполкомом флаг украинский», - цитирует мэра «Общественное Николаев».
Як забезбечити звязок в підвалі (бомбосховищі).
Максимальне поширення будь ласка.
УКРАИНА ты выдержала испытание майданов,войны,борьбы,смертей,за будущее своих детей,УКРАИНА ,показала,доказала,вывела на новый уровень,силу,добро,солидарность,отзывчивость,любовь к Родине,объединение,и просто любовь друг к другу,к человеку-даже если он враг,который пришел убивать!!!
Спасибо вам УКРАИНЦЫ, вы как доктора, хирурги,вырезающие злокачественную опухоль с нашей планеты!!!