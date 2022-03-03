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Глобальная антипутинская коалиция сформирована и действует - Зеленский о решении Генассамблеи ООН

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Глобальная антипутинская коалиция сформирована и действует - Зеленский о решении Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует одобрение Генассамблеей ООН беспрецедентным большинством голосов резолюции с решительным требованием к РФ немедленно прекратить вероломное нападение на Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

"Приветствую одобрение ГА ООН беспрецедентным большинством голосов резолюции с решительным требованием к РФ немедленно прекратить вероломное нападение на Украину. Благодарно всем и каждому проголосовавшему за. Вы избрали правильную сторону истории", - отмечается в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что сокрушительные для агрессора результаты голосования в ООН свидетельствуют, что глобальная антипутинская коалиция сформирована и действует и что мир – с нами.

Читайте также: Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от РФ немедленно вывести войска из Украины

"Правда – за нами. Победа будет наша!" – добавил президент.

ГА ООН проголосовала за резолюцию, требующую от РФ прекратить нападение на Украину и вывести войска. За проголосовало 141 государство, против пяти (Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея), воздержались 35 (среди них Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР).

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Топ комментарии
+8
⚡️Городской голова Вознесенска Евгений Величко: в городе взорвали два моста - железнодорожный через Южный Буг и транспортный на трассе из Николаева.

«Город обстреливают из танков, много танков, еще колонна идет к нам. Они рассеялись по всему микрорайону Болгарка. Через мост они не перешли. Над исполкомом флаг украинский», - цитирует мэра «Общественное Николаев».
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02.03.2022 20:00
+7
⚡️ ЕС примет меры, чтобы исключить обход санкций с помощью криптовалюты, - глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.
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02.03.2022 20:01
+6
Ну то таке - рішення ООН це як рекомендація, тим паче Кацапія зараз головує в ООН.
Треба кацапів виключати з ООН, а не клеймити позором.
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02.03.2022 20:00
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Ну то таке - рішення ООН це як рекомендація, тим паче Кацапія зараз головує в ООН.
Треба кацапів виключати з ООН, а не клеймити позором.
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02.03.2022 20:00 Ответить
Не все одразу. І вчіться хоч чомусь радіти.
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02.03.2022 20:03 Ответить
Це так екскурс по історії рішучих вимог ООН.
Краще зняття квот ОПЕК на видобуто нафти щоб ********* стала у позу радянського
союзу 1991 року.
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02.03.2022 20:10 Ответить
чому радіти??
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02.03.2022 23:10 Ответить
Я ж написав- хоч чомусь.
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02.03.2022 23:21 Ответить
та ми радіємо... лиш , якось сумно від тої радості. особливо від такого г...командувача(((( сидить собі у теплі і приписує собі чужі заслуги(((
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03.03.2022 04:10 Ответить
Вже не головуе.
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02.03.2022 23:19 Ответить
⚡️Городской голова Вознесенска Евгений Величко: в городе взорвали два моста - железнодорожный через Южный Буг и транспортный на трассе из Николаева.

«Город обстреливают из танков, много танков, еще колонна идет к нам. Они рассеялись по всему микрорайону Болгарка. Через мост они не перешли. Над исполкомом флаг украинский», - цитирует мэра «Общественное Николаев».
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02.03.2022 20:00 Ответить
⚡️ ЕС примет меры, чтобы исключить обход санкций с помощью криптовалюты, - глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.
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02.03.2022 20:01 Ответить
Це вперше в світовій історії така величезна коаліція?
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02.03.2022 20:02 Ответить
Вдруге. Перший раз була проти Гiтлера.
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03.03.2022 01:05 Ответить
https://www.facebook.com/100007742790251/videos/317649343757563/
Як забезбечити звязок в підвалі (бомбосховищі).
Максимальне поширення будь ласка.
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02.03.2022 20:02 Ответить
что это реально даст?
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02.03.2022 20:24 Ответить
озабоченность
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02.03.2022 23:11 Ответить
Нам уже нужно думать!Как строить страну,новую УКРАИНУ,которой должны управлять патриоты,те кто не убежал,не сдался,устал от безденежья,но оставляет деньги за бутылку воды просто рядом где взял эту воду,стоит в длинной очереди,что бы отдать свою кровь раненным,готовит еду на блок посты,создаёт сам эти блокпосты,проверяет тщательно каждую машину и ещё делает кто без злобы,желая счастья,здоровья и удачи в дорогу,мы становимся ЛЮДЬМИ.Нужно гнать в шею быдло на джипах ,которые убегая от войны,ссутся и срутся прямо в своих джипах,и им сильно воняет в салоне, и они обгоняют по встречной полосе,колонны беженцев с тремя детьми,которые добираются третьи сутки к границе и терпеливо ждут в очереди ,просто что бы дети не слышали воя сирен, потому что они ЛЮДИ,просто спасающие своих детей от страхов войны,от ужаса,который останется на всю жизнь,мы старшее поколение слышали от своих бабушек и дедушек,переживших войну,как это страшно,переживаем сами Войну,эту ненужную,современную,более страшную,с новыми снарядами,поражающими больше людей,более мощными,специально разработанными для большего радиуса поражения,для большего вреда для людей.
УКРАИНА ты выдержала испытание майданов,войны,борьбы,смертей,за будущее своих детей,УКРАИНА ,показала,доказала,вывела на новый уровень,силу,добро,солидарность,отзывчивость,любовь к Родине,объединение,и просто любовь друг к другу,к человеку-даже если он враг,который пришел убивать!!!
Спасибо вам УКРАИНЦЫ, вы как доктора, хирурги,вырезающие злокачественную опухоль с нашей планеты!!!
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02.03.2022 23:36 Ответить
О, уже начался делёж шкуры неубитого медведа... Чё тут думать? "спасителя Украины" - Зелю на второй срок. Договнивать то, что не успели развалить кацапы.
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03.03.2022 01:04 Ответить
точно! бо " он нє убєжал, а мог"! зєлю на пожизнєнно! у 95 квартала ВЖЕ почалися вибори! і це тупо лютий піар на крові! військовий стан є, а оголошення війни - ніт! і покуй, що кацапи гуляють собі як у себе вдома.
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03.03.2022 04:17 Ответить
засуньте его себе в жопу озабоченные
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03.03.2022 09:04 Ответить
 
 