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"Не смотрите в новостях! Все полный п#здеж! Около 10 тысяч погибших наших солдат!", - российский моряк в радиоэфире. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Российский моряк, судно которого находится в Черном море, призвал неизвестного собеседника не верить новостям в РФ и назвал лживой статистику потерь армии РФ в Украине. Внимание! Нецензурная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, в Украине погибли не менее 10 тысяч российских военных.
"Вам рассказывают о нашей армии. Какая нах#й наша армия, бл#дь?... Короче жопа, не смотрите в новостях, все полный п#здеж! Около 10 тысяч погибших наших солдат", - сказал он.
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+79 belge
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+48 Bogdan Resvii
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Ти. - Трус!
Ти.. - б.і.л.о.р.у.с
Ти йдеш вбивати українців!
Ти йдеш на вірну Смерть і вічну Ганьбу! - (0)!
Слава Україні!🇺🇦Ти - Раб!
Ти. - Трус!
Ти.. - б.і.л.о.р.у.с
Ти йдеш вбивати українців!
Ти йдеш на вірну Смерть і вічну Ганьбу! - (0)!
Слава Україні!🇺🇦
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог диктатор выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
Он думает, что кто-нибудь
поверит в эту ложь:
про нациков, бандеровцев
и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитов он
Стрелковых, Моторол
И Урайну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.
Отжал он «их-там-нетами»
Наш полуостров Крым;
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Страшит лет восемь Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".
Кода ж солдат он тысячи
С ракетами прислал
Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно, что
Совсем с ума сошло
В обидах на Историю,
Унылое Х***о.
Так крепче зубы стисните,
Смелей, - ведь с вами Б-г!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог.
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы скорой ключ!
https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1499240222051254272?s=20&t=3jEIW-sOH--dSGAoHmYJAA
IMO 9410765 можно побачити коли камера рухаєтся. Через marinetraffic:
IMO: 9450765
Name: Mobil
Type - Universal cargo
Type - Bulker
Condition: Active
MMSI: 636014798
Call sign: A8WP4
Flag: Liberia
Displacement (GRT): 23456
Summer deadweight: 34428 t
Length x breadth: 180 x 30 м
Year of building: 2011
Port of registration: Monrovia
Зараз біля US West Coast. Де вони узяли Чорне море? Навіщо це писати? Нехай кацапи розносять ці новини по всьому світовому океану!