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Новости Происшествия
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армия РФ (3803) война (6519) потери (1504)

"Не смотрите в новостях! Все полный п#здеж! Около 10 тысяч погибших наших солдат!", - российский моряк в радиоэфире. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Российский моряк, судно которого находится в Черном море, призвал неизвестного собеседника не верить новостям в РФ и назвал лживой статистику потерь армии РФ в Украине. Внимание! Нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, в Украине погибли не менее 10 тысяч российских военных.

"Вам рассказывают о нашей армии. Какая нах#й наша армия, бл#дь?... Короче жопа, не смотрите в новостях, все полный п#здеж! Около 10 тысяч погибших наших солдат", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "498 погибших, 1 597 – раненых", - в Минобороны РФ впервые озвучили свою версию по количеству погибших и раненых российских военных в войне с Украиной

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Топ комментарии
+79
Сейчас им тут устроят прополку. Хитрые чечены первыми сюда прибежали и уже все места в морге в Мозыре заняли. Этим прийдётся стоять.
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02.03.2022 20:09
+48
диалог свиней:

- вы не знаете на какой мясокомбинат нас везут?
- не знаю, я политикой не интересуюсь.
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02.03.2022 20:16
+43
таке враження що беларуські партизани в тилу ворога були тільки українці. зникла легенда про біларуських партизан - від слова - зовсім. Мабуть це була легенда трусів і покидьків. за радянські часи навіть співали про біларуськіх партизан. .. . а ні українських. . . . то це означає тільки брехную радянського часу. . .
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02.03.2022 20:09
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02.03.2022 22:25 Ответить
Вся різниця між Путлером і Гітлером - один фашист бомбардував українські міста о 4-й ранку, а російське Ху*ло о 5-й!!!
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02.03.2022 22:26 Ответить
Проспав?
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03.03.2022 07:12 Ответить
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03.03.2022 08:35 Ответить
Ти - Раб!

Ти. - Трус!

Ти.. - б.і.л.о.р.у.с

Ти йдеш вбивати українців!

Ти йдеш на вірну Смерть і вічну Ганьбу! - (0)!

Слава Україні!🇺🇦Ти - Раб!

Ти. - Трус!

Ти.. - б.і.л.о.р.у.с

Ти йдеш вбивати українців!

Ти йдеш на вірну Смерть і вічну Ганьбу! - (0)!

Слава Україні!🇺🇦
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02.03.2022 23:40 Ответить
на музыку А.В.Александрова к «Вставай, страна огромная...»

Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог диктатор выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.

Он думает, что кто-нибудь
поверит в эту ложь:
про нациков, бандеровцев
и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитов он
Стрелковых, Моторол
И Урайну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.

Отжал он «их-там-нетами»
Наш полуостров Крым;
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Страшит лет восемь Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".

Кода ж солдат он тысячи
С ракетами прислал
Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно, что
Совсем с ума сошло
В обидах на Историю,
Унылое Х***о.

Так крепче зубы стисните,
Смелей, - ведь с вами Б-г!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог.
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы скорой ключ!
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02.03.2022 23:46 Ответить
Оккупанты попались.

https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1499240222051254272?s=20&t=3jEIW-sOH--dSGAoHmYJAA
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03.03.2022 06:51 Ответить
У Кабзона уже неделю аншлаг)))
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03.03.2022 07:14 Ответить
Російський моряк, судно якого перебуває в Чорному морі Джерело: https://censor.net/ua/n3320822

IMO 9410765 можно побачити коли камера рухаєтся. Через marinetraffic:

IMO: 9450765
Name: Mobil
Type - Universal cargo

Type - Bulker
Condition: Active
MMSI: 636014798
Call sign: A8WP4
Flag: Liberia
Displacement (GRT): 23456
Summer deadweight: 34428 t
Length x breadth: 180 x 30 м
Year of building: 2011
Port of registration: Monrovia

Зараз біля US West Coast. Де вони узяли Чорне море? Навіщо це писати? Нехай кацапи розносять ці новини по всьому світовому океану!
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03.03.2022 08:59 Ответить
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