"Не смотрите в новостях! Все полный п#здеж! Около 10 тысяч погибших наших солдат!", - российский моряк в радиоэфире. ВИДЕО

Российский моряк, судно которого находится в Черном море, призвал неизвестного собеседника не верить новостям в РФ и назвал лживой статистику потерь армии РФ в Украине. Внимание! Нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, в Украине погибли не менее 10 тысяч российских военных.

"Вам рассказывают о нашей армии. Какая нах#й наша армия, бл#дь?... Короче жопа, не смотрите в новостях, все полный п#здеж! Около 10 тысяч погибших наших солдат", - сказал он.

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