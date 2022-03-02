Где взять продукты и воду, я не знаю. Бензина нет. Кто может что-то купить – везите туда, где раздаются крики о помощи, – харьковский бизнесмен Сапронов

Известный харьковский бизнесмен Юрий Сапронов обратился к жителям города держаться в эти трудные времена и помогать друг другу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Сапронов отметил: "Харьковчане! Много горя вокруг. Много страха. Много разрушенных домов в которых нет тепла и света. В подвалах закончилась вода и еда. Ужас. Это ад. Да и паника - страшная штука. Я тоже боюсь и мне тоже страшно, у меня в подвалах более 100 человек.

Где взять продукты и воду, я не знаю, какие магазины работают, когда они работают и что в них есть, я не знаю.

Если я или мы даже знаем, то я не уверен, что можно писать адреса. Может, их сразу накроет РСЗО россиян. Знаю одно, у кого есть возможность где-нибудь что-то купить (еда и вода) ищите крики о помощи и попробуйте, если есть возможность доставить это туда.

Это опасно, я знаю, выезжать в город.

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Знаю, что многие хотят развозить что-нибудь, но нет бензина. У меня его тоже км на 80-100 по состоянию на сейчас и я его постоянно ищу.

Вообще-то плохой пост я написал. Сорри. Поддерживайте друг друга! Кто как может? Держись Харьков! Мы выстоим и победим!

Да. Важное. Что касается гуманитарной помощи, благодарю тех людей, которые везут ее в Харьков - я рекомендую тем, кто ее довез в Харьков, отдать для распределения внутри города БФ "Харьков с тобой" Елена Рофе-Бекетова Ребека Бека +380668239992 +380976307376"