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Новости Война в Украине
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Харьков (2723) Сапронов (6) гуманитарная катастрофа (34)

Где взять продукты и воду, я не знаю. Бензина нет. Кто может что-то купить – везите туда, где раздаются крики о помощи, – харьковский бизнесмен Сапронов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Где взять продукты и воду, я не знаю. Бензина нет. Кто может что-то купить – везите туда, где раздаются крики о помощи, – харьковский бизнесмен Сапронов

Известный харьковский бизнесмен Юрий Сапронов обратился к жителям города держаться в эти трудные времена и помогать друг другу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Сапронов отметил: "Харьковчане! Много горя вокруг. Много страха. Много разрушенных домов в которых нет тепла и света. В подвалах закончилась вода и еда. Ужас. Это ад. Да и паника - страшная штука. Я тоже боюсь и мне тоже страшно, у меня в подвалах более 100 человек.

Где взять продукты и воду, я не знаю, какие магазины работают, когда они работают и что в них есть, я не знаю.

Если я или мы даже знаем, то я не уверен, что можно писать адреса. Может, их сразу накроет РСЗО россиян. Знаю одно, у кого есть возможность где-нибудь что-то купить (еда и вода) ищите крики о помощи и попробуйте, если есть возможность доставить это туда.

Это опасно, я знаю, выезжать в город.

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Знаю, что многие хотят развозить что-нибудь, но нет бензина. У меня его тоже км на 80-100 по состоянию на сейчас и я его постоянно ищу.

Вообще-то плохой пост я написал. Сорри. Поддерживайте друг друга! Кто как может? Держись Харьков! Мы выстоим и победим!

Да. Важное. Что касается гуманитарной помощи, благодарю тех людей, которые везут ее в Харьков - я рекомендую тем, кто ее довез в Харьков, отдать для распределения внутри города БФ "Харьков с тобой" Елена Рофе-Бекетова Ребека Бека +380668239992 +380976307376"

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Топ комментарии
+18
///
Командование Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины заявило 2 марта в Facebook, что будут убивать российских артиллеристов, которые обстреливали мирных граждан Украины.
"Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам! Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких - вы, черви, стали нашей целью номер один. [...] Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет", - говорится в сообщении.
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02.03.2022 21:04
+8
Чи є відьми та колдуни,які б поробили так,шоб та сволота здохла?
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02.03.2022 20:29
+7
Байрактары в качестве гуманитарки. Они быстро разберутся с РСЗО
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02.03.2022 20:28
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Правила форума Совет форумчан
З нашого міста люди передають на потяги до Харкова дитяче харчування,речі, все необхідне.
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02.03.2022 20:25 Ответить
Міжнародний Благодійний Фонд територіальної оборони України

Оголошує збір коштів для допомоги підрозділам територіальної оборони в Україні.

Добродії - не будьте байдужими! Війна з Російським режимом ще не закінчилася!

Переможемо разом!

Слава Україні!

Карта Приватбанка 4246001000547129

(Наша сторінка в Фейсбуці поки заблокована https://www.facebook.com/teroboronaUkraina)

Прошу максимально перепостити!
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02.03.2022 20:27 Ответить
кацапський фашизм 02-03-2022....- то за що " дЄди ваевали"....
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02.03.2022 20:27 Ответить
Идет скрытый геноцид.
Геноцид- убийство определенного народа.
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02.03.2022 22:13 Ответить
Це нестерпно.Як допомогти харків'янам?Може є якісь шляхи,може хто вже придумав якусь логістику?Просто спостерігати невимовно боляче.Так,зараз в багатьої містах і селах біда,але треба якось допомогти Харкову.
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02.03.2022 20:27 Ответить
Байрактары в качестве гуманитарки. Они быстро разберутся с РСЗО
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02.03.2022 20:28 Ответить
Чи є відьми та колдуни,які б поробили так,шоб та сволота здохла?
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02.03.2022 20:29 Ответить
вони всi в ЗСУ. працюють...
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02.03.2022 21:21 Ответить
Нечисть з нечистю не воюе,е слиа більша-Христос,йьому моліться!
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02.03.2022 21:26 Ответить
Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що міського голову одного з міст знайшли мертвим. Інші джерела повідомляють, що мова може йти мера-сапаратиста Кремінної Володимира Струка.

Народний закон про колаборантів в дії
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02.03.2022 20:56 Ответить
продукты закупили,детям там тоже штуки разные-памперсы и.т.п. ждём ваших.
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02.03.2022 20:56 Ответить
"братушки" "юго-восток защищают" от страшных бендеровцев.
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02.03.2022 20:56 Ответить
Черноморск . Одесса .воют сирены сейчас
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02.03.2022 21:03 Ответить
В Києві теж
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02.03.2022 21:19 Ответить
///
Командование Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины заявило 2 марта в Facebook, что будут убивать российских артиллеристов, которые обстреливали мирных граждан Украины.
"Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам! Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких - вы, черви, стали нашей целью номер один. [...] Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет", - говорится в сообщении.
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02.03.2022 21:04 Ответить
А подержишь касапа за горло - и хавать не хочется.. и жить хочется дальше... без касапа..
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02.03.2022 21:07 Ответить
Путин мстит Харькову за прозвище,которое дали ему харьковские ребята,с которым он войдет в историю-"Путин х&йло"
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02.03.2022 21:09 Ответить
пишите уже без каракулелуй *****!
тоже мне вольдеморд драный...
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02.03.2022 21:24 Ответить
1.А что это-"каракулелуй"???
2.Я не произношу нецерзурных слов.
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03.03.2022 21:23 Ответить
1. вот это - х&йло
2. а что тогда означает х&йло? хайло, хийло, хойло, хейло, хыйло или что-то другое? в данном случае слово ***** не является нецензурным т.к. относится к совершенно определенному субъекту и неразрывно с ним связано. это - имя собственное (народ скаже, як прив'яже).
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03.03.2022 21:31 Ответить
Да, солидарность сейчас жизненно необходима.
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02.03.2022 21:12 Ответить
Внимание!
Украинские синагоги и еврейские центры ХАБАД оказывают гуманитарную помощь всем украинцам, попавшим в беду, без различия в национальности или вероисповедании.
Все, кто нуждается в самом необходимом, могут получить помощь по адресам:
Харьков: ул. Пушкинская 12, тел: 380577316031.
Киев: ул. Шота Руставели 13, тел: 380442359082, 38044235083.
Одесса: ул. Осипова 21, тел: 380487280770.
Благодарю Государство Израиль за регулярные поставки гуманитарной помощи.
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02.03.2022 21:36 Ответить
Это хорошо.
Хотя пишет "циничный бандера"(по Порошенко)
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02.03.2022 22:29 Ответить
Питання до влади: чому не можна організувати Реальну евакуацію населення? Навіть товарними потягами. Чому на Західній немає жодного табору? Влада сподівається на закордон, але на кордоні хаос, не пропускають навіть чоловіків-онкохворих і інколи мам з дітьми. Хабарі сягають 15000. Продуктів немає, хоча можна пригнати потяг і організувати роздачу нужденним прям з потяга на вокзалі. Тероборону озброюють коктейлями молотова і прапорами знаючи, що це самогубство і нікого не зупинить. З селітри можна наварити амоналу ведрами, і селітри у нас докуя, то чому не озброювати кустарною вибухівкою? Навіщо підставляти людей на 100% смерть? Де хоча б пайок аля-блокадний Ленінград, 100гр. хліба? Люди перекривать траси, а можна було б дати їм вантажівку лопат, і за день там був би ров замість траси, глибиною метра три. Ну немає навіть примітивних, кустарних рішень рівня Другої Світової.

Чим далі, тим більше накопичується питань.
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02.03.2022 21:41 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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02.03.2022 22:40 Ответить
Не понимаю почему из зоны боевых действий не эвакуируют людей, в чем военная необходимость ихнего там нахождения?
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02.03.2022 22:59 Ответить
 
 