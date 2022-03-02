Где взять продукты и воду, я не знаю. Бензина нет. Кто может что-то купить – везите туда, где раздаются крики о помощи, – харьковский бизнесмен Сапронов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Известный харьковский бизнесмен Юрий Сапронов обратился к жителям города держаться в эти трудные времена и помогать друг другу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Сапронов отметил: "Харьковчане! Много горя вокруг. Много страха. Много разрушенных домов в которых нет тепла и света. В подвалах закончилась вода и еда. Ужас. Это ад. Да и паника - страшная штука. Я тоже боюсь и мне тоже страшно, у меня в подвалах более 100 человек.
Где взять продукты и воду, я не знаю, какие магазины работают, когда они работают и что в них есть, я не знаю.
Если я или мы даже знаем, то я не уверен, что можно писать адреса. Может, их сразу накроет РСЗО россиян. Знаю одно, у кого есть возможность где-нибудь что-то купить (еда и вода) ищите крики о помощи и попробуйте, если есть возможность доставить это туда.
Это опасно, я знаю, выезжать в город.
Знаю, что многие хотят развозить что-нибудь, но нет бензина. У меня его тоже км на 80-100 по состоянию на сейчас и я его постоянно ищу.
Вообще-то плохой пост я написал. Сорри. Поддерживайте друг друга! Кто как может? Держись Харьков! Мы выстоим и победим!
Да. Важное. Что касается гуманитарной помощи, благодарю тех людей, которые везут ее в Харьков - я рекомендую тем, кто ее довез в Харьков, отдать для распределения внутри города БФ "Харьков с тобой" Елена Рофе-Бекетова Ребека Бека +380668239992 +380976307376"
Пожалуйста, подождите...
Оголошує збір коштів для допомоги підрозділам територіальної оборони в Україні.
Добродії - не будьте байдужими! Війна з Російським режимом ще не закінчилася!
Переможемо разом!
Слава Україні!
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Прошу максимально перепостити!
Геноцид- убийство определенного народа.
Народний закон про колаборантів в дії
Командование Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины заявило 2 марта в Facebook, что будут убивать российских артиллеристов, которые обстреливали мирных граждан Украины.
"Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам! Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких - вы, черви, стали нашей целью номер один. [...] Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет", - говорится в сообщении.
тоже мне вольдеморд драный...
2.Я не произношу нецерзурных слов.
2. а что тогда означает х&йло? хайло, хийло, хойло, хейло, хыйло или что-то другое? в данном случае слово ***** не является нецензурным т.к. относится к совершенно определенному субъекту и неразрывно с ним связано. это - имя собственное (народ скаже, як прив'яже).
Украинские синагоги и еврейские центры ХАБАД оказывают гуманитарную помощь всем украинцам, попавшим в беду, без различия в национальности или вероисповедании.
Все, кто нуждается в самом необходимом, могут получить помощь по адресам:
Харьков: ул. Пушкинская 12, тел: 380577316031.
Киев: ул. Шота Руставели 13, тел: 380442359082, 38044235083.
Одесса: ул. Осипова 21, тел: 380487280770.
Благодарю Государство Израиль за регулярные поставки гуманитарной помощи.
Хотя пишет "циничный бандера"(по Порошенко)
Чим далі, тим більше накопичується питань.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!