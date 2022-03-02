Россия нанесла по Украине 450 ракетных ударов, - Пентагон
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2 марта в министерстве обороны США озвучили журналистам данные о том, что с начала массового вторжения в Украину российская армия совершила более 450 запусков ракет по украинской территории.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщает CNN.
В Пентагоне отметили, что российские военные запускали ракеты "всех мастей и размеров", в том числе малой и средней дальности, крылатые и надводные.
Американские военные подчеркивают, что у обеих сторон войны средства противовоздушной и противоракетной обороны остаются жизнеспособными.
По оценкам минобороны США, "заметного движения" российских войск в направлении Киева 2 марта не было, но российская армия увеличила количество обстрелов столицы Украины. Что касается Чернигова и Харькова, то в этих городах Россия не предпринимала активных действий для их захвата.
О "большом прогрессе" российского вторжения Пентагон упоминает о южной части Украины. В то же время, Херсон американские военные считают "обжалованным", несмотря на заявления РФ о захвате города.
В Пентагоне также предполагают, что Россия может попытаться взять штурмом по нескольким направлениям город Мариуполь.
Пожалуйста, подождите...
В лицо с войной пришедшего урода,
Который, называясь «старшим братом»,
Калечит нас ракетами и «Градом».
Я говорю от имени народа,
Который, чтоб жила его свобода,
Флаг жёлто-голубой подняв с трезубцем,
Даёт отпор звереющим безумцам.
Я говорю от имени убитых,
Слепых от смерти, навсегда небритых,
Но не отдавших землю, даже пяди,
Ступившей на неё фашистской *****.
Я говорю от имени старушек
И стариков, которым залпы пушек
Пришлось услышать снова и вживую,
Как в клятую вторую мировую.
Я говорю от имени народа,
В который метят бомбы с небосвода,
От тех, кому воздушная тревога
Напоминает страшный выдох Бога.
И от парней, которые сердцами
Пожертвовав, не смогут стать отцами,
От женщин, замуж выйти не успевших,
Беременных и вскоре овдовевших.
От имени поэтов, что вначале
Кричали, и от страха замолчали,
От каждого со мной единоверца
В Победу и от собственного сердца...
Александр Ратнер
2 марта 2022, 11:15
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Министр обороны Алексей Резников заявляет, что в Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые Байрактары.
«147 часов обороны. Характер событий меняется. Российские оккупанты пытаются хоть как-то удержать боеспособность своих подразделений. Но удается все хуже и хуже. Об этом свидетельствуют неоднократные сдачи в плен групп российских солдат с офицерами, а также отказы продолжать наступление», - написал он в Facebook.
«Увеличивается объем помощи, которую мы получаем. Увеличивается количество стран, которые оказывают эту помощь. Присоединяются даже те, кто считал это невозможным», - добавил министр.
Он рассказал, что в Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые Байрактары, будет больше Стингеров и Джавелинов.