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Новости Война в Украине
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крылатые ракеты (42) Пентагон (354) ракеты (520)

Россия нанесла по Украине 450 ракетных ударов, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия нанесла по Украине 450 ракетных ударов, - Пентагон

2 марта в министерстве обороны США озвучили журналистам данные о том, что с начала массового вторжения в Украину российская армия совершила более 450 запусков ракет по украинской территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщает CNN.

В Пентагоне отметили, что российские военные запускали ракеты "всех мастей и размеров", в том числе малой и средней дальности, крылатые и надводные.

Американские военные подчеркивают, что у обеих сторон войны средства противовоздушной и противоракетной обороны остаются жизнеспособными.

По оценкам минобороны США, "заметного движения" российских войск в направлении Киева 2 марта не было, но российская армия увеличила количество обстрелов столицы Украины. Что касается Чернигова и Харькова, то в этих городах Россия не предпринимала активных действий для их захвата.

Читайте также: Западные партнеры поставили Украине большую партию ракет класса "воздух-воздух". Они уже под крыльями истребителей, хватит на всех оккупантов, - командование Воздушных Сил

О "большом прогрессе" российского вторжения Пентагон упоминает о южной части Украины. В то же время, Херсон американские военные считают "обжалованным", несмотря на заявления РФ о захвате города.

В Пентагоне также предполагают, что Россия может попытаться взять штурмом по нескольким направлениям город Мариуполь.

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Топ комментарии
+31
и зачем им "закрытое небо"!???, правда???
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02.03.2022 20:56
+29
Пішли нах зі своєю статиситикою. Просто закрийте небо!
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02.03.2022 20:56
+26
На наше щастя кацапи рукожопі дебіли. Нормальна армія такою кількістю ракет винесла б вже всю інфраструктуру супротивника.

На наше горе кацапи рукожопі дебіли. Вони своїми ракетами тупо вбивають мирне населення.
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02.03.2022 20:57
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Страница 2 из 2
І де взяти 20 млн. автоматів?
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02.03.2022 21:56 Ответить
нам 37 стран уже помогают оружием... думаю наберут все вместе
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02.03.2022 22:04 Ответить
То говорили, что у них 100 ракет, а уже запустили 400. Да когда же у этих мразот закончатся ракеты
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02.03.2022 21:26 Ответить
Это разные типы ракет.
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02.03.2022 21:27 Ответить
Огласітє вєсь спісок.
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02.03.2022 21:56 Ответить
аха!!с серийными номерами!и паспортами сертификации!!
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02.03.2022 22:24 Ответить
Що ви всі носитесь з цим "закритим небом", нехай краще дадуть ППО, самі закриємо!
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02.03.2022 21:27 Ответить
до хрена мирных не подзащитой
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02.03.2022 21:56 Ответить
сколько ещё должно упасть росийских ракет на Украину что б НАТО нам закрыло небо... ?
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02.03.2022 21:28 Ответить
Сидят-фишки переставляют с умным видом,когда кацапы мирные города Украины бомбят. Понятно,что претензии не по адресу,но как-то это выглядит дерьмово.
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02.03.2022 21:29 Ответить
Я говорю от имени народа
В лицо с войной пришедшего урода,
Который, называясь «старшим братом»,
Калечит нас ракетами и «Градом».

Я говорю от имени народа,
Который, чтоб жила его свобода,
Флаг жёлто-голубой подняв с трезубцем,
Даёт отпор звереющим безумцам.

Я говорю от имени убитых,
Слепых от смерти, навсегда небритых,
Но не отдавших землю, даже пяди,
Ступившей на неё фашистской *****.

Я говорю от имени старушек
И стариков, которым залпы пушек
Пришлось услышать снова и вживую,
Как в клятую вторую мировую.

Я говорю от имени народа,
В который метят бомбы с небосвода,
От тех, кому воздушная тревога
Напоминает страшный выдох Бога.

И от парней, которые сердцами
Пожертвовав, не смогут стать отцами,
От женщин, замуж выйти не успевших,
Беременных и вскоре овдовевших.

От имени поэтов, что вначале
Кричали, и от страха замолчали,
От каждого со мной единоверца
В Победу и от собственного сердца...

Александр Ратнер
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02.03.2022 21:31 Ответить
Висловлю власну точку зору, при тому що нам здається слабкістью з точки зору США, вони абсолютно прагматичні. фактично збройний конфлікт який точиться в нас, містечковий і на світову спільноту впливає тільки в економічному плані, щось на зразок війн в Анголі. чи там Занзібарі. десь далеко і впливає тільки на фондовий ринок. А ось загроза ядерною війни може бути дуже реальною тим більш що ніхто не може точно сказати чи не сказилось ху.ло, ось і шукають баланси
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02.03.2022 21:34 Ответить
А в это время желтомордый Си потирает свои мелкие рученки: сейчас парашия выпустит все ракеты по Украине, сожжет тут все свои боеспособные подразделения, и тогда китайский заход в Сибирь тупо не будет ничем, ни кем оставить
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02.03.2022 21:40 Ответить
да но китай после развала рашки будут так же прессовать
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02.03.2022 21:57 Ответить
А им типо не похер? Весь мир у них бизнес имеет. Это было бы жестоко
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02.03.2022 22:36 Ответить
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02.03.2022 21:43 Ответить
Леся Українка це? Дуже добре!
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02.03.2022 22:33 Ответить
Турция отправила Украине новые «Байрактары», заявил Резников

2 марта 2022, 11:15

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Министр обороны Алексей Резников заявляет, что в Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые Байрактары.

«147 часов обороны. Характер событий меняется. Российские оккупанты пытаются хоть как-то удержать боеспособность своих подразделений. Но удается все хуже и хуже. Об этом свидетельствуют неоднократные сдачи в плен групп российских солдат с офицерами, а также отказы продолжать наступление», - написал он в Facebook.

«Увеличивается объем помощи, которую мы получаем. Увеличивается количество стран, которые оказывают эту помощь. Присоединяются даже те, кто считал это невозможным», - добавил министр.

Он рассказал, что в Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые Байрактары, будет больше Стингеров и Джавелинов.
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02.03.2022 21:50 Ответить
Нахуа палити скільки в тебе і якої зброї?? Такому міністру язик треба відрізати.
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02.03.2022 21:58 Ответить
сколько у этих скотов осталось еще ракет и всего такого?? пентагон же в курсе...и знает же, как нам отчаянно тяжело из-за этих ракет и открытого неба..
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02.03.2022 23:04 Ответить
Не питай, а сам подивись у Вікіпедії. Я позавчора дивилась. Актуальної інформації немає, бо засекречено. Але висновки зробити можна, навіть враховуючи сирійські втрати. А висновок такий: нам потрібне ******* ПВО, і потрібне ще вчора.
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02.03.2022 23:49 Ответить
та что там засекречено.. американцы прекрасно знают, сколько выпустили и сколько у этих скотов еще осталось...
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02.03.2022 23:53 Ответить
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