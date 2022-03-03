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Новости Война в Украине
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Киев (11120) обстрел (5704)

Удар войск РФ в районе железнодорожного вокзала Киева: Упали обломки крылатой ракеты, сбитой ПВО. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Удар войск РФ в районе железнодорожного вокзала Киева: Упали обломки крылатой ракеты, сбитой ПВО. ВИДЕО

Очевидцы сообщают о мощном взрыве в районе киевского железнодорожного вокзала.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают очевидцы.

Взрыв произошел около Южного железнодорожного вокзала, вблизи подземного перехода от гостиницы Ибис к железнодорожным путям и метрополитену.

По сообщениям очевидцев, перебита теплотрасса. Как известно, недалеко находится здание Министерства обороны Украины.

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Кроме того, вероятно удар нанесен зданию командования Сухопутных войск на Лукьяновке.

КГГА отметила : "Российские террористы нанесли авиационный удар по Южному железнодорожному вокзалу в Киеве, где проходит эвакуация тысяч украинских женщин и детей.

Снаряд ударил вблизи гостиницы Ibis, здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения. Информация о пострадавших уточняется. Движение поездов продолжается.

Антон Геращенко отметил: "Наша Героическая ПВО сбила крылатую ракету российских фашистов, которая назначалась одному из центров управления. Обломки сбитой ракеты повредили теплотрассу, но повреждение будет устранено уже до утра. Если бы эта ракета попала в цель, где-то в центре Киева, жертвы и разрушения были бы ужасающими.

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Топ комментарии
+51
Там куча людей, дети. Не брать в плен палачей
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02.03.2022 21:24
+32
Хай здохне Сатана!!!
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02.03.2022 21:23
+30
Ой не кажіть!
Будівля МО там на багато дальше.
Явно цілий у ВОКЗАЛ, де ті, хто чекає евакуації!
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02.03.2022 21:23
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Ой не кажіть!
Будівля МО там на багато дальше.
Явно цілий у ВОКЗАЛ, де ті, хто чекає евакуації!
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02.03.2022 21:23 Ответить
Конечно дальше, целых 200 метров от Ибиса
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02.03.2022 21:41 Ответить
10 хв ходьби від вокзалу . .
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02.03.2022 22:02 Ответить
Хай здохне Сатана!!!
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02.03.2022 21:23 Ответить
Там куча людей, дети. Не брать в плен палачей
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02.03.2022 21:24 Ответить
Це буде страшний злочин
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02.03.2022 21:24 Ответить
Що з вокзалом, чи ніхто не пострадав, там же повно народу.
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02.03.2022 21:25 Ответить
Рядом с вокзалом лупанули, либо сбили на подлёте либо промахнулись. Явно целились в ЖД чтобы устроить панику, твари
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02.03.2022 21:33 Ответить
Это так. Пожара не было. Сам видел.
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02.03.2022 22:26 Ответить
наводили по ТЕЦ-1, ски...
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02.03.2022 21:25 Ответить
Там народу валом.... по новостям показывали
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02.03.2022 21:26 Ответить
Це так аквафрешні до перемовин готуються
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02.03.2022 21:27 Ответить
Ніяких перемовин.
Перша умова для початку перемовин - 3 дні без обстрілу мирних громадян!
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02.03.2022 22:02 Ответить
піднімають ставки до перемовин, суки
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02.03.2022 21:27 Ответить
Хіба це люди? Їх потрібно винищувати, їх так виховували роками, з такими виродками жити в світі небезпечно.
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02.03.2022 21:27 Ответить
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ну че Арестович балабол - вы уже поехали на переговоры ?
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02.03.2022 21:29 Ответить
Так , наші поіхали на переговори 😡
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02.03.2022 21:32 Ответить
Надо запомнить, кто Вам лайкал.
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02.03.2022 22:27 Ответить
Будівля МО оточена домівками, в яких здаються квартири. Сам в одній з цих квартир жив минулого року. Так що тепер, всіх відселяти з цих будинків ? Там поруч і поліклініка є...
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02.03.2022 21:30 Ответить
Тварюки кацапські вирішили заморозити наших дітей , хворих , інвалідів та людей похилого віку 😠
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02.03.2022 21:31 Ответить
Плять.
Невже по маякам бють?
Су....скільки тих
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02.03.2022 21:34 Ответить
Знищувати маскалів, не брати в полон! На вокзалі діти з матерями які чекали евавакуації
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02.03.2022 21:34 Ответить
На Луганщині знайдено вбитим колишнього депутата Луганської облради, "регіонала, голову Кремінецької ОТГ Володимира Струка.Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.На Луганщині знайшли застреленим мера-сепаратиста Струка
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02.03.2022 21:35 Ответить
Надеюсь никто не умер. Не хочу такого кошмара. Это ужас.
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02.03.2022 21:36 Ответить
кожні перемовини з Пуйлом лише заохочують його до загострення терору.це стимулювання агресії.війну зупиняють лише війною.
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02.03.2022 21:37 Ответить
і дають йому привід дуже загострювати ситуацію щоби налякати переговорників...
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02.03.2022 21:39 Ответить
Ипанутым нет покоя..
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02.03.2022 21:42 Ответить
Сердце кровью обливается за Киев и его жителей. Как и за другие города страны. ДА ***** ВЕШАЙТЕ ВСЕХ ПЛЕННЫХ АРТИЛЛЕРИСТОВ РФ *****! Что ж вы этот скот в плен берете!
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02.03.2022 21:43 Ответить
Російський бізнесмен обіцяє винагороду за башку виродка путлера один мільйон баксів.
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02.03.2022 21:44 Ответить
Мало. Там лярд надо.
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02.03.2022 22:30 Ответить
Це звірі
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02.03.2022 21:46 Ответить
Якщо цій *************** банді не вдасця захопити місто, вони, скоріше за все, будуть намагатись зрівняти його з землею. *********** треба знищити. Не буде цього демона, не буде і війни.
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02.03.2022 21:47 Ответить
Фашисты кацапские против женщин и детей воюют которые убегают от войны.
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02.03.2022 21:50 Ответить
Тут шо то глобальное.
Это не война.
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02.03.2022 22:00 Ответить
Де та ракета, що долетить до бункера карлика, щоб він здох падло!
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02.03.2022 21:55 Ответить
ТРЕБА ПОВЕРТАТИ ТУ ДЕЛЕГАЦІЮ, ЩО ЇДЕ НА ПЕРЕГОВОРИ ІЗ КОНЧЕНИМИ, І ДАВАТИ АРТИЛЕРІЇ НАКАЗ "******* МОСКАЛІВ ІЗ ВСІХ ОРУДІЙ"!
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02.03.2022 21:57 Ответить
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Як ви, дебіли, можете після цього писати коменти й розмовляти російською мовою! Дегенерати, ви що, не розумієте що це ВИ ПРИВЕЛИ )(УЙЛА В УКРАЇНУ? Воно ще років 20 тому бздонуло типу: раша заканчіваєтся там где заканчіваєтся рускій язик.
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02.03.2022 21:58 Ответить
Пойди на фронт и послушай, на каком языке наши храбрые воины говорят. Там двуязычие.Ты сидишь на диване и тебя только это интересует? В стране война, не слышал? Не стыдно? Или ты рашистский провокатор? Ляпнул, чтобы срач развести?
А если по дурости, то заткнись и больше никогда (никогда!) не поднимай этот вопрос.
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02.03.2022 22:16 Ответить
тут до хрена кацапсикх ботов появилось косящих под "тянибоков"
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02.03.2022 22:18 Ответить
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02.03.2022 22:25 Ответить
ты мудак провокатор
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02.03.2022 22:17 Ответить
В Сирии и Ливии,Венесуэле и ЦАР как то русскоязычных нет почти но пуйла там много...может надо было развивать ракетную программу,делать/покупать современное ППО,построить патронный завод хотя бы,каждую секунду укреплять обороноспособность Украины а не тратить деньги налогоплательщиков и займы на большую стройку,реставрацию,одиноких беременных учителей и при этом кричать что у нас вайна. Что прямо сегодня изменится если все перейдут на мову? Думаете карлик окочурится в бункере? Может госслужащие для начала подадут пример. А привела пуйла вата которая с плакатиками прямо призывала прийти,часть власти которая избиралась той же ватой а теперь аж "прозревают",олигархи которые всегда ищут где урвать и как поставить своих у власть,а теперь не хотят потерять нажитое и безразличие многих граждан которым вышесказанное нравилось,а также достаточно пассивная роль Запада и США которые не били мацкву по рукам за Карабах,Абхазию,Сирию с сотнями тысяч жертв гражданских и нашу Украину - ввели какие то санкции и все их дружно обходили (Украина тоже). А пуйло дойдет ровно туда куда его пустят...
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02.03.2022 22:31 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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02.03.2022 22:31 Ответить
@************



Уточнение по взрыву у Вокзала.

Наше Героическое ПВО сбило крылатую ракету русских фашистов, которая предназначалась одному из центров управления.

Обломки ракеты, повредили теплотрассу, но повреждения будут устранены уже до утра.

Если бы эта ракета попала, то пи...!
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02.03.2022 22:37 Ответить
Для чого ці подробиці писати?щоб 2у,3у кинули?
Довбойоби диванні все лаврів шукають.
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02.03.2022 23:04 Ответить
Ви вважаєте, що ті, хто віддавав наказ стріляти, не знає до яких руйнуваннь призводить пряме попадання ракети, до яких її уламками?
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02.03.2022 23:13 Ответить
Я вважаю,що такі такі деталі пишуть або вороги або абсолютні довбойоби .Так,так давайте сповістим ворога якнайшвидше,що все мимо!!!
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02.03.2022 23:21 Ответить
Що завадить їм спробувати повторити злочин через кілька годин або днів?
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03.03.2022 00:09 Ответить
Та власне багато що може завадити.Смерть, відсутність ракет,зміна оперативної обстановки .але деякі довбойоби замість захисту землі -просто піаряться та виступають корегувальниками ворога онлайн!!!!
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03.03.2022 07:44 Ответить
Пишу по русски гондоны росеи, войну можно перенести и на вашу территорию, суки знайте что в ваш дом может прийти война, даже на Камчатку, подумай **** рашисткая нужно ли тебе это?
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02.03.2022 22:41 Ответить
 
 