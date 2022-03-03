Удар войск РФ в районе железнодорожного вокзала Киева: Упали обломки крылатой ракеты, сбитой ПВО. ВИДЕО

Очевидцы сообщают о мощном взрыве в районе киевского железнодорожного вокзала.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают очевидцы.

Взрыв произошел около Южного железнодорожного вокзала, вблизи подземного перехода от гостиницы Ибис к железнодорожным путям и метрополитену.

По сообщениям очевидцев, перебита теплотрасса. Как известно, недалеко находится здание Министерства обороны Украины.

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Кроме того, вероятно удар нанесен зданию командования Сухопутных войск на Лукьяновке.

КГГА отметила : "Российские террористы нанесли авиационный удар по Южному железнодорожному вокзалу в Киеве, где проходит эвакуация тысяч украинских женщин и детей.

Снаряд ударил вблизи гостиницы Ibis, здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения. Информация о пострадавших уточняется. Движение поездов продолжается.

Антон Геращенко отметил: "Наша Героическая ПВО сбила крылатую ракету российских фашистов, которая назначалась одному из центров управления. Обломки сбитой ракеты повредили теплотрассу, но повреждение будет устранено уже до утра. Если бы эта ракета попала в цель, где-то в центре Киева, жертвы и разрушения были бы ужасающими.