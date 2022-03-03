Удар войск РФ в районе железнодорожного вокзала Киева: Упали обломки крылатой ракеты, сбитой ПВО. ВИДЕО
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Очевидцы сообщают о мощном взрыве в районе киевского железнодорожного вокзала.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают очевидцы.
Взрыв произошел около Южного железнодорожного вокзала, вблизи подземного перехода от гостиницы Ибис к железнодорожным путям и метрополитену.
По сообщениям очевидцев, перебита теплотрасса. Как известно, недалеко находится здание Министерства обороны Украины.
Кроме того, вероятно удар нанесен зданию командования Сухопутных войск на Лукьяновке.
КГГА отметила : "Российские террористы нанесли авиационный удар по Южному железнодорожному вокзалу в Киеве, где проходит эвакуация тысяч украинских женщин и детей.
Снаряд ударил вблизи гостиницы Ibis, здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения. Информация о пострадавших уточняется. Движение поездов продолжается.
Антон Геращенко отметил: "Наша Героическая ПВО сбила крылатую ракету российских фашистов, которая назначалась одному из центров управления. Обломки сбитой ракеты повредили теплотрассу, но повреждение будет устранено уже до утра. Если бы эта ракета попала в цель, где-то в центре Киева, жертвы и разрушения были бы ужасающими.
Пожалуйста, подождите...
Будівля МО там на багато дальше.
Явно цілий у ВОКЗАЛ, де ті, хто чекає евакуації!
Перша умова для початку перемовин - 3 дні без обстрілу мирних громадян!
Невже по маякам бють?
Су....скільки тих
Это не война.
А если по дурости, то заткнись и больше никогда (никогда!) не поднимай этот вопрос.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Уточнение по взрыву у Вокзала.
Наше Героическое ПВО сбило крылатую ракету русских фашистов, которая предназначалась одному из центров управления.
Обломки ракеты, повредили теплотрассу, но повреждения будут устранены уже до утра.
Если бы эта ракета попала, то пи...!
Довбойоби диванні все лаврів шукають.