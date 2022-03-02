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Под Крутами состоялось сражение ВСУ с российскими оккупантами: Уничтожено около 200 военных РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Под Крутами в Черниговской области состоялось сражение Вооруженных сил Украины и территориальной обороны с российскими оккупантами. В результате этого силы РФ потерпели "ошеломительное поражение".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Оперативный ВСУ", об этом сообщили в Крутовской общине.
По свидетельству жителей общины, украинская армия уничтожила около 200 российских солдат и офицеров. Тела погибших оккупантов на двух КамАЗах увезли в сторону Сумской области.
"Через 104 года украинцы и россияне сражались снова. На этот раз российская армия потерпела здесь потрясающее поражение", - говорится в сообщении.
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Популярность войны падает?
2 марта 2022, 14:44
В России начинается «охота на ведьм». Спикер Госдумы РФ Володин потребовал от российских деятелей культуры «определиться с чёткой позицией по Украине до понедельника», добавив, что «неосторожные заявления» звезд с критикой «военной операции» в Украине могут негативно сказаться на России. Еще раньше Султан Хамзаев, депутат Госдумы, призвал увольнять чиновников и сотрудников госкорпораций, которые не поддерживают спецоперацию в Украине, и тоже пригрозил богеме: «Некоторые наши «состоявшиеся» граждане считают, что их карьера в театре, кино и на телевидении, более того, в госкорпорациях и госструктурах позволяет им пренебрегать решением руководства страны. Звучат лозунги, в которых я слышу одно - предательство».
Можно с известной язвительностью поинтересоваться, на самом ли деле российские «звёзды» искренне выступают против войны или же просто хотят оставить для себя «лазейку» на фоне отмены гастролей балета Большого театра и увольнения Гергиева из Мюнхенского симфонического оркестра. Но куда важнее, что, судя по всему, российскую верхушку падение популярности войны уже беспокоит всерьез. А это и «неправильная» позиция многих известных людей, и опасно многолюдные антивоенные митинги, и осознание, что настоящие последствия войны только начинают «раскручиваться».
«Блицкриг» еще можно было осуществить на волне ура-патриотизма, но «быстрой войны малой кровью» у России как раз не получилось. Более того, теперь не получится и отступить, заявив, что, мол, «боевая задача выполнена». А продолжение войны в ее нынешнем виде обещает не «гром победы», а «груз 200», растущую международную изоляцию и последствия санкций. Которые оказались действительно «удушающими». Достаточно вспомнить, что в результате «закрытого» для России европейского неба глава МИД РФ Сергей Лавров не добрался до международной конференции в Женеве, а Центробанк России вследствие санкций лишился классического инструмента поддержания курса рубля - валютных интервенций. В растерянности крупный бизнес, который на фоне отключения SWIFT, финансовых и экономических санкций просто не знает, как теперь вести дела и осуществлять расчеты с иностранными партнёрами. Из России уходят иностранные инвесторы уровня British Petroleum и ExxonMobil - вместе с деньгами и технологиями, разумеется. А в перспективе все это означает остановку производства, безработицу, сбережения, превратившиеся в «труху»… Правительство России уже создает штаб и обещает меры по нейтрализации действия санкций, но эксперты предупреждают: минимизировать последствия не удастся. И самое страшное, что санкции ударят по всем - и олигархам, и «среднему классу», и бедным.
А между тем за последние десятилетия в России уже выросло новое поколение - то, которое уже привыкло к нынешней, «не советской» жизни, к поездкам за рубеж на учебу и на отдых, к смартфону в кармане и товарному изобилию. Оно просто не научилось стоять в очереди за «дефицитом» и копить всю жизнь на «Жигули», даже не задумываясь, что в мире есть «Пежо», «Рено» и «Мерседес». И согласятся ли они погружаться в «совок» в худшем его варианте - вопрос открытый.
А вот тут уже нелишне вспомнить вступление России в Первую Мировую войну. Когда тоже вначале был небывалый ура-патриотический угар, но по мере того, как с войны вместо победных вестей приходили «похоронки», а в тылу все сильнее давали о себе знать экономические последствия войны. Именно они и привели в конце концов к «хлебным бунтам», от которых и сдетонировала революция.
Как утверждают историки музыки, именно на волне того патриотического угара композитор Лев Чернецкий написал марш «Дни нашей жизни» для Сумского гусарского полка. Но когда патриотический угар на фоне «окопной войны» и стремительного обнищания населения сменился жестоким политическим «похмельем», на его мелодию придумали издевательский текст «По улице ходила большая крокодила».
И сегодня эта самая «большая крокодила» вновь готова постучаться в российскую политику.
Нурани
Немов передо мною
Безмiрна, та пуста, i дика площина
I я, прикований ланцем залiзним, стою
Пiд височенною гранiтною скалою,
А далi тисячi таких самих, як я.
У кожного чоло життя i жаль порили,
I в оцi кожного горить любовi жар,
I руки в кожного ланцi, мов гадь, обвили,
I плечi кожного додолу ся схилили,
Бо давить всiх один страшний якийсь тягар.
У кожного в руках тяжкий залiзний молот,
I голос сильний нам згори, як грiм, гримить:
"Лупайте сю скалу! Нехай нi жар, нi холод
Не спинить вас!
Зносiть i труд, i спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить".
I всi ми, як один, пiдняли вгору руки,
I тисяч молотiв о камiнь загуло,
I в тисячнi боки розприскалися штуки
Та вiдривки скали; ми з силою розпуки
Раз по раз гримали о кам'яне чоло.
Мов водопаду рев, мов битви гук кривавий,
Так нашi молоти гримiли раз у раз;
I п'ядь за п'ядею ми мiсця здобували;
Хоч не одного там калiчили тi скали,
Ми далi йшли, нiщо не спинювало нас.
I кожний з нас те знав, що слави нам не буде,
Нi пам'ятi в людей за сей кривавий труд,
Що аж тодi пiдуть по сiй дорозi люди,
Як ми проб'єм її та вирiвняєм всюди,
Як нашi костi тут пiд нею зогниють.
Та слави людської зовсiм ми не бажали,
Бо не герої ми i не богатирi.
Нi, ми невольники, хоч добровiльно взяли
На себе пута. Ми рабами волi стали:
На шляху поступу ми лиш каменярi.
I всi ми вiрили, що своїми руками
Розiб'ємо скалу, роздробимо гранiт,
Що кров'ю власною i власними кiстками
Твердий змуруємо гостинець i за нами
Прийде нове життя, добро нове у свiт.
I знали ми, що там далеко десь у свiтi,
Який ми кинули для працi, поту й пут,
За нами сльози ллють мами, жiнки i дiти,
Що други й недруги, гнiвнiї та сердитi,
I нас, i намiр наш, i дiло те кленуть.
Ми знали се, i в нас не раз душа болiла,
I серце рвалося, i груди жаль стискав;
Та сльози, анi жаль, нi бiль пекучий тiла,
Анi прокляття нас не вiдтягли вiд дiла,
I молота нiхто iз рук не випускав.
Отак ми всi йдемо, в одну громаду скутi
Святою думкою, а молоти в руках.
Нехай проклятi ми i свiтом позабутi!
Ми ломимо скалу, рiвняєм правдi путi,
I щастя всiх прийде по наших аж кiстках.
Кожен по одному сайту, буде хоч якийсь промінь світла в тьмі.
Всі ми українці , патріоти і любим свою землю. Ми дивимось на ситуацію в Україні, підтримуєм нашу армію , а також бажаєм смерті загарбнику. Але це місцева картина. Як тільки ми відійдемо трохи далі ми побачимо що у геополітиці є набагато більші гравці. І зараз хтось скаже що я говорю про всесвітній заговір, про конспірологію , і це все фігня.
Моя думка що люди роблять рівно стільки, скільки їм дозволяють.
І тепер саме цікаве .
Є великі гравці наприклад Америка Китай і Росія (ну це як вони думають(😁) які здатні щось робити, я не говорю про Європу бо там все складно і всі хочуть всім догодити і мати свій інтерес(сорі, ну не завжди(😀).
І тепер Америка як основний гравець давно хотіла потопити Росію, ще з часів холодної війни. І це правильно бо Росія це дистабілізація , корупція (хоча всі ми не без гріха😪) та нищення всіх демократичних цінностей.
Спочатку Афганістан потім Ірак (це з новітньої історії)де вони частково хотіли природні ресурси а частково послабити рашку, не дав бажаного результату . На мою думку хоча Афганістан та Ірак горді народи , але демократія та американські(ну добре європейські тоже) цінності для них чужі.
На мою думку після анексії Криму та частини Донбасу американці та і тверезі європейці давно думали що з цим далі робити.
Я думаю що між заходом і Зеленський були певні домовленості та перемовини( по крайні мірі на піковій точці) тому і Зеленський з слабшими силами веде досі таку риторику. Хоча це все моя думка і ніхто із нас точно не знає що дають нашим збройним силам, яку зброю і в якій кількості, хоча судячи зі всього там є багато чого цікавого.
Я веду до того що в плані геополітики для кацапів підготовили капкан по яйцям (сорі за мій французький😁) . Нікого не дивує що зеленському усі говорили - на вас нападають а він (по країні й мірі офіційно) говорив це все не правда. Чи не для введення в оману сильнішого противника ? Зрозумійте розвідка працює як у кацапів так і в України і безумовно у США(я думаю там найкраща розвідка).
І ось тепер волелюбний український народ піде тільки уперед(тільки дайте зброю , а зброя іде хоча не стільки скільки хотілось)
Із мінусів ніхто небо закривати над Україною не буде ,бо це прямий конфлікт з ядерною державою , а у них домократії і виборці бояться і не підтримають.
Тому на перспективу зброя в Україну буде іти , наше керівництво стояти до кінця(перемовини це більше відволікаючий момент для бульбашів та кацапів) українців не зломати бо це у їхньому коді (скільки уже було майданів).
Основний мінус що ми лише фігура на шахівниці, я після нашої перемоги в чому я не сомніваюсь що отримає Україна( саме тому зараз Зеленський так інтенсивно просуває ідею членства у Євросоюзі та НАТО ) . Хоча я можу помилятись і це все моя суб'єктивна думка.
Однак Слава Україні
Смерть ворогам
І ми переможем , а це є факт.
Ситуація змінилася. Дякую Господу! і прошу-Пробач Господи провини наші... збережи захисників, дітей України
Та й тих, хто в полоні - побільше фото
А на чьих "камазах" и на чью территорию?