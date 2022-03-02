Резников призвал украинцев к тотальному сопротивлению: Уничтожайте тыловые колонны войск РФ. Они идут за бронетехникой
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев уничтожать тыловые колонны военной техники РФ.
Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Резников подчеркнул, что пора перейти к тотальному сопротивлению!
"Наша армия успешно встречает лобовые атаки российских оккупантов. Наши специальные подразделения – ССО, спецназа СБУ и Главного управления разведки – эффективно уничтожают российские войска на марше.
Обращаюсь к гражданам, которые находятся на временно занятых врагом территориях. С вашей помощью наша армия быстрее преодолеет и выгонит оккупантов.
Надо лишить русские войска тыловой поддержки. Не трогайте танки. Только если очень хочется. Уничтожайте тыловые колонны. Они следуют за колоннами с бронетехникой. Если враг останется без топлива, боекомплекта, еды, инженерной и ремонтной поддержки, он станет беспомощным.
Охотники. Егеря. Лесники. Вы знаете каждую тропу и каждый овраг в вашей стране. Это ваше время. Враг должен почувствовать, что каждый шаг без приглашения по украинской земле, может стать для него последним. Надо, чтобы у оккупанта была только одна мотивация – как можно быстрее бежать из нашей страны. Слава Украине!" - подытожил Резников.
Пожалуйста, подождите...
Чи в бою добувати?
Добре,добудем,а забирати після війни будеш?
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог диктатор выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
Он думает, что кто-нибудь
поверит в эту ложь:
про нациков, бандеровцев
и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитов он
Стрелковых, Моторол
И Урайну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.
Отжал он «их-там-нетами»
Наш полуостров Крым;
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Страшит лет восемь Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".
Кода ж солдат он тысячи
С ракетами прислал
Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно, что
Совсем с ума сошло
В обидах на Историю,
Унылое Х***о.
Так крепче зубы стисните,
Смелей, - ведь с вами Б-г!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог.
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы скорой ключ!
Просто посмотри.
https://www.youtube.com/watch?v=rnjnDn4ucuY