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Новости Война в Украине
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Резников призвал украинцев к тотальному сопротивлению: Уничтожайте тыловые колонны войск РФ. Они идут за бронетехникой

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Резников призвал украинцев к тотальному сопротивлению: Уничтожайте тыловые колонны войск РФ. Они идут за бронетехникой

Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев уничтожать тыловые колонны военной техники РФ.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Резников подчеркнул, что пора перейти к тотальному сопротивлению!

"Наша армия успешно встречает лобовые атаки российских оккупантов. Наши специальные подразделения – ССО, спецназа СБУ и Главного управления разведки – эффективно уничтожают российские войска на марше.

Обращаюсь к гражданам, которые находятся на временно занятых врагом территориях. С вашей помощью наша армия быстрее преодолеет и выгонит оккупантов.

Также читайте: Резников предлагает российским солдатам сдаваться за 5 миллионов компенсации, иначе – смерть

Надо лишить русские войска тыловой поддержки. Не трогайте танки. Только если очень хочется. Уничтожайте тыловые колонны. Они следуют за колоннами с бронетехникой. Если враг останется без топлива, боекомплекта, еды, инженерной и ремонтной поддержки, он станет беспомощным.

Охотники. Егеря. Лесники. Вы знаете каждую тропу и каждый овраг в вашей стране. Это ваше время. Враг должен почувствовать, что каждый шаг без приглашения по украинской земле, может стать для него последним. Надо, чтобы у оккупанта была только одна мотивация – как можно быстрее бежать из нашей страны. Слава Украине!" - подытожил Резников.

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Топ комментарии
+33
Внимание!
Украинские синагоги и еврейские центры ХАБАД оказывают гуманитарную помощь всем украинцам, попавшим в беду, без различия в национальности или вероисповедании.
Все, кто нуждается в самом необходимом, могут получить помощь по адресам:
Харьков: ул. Пушкинская 12, тел: 380577316031.
Киев: ул. Шота Руставели 13, тел: 380442359082, 38044235083.
Одесса: ул. Осипова 21, тел: 380487280770.
Благодарю Государство Израиль за регулярные поставки гуманитарной помощи.
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02.03.2022 21:37
+27
СТОП ТЕХНИКА ПАРАШИ

1.Топливный бак ----пробить

2.Оптика
-фары
-фонари
-прожектора
- вся оптика.-----разбить
3. Антенны-----перекусить, срубить
4. Радиатор -----пробить
5. Провода, кабели -----перебить

6.Тормозные трубки-----перекусить
7. Наружные зеркала -----разбить
8. Колеса
----пробить,резать сосок подкачки
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02.03.2022 21:39
+26
Славной вам охоты!
І незабутніх вражень москальській дичині!
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02.03.2022 21:41
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речь идет о тех, у кого она уже есть, они и стрелять умеют, я вот и не сразу научилась по банкам попадать, а те, кто не держал в руках оружие, вряд ли попадут даже в целый грузовик
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02.03.2022 22:11 Ответить
саме так ... в африці пацани по 12 років з АКМ ходять ... а дядьки не зможуть з автомата по вантажівці поцілити ... оце казка ... АКМ це ж така магічна зброя що пипець .. требі 5 років у Хогвартсі вчитися
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02.03.2022 22:16 Ответить
Вообще ничего там учить не нужно. По срочке своей помню. Любой пацан с детства знает по игрушкам как взять, как целиться, что нажимать. Нюансы- скорость снаряжения и замены магазина, чтоб как с "охранником" Порошенко не случилось, извлечь закливший перекосившийся патрон из патронника, настроить прицел по дальности. Но это прийдёт за день два плотного общения с оружием. Отговорки! Не дать людям АК и мандеть про бутылки и садовые секаторы это преступление!!
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02.03.2022 22:33 Ответить
дело не только в умении стрелять дело в том чтобы не обсораться когда начнеться жара или ад если первый раз в бою
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02.03.2022 22:33 Ответить
комментарий отмечен как спам
Десяток мужиков в Херсонском парке как без оружия оказались? С бутылками сраными. У них с отвагой и мотивацией проблемы? Если у них да, то у кого тогда нет? Если ТАКИЕ люди не смогли оружие получить в руки, на какое гражданское сопротивление они рассчитывают? Это позор несмываемый расстрелянные безоружные херсонцы.
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02.03.2022 22:38 Ответить
не мели ерунды во всех тероборонах должны быть взрослые мужики которые должны уберечь школоту от неоправданных тупых потерь
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02.03.2022 22:40 Ответить
А где героичные "ПС" и "НК"?
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03.03.2022 00:40 Ответить
ПС І НК тихо роблять свою роботу, в той час як пудєль рєзніков закликає людей голими руками танки зупиняти!
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03.03.2022 04:21 Ответить
нужно не просто з автомата по вантажівці поцілити, а попасть в нужное место, чтобы она стала или взорвалась, а это уже да, надо учиться...
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02.03.2022 22:36 Ответить
ой, жіночка .. йдіть на кухню )))
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02.03.2022 22:44 Ответить
Сонечко! Радіатор в Камазі чи ЗіЛі - не броньований! Звичайна свинцева куля (і навіть картеч 8 мм) його пробивають Француз Блондо винайшов у ІІ світову війну кулю для мисливської рушниці яка пробивала навіть чавунний блок двигуна німецького автомобіля Так воювали "макі" А без радіатора автомобіль "здохне" через кілометр - максимум Правда - стрілять треба з відстані метрів 50 - не далі І не кожний на це наважиться
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03.03.2022 08:28 Ответить
Як нападати на війському колону, що прямує вузьким коридором, варто наносити удару не в голову (далі можна й розібратися окремо!), а саме в середину, або трохи ближче до голови. Як буде спритне влучання чого и куди слід - вся колона, звісно, зупиниться (буде отакий собі затор-пробка). Отак, панове, моджахеди свого часу у крихітній кількості своїй в Афгані ще в далеких 80-х нещадно нищили й палили радянських необстріляних хлопаків - яких тоді теж, як парашини сьогодні, майже малюків (що начебто не повністю відають, що діють в іншій державі) - віддають на розстріл, на гарматне м'ясо, яке в рф нікому не протрібне, за виннятком матерів та дружин...
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02.03.2022 22:16 Ответить
так і бачу як ти біжишь посереед степу з палачую пляшкою до рашистськоєї вантажівки ... а тобі потім з АКМ у спину шмаляють ... чисто моджахед .. що за йолопи тут пасуться ??!
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02.03.2022 22:20 Ответить
Ботофермери...
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02.03.2022 22:22 Ответить
Що в тебе з правописом?
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02.03.2022 22:32 Ответить
Марь'я Іванна, це Вы?
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02.03.2022 22:44 Ответить
не надо пускать слезу про мясо, они знали куда шли, им сказали, что они идут убивать и они согласились
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02.03.2022 22:38 Ответить
Я бачу - ти був там (в Афгані) сам! "Спец"! Бють по головному і замикаючому Тоді спиняється вся колона Потім б"ють по "наливниках" - щоб все горіло навкруги Валять ЗУ-шки і кулеметників прикриття Потім уже "розбираються" з піхотою - яка не горить
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03.03.2022 08:33 Ответить
Рєзніков,а ти роздав чим чинити опір?
Чи в бою добувати?
Добре,добудем,а забирати після війни будеш?
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02.03.2022 22:50 Ответить
Мусора відразу приїдуть віднімати
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03.03.2022 03:38 Ответить
Сезон охоты на козлов запоребриковых объявлен открытым.
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02.03.2022 22:51 Ответить
Боже, це просто якесь ганьбище, а не Рєзніков. це просто жопа якась. лісники *****. а зброю людям дати? а де ЗСУ? а байрактар не можна туди послати? а дані розвідки американської де?
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02.03.2022 22:58 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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02.03.2022 23:08 Ответить
из чего эту технику уничтожать,из рогатки?)))
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02.03.2022 23:34 Ответить
на музыку А.В.Александрова к «Вставай, страна огромная...»

Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог диктатор выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.

Он думает, что кто-нибудь
поверит в эту ложь:
про нациков, бандеровцев
и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитов он
Стрелковых, Моторол
И Урайну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.

Отжал он «их-там-нетами»
Наш полуостров Крым;
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Страшит лет восемь Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".

Кода ж солдат он тысячи
С ракетами прислал
Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно, что
Совсем с ума сошло
В обидах на Историю,
Унылое Х***о.

Так крепче зубы стисните,
Смелей, - ведь с вами Б-г!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог.
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы скорой ключ!
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02.03.2022 23:35 Ответить
Без оружия это будет суицид, обеспечьте людей оружием.
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03.03.2022 00:15 Ответить
без всякой политической подоплеки, напрягает когда на обращение министра обороны. начинают писать всякую чушь, нормальный призыв к любому гражданину страны убить оккупанта. нет оружия перегрызи ему глотку а не пиши всякую хрень в нете
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03.03.2022 00:19 Ответить
Когда есть высокая мотивация это здорово, но без должной подготовки и оружия, это может плохо закончиться.
Просто посмотри.
https://www.youtube.com/watch?v=rnjnDn4ucuY
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03.03.2022 01:03 Ответить
Уже убрали. Интересно, кто?
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03.03.2022 13:31 Ответить
Выложи еще пожалуйста. Поучительное видео, что не надо гражданским играть в войну
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06.03.2022 08:04 Ответить
без всякой подоплеки - министр обороны должен отвечать за то , как организовал оборону и продолжает ее организовывать! или стреляться!
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03.03.2022 04:38 Ответить
А он сам не хочет хоть одного окупанта захерячить?
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03.03.2022 00:19 Ответить
а нахріна!??? його шеф уже сам всіх захєрячив!
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03.03.2022 04:36 Ответить
опытный командующий, как резать шины нужно тегу запустить ещё
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03.03.2022 00:58 Ответить
О, ёптить.... Сообразил на 7 день... Да умные люди (типа меня, например) это с первого дня говорили: приоритетом в поражении целей должны быть автомобили с б/п, топливом и МТО; КШМ и АСУО, машины связи РЭБ и РЭР, артиллерийские установки и РСЗО; открыто расположенный (или открыто передвигающийся) л/с; БМП; танки. Вот именно в такой последовательности.
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03.03.2022 02:21 Ответить
Оружием обеспечьте
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03.03.2022 04:03 Ответить
а ти рєзніков міністр оборони? ТО ЯК ТИ, ПАСКУДО, ОРГАНІЗУВАВ ТУ ОБОРОНУ?????? люди, і без тебе будуть чинити спротив! без твоїх тупих закликів! поки ти гнида, бантики і платочки собі навязувати!
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03.03.2022 04:24 Ответить
Держитесь , граждане Независимой Украины!
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03.03.2022 05:21 Ответить
Дай зброю!!!
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03.03.2022 09:03 Ответить
а якщо зробити "кнопки" та поставити, поки нікого нема на трасі
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06.03.2022 08:16 Ответить
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