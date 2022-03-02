Резников призвал украинцев к тотальному сопротивлению: Уничтожайте тыловые колонны войск РФ. Они идут за бронетехникой

Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев уничтожать тыловые колонны военной техники РФ.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Резников подчеркнул, что пора перейти к тотальному сопротивлению!

"Наша армия успешно встречает лобовые атаки российских оккупантов. Наши специальные подразделения – ССО, спецназа СБУ и Главного управления разведки – эффективно уничтожают российские войска на марше.

Обращаюсь к гражданам, которые находятся на временно занятых врагом территориях. С вашей помощью наша армия быстрее преодолеет и выгонит оккупантов.

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Надо лишить русские войска тыловой поддержки. Не трогайте танки. Только если очень хочется. Уничтожайте тыловые колонны. Они следуют за колоннами с бронетехникой. Если враг останется без топлива, боекомплекта, еды, инженерной и ремонтной поддержки, он станет беспомощным.

Охотники. Егеря. Лесники. Вы знаете каждую тропу и каждый овраг в вашей стране. Это ваше время. Враг должен почувствовать, что каждый шаг без приглашения по украинской земле, может стать для него последним. Надо, чтобы у оккупанта была только одна мотивация – как можно быстрее бежать из нашей страны. Слава Украине!" - подытожил Резников.