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Новости Война в Украине
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Киевская область (1702) обстрел (5704)

В Бородянке более 200 человек, оказавшихся под завалами, освободили из подвалов. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Бородянке Киевской области спасатели освободили более 200 жителей домов, спустившихся в "укрытие" и оказавшихся под завалами после обстрелов города

В Бородянке более 200 человек, оказавшихся под завалами, освободили из подвалов 01

Как сообщает Цензор.НЕТ, цитируя ГСЧС Украины: "Сегодня спасатели Бучанского района Киевской области совместно с волонтерами эвакуировали более двухсот жителей Бородянки. Люди более двух суток были заблокированы под завалами зданий, находились в подвалах и погребах". Полномасштабная война россии в Украине идет 7-й день. Оккупант атакует не только военные объекты, но и жилые кварталы городов, уничтожает инфраструктуру, убивает мирных жителей.

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Страшні кадри, бідні люди. Щоб усі москалі і інше лайно, яке проживає у росії, у пеклі горіло!
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02.03.2022 22:15 Ответить
Все буде Україна!!!
Ми переможемо!!!
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02.03.2022 22:15 Ответить
Головне що живі. Ми своїх не залишаємо- рятівникам респект!!
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02.03.2022 22:23 Ответить
У бомбосховища повинен бути запасний вихід, а це просто підвал.
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02.03.2022 22:30 Ответить
ТАРАС ШЕВЧЕНКО, який й досі все бачить.
Кохайтеся, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі - чужі люде, Роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, Жартуючи кине; Піде в свою Московщину, А дівчина гине - Якби сама, ще б нічого, А то й стара мати, Що привела на світ божий, Мусить погибати. Кохайтеся ж, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі - чужі люде, Знущаються вами.
Подробнее на livelib.ru:
https://www.livelib.ru/quote/700323-kobzar-taras-shevchenko
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02.03.2022 22:30 Ответить
Єдиний шанс вижити йти в ЗСУ, інакше всіх так і повбивають в хатах. Якщо й виживиш життя в окупації буде гірше ніж в кндр. Україну ще всі згадуватимуть як щось світле й рожеве якщо не встоїмо
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02.03.2022 22:32 Ответить
добре що живі
і Тарас Григорович на місці.
а він нас попереджав.............
Слава Україні.......
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02.03.2022 22:33 Ответить
Молодцы что в подвале дружно сидели. Панельки сыпятся как карточные домики.
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02.03.2022 23:22 Ответить
Та робити бомбосховище у підвалі панельки - явна дурість , якщо не більше !
Що нема рядом камяних будинків ?
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03.03.2022 10:16 Ответить
 
 