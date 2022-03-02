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В Бородянке более 200 человек, оказавшихся под завалами, освободили из подвалов. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Бородянке Киевской области спасатели освободили более 200 жителей домов, спустившихся в "укрытие" и оказавшихся под завалами после обстрелов города
Как сообщает Цензор.НЕТ, цитируя ГСЧС Украины: "Сегодня спасатели Бучанского района Киевской области совместно с волонтерами эвакуировали более двухсот жителей Бородянки. Люди более двух суток были заблокированы под завалами зданий, находились в подвалах и погребах". Полномасштабная война россии в Украине идет 7-й день. Оккупант атакует не только военные объекты, но и жилые кварталы городов, уничтожает инфраструктуру, убивает мирных жителей.
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Кохайтеся, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі - чужі люде, Роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, Жартуючи кине; Піде в свою Московщину, А дівчина гине - Якби сама, ще б нічого, А то й стара мати, Що привела на світ божий, Мусить погибати. Кохайтеся ж, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі - чужі люде, Знущаються вами.
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і Тарас Григорович на місці.
а він нас попереджав.............
Слава Україні.......
Що нема рядом камяних будинків ?