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Деньги с єПідтримки позволили тратить на продукты, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Общество

Деньги с єПідтримки позволили тратить на продукты, - Федоров

Деньги с єПідтримки теперь можно тратить на любые продукты или товары.

Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Программа уже не имеет ограничений на конкретное направление бизнеса.

Мы понимаем, что сейчас каждая гривна может спасти чью-то жизнь или помочь.

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"Ковидную тысячу" можно отправить на помощь ВСУ. Кстати, за 6 дней украинцы уже перевели на армию более 1,5 млрд гривен", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+9
їх потрібно витрачати на армію.
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02.03.2022 22:36
+7
Там уже лугандон Владимир Струк зажмурился.
Фотки жмура уже есть.
Будет примером другим "желающим" сдать город и впустить "асвабадителей"...
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02.03.2022 22:40
+4
Відправив на допомогу ЗСУ.
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02.03.2022 22:52
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їх потрібно витрачати на армію.
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02.03.2022 22:36 Ответить
Там уже лугандон Владимир Струк зажмурился.
Фотки жмура уже есть.
Будет примером другим "желающим" сдать город и впустить "асвабадителей"...
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02.03.2022 22:40 Ответить
А ссылка есть?
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02.03.2022 22:41 Ответить
https://lb.ua/society/2022/03/02/507732_luganshchini_znayshli_zastrelenim.html
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02.03.2022 23:36 Ответить
Втiк до США , а потiм вернувся?
Наверно патрiот.
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02.03.2022 23:44 Ответить
Хорошая новость. И фотка выразительная
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03.03.2022 20:31 Ответить
лови
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02.03.2022 23:43 Ответить
Благодетели, с**ка
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02.03.2022 22:40 Ответить
комментарий отмечен как спам
если бы еще рассказали, где взять еду. у нас магазины закрыты, чт делать, мародерить?
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02.03.2022 22:41 Ответить
В Кременной?
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02.03.2022 23:45 Ответить
Відправив на допомогу ЗСУ.
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02.03.2022 22:52 Ответить
пфф. ми з жінкою ще 25.02.2022р. відправили. Відстаєш козаче!)
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02.03.2022 23:55 Ответить
Та і я раньше відправив. Думаю шо допомога ЗСУ важливіша чім харчі для себе. Тому і написав цей пост.
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03.03.2022 00:54 Ответить
Де Нептун? Де Грім? Де Вільха-М? ой я ж забув, у нас нові дороги на даунбас.
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02.03.2022 23:36 Ответить
Согласна с вами. Делают из зеленского мессию.
АРМИЯ И НАРОД!!!
Мой сын и его друзья 19 лет защищают город. Сами вышли. Это вам не тексты написанные читать.
Поэтому хватит восхвалять.
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02.03.2022 23:31 Ответить
Мене заспамили за те , що я написав правду , але у нас війна , отож
будемо восхваляти нашу владу і співати диферамби 😡
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02.03.2022 23:57 Ответить
Євродепутати аплодували мужності нашим воінам і мужності украінського народу 😠
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02.03.2022 23:22 Ответить
Аплодувати нужно в театре.
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02.03.2022 23:46 Ответить
просто потрібно було трошки почекати..)
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02.03.2022 23:24 Ответить
Щоб вступити в загін ТерОборони в м. Київ охочі жлбровольці вже намагаються дати хабара за вступ!!! Кияни - я вас люблю !!!
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03.03.2022 00:21 Ответить
Ця війна зробила нас народом.
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03.03.2022 06:37 Ответить
 
 