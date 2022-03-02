Деньги с єПідтримки позволили тратить на продукты, - Федоров

Деньги с єПідтримки теперь можно тратить на любые продукты или товары.

Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Программа уже не имеет ограничений на конкретное направление бизнеса.

Мы понимаем, что сейчас каждая гривна может спасти чью-то жизнь или помочь.

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"Ковидную тысячу" можно отправить на помощь ВСУ. Кстати, за 6 дней украинцы уже перевели на армию более 1,5 млрд гривен", - говорится в сообщении.