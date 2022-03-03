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В Харькове прогремели взрывы в районе возле приборостроительного завода им. Шевченко, – СМИ. ВИДЕО (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Харькове прогремели взрывы через несколько минут после того, как в городе объявили воздушную тревогу. Речь идет о двух ракетных ударах в один из штабов территориальной обороны города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Также сообщается о проблемах с мобильной связью. По информации из сети, взрывы прозвучали в районе возле приборостроительного завода им. Шевченко.
Кроме того, в результате обстрелов россиян пострадал Успенский собор Харькова. Его для укрытия использовали люди, но, к счастью, пострадавших нет.
Взрывы раздались после того, как в небе был замечен самолет.
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Когда-то был Бен Ладен, сейчас путин!
Бен Ладен в скале прятался, и путин в бункере в скале на Урале!
Кого и от кого ты, мразина освобождаешь?
Харьков- русскоязычный город послал тебя нах.уй и ты тварь, решил отомстить, что не встретили с цветами?
Сдохни в тяжких муках и забери с собой свою сраную расию.
Ответите за все, уроды
Логично.. но я бы совсем в плен ни кого не брал..