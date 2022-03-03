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Новости Война в Украине
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В Харькове прогремели взрывы в районе возле приборостроительного завода им. Шевченко, – СМИ. ВИДЕО (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Харькове прогремели взрывы через несколько минут после того, как в городе объявили воздушную тревогу. Речь идет о двух ракетных ударах в один из штабов территориальной обороны города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Также сообщается о проблемах с мобильной связью. По информации из сети, взрывы прозвучали в районе возле приборостроительного завода им. Шевченко.

Кроме того, в результате обстрелов россиян пострадал Успенский собор Харькова. Его для укрытия использовали люди, но, к счастью, пострадавших нет.

Взрывы раздались после того, как в небе был замечен самолет.

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путин сейчас террорист в мире №1

Когда-то был Бен Ладен, сейчас путин!

Бен Ладен в скале прятался, и путин в бункере в скале на Урале!
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02.03.2022 22:48 Ответить
Для кацапських артилеристів і пілотів не має існувати таке поняття, як "полон".
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02.03.2022 22:48 Ответить
Коли вони вже, тварі всі подохнуть
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02.03.2022 22:53 Ответить
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02.03.2022 23:05 Ответить
Харьковчане! Это мрак.держитесь .Умоляю Вас !!! Мне как Одесситу .жутко видеть как Вас утюжат эти безумные пида.ры.
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02.03.2022 23:12 Ответить
спасибо за поддержку.
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02.03.2022 23:51 Ответить
Сердце кровью обливается.
Кого и от кого ты, мразина освобождаешь?
Харьков- русскоязычный город послал тебя нах.уй и ты тварь, решил отомстить, что не встретили с цветами?
Сдохни в тяжких муках и забери с собой свою сраную расию.
Ответите за все, уроды
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03.03.2022 00:03 Ответить
Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ попередило, що після обстрілу житлових кварталів міст російських артилеристів більше не братимуть у полон...
Логично.. но я бы совсем в плен ни кого не брал..
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03.03.2022 00:06 Ответить
Звук похож на налет "Сушки".
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03.03.2022 00:24 Ответить
"був помічений літак" --> "було помічено літак"
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03.03.2022 00:25 Ответить
Хтось наводить, сепаратні у Харкові досить особливо серед ментів. Я знаю що говорю це все я спостерігала у 13-14 роках
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03.03.2022 00:44 Ответить
 
 