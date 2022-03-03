Специалисты создали видео с фальшивым Путиным, чтобы предупредить украинцев о провокациях
Новости Цензор.НЕТ Технологии Война в Украине
Возможно появление фейковых видео с руководством страны.
Цензор.НЕТ отмечает, что в сети появилось видео с фальшивым Путиным, якобы рассказывающим о достижении мира после развязавшейся в Украине войны. Понятно, что президент России такого сказать не мог. Это фейковое видео создало искусственный интеллект. Ролик разместил в своем Facebook Зураб Аласания.
Таким образом украинцам демонстрируют, что российские оккупанты могут создать подобные фейковые видео, например, и с президентом Украины Владимиром Зеленским, который якобы будет "объявлять капитуляцию".
"Дипфейк нам об измене Зеленского, говорите?" – подписал ролик Аласания.
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+16 Michal Woronowsky
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Пожалуйста, подождите...
Не кажучі про допит в СБУ ... Там усі буряти щиро ******* й поважають "брацццкий нАрод" , Україну й волають ******-Пуйло !
Пусть займутся массовым опровержением
Путин: А хотите, я для вас сейчас спою,-
Батько наш Бандера,
Украина - мати...
Але треба було б якоїсь х*йні понатикати:
Тіпа... я устал я застрелілся
сказатинамалювати не можу ). Це може розповсюджуватись як в інтернеті, так і на білл-бордах, сіті-лайтах тощо - гумор і кепкування з недолугого ************* це також наша зброя!
Ось три замальовочки зходу: до папуаса, що голий, але в своєму національному "нацюцюрнику" на члені, прифотошопити пику путлєра, а на місце "нацюцюрника" - якийсь **************** ракетний комплекс. І підпис: Великі ракетні комплекси маленького путуаса(робив таку в 14-му в пейнті - дуже криво вийшло, і не можу вже знайти).
Ще: Зеленський грає зрозуміло чим на піаніно, але ввх там прифотошеплений так, що то Зе наче не грає, а дає тупіну на ротяку.
Третє: картина великого українського митця Іллі Рєпіна "Бурлаки на Волзі" - тягнуть вони не баржу, а "русскій ваєнний корабль" в зрозумілому напрямку, ще й можна новий український дорожній вказівник туди додати - "*****, знову *****, до росії *****!", а якщо мати натхнення, то взагалі і пики їм всім поклеїти ******** кацапячої "іліти" включно з конякою і пропагандонами.
Якось так.
ostorozno, mnogo mata....