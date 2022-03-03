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Специалисты создали видео с фальшивым Путиным, чтобы предупредить украинцев о провокациях

Новости Цензор.НЕТ Технологии Война в Украине

Возможно появление фейковых видео с руководством страны.

Цензор.НЕТ отмечает, что в сети появилось видео с фальшивым Путиным, якобы рассказывающим о достижении мира после развязавшейся в Украине войны. Понятно, что президент России такого сказать не мог. Это фейковое видео создало искусственный интеллект. Ролик разместил в своем Facebook Зураб Аласания.

Таким образом украинцам демонстрируют, что российские оккупанты могут создать подобные фейковые видео, например, и с президентом Украины Владимиром Зеленским, который якобы будет "объявлять капитуляцию".

"Дипфейк нам об измене Зеленского, говорите?" – подписал ролик Аласания.

Также читайте: "Путин, чтоб ты сдох", – киевляне, которые в детстве пережили Бабий Яр, обратились к лидеру РФ

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
Або кретином, або кацапом - особливої різниці нема. А **** - тілівізарвратьнєможет!
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03.03.2022 03:20
+15
так собі deepfake ... видно косяки
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03.03.2022 03:13
+13
Это на скорую руку для примера
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03.03.2022 03:23
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Я в шоці
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03.03.2022 03:13 Ответить
так собі deepfake ... видно косяки
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03.03.2022 03:13 Ответить
"нєзавісімость Крима в составі України"(це шедевр) але дійсно будемо на поготові, у разі чого
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03.03.2022 10:32 Ответить
якщо здалеку, неуважно і швидко - непогано ...
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03.03.2022 11:04 Ответить
Щоб дого, щоб краще виглядало, потрібно більше "навчати" програму, а також потратити більше машинного часу для якіснішої картинки
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03.03.2022 13:57 Ответить
Треба бути повним кретином, щоб повірити у правдивість такого відео
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03.03.2022 03:15 Ответить
Або кретином, або кацапом - особливої різниці нема. А **** - тілівізарвратьнєможет!
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03.03.2022 03:20 Ответить
Это на скорую руку для примера
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03.03.2022 03:23 Ответить
Не кажи , якщо на задньому плані будуть охоронці Гаагського трибунала , то вій не таке скаже .
Не кажучі про допит в СБУ ... Там усі буряти щиро ******* й поважають "брацццкий нАрод" , Україну й волають ******-Пуйло !
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03.03.2022 03:25 Ответить
Какая табакерка? Прикладом, пока мозги не потекут ))
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03.03.2022 03:22 Ответить
Если это сможет помочь, то стоит скинуться Голливуду на производство и Anonymus на взлом русских телеканалов.
Пусть займутся массовым опровержением
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03.03.2022 04:36 Ответить
На коленке делали .
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03.03.2022 04:58 Ответить
Надо было в конце "выступления" добавить,-
Путин: А хотите, я для вас сейчас спою,-
Батько наш Бандера,
Украина - мати...
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03.03.2022 07:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fKeNywNNBMc
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03.03.2022 09:43 Ответить
Відео - так собі, а от до звукового ряду - не підкопатися.
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03.03.2022 07:22 Ответить
**#нуті рашиссти навіть не розуміють що якщо Хтось обявить капітуляцію чи якісь там договорняки окрім повної капитуляції засрашки, той зразу піде у слід ща русскім воєнним карабльом.
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03.03.2022 10:07 Ответить
Тролінг висшего уровня.
Але треба було б якоїсь х*йні понатикати:
Тіпа... я устал я застрелілся
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03.03.2022 10:27 Ответить
Начебто тут є люди, хто шарить у відео-монтажі доволі непогано. А є кваліфіковані фото-шопери(краще хто має досвід роботи в рекламі чи чомусь подібному)? Як на вас вийти, координати якісь може дайте? А то є ідеї(і постійно з'являються все нові) для наочної анти-путлєровської агитації, а ось криві руки не дозволяють реалізовати їх красиво(це як собака - все розумію, як повинно бути а сказати намалювати не можу ). Це може розповсюджуватись як в інтернеті, так і на білл-бордах, сіті-лайтах тощо - гумор і кепкування з недолугого ************* це також наша зброя!

Ось три замальовочки зходу: до папуаса, що голий, але в своєму національному "нацюцюрнику" на члені, прифотошопити пику путлєра, а на місце "нацюцюрника" - якийсь **************** ракетний комплекс. І підпис: Великі ракетні комплекси маленького путуаса(робив таку в 14-му в пейнті - дуже криво вийшло, і не можу вже знайти).

Ще: Зеленський грає зрозуміло чим на піаніно, але ввх там прифотошеплений так, що то Зе наче не грає, а дає тупіну на ротяку.

Третє: картина великого українського митця Іллі Рєпіна "Бурлаки на Волзі" - тягнуть вони не баржу, а "русскій ваєнний корабль" в зрозумілому напрямку, ще й можна новий український дорожній вказівник туди додати - "*****, знову *****, до росії *****!", а якщо мати натхнення, то взагалі і пики їм всім поклеїти ******** кацапячої "іліти" включно з конякою і пропагандонами.

Якось так.
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03.03.2022 10:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=elSXplFsaew

ostorozno, mnogo mata....
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03.03.2022 10:53 Ответить
А сделайте ролик, как он расскзывает что он - *****.
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03.03.2022 11:18 Ответить
ТОЖЕ МНЕ СЛАВЯНИН С ЕВРЕЙСКИМИ КОРНЯМИ ПО МАМКЕ !!!
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03.03.2022 18:34 Ответить
ОН НЕ ПУТИН, А ШЕЛОМОВ !!! ШОЛОМОВ !)
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03.03.2022 18:36 Ответить
 
 