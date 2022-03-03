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Суд в Гааге начал расследование военных преступлений России на территории Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Суд в Гааге начал расследование военных преступлений России на территории Украины

Международный уголовный суд в Гааге приступил к расследованию возможных военных преступлений России на территории Украины.

Об этом сообщил глава Офиса прокурора Международного уголовного суда Карим Хан, передает Цензор.НЕТ.

"Эти обращения позволяют моему офису начать расследование ситуации в Украине с 21 ноября 2013 года, охватывая, таким образом, любые предварительные и текущие обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде, совершенных на любой части территории Украины, любым лицом", - говорится в сообщении.

"Как отмечалось в моем заявлении от 28 февраля, во время предварительного изучения ситуации в Украине мой Офис усматривает обоснованные основания считать, что были совершены преступления, подлежащие юрисдикции Суда, и определил потенциальные дела, которые могут быть признаны приемлемыми. Приступая к исполнению своих обязанностей, я буду стремиться к взаимодействию со всеми соответствующими заинтересованными сторонами и сторонами конфликта, обеспечивая объективное и независимое проведение расследования с полным уважением к принципу взаимодополняемости. МКС. В то же время, мы будем оставаться сосредоточенными на нашей главной цели: обеспечении ответственности за преступления, подпадающие под юрисдикцию МКС. Поддержка государств-участников и международного сообщества в более широком смысле будет иметь важное значение, поскольку мы стремимся преодолеть неотъемлемые проблемы, возникающие при проведении этих расследований", - отметил Хан.

Также он призвал всех, кто участвует в боевых действиях в Украине, строго соблюдать действующие нормы международного гуманитарного права.

Также смотрите: Мы докажем в справедливом суде, что Путин – главный военный преступник 21 века. Скажем вам это в Гааге в глаза, – Венедиктова. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Судить??? Или просто завалить?? Вот в чём вопрос... начнёшь судить - вообще святым для половины касапов станет.. завалить правильно.. желательно как кадафи..
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03.03.2022 09:49 Ответить
кацапы, вам придется выплачивать компенсации и репарации.
чем раньше вы остановите войну, тем дешевле она вам обойдется.
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03.03.2022 11:05 Ответить
Процесс долгий, но необходимый, иначе это Преступление орки затрут, заретушируют в истории, и сделают себя жертвами
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03.03.2022 10:00 Ответить
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03.03.2022 10:14 Ответить
Останні слова Путлера будуть: "- І ти, Рамзан????"
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03.03.2022 10:20 Ответить
З МН17 тягнули судді роки…
Можливо, хоть зараз самі судді приїдуть в Україну та зможуть під обстрілами московитів думати швидше !!
Сподіваємося на їх компетентність та оперативність!!,
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03.03.2022 11:56 Ответить
Там таких нету. Они со своим то самолётом ничего не решили..
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31.05.2022 15:36 Ответить
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03.03.2022 19:20 Ответить
 
 