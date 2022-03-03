Суд в Гааге начал расследование военных преступлений России на территории Украины

Международный уголовный суд в Гааге приступил к расследованию возможных военных преступлений России на территории Украины.

Об этом сообщил глава Офиса прокурора Международного уголовного суда Карим Хан, передает Цензор.НЕТ.

"Эти обращения позволяют моему офису начать расследование ситуации в Украине с 21 ноября 2013 года, охватывая, таким образом, любые предварительные и текущие обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде, совершенных на любой части территории Украины, любым лицом", - говорится в сообщении.

"Как отмечалось в моем заявлении от 28 февраля, во время предварительного изучения ситуации в Украине мой Офис усматривает обоснованные основания считать, что были совершены преступления, подлежащие юрисдикции Суда, и определил потенциальные дела, которые могут быть признаны приемлемыми. Приступая к исполнению своих обязанностей, я буду стремиться к взаимодействию со всеми соответствующими заинтересованными сторонами и сторонами конфликта, обеспечивая объективное и независимое проведение расследования с полным уважением к принципу взаимодополняемости. МКС. В то же время, мы будем оставаться сосредоточенными на нашей главной цели: обеспечении ответственности за преступления, подпадающие под юрисдикцию МКС. Поддержка государств-участников и международного сообщества в более широком смысле будет иметь важное значение, поскольку мы стремимся преодолеть неотъемлемые проблемы, возникающие при проведении этих расследований", - отметил Хан.

Также он призвал всех, кто участвует в боевых действиях в Украине, строго соблюдать действующие нормы международного гуманитарного права.

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