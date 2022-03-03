Войска РФ отошли на 2-3 км от украинских позиций в районе Харькова и избегают контактных боев. Угрозу представляют обстрелы артиллерии и авиации, - Бутусов

Угрозу в Харькове создают исключительно обстрелы российской артиллерии и авиации. Но оборона Харькова не ослабевает от авиаударов.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Оборона Харькова. Что происходит? Российские медиа часто пишут, будто российские войска ведут бои за Харьков, куда-то прорываются, какой-то спецназ что-то штурмует. Я был лично на месте, и убедился, что российская пропаганда имитирует несуществующие успехи. На самом деле Харьков полностью контролируется силами ВСУ и Нацгвардии, добровольческими отрядами. Основой обороны является 92-я механизированная бригада и артиллерийские части, они успешно контролируют весь периметр обороны", - отмечает Бутусов.

Он напоминает, что несколько российских штурмовых групп предприняли попытку прорыва 27 февраля, но их перебили и взяли в плен. С этого времени российские войска избегают контактных боев. То есть никаких штурмов нет, а попытки подходов разведгрупп быстро определяют и гасят.

Враг откатился от украинских позиций в Харькове на 2-3 километра – на дальность Джавелинов. Российские позиции в селе Рогань попыток приблизиться не делают, потому что любые маневры получают мгновенные удары нашей артиллерии.

"Особую гордость чувствуешь, когда видишь, как слаженно работают наши воины, как сильно они мотивированы, как постоянно ищут возможности как лучше "рвать" противника. Большое отличие по сравнению с российскими войсками, с толпами не мотивированных российских пленных. Угрозу Харькову создают исключительно обстрелы российской артиллерии и авиации. Авиация РФ бьет без разбора по военным и гражданским объектам, терроризирует гражданское население. Многие жители покидают город, и это понятно. Но оборона Харькова не ослабевает от авиаударов", - пишет журналист.

Также смотрите: В Харькове прогремели взрывы в районе возле приборостроительного завода им. Шевченко, – СМИ. ВИДЕО (обновлено)

"Трудно словами передать мотивацию и готовность биться до конца. Количество добровольцев намного превышает количество мест в армии и теробороне. Поступает новое вооружение стран НАТО. Харьков нуждается сейчас в лучшей координации в руководстве всех сил обороны и системах ПВО, чтобы защитить город от террора. А российская армия при попытке штурмовать город получит тотальное сопротивление. Поддержка харьковчанами украинской армии - на самом высоком уровне. Общество самомобилизировано, большое количество людей не собирается покидать город, и рвутся в бой. Угрозы Харькову существуют, но я уверен, если российская армия пойдет на большой штурм, ее ожидает неслыханный разгром. Харьков – это Украина!", - резюмирует Бутусов.