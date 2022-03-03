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Новости Война в Украине
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армия РФ (3803) война (6519) обстрел (5704) Харьков (2723) Бутусов Юрий (2462)

Войска РФ отошли на 2-3 км от украинских позиций в районе Харькова и избегают контактных боев. Угрозу представляют обстрелы артиллерии и авиации, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ отошли на 2-3 км от украинских позиций в районе Харькова и избегают контактных боев. Угрозу представляют обстрелы артиллерии и авиации, - Бутусов

Угрозу в Харькове создают исключительно обстрелы российской артиллерии и авиации. Но оборона Харькова не ослабевает от авиаударов.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Оборона Харькова. Что происходит? Российские медиа часто пишут, будто российские войска ведут бои за Харьков, куда-то прорываются, какой-то спецназ что-то штурмует. Я был лично на месте, и убедился, что российская пропаганда имитирует несуществующие успехи. На самом деле Харьков полностью контролируется силами ВСУ и Нацгвардии, добровольческими отрядами. Основой обороны является 92-я механизированная бригада и артиллерийские части, они успешно контролируют весь периметр обороны", - отмечает Бутусов.

Он напоминает, что несколько российских штурмовых групп предприняли попытку прорыва 27 февраля, но их перебили и взяли в плен. С этого времени российские войска избегают контактных боев. То есть никаких штурмов нет, а попытки подходов разведгрупп быстро определяют и гасят.

Враг откатился от украинских позиций в Харькове на 2-3 километра – на дальность Джавелинов. Российские позиции в селе Рогань попыток приблизиться не делают, потому что любые маневры получают мгновенные удары нашей артиллерии.

"Особую гордость чувствуешь, когда видишь, как слаженно работают наши воины, как сильно они мотивированы, как постоянно ищут возможности как лучше "рвать" противника. Большое отличие по сравнению с российскими войсками, с толпами не мотивированных российских пленных. Угрозу Харькову создают исключительно обстрелы российской артиллерии и авиации. Авиация РФ бьет без разбора по военным и гражданским объектам, терроризирует гражданское население. Многие жители покидают город, и это понятно. Но оборона Харькова не ослабевает от авиаударов", - пишет журналист.

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"Трудно словами передать мотивацию и готовность биться до конца. Количество добровольцев намного превышает количество мест в армии и теробороне. Поступает новое вооружение стран НАТО. Харьков нуждается сейчас в лучшей координации в руководстве всех сил обороны и системах ПВО, чтобы защитить город от террора. А российская армия при попытке штурмовать город получит тотальное сопротивление. Поддержка харьковчанами украинской армии - на самом высоком уровне. Общество самомобилизировано, большое количество людей не собирается покидать город, и рвутся в бой. Угрозы Харькову существуют, но я уверен, если российская армия пойдет на большой штурм, ее ожидает неслыханный разгром. Харьков – это Украина!", - резюмирует Бутусов.

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Топ комментарии
+36
Харків, вітання з Києва, тримайтесь, перемога за нами!!!
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03.03.2022 06:22
+34
Бутусов медиа киборг!
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03.03.2022 06:22
+30
убивать убивать,в каждом городе в каждом районе--не дать им выйти живыми , народ вставай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.03.2022 06:22
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Харків, вітання з Києва, тримайтесь, перемога за нами!!!
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03.03.2022 06:22 Ответить
парни это типа перелом в войне?
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03.03.2022 06:41 Ответить
Да нет ещё .Сейчас хутин обьявит и проведёт мобилизацию на замену убитым оркам и всё пойдёт по новой .Благо пушечного мяса на раше всегда было в достатке
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03.03.2022 07:09 Ответить
Зараз ще полонених віддадуть матерям і ці полонені 100% будуть мобілізовані.
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03.03.2022 08:22 Ответить
Вы правы. Этих мразей нельзя отправлять на перегруппировку и переподготовку!
Их нужно утилизировать!
А со временем сжечь их логово!
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03.03.2022 09:11 Ответить
ФСБ - ИДИНАХУЙ!
ПОЛОНЕНІ ТАК ОБІСРАЛИСЯ ЩО САТАНА-ХУЙЛО ЇХ У АРМІЮ НЕ ЗАЖЕНЕ.
НЕ СЛУХАЙТЕ ПРОВОКАТОРІВ ТА СПАМТЕ ЇЗ - БЕРІТЬ ПОЛОНЕНИХ( ОКРІМ АРТИЛЕРИСТІВ)!
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03.03.2022 09:53 Ответить
А також спецназівців, льотчиків і танкістів. Всіх утилізувати.
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03.03.2022 11:16 Ответить
не підтримую віддачу полонених матерям.

але можу і помилятись -це хороша нагода когось переконати..

АЛЕ точно не підтримаю,якщо залишати в живих тих ,хто знову з них полізе в Україну...
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03.03.2022 11:14 Ответить
а как вы думаете, те кацапы, которые там остались, не они ли более дорожат своей жизнью и более понимают по каким причинам объявлена мобилизация?Кто на это купится?
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03.03.2022 09:15 Ответить
im ***** eto pobeda !!!!

https://www.youtube.com/watch?v=QRqqYmkAuRU
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03.03.2022 09:01 Ответить
Харьков снова город-герой
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03.03.2022 06:49 Ответить
Тримаємся, дякуємо нашим захисникам!
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03.03.2022 07:23 Ответить
Бутусов медиа киборг!
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03.03.2022 06:22 Ответить
Таки так!
+++++++++... - це не 'плюсікі', це хрести над москалями!
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03.03.2022 06:33 Ответить
Україна вся КІБОРГИ
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03.03.2022 06:37 Ответить
Кацапи того не зрозуміли.... бо дибили.
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03.03.2022 09:51 Ответить
убивать убивать,в каждом городе в каждом районе--не дать им выйти живыми , народ вставай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.03.2022 06:22 Ответить
а жалко - у пчелки в жопке
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03.03.2022 06:42 Ответить
Ждите роSSияне! Харьковчане вам будут мстить до самых уральских гор! Вешайтесь, х@уйл0вцы!!!
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03.03.2022 06:28 Ответить
До Владивостока ! Надо освобождать народы Сибири от многовекового гнета. Большинство народов Сибири уже исчезли.
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03.03.2022 09:12 Ответить
Не переживай, там китайцы уже хотят своё....
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03.03.2022 09:14 Ответить
Переживать поздно. Надо просто ******* кацапов везде, где можно. Без эмоций. А китайцы еще хуже кацапов.
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03.03.2022 09:31 Ответить
да и японцы подняли вопрос о своих территориях.
сегодня на камчатке идет дискуссия к кому лучше прислонится к японцам США или китайцам.
там есть военная база АПЛ в Вилючинске с запасами ЯО кто больше пообещает тому и сдадут.
в Рай никто из них не хочет
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03.03.2022 09:32 Ответить
Вся Украина зараз Донецький аєропорт. Стійкість та мужність.
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03.03.2022 06:30 Ответить
не одного живого коцапа
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03.03.2022 06:32 Ответить
Хвате вже брати полонених. Вони ж знущаються з нас, коли кажуть, ми нє зналі, не хотєлі.
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03.03.2022 06:34 Ответить
Ні. Їх треба брати. Окрім артилерістів.
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03.03.2022 09:55 Ответить
и кадыровцев.
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03.03.2022 10:52 Ответить
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!
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03.03.2022 06:37 Ответить
Не берите русских в плен
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03.03.2022 06:39 Ответить
ФСЮ - ИДИНАХУЙ.
Полонені треба. Якщо припинити брати воювати стане набагато важче. Ніхто не слухайте фсб мерзотне чи ідіотів з "наших" .
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03.03.2022 09:57 Ответить
А кто нам Киев и Харьков отстроит??
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03.03.2022 11:39 Ответить
з погодою підфартило - дощі,все розкисло,багнюка,куда там танками наступати.
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03.03.2022 06:41 Ответить
Наші міста-герої стають ними вдруге!
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03.03.2022 06:52 Ответить
... здійснили спробу прориву 27 лютого, але їх перебили та взяли у полон.

Звучить, як пісня.
В полон, правда, можна не брати.

Спецназівці москальських артилеристів вже попередили.
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03.03.2022 07:00 Ответить
Лучше бы этих пленных живыми вывесили на тех тех зданиях ,которые орки обстреливают и предупредили бы их об этом .Жертв и разрушенийй было бы намного меньше я думаю
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03.03.2022 07:12 Ответить
им будет пофиг. Они никого не жалеют. Они даже не задумаются, стрелять или нет. У них бабы еще нарожают.
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03.03.2022 09:10 Ответить
Хибна думка.
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03.03.2022 09:58 Ответить
Ну ось.....і тактика змінилась....Хлопці держіть бєню з гундосиком....а то лозунги та плакати аааааааааа самі перемовини влаштували на території загарбника і скавчать про надання Україні безпеки (безпеки від ворога????)від росії яка несоромлячись її вже озвучила а ще приперна в білорусь януковича:що це гра бєні зрадника мародера-нуворіша?????Наша ВІРА і ПРАВДА і БЕЗПЕКА -тільки в НАШИХ ВОЇНАХ і НАРОДІ готового руками ворога і підтримка всього світу!!!!!!
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03.03.2022 07:16 Ответить
ЮРА, ТАМ ОРКИ СТОЯТЬ В СЕЛІ ЦИРКУНИ, 2 км від харківської окружної, і ЗВІДТИ ХЕРАЧАТЬ ПО ХАРКОВУ. Не можу дати точніші дані, бо в родичів моб.зв'язок там ліг. ТРЕБА КОГОСЬ ТУДИ ПОСЛАТИ НА КООРДИНАЦІЮ ПОЗИЦІЙ ВОРОГА!
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03.03.2022 07:31 Ответить
Говорили писать в ВСУ с такими сообщениями, если я не ошибаюсь,
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03.03.2022 09:41 Ответить
Харків - це Україна . Тримайтесь .
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03.03.2022 07:33 Ответить
Как пишут в параше....они вынужденно утюжут которые прячутся в инфраструктуре.....а так они освободители)Какие циничные твари
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03.03.2022 07:51 Ответить
Твари будут пытаться взять город в кольцо, чтобы отрезать снабжение. Надеюсь, хватит средств громить колонны, чтобы этого не допустить.
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03.03.2022 08:06 Ответить
Дивіться пісню на ю-туб "Байрактар".
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03.03.2022 09:59 Ответить
Бутусова злякалися.
Вони ж не шуфричі, від їх ніхто Бутусова відтягувати не буде, а він нарваний.
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03.03.2022 08:33 Ответить
Поляндія з Харковом !
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03.03.2022 08:42 Ответить
УКРАИНА НЕПОБЕДИМА !!!
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03.03.2022 08:43 Ответить
Ракеты бы вам средней и большой дальности. Тогда везде бы эту сволочь доставали. Слава Украине!
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03.03.2022 08:43 Ответить
Не надо было поднимать шум на весь мир, что нам уже дают самолеты, такие дела делаются тихо
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03.03.2022 09:02 Ответить
Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой...
Надо исходить из того, что есть и что могут подогнать союзники.
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03.03.2022 09:14 Ответить
Надо сделать как-то хитро и тихонечко.. парочку расчётов без шуму захватить, разворачивашься градусов на 120 и запускаешь праздничные феерверки...
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03.03.2022 08:47 Ответить
Вже працюють над тим. Не усе так швидко.
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03.03.2022 10:00 Ответить
Как сказал мой друг из района Харькова который наверное больше всего лупят -"на грады я практически не обращаю внимания, а вот авианалет это конечно стрёмно" , да это не очень веселая штука, без ПВО никак....
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03.03.2022 08:53 Ответить
Подоляка це медведчуківська падаль-пропогандист, в свій час це чмо дуже розкручувало "спутнік", від якого потім скопитилось чимало кацапів.
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03.03.2022 09:21 Ответить
надо этот канал забанить
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03.03.2022 10:00 Ответить
Нацмен, фашист, Путін здурів. Наслав своїх паразитів на Україну. Хто до нас з мечем, від меча і загине.
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03.03.2022 11:56 Ответить
Зеле надо присвоить городу харькову звание город герой, если есть такое..
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03.03.2022 14:30 Ответить
 
 