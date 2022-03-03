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Оперативная информация Генштаба по состоянию на 06:00 3 марта по поводу российского вторжения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оперативная информация Генштаба по состоянию на 06:00 3 марта по поводу российского вторжения

Продолжаются восьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Оккупационные войска, не преуспев почти во всех направлениях, на которых осуществляли продвижение вперед, снова прибегли к тактике ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 03.03.2022 по поводу российского вторжения.

Как отмечается, Вооруженные Силы Украины продолжают стойко защищать определенные рубежи и контратаковать и блокировать силы оккупантов по разным направлениям.

На Волынском направлении противник продолжает проводить демонстрационные действия вдоль государственной границы.

На Полесском направлении враг пытается проводить наступательные действия в районе населенных пунктов Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов. Отмечено дальнейшее развертывание полевых логистических лагерей в районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщины.

На Сиверском направлении российские оккупанты, не преуспевая в украинских городах Чернигов, Нежин и Сумы, Лебедин и Ахтырка, избегая боевых столкновений с ВС Украины, пытаются добраться до северных окраин Киева.

"Вражеские части и подразделения сосредоточились в районах населенных пунктов Барышевка, Новая Басань, Любеч. Частью сил в БТГр из состава 200 омсбр 14 АК Северного флота ВС РФ, которая фактически потеряла боеспособность, осуществляет перегруппировку и пытается наступать в направлении на Бровары и Киев", – говорится в сообщении.

На Слобожанском направлении враг проводит наступательную операцию в районах населенных пунктов Золочев, Харьков, Балаклея, пытается продолжить наступление в направлении Лозовой, катастрофически нуждается в пополнении утраченной техники и личного состава.

"На Донецком направлении оккупанты из состава 1 и 2 АК при поддержке артиллерии продолжают наступательные действия в районах населенных пунктов Новый Айдар, Волноваха и Мариуполь. Главной цели по захвату Мариуполя и выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей противник так и не достиг", - отмечают в Генштабе.

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На Таврическом направлении противник не оставляет попыток проведения наступательной операции. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов сосредоточил основные усилия на направлении Николаев – Вознесенск.

В Черноморской операционной зоне корабельные группы Черноморского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков.

"Впервые российские военные преступники признали факт массовой гибели и ранений собственных солдат. Во время очередного вечернего брифинга официальный представитель российского Министерства обороны РФ обнародовал собственную информацию о потерях российских оккупационных войск в Украине: 498 погибших и 1597 раненых", - напоминают в Генштабе.

Часть сил противника продолжает действия в районах населенных пунктов Энергодар, Васильевка, Токмак, Новопетровка. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов из состава 205 отдельной мотострелковой бригады 49 общевойсковой армии ВС РФ продолжает наступление с целью выйти на окраины Запорожья и Мариуполя.

Для обеспечения дальнейшей высадки тактического воздушного десанта из состава 10 отдельной бригады специального назначения ВС РФ в районе населенного пункта Баловное захватчик высадил малочисленный десант, который был уничтожен.

В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда ЧФ РФ в составе четырех больших десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении г. Одесса.

"Киев и другие города Украины страдают от ракетно-бомбовых ударов противника. Социальные сети и известные информационные ресурсы практически в режиме реального времени начинают комментировать последствия поражения и точность попадания вражеских ракет. И о самом важном, обращаемся к блогерам, экспертам и обычным участникам интернет-сообщества: ваша оперативная информация может стать предметом заинтересованности российских артиллеристов и наводчиков для дальнейшей корректировки следующего выстрела врага! Будьте осторожны при распространении информации об обстрелах в режиме реального времени. Враг деморализован, он продолжает нести потери! Вместе победим!!! Слава Украине!!!" - резюмировали в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ перехватывают инициативу у российских оккупантов по отдельным направлениям, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 2 марта по российскому вторжению

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Топ комментарии
+27
УСЯ ЛАПАТНА КАЦАПСЬКА ТИПУ АРМІЯ-ПОВИННА ВЗАГАЛІ ПРИПИНИТИ СВОЄ ЖАЛЮГІДНЕ ІСНУВАННЯ САМЕ В УКРАЇНІ
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03.03.2022 07:19
+24


Захисники з початку масштабного російського вторгнення здійснили близько 50 влучних ракетних ударів 300-мм "Вільхою".

Про це ввечері 2 березня повідомили в пресслужбі КБ "ЛУЧ", передають OstanniPodii.com

"Високоточна РСЗВ «Вільха» в дії! З перших днів війни Збройні Сили України здійснили близько 50 влучних ракетних ударів ракетами Р624 «Вільха». Підтверджено факти знищення десятків одиниць бронетехніки, систем ППО, засобів РЕБ, мобільних командних пунктів", - йдеться в повідомленні.

Вільха - тактичний ракетний комплекс з коригованим боєприпасом калібру 300 мм. Розроблений на основі радянської реактивної системи залпового вогню 9К58 «Смерч» та прийнятий на озброєння української армії у 2018 році.

Росія почала масштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого. Від зброї рашистів гинуть мирні мешканці. Дороги України всіяні розбитою технікою та мертвими солдатами російської армії.

OstanniPodii.com
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03.03.2022 07:22
+17
Всі знаємо і пам"ятаємо, але нагадати лишній раз не зашкодить: маскалі - не люди!
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03.03.2022 07:49
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УСЯ ЛАПАТНА КАЦАПСЬКА ТИПУ АРМІЯ-ПОВИННА ВЗАГАЛІ ПРИПИНИТИ СВОЄ ЖАЛЮГІДНЕ ІСНУВАННЯ САМЕ В УКРАЇНІ
показать весь комментарий
03.03.2022 07:19 Ответить


Захисники з початку масштабного російського вторгнення здійснили близько 50 влучних ракетних ударів 300-мм "Вільхою".

Про це ввечері 2 березня повідомили в пресслужбі КБ "ЛУЧ", передають OstanniPodii.com

"Високоточна РСЗВ «Вільха» в дії! З перших днів війни Збройні Сили України здійснили близько 50 влучних ракетних ударів ракетами Р624 «Вільха». Підтверджено факти знищення десятків одиниць бронетехніки, систем ППО, засобів РЕБ, мобільних командних пунктів", - йдеться в повідомленні.

Вільха - тактичний ракетний комплекс з коригованим *********** калібру 300 мм. Розроблений на основі радянської реактивної системи залпового вогню 9К58 «Смерч» та прийнятий на озброєння української армії у 2018 році.

Росія почала масштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого. Від зброї рашистів гинуть мирні мешканці. Дороги України всіяні розбитою технікою та мертвими солдатами російської армії.

OstanniPodii.com
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03.03.2022 07:22 Ответить
І багато в нас Вільхи? Що з цього приводу казав минулий міністр оборони?
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03.03.2022 07:59 Ответить
**** удираит!!!!!Барнаул, 3 марта - АиФ-Алтай.

В четверг, 3 марта, алтайские военные на один час ограничат движение по участку автодороги.



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В Белокурихе вновь заработала канатная дорога на гору Церковка

В Госавтоинспекции края поясняют, что это плановое движение военных колонн. Ограничение будет действовать для всех видов транспорта.

«Ограничение действует с 22.10 до 23.10 на автодороге «н.п. Налобиха - Р-256 «Чуйский тракт» - н.п. Полковниково», - уточняют в ведомстве.

Водителей призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке
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03.03.2022 07:28 Ответить
кто удирает?
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03.03.2022 07:47 Ответить
До Москвы! Слава Украине!
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03.03.2022 07:44 Ответить
Всі знаємо і пам"ятаємо, але нагадати лишній раз не зашкодить: маскалі - не люди!
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03.03.2022 07:49 Ответить
В параше очередной раунд амнистии капиталов. Видно напряженка с денюшкой. Вот что животворящие санкции делают.
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03.03.2022 07:50 Ответить
Теория Дарвина в действие, написано же , не влезай убьёт, а они лезут и лезут . Туппая русня
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03.03.2022 07:55 Ответить
Кацапе, а не пишов би ти за кораблем, тварино.
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03.03.2022 08:21 Ответить
По суті твоєї брехні? Звичайно є! Насолоджуйся.
https://www.youtube.com/watch?v=pH_toPVFD-M
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03.03.2022 08:37 Ответить
І що? Це виправдовує твої брехні? Чи 1% правди в твої брехні легітимізує її?
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03.03.2022 08:51 Ответить
Когда началась война, здесь с церкви МП упал крест. Это знак, москалям песец!
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03.03.2022 08:32 Ответить
С Полесским направлением там точно не напутали? В районе Фастова и Обухова?
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03.03.2022 08:46 Ответить
комментарий отмечен как спам
На Поліському напрямку ворог намагається проводити наступальні дії в районі населених пунктів Козаровичи, Вишгород, Фастів, Обухів. Це ж на південь від Київа. Пройти могли лише через Житомир. Невтішні новини.
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03.03.2022 09:02 Ответить
Який Житомир? Через Макарів пройшли. Карту подивися. Чи ти кацап?
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03.03.2022 10:02 Ответить
Угу. Але ж Макарів наш. Писали ж так.
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03.03.2022 11:22 Ответить
То перед Макарівом, ближче до Києва.
Ти шарійнутий троль?
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03.03.2022 11:31 Ответить
" И о самом важном, обращаемся к блогерам, экспертам и обычным участникам интернет-сообщества: ваша оперативная информация может стать предметом заинтересованности российских артиллеристов и наводчиков для дальнейшей корректировки следующего выстрела врага!
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03.03.2022 09:54 Ответить
 
 