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ГСЧС о ночных взрывах в Киеве: Силы противовоздушной обороны сбили российские ракеты

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ГСЧС о ночных взрывах в Киеве: Силы противовоздушной обороны сбили российские ракеты

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили российские ракеты, летевшие для бомбардировки Киева.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Во время мониторинга интернет-ресурсов установлена ​​информация, что в ночь со 2 на 3 марта в Киеве произошло несколько взрывов (3-4 взрыва). Заявки от населения в ГСЧС не поступали. По предварительной информации, воздушные объекты были сбиты силами ПВО. Информация о количестве и месте взрывов уточняется. Подразделения ГСЧС не привлекались", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Не менее четырех взрывов раздались в разных районах Киева. ВИДЕО

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Топ комментарии
+46
дякую, янголи-охоронці наші.
бережи вас Господь
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03.03.2022 08:25
+23
подтверждаю, взрыв был в воздухе
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03.03.2022 08:36
+21
Молодцы, если так. Аж от сердца отлегло.
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03.03.2022 08:32
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дякую, янголи-охоронці наші.
бережи вас Господь
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03.03.2022 08:25 Ответить
Молодцы, если так. Аж от сердца отлегло.
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03.03.2022 08:32 Ответить
подтверждаю, взрыв был в воздухе
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03.03.2022 08:36 Ответить
вау!!!!!!!!!!!!!!!
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03.03.2022 08:48 Ответить
Створили вже щось схоже на "Залізний купол" над Києвом, ще б так хоча б над інших великих містах.
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03.03.2022 08:54 Ответить
Спасибо тому проклятому "соевому барыге", который за свои деньги отремонтировал комплексы с-300, что сейчас прикрывают киевское небо
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03.03.2022 08:56 Ответить
Думаю наконец ПВО НАТО добралось до нас. Если Киев защищен, то все эти сладкие планы о бомбежке Киева ватка может выбросить на помойку.
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03.03.2022 09:05 Ответить
схоже що так вже як сутки через нас не летят на Киів.
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03.03.2022 09:37 Ответить
4 Вибухи долинали зі сторони станції метро "Дружби народів"
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03.03.2022 08:59 Ответить
не, у нас только 2 было, сильные.
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03.03.2022 09:02 Ответить
Скрепоносці кажуть що збили українську ракету над Таганрогом посилання на ворожій ресурс (доречі треба їх блокувати просто клікнути скарга) https://youtu.be/pcAhuNPPvIo
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03.03.2022 09:04 Ответить
Хорошо, что немного ресурсов использовали на учениях. Легкая прогулка рашистами по Украине.
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03.03.2022 09:04 Ответить
Хто знає, то правда що кілька збитих ракет впали на кладовище Берківці в Києві і багато пам'ятників зруйновано?
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03.03.2022 09:20 Ответить
похер на той цвитар, нам люди живі треба
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03.03.2022 09:32 Ответить
Ну наконец-то!!! Дуже вдячна!
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03.03.2022 10:33 Ответить
 
 