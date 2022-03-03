23606 17
ГСЧС о ночных взрывах в Киеве: Силы противовоздушной обороны сбили российские ракеты
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили российские ракеты, летевшие для бомбардировки Киева.
Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"Во время мониторинга интернет-ресурсов установлена информация, что в ночь со 2 на 3 марта в Киеве произошло несколько взрывов (3-4 взрыва). Заявки от населения в ГСЧС не поступали. По предварительной информации, воздушные объекты были сбиты силами ПВО. Информация о количестве и месте взрывов уточняется. Подразделения ГСЧС не привлекались", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+46 Тетяна Тать
показать весь комментарий03.03.2022 08:25
+23 стальной гигант
показать весь комментарий03.03.2022 08:36
+21 Иван Петров d4225322
показать весь комментарий03.03.2022 08:32
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
бережи вас Господь