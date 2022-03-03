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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 9 тыс. человек, 211 танков, 900 бронированных машин, 30 самолетов, 31 вертолет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вторгшиеся на территорию Украины российские войска продолжают нести потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:
личного состава – около 9000 человек,
танков ‒ 217 ед,
ББМ – 900 ед,
артиллерийских систем – 90,
РСЗО - 42,
средства ПВО – 11,
самолетов – 30 ед (информация уточняется),
вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
автомобильной техники - 374,
легкие скоростные катера - 2 ед,
цистерн с ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
Заметим, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Топ комментарии
+29 vigo
показать весь комментарий03.03.2022 09:36
+21 Слава Свид
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+10 Vedana
показать весь комментарий03.03.2022 09:40
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P.S.
Специально не отправляю в вечный бан подобных тебе *********. Пусть все видят, кто победу ковал, а кто только срал в комментах и клин в единый строй украинцев вбивал.
А перед цим також днів два була одна й та сама цифра - 200.
Думаю, що це - правильний хід: не повідомляти.
Или не одинокий?
https://www.youtube.com/watch?v=UIkC6jFpSHg&t=21s
https://youtu.be/rOBgJ3QskUQ
СЛАВА УКРАИНЕ! ПОБЕДА ЗА УКРАИНОЙ! ВСЕ ПЕРЕЖИВАЮТ И БОЛЕЮТ ЗА ВАС!
Мурашки по коже, чел второй нострадамус, даже 5 тыщ убитых срочников за первую неделю предсказал.
https://www.youtube.com/watch?v=Ia8RFaeIqEk