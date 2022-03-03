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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 9 тыс. человек, 211 танков, 900 бронированных машин, 30 самолетов, 31 вертолет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 9 тыс. человек, 211 танков, 900 бронированных машин, 30 самолетов, 31 вертолет

Вторгшиеся на территорию Украины российские войска продолжают нести потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 9000 человек,

танков ‒ 217 ед,

ББМ – 900 ед,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО - 42,

средства ПВО – 11, 

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 ед (информация уточняется);

автомобильной техники - 374,

легкие скоростные катера - 2 ед,

цистерн с ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Заметим, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 9 тыс. человек, 211 танков, 900 бронированных машин, 30 самолетов, 31 вертолет 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+29
Слава нашій головній зброї у цій війні-людям, українцям, всім і кожному, хто б'ється
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03.03.2022 09:36
+21
это еще без испаренных от святого джавелина и нлава
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03.03.2022 09:35
+10
Я бачу, що вже днів два наші не подають к-ть полонених москалів.
А перед цим також днів два була одна й та сама цифра - 200.

Думаю, що це - правильний хід: не повідомляти.
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03.03.2022 09:40
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это еще без испаренных от святого джавелина и нлава
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03.03.2022 09:35 Ответить
Если из танка ни кто не выскочил, то это считается 3
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03.03.2022 09:51 Ответить
должно быть 4: механик-водитель, наводчик, заряжающий и командир
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03.03.2022 18:00 Ответить
Ты, Юра, видимо служил примерно тогда же когда и я, если вообще служил.. Я наводчик Т-64. Тогда да, тогда там был заряжающий.
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03.03.2022 18:13 Ответить
+ непрямые потери, из 300 в 200 - это 10-12%
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03.03.2022 10:18 Ответить
Слава нашій головній зброї у цій війні-людям, українцям, всім і кожному, хто б'ється
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03.03.2022 09:36 Ответить
https://twitter.com/i/status/1499148164728868871
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03.03.2022 09:37 Ответить
Шо ты мелешь, ******! Народ Украины воюет с орками. Калвадрочерам, таким как ты, информации не хватает? Так ****** на передок и там тебе информации с головой хватит!

P.S.
Специально не отправляю в вечный бан подобных тебе *********. Пусть все видят, кто победу ковал, а кто только срал в комментах и клин в единый строй украинцев вбивал.
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03.03.2022 09:58 Ответить
Я бачу, що вже днів два наші не подають к-ть полонених москалів.
А перед цим також днів два була одна й та сама цифра - 200.

Думаю, що це - правильний хід: не повідомляти.
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03.03.2022 09:40 Ответить
Або не брати в полон.
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03.03.2022 11:38 Ответить
А где одинокий БУК?
Или не одинокий?
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03.03.2022 09:41 Ответить
засоби ППО
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03.03.2022 09:45 Ответить
Засіб ППО-11
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03.03.2022 09:45 Ответить
Засоби ППО-11 од
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03.03.2022 09:45 Ответить
Бук - это средства ПВО. Не понятно было, почему его по началу отдельно писали
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03.03.2022 09:46 Ответить
Засоби ППО - 11, мабуть там.
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03.03.2022 09:47 Ответить
Вчера 211 танков было. 6 танков за сутки????
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03.03.2022 09:46 Ответить
Избегают встречных боёв. Прячутся за артилерией читайте все новости
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03.03.2022 09:47 Ответить
Ну так они же не бесконечные. Тем более кацапы сейчас перешли к артобстрелам. Блицкриг как-то не задался. А вы, как посмотрю, настроены позитивно. "Всего 6?! Чего так мало?!"
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03.03.2022 09:50 Ответить
200rf.com На это можно смотреть вечно.Распространяйте среди родственников и знакомых на росии
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03.03.2022 09:46 Ответить
Они не верят. До ***** это занятие.... только обвал рубля
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03.03.2022 09:49 Ответить
У меня тещя и тесть конченые ватники. После просмотра(приндительного) произошло не порочное исцеление.Уже скинули денги на ВСУ
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03.03.2022 10:04 Ответить
ЭТО ...ЗДЕЦ! Путин уничтожил Россию
https://www.youtube.com/watch?v=UIkC6jFpSHg&t=21s
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03.03.2022 12:47 Ответить
Удаляют сразу посты...
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03.03.2022 10:37 Ответить
Кацапйо , хто оперативно не пішов ***** , тому *****!
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03.03.2022 09:47 Ответить
Хоч би наших як найменше
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03.03.2022 10:14 Ответить
" Україна переможе!!!"
https://youtu.be/rOBgJ3QskUQ
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03.03.2022 10:23 Ответить
Oby tak dalej zwyciężycie, trzymajcie się Bracia
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03.03.2022 10:32 Ответить
АГРЕССОР МЕНЬШЕ СТАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАЗЕМНЫЕ ВОЙСКА. БОЯТСЯ . СИЛЫ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ .
СЛАВА УКРАИНЕ! ПОБЕДА ЗА УКРАИНОЙ! ВСЕ ПЕРЕЖИВАЮТ И БОЛЕЮТ ЗА ВАС!
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03.03.2022 10:34 Ответить
Тобто коли до цього цифри 2 дні не мінялися, то було всьо ОК, було схоже на правду?
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03.03.2022 10:50 Ответить
Такие новости - как бальзам на душу.
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03.03.2022 11:21 Ответить
Мрии они такие.)))
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04.03.2022 05:49 Ответить
Если враг не сдается, его уничтожают.
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03.03.2022 11:36 Ответить
FAKE SELENSKI NAZI🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺✌🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷✌❤
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03.03.2022 11:43 Ответить
🖕🖕🖕🖕🖕🖕😄😄😄😄😄💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺✌🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷
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03.03.2022 11:44 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!так держать!
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03.03.2022 13:33 Ответить
Посмотрите видео Невзорова, записаное 10 месяцев назад, о войне с Украиной.
Мурашки по коже, чел второй нострадамус, даже 5 тыщ убитых срочников за первую неделю предсказал.
https://www.youtube.com/watch?v=Ia8RFaeIqEk
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03.03.2022 21:43 Ответить
пока Мордор на границе пророком не надо быть
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03.03.2022 23:25 Ответить
Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...
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04.03.2022 05:48 Ответить
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04.03.2022 06:43 Ответить
 
 