Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 9 тыс. человек, 211 танков, 900 бронированных машин, 30 самолетов, 31 вертолет

Вторгшиеся на территорию Украины российские войска продолжают нести потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 9000 человек,

танков ‒ 217 ед,

ББМ – 900 ед,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО - 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 ед (информация уточняется);

автомобильной техники - 374,

легкие скоростные катера - 2 ед,

цистерн с ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Заметим, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возможности ВСУ возрастают: поступает помощь, - Резников