Музей восковых фигур в Париже удалил фигуру Путина. Хотят заменить на Зеленского
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Парижский музей восковых фигур Гревен удалил фигуру российского президента Владимира Путина.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом сообщает CBS.
Отмечается, что в выходные посетители повредили фигуру. Генеральный директор музея Ив Деломмо рассказал, что "персонал не хочет проходить мимо него (Путина) каждый день". В музее представлено несколько мировых лидеров, но Деломмо сказал, что в музее никогда не выставляют фигуры "диктаторов, подобных Гитлеру". По словам Деломмо, музей Гревен впервые так быстро удалил личность из-за текущих исторических событий.
Фигура Путина стояла между президентом США Джо Байденом и президентом Китая Си Цзиньпином.
На вопрос, кто может заменить Путина на выставке, Деломмо ответил, что это может быть президент Украины Владимир Зеленский, поскольку "он стал героем за то, что сопротивлялся и не убежал из своей страны" и "вполне мог бы занять свое место среди великих людей истории".
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Осталось только учредить новый орден "За те що не втiк" и наградить Зеленского!
Врага остановили ВСУ и Народ Украины! Слава Украине!
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BBC - отзыв лицензий на вещание.
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Boeing - выход с рынка.
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Cannes Festival - блок рф делегации.
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Cex Io - крипто площадка банит ру юзеров.
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Coca Cola - выход с рынка.
Danone - выход с рынка вместе с дочерней компанией Простоквашино.
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Eurovision - дисквалификация.
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Megogo - удаление всех русских фильмов.
Metro - увольнение 10к сотрудников.
Mitsubishi - увольнение работников 141 сервисного центра.
Microsoft Office - обсуждается широкий комплекс мер.
Mobile World Congress - отказ аккредетации для делегации из РФ.
NFT - блок средств юзеров РФ и РБ, перевод их денег Украине.
NHL - полный блок для игроков из РФ.
Netflix - блок для русских подписок, остановка производства РФ сериалов.
Nike - закрывают все магазины.
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OnlyFans - закрытие в стране.
Paysera - блокировка
PayPal - заморозка счётов на вывод.
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Play Station - невозможно совершить оплату.
Pornhub - запрет на доступ к контенту.
Porsche - выход из рф.
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Snapchat - аут из аппки в РФ и Беларуси.
Scania - выход из РФ.
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Shell - разрыв контракта с Газпромом.
Spotify - невозможность оплаты подписки.
Sony - блок кинопроката
Twitter - нельзя регистрировать аккаунты гражданам РФ.
TikTok - массовый бан агрессивных ------бов и так называемых сми.
Toyota - увольнение 2 600 сотрудников.
UEFA - отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, разрыв контракта с генеральным спонсором газпром.
UPS - полный запрет поставок.
Universal pictures - блок кинопроката.
Visa -блокировка банкам под сакнциями
Volvo - выходят из РФ.
Yandex - исключение акций компании с котировок на NY бирже .
YouTube - блокировка сотен РФ каналов и их монетизации.
Warner Bros - отмена всего кинопроката.
Webmoney - запрет транзакций.
Wolkswagen - выходят из страны.
Zoom - отзыв лицензий на разработку ПО.
Продолжение следует...
"Призрак Киева', который сбил больше 20 самолётов. Виталий Скакун, который с собой подорвал мост. И тысячи других. Вот герои, которые ценой собственной жизни защитили и защищают Украину, а не в бункере тексты читают.
Поэтому хватит возвеличивать Зе.
Только армия и народ, заслуживают на восхваление.
Слава Украине!!! Героям Слава!!!