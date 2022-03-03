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Музей восковых фигур в Париже удалил фигуру Путина. Хотят заменить на Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Музей восковых фигур в Париже удалил фигуру Путина. Хотят заменить на Зеленского

Парижский музей восковых фигур Гревен удалил фигуру российского президента Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом сообщает CBS.

Отмечается, что в выходные посетители повредили фигуру. Генеральный директор музея Ив Деломмо рассказал, что "персонал не хочет проходить мимо него (Путина) каждый день". В музее представлено несколько мировых лидеров, но Деломмо сказал, что в музее никогда не выставляют фигуры "диктаторов, подобных Гитлеру". По словам Деломмо, музей Гревен впервые так быстро удалил личность из-за текущих исторических событий.

Фигура Путина стояла между президентом США Джо Байденом и президентом Китая Си Цзиньпином.

На вопрос, кто может заменить Путина на выставке, Деломмо ответил, что это может быть президент Украины Владимир Зеленский, поскольку "он стал героем за то, что сопротивлялся и не убежал из своей страны" и "вполне мог бы занять свое место среди великих людей истории".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+28
Скоро їм справжню фігуру ***** підгонять - ****** смолою, щоб довше зберігалася...)
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03.03.2022 09:40
+19
Я думаю краще на фігуру якогось героя війни, яких вже дуже багато.
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03.03.2022 09:43
+16
Какому зеленскому? Так себе герой.
"Призрак Киева', который сбил больше 20 самолётов. Виталий Скакун, который с собой подорвал мост. И тысячи других. Вот герои, которые ценой собственной жизни защитили и защищают Украину, а не в бункере тексты читают.
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03.03.2022 09:58
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Скоро їм справжню фігуру ***** підгонять - ****** смолою, щоб довше зберігалася...)
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03.03.2022 09:40 Ответить
не надо было удалять повесить на веревке в том же музее
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03.03.2022 09:53 Ответить
Господи! Ну, почему Зеленского!? У нас есть более достойные люди.
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03.03.2022 11:52 Ответить
та перевдягти у фашиську форму
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03.03.2022 15:10 Ответить
У казані зі смолою.
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03.03.2022 16:30 Ответить
надо было оставить - дротики кидать
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03.03.2022 09:42 Ответить
Ага! Дрочить.
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03.03.2022 16:32 Ответить
Відішліть йому до бункеру хай трахає себе сам
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03.03.2022 09:43 Ответить
Я думаю краще на фігуру якогось героя війни, яких вже дуже багато.
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03.03.2022 09:43 Ответить
Залужному. Командував залишками Армії Порошенка.
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03.03.2022 09:45 Ответить
Ну, це вже називається Пантеон. І він буде обов'язково.
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03.03.2022 09:59 Ответить
Ну не втікти, таке собі досягнення. Навряд чи він заслуговую на таке, після абсолютно провальної організації оборони. Наші ЗАХИСНИКИ- символ нашої боротьби, а не чувак, який до шашликів готувався.
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03.03.2022 09:46 Ответить
Зачем же? Можно просто экспозицию чуть-чуть дополнить тюремными решетками, - будет самое оно.
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03.03.2022 09:47 Ответить
Зєля виявився молотком. Слава Пороху, Слава Україні!
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03.03.2022 09:49 Ответить
Капроновим.
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03.03.2022 16:28 Ответить
Можна було не видаляти, а просто переробити на щось таке, тільки руки по лікоть у крові(і на лобі напис: *****)

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03.03.2022 09:49 Ответить
И то, к нему есть очень много вопросов.
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03.03.2022 09:59 Ответить
Сделайте из него куклу Вуду.
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03.03.2022 09:52 Ответить
Актуальней - зеленский ипёт касапутина..
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03.03.2022 09:52 Ответить
Ротом як завжди.
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03.03.2022 16:27 Ответить
Президент України Володимир Зеленський "став героєм за те, що чинив опір і не втік"...

Осталось только учредить новый орден "За те що не втiк" и наградить Зеленского!

Врага остановили ВСУ и Народ Украины! Слава Украине!
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03.03.2022 09:53 Ответить
и тебе орден Сутулого
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03.03.2022 10:01 Ответить
Санкции животворящие:
Apple Pay - полный блок.

Apple - полный выход с рынка.

Adidas - отказ от работы со сборной по футболу.

Audi - выходят с рынка.

AMD - запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт.

Amazon - полный блок всего ритейла.

Adobe - полный блок.

British Petrolium - вышли из Роснефти 20% акций.

BBC - отзыв лицензий на вещание.

BMW - закрывает заводы, блокирует поставки.

Bolt - выход с рынка.

Boeing - выход с рынка.

Chevrolet - выходят с рынка.

Cannes Festival - блок рф делегации.

Cadillac - выходят с рынка.

Carlsberg - ограничение экспорта.

Cex Io - крипто площадка банит ру юзеров.

Cinema 4D - не работает приложение.

Coca Cola - выход с рынка.

Danone - выход с рынка вместе с дочерней компанией Простоквашино.

Disney - отмена всех фильмов.

Dell - выход с рынка.

Dropbox - перестанет работать в стране через несколько дней.

DHL - выход с рынка.

Eurovision - дисквалификация.

Ericsson - выход с рынка.

Exxon Mobil - отзывают всех специалистов из нефтяных компаний РФ.

Etsy - блок всех балансов на ру счетах.

Facebook - бан аккаунтов РФ СМИ.

FedEx - полный запрет поставок.

Formula 1 - отмена турнира в Сочи.

Ford - закрывает все магазины.

FIFA - дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в РФ.

Google Pay - частичный блок.

Google Maps - блок инфо для РФ.

General Motors - останавливает экспорт.

HP - запрет ввоза.

Harley Davidson - прекращение поставок.

Instagram - блокировка пропаганды.

Intel - запрет поставки микрочипов.

Jaguar - выходят с рынка.

Jooble - удалили сервис и сделали заявление.

KUNA - выход м рынка.

Lenovo - выход с рынка.

LinkedIn - готовятся к полному выходу из страны.

MOK - отмена всех соревнований.

Mastercard - приостановка производства карт, отключение нескольких банков.

Maersk - остановка поставок в/из рф - прощайте вещи с Ali express и ASOS.

Mercedes - выход из страны.

Megogo - удаление всех русских фильмов.

Metro - увольнение 10к сотрудников.

Mitsubishi - увольнение работников 141 сервисного центра.
Microsoft Office - обсуждается широкий комплекс мер.

Mobile World Congress - отказ аккредетации для делегации из РФ.

NFT - блок средств юзеров РФ и РБ, перевод их денег Украине.

NHL - полный блок для игроков из РФ.

Netflix - блок для русских подписок, остановка производства РФ сериалов.

Nike - закрывают все магазины.

Nintendo - запрет на покупки в рублях.

Nestle - закрывает все 6 фабрик в РФ.

OnlyFans - закрытие в стране.

Paysera - блокировка
PayPal - заморозка счётов на вывод.

Paramount - блок кинопроката.

Parimatch - отозвали франшизу.

Play Station - невозможно совершить оплату.

Pornhub - запрет на доступ к контенту.

Porsche - выход из рф.

Renault - выход с рынка.

Samsung pay - блокировка сервиса.

Snapchat - аут из аппки в РФ и Беларуси.

Scania - выход из РФ.

SpaceX - поставка Starlink Украине.

Shell - разрыв контракта с Газпромом.

Spotify - невозможность оплаты подписки.

Sony - блок кинопроката

Twitter - нельзя регистрировать аккаунты гражданам РФ.

TikTok - массовый бан агрессивных ------бов и так называемых сми.

Toyota - увольнение 2 600 сотрудников.

UEFA - отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, разрыв контракта с генеральным спонсором газпром.

UPS - полный запрет поставок.

Universal pictures - блок кинопроката.

Visa -блокировка банкам под сакнциями

Volvo - выходят из РФ.

Yandex - исключение акций компании с котировок на NY бирже .

YouTube - блокировка сотен РФ каналов и их монетизации.

Warner Bros - отмена всего кинопроката.

Webmoney - запрет транзакций.

Wolkswagen - выходят из страны.

Zoom - отзыв лицензий на разработку ПО.

Продолжение следует...

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03.03.2022 09:56 Ответить
Какому зеленскому? Так себе герой.
"Призрак Киева', который сбил больше 20 самолётов. Виталий Скакун, который с собой подорвал мост. И тысячи других. Вот герои, которые ценой собственной жизни защитили и защищают Украину, а не в бункере тексты читают.
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03.03.2022 09:58 Ответить
Президента треба берегти. Не усім на передову. Його передова - перемовини і тексти.
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03.03.2022 10:05 Ответить
Перемовини ведуть дипломати,а тексти зеленському пишуть спітчрайтери.
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03.03.2022 10:49 Ответить
У кладовку його до решти ганчір'я.
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03.03.2022 16:26 Ответить
это решил музей !!! И Зеленский Президент Украины !!! Слава Украине !!!
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03.03.2022 10:05 Ответить
Чому радієш недолугий? Плакати треба, що в тебе отаке президент.
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03.03.2022 16:24 Ответить
кацапський довбень іди на х#й
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03.03.2022 16:28 Ответить
свічок кацапам хай нароблять на похорони
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03.03.2022 09:59 Ответить
Можна було тільки вуха поплавити і був би більш схожим на оригінал - *****.
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03.03.2022 10:03 Ответить
"в музее никогда не выставляют фигуры диктаторов "- Наконец-то дошло
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03.03.2022 10:06 Ответить
Тоді і Зеленського не варто.
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03.03.2022 16:22 Ответить
Об'єктивно! Зе заробив 2 плюси, не здриснув, і підписав документ який Порох закріпив в Конституції заклавши міцний фундамент. Але досі не зрозумію і не пробачу 2.5 роки бездіяльності в області оборони, та саботаж інформації про напад кацапні!!! Але потім, після перемоги! Слава Україні!
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03.03.2022 10:07 Ответить
Ещё есть опозиция, которая сплотитилась и помогает зеленскому, а не верещит и не критикует и не ставит палки в колеса, а стали на защиту Украины. Если бы было по другому, неизвестно, что бы было с нами.
Поэтому хватит возвеличивать Зе.
Только армия и народ, заслуживают на восхваление.
Слава Украине!!! Героям Слава!!!
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03.03.2022 10:08 Ответить
...poor Yorick!... (c)
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03.03.2022 10:28 Ответить
Я проти того, щоб фігуру ***** забирати з музею, краще доліпити зашморг і шибеницю..
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03.03.2022 10:31 Ответить
Среди фигур мадам Тюссо ещё никто не играл на рояле.
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03.03.2022 15:36 Ответить
З піаніною?
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03.03.2022 16:21 Ответить
Анонс! Досвідчені українські таксидермісти вже працюють над цим питанням, поки що можемо запропонувати смажені тушки бурятів, чучело путлєра, на жаль спочатку, буде виставлено для експозиції в Україні. Лише потім гастролі по цілому світу.
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03.03.2022 19:20 Ответить
 
 