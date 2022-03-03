Оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины на 10:00 3 марта
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
8-й день героической борьбы украинцев против нашествия российских захватчиков. Украина выстояла и оказывает упорное сопротивление на всех фронтах, включая дипломатический.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Украинская дипломатия продолжает непрерывную работу.
- 141 государство присоединилось к антивоенной коалиции в защиту Украины - именно столько государств проголосовали за резолюцию Генассамблеи ООН "Агрессия против Украины".
- Российская экономика продолжает падение в бездну. Рубль достиг своего исторического минимума, а значительная часть валютных резервов Центробанка РФ заблокирована. Международный бизнес массово бежит из России.
Военная помощь:
- Украина получила от Эстонии вторую партию противотанковых ракетных комплексов Javelin;
- 19 стран присылают нам на регулярной основе новейшее оружие, боеприпасы, средства защиты, медицинское оборудование и горючее для нужд украинской армии;
- Дипломаты ведут интенсивные переговоры по предоставлению в кратчайшие сроки дополнительных боевых самолетов для Воздушных сил Вооруженных сил Украины от партнеров
Санкции:
– РФ дальше заматывает в маховик глобальных санкций. Канада объявила о новых санкциях против 10 ключевых лиц из 2 важных компаний в энергетическом секторе России - "Роснефти" и "Газпрома";
- Государственный департамент США вводит тотальные санкции против сектора обороны РФ, чтобы подавить российскую военную машину;
- Ирландия готовится к закрытию своих портов для российских кораблей, а также замораживание банковских счетов, принадлежащих российским компаниям.
Изоляция:
- Всемирный банк прекратил все взаимодействие с Россией и Беларусью;
- невозможно развитие альтернативной энергетики в России. Датская компания Vestas, которая является мировым лидером по изготовлению ветротурбин и должна была построить ветростанции в России, разорвала контакты с РФ;
- Украина и Польша инициировали прекращение членства РФ в Совете Европы;
– Городской совет Варшавы начал юридические процедуры по постановке на баланс города домов, которыми пользовались российские дипломатические учреждения. После завершения юридических процедур в домах планируется разместить граждан Украины, покинувших украинскую территорию в результате российской вооруженной агрессии.
Депутинизация мира:
- Словакия отменяет безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов РФ
- Болгария прекращает членство в Международном инвестиционном банке и Международном банке экономического сотрудничества, где крупнейшим акционером является РФ
- Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от участия в играх в Пекине
- 15 польских городов приняли решение о прекращении в одностороннем порядке действий соглашений о сотрудничестве с 15 российскими городами.
Гуманитарная помощь:
- Министерство обороны Словакии передало медицинское оборудование на нужды госпиталя в Ужгороде.
- Греция и Украина договорились о возможности размещения в Греции онкобольных украинских детей и их родителей
- ОАЭ объявили о предоставлении гуманитарной помощи в размере 5 миллионов долларов на нужды гражданского населения, пострадавшего от войны в Украине.
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(если вы поняли о чем я)
НЕ МОВА ПРО ІЗРАЇЛЬ - ТОЙ ЛЄБЄЗІТ З МАЦКВОЮ ЗА ДОПОМОГУ В
СИРІЇ