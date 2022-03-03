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Казахстан не поддерживает ни одну из сторон в войне РФ против Украины, - Минобороны страны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Казахстан не поддерживает ни одну из сторон в войне РФ против Украины, - Минобороны страны

В Казахстане заявили о нейтралитете страны в войне, которую в ночь на 24 февраля начала Россия против Украины. Президент страны Касим-Жомарт Токаев считает, что к согласию следует прийти путем переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tengrinews.kz.

"Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может", – отметил замминистра обороны Султан Камалетдинов.

Кроме того, Касим-Жомарт Токаев 2 марта провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я говорил с президентом Владимиром Путиным о развитии торгово-экономических отношений. Я сказал, что очень важно договориться о ситуации в Украине путем переговоров", - написал он в Twitter.

Также читайте: Казахстан отказался участвовать в наступлении на Украину, - NBC News

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
Держава Казахстан і казахський народ - це не одне і те ж саме. Їхній правитель таке ж чмо як і янукович колись у нас.
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03.03.2022 10:51
+11
..це вже непогано.. хоча у війні Казахстану проти Мордора українці підтримали би казахів
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03.03.2022 10:48
+9
Касим закосил. Посмотрим, когда власть в параше изменится.
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03.03.2022 10:46
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переговори проведемо зразу , як кремль візьмемо !
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03.03.2022 10:43 Ответить
Вже прищимив хвоста путін султану! Чмо сирливе.
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03.03.2022 10:44 Ответить
Касим закосил. Посмотрим, когда власть в параше изменится.
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03.03.2022 10:46 Ответить
Ляді Пуйловські
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03.03.2022 10:46 Ответить
..це вже непогано.. хоча у війні Казахстану проти Мордора українці підтримали би казахів
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03.03.2022 10:48 Ответить
абидилсо на *****, шо тот его имяфамилиё так и не смог правильно выговорить ))
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03.03.2022 10:49 Ответить
Держава Казахстан і казахський народ - це не одне і те ж саме. Їхній правитель таке ж чмо як і янукович колись у нас.
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03.03.2022 10:51 Ответить
У них своих бед хватает
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03.03.2022 10:57 Ответить
Пукин был уже у них
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03.03.2022 12:41 Ответить
Уе помилка. Казахстан наступний, якщо Путіна не вбити.
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03.03.2022 10:57 Ответить
Дипломатическая позиция страны, зато народ за исключением ваты за Украину🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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03.03.2022 10:58 Ответить
takajev - idi *****. scyklo.
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03.03.2022 10:58 Ответить
Страна только в январе пережила попытка переворота и не всех ещё нейтрализовали
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03.03.2022 10:59 Ответить
Казахстан член ОДКБ. Токаев должник Х..ла. Если бы не Х..ло Токаев бы болтался на веревке на центральной площади столицы. Лукашенко тоже говорил что с его территории нападения не будет....
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03.03.2022 11:00 Ответить
КАЗАХСКИЙ НАРОД ЗА ВАС УКРАИНЦЫ! МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ВАС !
АГРЕССОР ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗБИТ ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА УКРАИНОЙ!
СЛАВА УКРАИНЕ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
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03.03.2022 11:00 Ответить
beauty Carpathians 2 минуты назад:

Россеянци !
киргизы ждут вас у себя на родине на зароботки! Есть ваканции!
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03.03.2022 11:01 Ответить
ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ПРАВЫ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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03.03.2022 11:02 Ответить
Ти диви.🤔 Хочете себе в ролі Швейцарії 21 століття відчути?! Перечитати захотілося? Хер вгадали. Прийде наша перемога, а вам прийде позор та зневага. Нейтралітет в нащій відчизняній визвольній війні проти рахі, прирівнюється до зради України.
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03.03.2022 11:03 Ответить
Лукашенко тоже так говорил
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03.03.2022 11:07 Ответить
Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы в Украине и вывести войска.
141 страна поддержала резолюцию с требованием к России прекратить применение силы в Украине и вывести войска, то есть, проголосовала за мир.
5 стран выступили за войну - это Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Эритрея.
35 стран воздержались, среди них Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР.
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03.03.2022 11:11 Ответить
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03.03.2022 11:18 Ответить
Казахи! У Вас появился шанс, делайте ченибудь, не сидите сиднем.
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03.03.2022 11:23 Ответить
Потери российских оккупантов: около 9 тыс. военнослужащих - Генштаб ВСУ

https://youtu.be/OpwHN7aYPMI
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03.03.2022 12:17 Ответить
Казах оказался умнее картофельного фюрера.
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03.03.2022 12:20 Ответить
Казахстан не підтримує жодну із сторін у війні РФ проти України, - міноборони країни

А у нас говорить, що це спецоперація!
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03.03.2022 13:19 Ответить
Уважаемые Украинцы! Правительство у нас пророссийское, более того, я боялся, что КЗ поддержит Россов (но это, к сожалению, все ещё возможно), - поэтому это максимум на официальном уровне, но на днях вылетает самолет, с гуманитарной помощью (памперсы, пеленки, детское питание и т.п.) украинцам от простых казахов. ПРАВДА ЗА УКРАИНОЙ! Никто не верил, - но Украина доказала что достойна называться СТРАНОЙ ГЕРОИЧЕСКОГО НАРОДА!
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03.03.2022 13:31 Ответить
Какой ***** нейтралитет ??!! Надо немедленно выступить на стороне Украины ! Пора уничтожить векового тирана и оккупанта. Россия должна быть разделена на несколько государств, без права вступления в какие- либо военные блоки и без ядерного оружия.
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03.03.2022 13:31 Ответить
Не плохо для украины, учитывая геополитическое положение рк, запад нам не поможеть отличие от вас, одна надежда на бога
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03.03.2022 19:05 Ответить
 
 