Казахстан не поддерживает ни одну из сторон в войне РФ против Украины, - Минобороны страны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Казахстане заявили о нейтралитете страны в войне, которую в ночь на 24 февраля начала Россия против Украины. Президент страны Касим-Жомарт Токаев считает, что к согласию следует прийти путем переговоров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tengrinews.kz.
"Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может", – отметил замминистра обороны Султан Камалетдинов.
Кроме того, Касим-Жомарт Токаев 2 марта провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я говорил с президентом Владимиром Путиным о развитии торгово-экономических отношений. Я сказал, что очень важно договориться о ситуации в Украине путем переговоров", - написал он в Twitter.
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АГРЕССОР ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗБИТ ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА УКРАИНОЙ!
СЛАВА УКРАИНЕ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
Россеянци !
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141 страна поддержала резолюцию с требованием к России прекратить применение силы в Украине и вывести войска, то есть, проголосовала за мир.
5 стран выступили за войну - это Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Эритрея.
35 стран воздержались, среди них Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР.
https://youtu.be/OpwHN7aYPMI
А у нас говорить, що це спецоперація!