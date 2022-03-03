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Резников о российских оккупантах: "Это уже не армия - это обычные трусы и террористы"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Российские оккупанты испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности. Они обстреливают больницы, убивают женщин и детей. Это уже не армия - это обычные трусы и террористы", - подчеркнул министр.
"Впереди еще много испытаний. Будет кровь, слезы, боль. Но сейчас как никогда у нас есть все основания быть уверенными в себе. И в тех, кто рядом. Мы обязательно победим", - резюмировал Резников.
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московитсько-фашистські-окупанти, хай йдуть до пекла.
Станом на 9-00 годин, 03.02.2022 року, близько 9000 московитсько-фашистських-окупантів, вже в пеклі.
Україна переможе !!!
«Нас столько раз хотели уничтожить. Не смогли. Мы прошли столько всего! И если кто-то думает, что, преодолев все это, украинцы испугаются, сломаются или сдадутся - он ничего не знает об Украине. И ему нечего делать в Украине»
Он также сообщил, что Украина ежедневно получает оружие от партнеров.