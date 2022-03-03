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Резников о российских оккупантах: "Это уже не армия - это обычные трусы и террористы"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Резников о российских оккупантах:

Российские оккупанты испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности. Они обстреливают больницы, убивают женщин и детей. Это уже не армия - это обычные трусы и террористы", - подчеркнул министр.

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"Впереди еще много испытаний. Будет кровь, слезы, боль. Но сейчас как никогда у нас есть все основания быть уверенными в себе. И в тех, кто рядом. Мы обязательно победим", - резюмировал Резников.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+13
Не все военные русские воевать хотят, понимание того, что украинцы охотно берут их в плен, мотивирует в плен сдаваться. Командование РФ стало наносить удары по гражданским целенаправленно и демонстративно. Чтобы украинцы озлобились и убивали на месте. Не брали пленных", - израильский офицер
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03.03.2022 10:57
+11
Всіх не треба, лише тих, хто віддає такі накази, та безпосередніх виконавців - насамперед, пілотів та артилеристів...
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03.03.2022 10:59
+10
Із свинячого полку не буде толку. (українське народне прислів'я)
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03.03.2022 10:59
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Не все военные русские воевать хотят, понимание того, что украинцы охотно берут их в плен, мотивирует в плен сдаваться. Командование РФ стало наносить удары по гражданским целенаправленно и демонстративно. Чтобы украинцы озлобились и убивали на месте. Не брали пленных", - израильский офицер
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03.03.2022 10:57 Ответить
Всіх не треба, лише тих, хто віддає такі накази, та безпосередніх виконавців - насамперед, пілотів та артилеристів...
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03.03.2022 10:59 Ответить
Кожен незваний гість, що прийшов в Україну зі зброєю в руках, має бути знищений.
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03.03.2022 11:06 Ответить
Израїльський офіцер, надіюсь ти на кораблі? Знаєш куди пливти?
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03.03.2022 11:46 Ответить
Бросайте фото пленных и убитых орков на все ресурсы интернета. Пусть видят все.
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03.03.2022 10:58 Ответить
Із свинячого полку не буде толку. (українське народне прислів'я)
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03.03.2022 10:59 Ответить
московитсько-фашистські-окупанти = гітлерівці 21 століття, які пішли війною проти України.

московитсько-фашистські-окупанти, хай йдуть до пекла.

Станом на 9-00 годин, 03.02.2022 року, близько 9000 московитсько-фашистських-окупантів, вже в пеклі.

Україна переможе !!!
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03.03.2022 11:00 Ответить
Вот по этому в плен не брать.
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03.03.2022 11:02 Ответить
Брать, но не тех кто занимается подобным.
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03.03.2022 11:07 Ответить
Не все военные русские воевать хотят, понимание того, что украинцы охотно берут их в плен, мотивирует в плен сдаваться. Командование РФ стало наносить удары по гражданским целенаправленно и демонстративно. Чтобы украинцы озлобились и убивали на месте. Не брали пленных", - израильский офицер
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03.03.2022 11:07 Ответить
Русскіє завжди були боягузами та терористами, але це їм не заважало вбивати українців десятками мільйонів. Лише зараз стало заважати, бо лише зараз українці перестали вважати русскіх людьми.
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03.03.2022 11:03 Ответить
Раньше была общая идея - православие, а потом коммунизм. Сейчас идеи нет.
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03.03.2022 11:08 Ответить
роSSкіє не є Люді, це ублюдки, це потвори!
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03.03.2022 11:17 Ответить
Ублюдки.
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03.03.2022 11:07 Ответить
а ти токо взнав? вони по природі боягузи. війну 41-45 виграли народи ссср а вони ззаді с кулеметами і в армії власова і вся грудь в медальях і ми можем повторіть-ага на фанерному рейстагу. у них мислення гопника і грудної дитини вони відстали від розвитку людини і вони ближче до макак
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03.03.2022 11:10 Ответить
нажаль тільки їх ракети, бомби та снаряди цього ще не знають!!!!
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03.03.2022 11:13 Ответить
взагалі наразі на писати тільки так "роSSкій", бо вони як зондер команди SS!
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03.03.2022 11:15 Ответить
РОССИЯНЕ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ПАТРИОТАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ! СПОСОБСТВУЙТЕ АРЕСТУ ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ! ВЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ БЛОКАДЕ. ЛЕГИТИМНОЕ ПЕРЕХОДНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЗНАЧИТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ НЕСЕТ ВАМ ЛЮДСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ. ПРЕДОТВРАТИТЕ СУДЬБУ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
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03.03.2022 11:38 Ответить
В московії питріотизм це великодержавний кацапізм.
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03.03.2022 13:00 Ответить
Проводите пропаганду ,чтобы русские сдавались в плен.Кто сдастя СКМ ,тому гарантирована жизнь.Плюс ,по желанию,дают сразу гражданство Украины и он может остаться жить в Украине,служить в украинской армии и т.д.Сейчас набегут скептики зачем им давать гражданство ....Ребята,главное войну выиграть!!!Любой ценой!Я не думаю ,что вы все хотите ,чтобы русские танки и солдаты стояли во Львове ,Киеве,Тернополе,Чопе и т.д.Слава Украине!
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03.03.2022 12:31 Ответить
они нелюди,они фашисты поганые!
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03.03.2022 13:26 Ответить
⚡️Зеленский пригрозил Путину: учи слова репарация и контрибуция

«Нас столько раз хотели уничтожить. Не смогли. Мы прошли столько всего! И если кто-то думает, что, преодолев все это, украинцы испугаются, сломаются или сдадутся - он ничего не знает об Украине. И ему нечего делать в Украине»

Он также сообщил, что Украина ежедневно получает оружие от партнеров.
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03.03.2022 17:25 Ответить
 
 