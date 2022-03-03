По предварительным данным, в аэропорту Херсона разбита вся техника врага: и вертолеты, и ПВО, - глава Николаевской ОГА Ким

Защитники Украины разбили всю технику стоящего в аэропорту Херсона врага.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Херсон. Аэропорт. По предварительным данным, разбито все что стояло, и вертолеты, и техника, и ПВО врага", - написал он.

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