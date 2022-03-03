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Новости Война в Украине
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Херсон (2108) Ким Виталий (235)

По предварительным данным, в аэропорту Херсона разбита вся техника врага: и вертолеты, и ПВО, - глава Николаевской ОГА Ким

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

По предварительным данным, в аэропорту Херсона разбита вся техника врага: и вертолеты, и ПВО, - глава Николаевской ОГА Ким

Защитники Украины разбили всю технику стоящего в аэропорту Херсона врага.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Херсон. Аэропорт. По предварительным данным, разбито все что стояло, и вертолеты, и техника, и ПВО врага", - написал он.

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По предварительным данным, в аэропорту Херсона разбита вся техника врага: и вертолеты, и ПВО, - глава Николаевской ОГА Ким 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+69
Списался с товарищем из Херсона. Он разговаривал с одним из орков, которые сейчас в Херсоне. Говорит они жутко сцат выходить из города в направлении Николаева, т.к. уверены, что их сразу ********* ВСУ.
Украина победит!
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03.03.2022 11:07
+65
Мой любимый Херсон...город в котором я родилась...где сейчас мои самые родные люди....держитесь! Все будет Украина)
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03.03.2022 11:00
+43
вполне реально насыпали всем что может достать пво не прикрывает от смерча
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03.03.2022 11:00
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https://youtube.com/shorts/JGVCJZ51BdQ?feature=share бий кацабів.. Сибір наш
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03.03.2022 11:00 Ответить
Мой любимый Херсон...город в котором я родилась...где сейчас мои самые родные люди....держитесь! Все будет Украина)
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03.03.2022 11:00 Ответить
От бачите - я ж писав три дні назад. "
Спокійно, селяни, земля буде ваша."
А ви :"нас бросили, нас бросили"
Ви ж бачите скільки орків, і ще лізуть і будуть лізти. Роботи непочатий край.
Ви в себе на дачі бур'ян одним ривком вимикаєте весь?- Ні - грядка за грядкою.
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03.03.2022 11:51 Ответить
вполне реально насыпали всем что может достать пво не прикрывает от смерча
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03.03.2022 11:00 Ответить
Теперь Россия запросит у Израиля Железный купол.
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03.03.2022 11:15 Ответить
Вже прислали.
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03.03.2022 11:16 Ответить
Я гулял по лесу тихо,
Вижу вдруг бежит зайчиха
В направлении границы
А за нею-две куницы.
Я сорвался быстро с места
Бросил маму и невесту
И вперёд за той скотиной-
Так попал на Украину.
Я ни в чем не виноват
Я лишь рядовой солдат
Я не знал куда я еду
Думал на деревню к деду
Мне сказали там есть точка
Много ягод и грибочков
Я их собирал и кушал-
И границу так нарушил.

От так вони співають всі, репоєди свинорилі...
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03.03.2022 11:32 Ответить
це мацкалі в ньому щі варять
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03.03.2022 11:39 Ответить
В "Тихому Доні" казакі що попали на Галичину з цієї посуди кашу їли та дивувались що смердить.
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03.03.2022 12:55 Ответить
На ніч. горшку, з парасолько, мері жопінс?
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03.03.2022 13:15 Ответить
Надеюсь, что уже полным.
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03.03.2022 16:10 Ответить
в пору замовити мєдний таз
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03.03.2022 11:17 Ответить
....с мохнатой оторочкой
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03.03.2022 11:23 Ответить
Від них вже трубку беруть тільки щоб відправити за руськім пароходом.
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03.03.2022 11:30 Ответить
Скорее деревянный макинтош
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03.03.2022 12:21 Ответить
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03.03.2022 11:00 Ответить
Молодці!
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03.03.2022 11:00 Ответить
Круто!
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03.03.2022 11:00 Ответить
Земля скловатою.
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03.03.2022 11:03 Ответить
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ УКРАЇНИ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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03.03.2022 11:04 Ответить
Бальзам на сердце. Жене купил свиную голову, разделывает, руки в крови, говорит резала бы так русню...она может, помню как разделала метрового толстолоба тупым ножом...по плечи в кровище была и по х
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03.03.2022 11:05 Ответить
Я ж кажу, що підаросіянам ще везе - вони б"ються з мужиками. Їм буде повний піхвець, якщо вийдуть жінки, яких і наші славні воїни небезосновательно побоюються.
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03.03.2022 11:07 Ответить
Це тому що жінка вдома то Дружина. За це ми їх і любимо.
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03.03.2022 11:15 Ответить
Поки-що ******** взяли першу частину Херсону - Хер.
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03.03.2022 11:05 Ответить
Угу..Їм цим хєром захисники України по губам поводили.
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03.03.2022 11:09 Ответить
Скоро по самые гланды.
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03.03.2022 11:15 Ответить
Ага, скоро получат вторую часть - СОН, летаргический сон
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03.03.2022 11:32 Ответить
Списался с товарищем из Херсона. Он разговаривал с одним из орков, которые сейчас в Херсоне. Говорит они жутко сцат выходить из города в направлении Николаева, т.к. уверены, что их сразу ********* ВСУ.
Украина победит!
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03.03.2022 11:07 Ответить
Не зря сцат,суки кацапские.
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03.03.2022 11:10 Ответить
Котлов хотели, как в сталинграде? Вот вам котел, жрите полной ложкой!

Херсон, рідне місце моєї коханої жіночки!
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03.03.2022 11:16 Ответить
Почему в Херсоне не ссат? Им еще ни один охотник ночью башку не отстрелил?
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03.03.2022 11:21 Ответить
...еще
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03.03.2022 11:26 Ответить
Традиционная тактика орков: прикрываться мирняком. Уверены, что ВСУ не будет штурмовать Херсон.
Местные за Украину, но с голой жопой на танки лезть не готовы. Орки сцыкливые и стреляют сразу по всему что шевелится.
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03.03.2022 11:30 Ответить
Передай товарищу, пускай говорит оркам, что тем кто сдался без боя дадут возможность после войны уехать домой живыми
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03.03.2022 11:22 Ответить
Мерзотні натури, сцяться, але все одно як барани пруть на убой.
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03.03.2022 11:33 Ответить
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03.03.2022 11:13 Ответить
Душіть цапів без жалю! Не залишайте не одного цапа в живих.
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03.03.2022 11:15 Ответить
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03.03.2022 11:16 Ответить
Братья украинцы, весь мир восхищается вами, ВЫ ГЕРОИ!
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03.03.2022 11:16 Ответить
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03.03.2022 11:19 Ответить
Кацапы тупо катаются по территории. Ставят вертолеты на передовой. Стратехи.
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03.03.2022 11:19 Ответить
Слышал они специально это делают, что бы потом сказать командованию: Наступать не можем, т.к. технику потеряли в бою.
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03.03.2022 11:31 Ответить
Так это же командование решает куда вертолеты пердислоцировать.
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03.03.2022 11:33 Ответить
Слава Збройним силам України !
Геть рашистів з України !
Украіна ,в наступ !
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03.03.2022 11:20 Ответить
Напоминание всем кто еще не сделал. Отключайте геолокацию на своих телефонах. Не помогайте врагу.

https://twitter.com/rich_outlaw/status/1497729552381923331

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03.03.2022 11:22 Ответить
Слава Захисникам України !!!!

Смерть чекає московських окупантів на землі України, як не зараз, то точно ЗАВТРА !!
Вони її заслужили, збираючись півроку біля кордонів НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ!!! Останні їх слова будуть, минаученіях та Слава Україні !!,
Катюзі по заслузі!!
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03.03.2022 11:24 Ответить
А де голова Херсонської ОДА?
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03.03.2022 11:25 Ответить
Він зараз нейтрал. Це вірно - треба дбати про людей
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03.03.2022 11:28 Ответить
Ну ладно, хоча звучить....
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03.03.2022 11:29 Ответить
😇😇
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03.03.2022 11:28 Ответить
Колесную технику можно остонавливать с помощью такой штуки.

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03.03.2022 11:29 Ответить
Тримайся херсон, щоб ворогам зостався один хер! Слава Україні!
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03.03.2022 11:42 Ответить
Это может быть кому-тo полезным. Совет как воевать в городе.

https://twitter.com/Bold_MK/status/1497474409296236545
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03.03.2022 11:47 Ответить
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03.03.2022 11:49 Ответить
ХЕРСОНЦЬІ ПРОСЬІПАЙТЕСЬ.
РАЗОРУЖАЙТЕ ОККУПАНТОВ.
4 БЛОКПОСТА НА ТРЕХСОТТЬІСЯЧНЬІЙ ГОРОД ЄТО Х...НЯ.
ЗА ВАШИХ ПОГИБШИХ ПАЦАНОВ ИЗ ТЕРОБОРОНЬІ ОТОМСТИТЕ.

А НЕ МОЖЕТЕ И ССЬІТЕ, ОДЕНЬТЕ ЖЕНСКИЕ ЮБКИ.

СЛАВА ЗСУ. СЛАВА УКРАИНЕ.
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03.03.2022 12:25 Ответить
А чем хоть разбили то ?
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03.03.2022 12:47 Ответить
Это конечно хорошо ,что разбили как и в бердянском аэропорту ,но орки ,как и в Бердянске ещё в городе .Нужна сухопутная атака и быстрее ,пока враг ошеломлён и дезорганизован после удара
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03.03.2022 12:50 Ответить
Хорошая новость……Спасибо хлопцам!
Я вчера на ЦН в панике писала, что Херсон «сдали»…..
Беру свои слова обратно!!!

P.S. Ещё бы что-то с Антоновским мостом придумать, а то эти суки кацапские из Крыма прут по нему. И ещё есть Дарьевский мост - его тоже нельзя упускать из виду. С Каховской.ГЭС - сложнее……
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03.03.2022 13:00 Ответить
Так если рвать сорняк то под корень классно било би достать до керченского.
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03.03.2022 14:22 Ответить
Чето там много разбитых но херсоне рашисты
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03.03.2022 20:02 Ответить
КРАСАВЦЫ !!!
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04.03.2022 02:50 Ответить
Ну,что,кинул бубочка Херсон,кто за это ответит? Своих детей спрятал,а наших под пули поставил,ты говорил оружие есть где оно? Почему людей оставили один на один с этими уродами.....где армия? Где тераборона,ну хотябы полиция? Только идиот и предатель,зная,что с Крыма орда попрёт, ничего не сделал,чтобы этого не случилось. Всё кричал что у них чегото там не достаточно для полномасштабного наступления,а люди теперь кровью умываются.....
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04.03.2022 06:50 Ответить
 
 